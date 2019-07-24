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Все про:КДБ (31) Кіпіані (9) Медведчук (463)

 Медведчук як син оунівця не міг зробити юридичну кар'єру в СРСР без співпраці з КДБ, - Кіпіані

Кум Путіна і лідер партії "ОП - За життя" Віктор Медведчук співпрацював з радянськими спецслужбами і, можливо, був агентом КДБ. Якщо його справа збереглася в архіві СБУ, то він її, імовірно, вилучив під час перебування головою Адміністрації президента, однак є надія знайти в архівах інші супутні документи.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав журналіст та історик Вахтанг Кіпіані.

Кіпіані нагадав, що існує багато публікацій про зв'язок Медведчука з КДБ, що не були оскаржені в судовому порядку. У них стверджується, що Медведчук-агент мав псевдонім Соколовський.

"Але, найімовірніше, якщо він був агентом КДБ, то його псевдонім був не Соколовський... Я ставлюся до цього як до наукової проблеми. Немає стовідсоткових фактів, які свідчать про те, що Медведчук був штатним агентом Комітету державної безпеки СРСР. Те, що він співпрацював і рухався як адвокат у напрямку, заданому КДБ, - це безумовно", - зазначив він.

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Журналіст нагадав, що батько Медведчука був членом Організації українських націоналістів і відбував покарання в таборі. Для такої біографії юридична кар'єра Медведчука в СРСР свідчить про те, що він співпрацював зі спецслужбами:

"Він - син радянського політв'язня, людини, засудженої за серйозною статтею "зрада батьківщини". За оприлюдненими документами, Володимир Несторович Медведчук був членом ОУН. Тобто Віктор Медведчук - син оунівця, що сидів у таборі, і сам Медведчук народився в селі Почет Красноярського краю. Йдеться про те, що він мав у своїй біографії ваду, яку влада в принципі не прощала. Є десятки тисяч дітей політв'язнів, які могли вступити тільки в аграрний виш, та й то не з першого разу, або в політехнічний. А якщо людина хотіла бути істориком, журналістом, юристом - її не пускали. І от син такої людини вступає не в якийсь провінційний Сиктивкарський інститут, а в Київський державний університет. На юридичний факультет, який готував прокурорів, адвокатів, слідчих - систему.

Є історія, як Медведчук побив людину в період навчання. Він був у СІЗО. І людину поновлюють в університеті. Це дуже рідкісний момент, тому що в радянські часи були речі, які робити не можна. Студент, який побив людину, потрапив до в'язниці і після цього поновлюється в університеті - це щось неймовірне. Більше того, він закінчив цей виш. Тоді була система розподілу - когось в Ашхабад, когось - у Кіровоградську область. А цей персонаж залишається в Києві, і вже через кілька років отримує допуск до дисидентських справ (першим була справа Юрія Литвина). Можливо, це був збіг обставин, у житті всяке буває. Але, чесно кажучи, накопичуючи ці речі, то в збіг обставин не віриться. Історик вірить документам і історик вірить логіці. Логіка в цій історії є, а документів - ще немає. Але вони можуть з'явитися, і є надія, що в процесі архівних пошуків будуть знайдені".

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На запитання журналіста, що рік тому в галузевому архіві СБУ казали, що документів по Медведчуку немає, проте додали, що деякі документи були знищені за радянських часів, Кіпіані сказав:

"Якщо він був агентом, то велика частина документів була або знищена, або вивезена в Москву на початку 90-х років. А якщо вони з якихось причин залишилися лежати в Києві, то я впевнений, що Медведчук, коли був главою Адміністрації президента, забрав їх, і тримає або в сейфі, або під подушкою, або знищив. Тобто шанси, що ми знайдемо його справу, дорівнюють нулю. Але система архівів така, що є низка документів... Наприклад, вони повідомляли в ЦК КП(б)У про щось і могли згадати, що "агент Соколовський" доніс про щось. А зіставлення обставин біографії конкретного агента часом виводить на конкретну людину. Наприклад, ми робили передачу про 30-ті роки і таким способом дізналися, що на Олександра Довженка стукав відомий письменник Юрій Смолич".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139409
 
   
 Топ коментарі
 
Та все эти парторги комсомольско партийные вожаки на крючке у кгб
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в родині не без виродка..
це про медведчука.
в пекло його .
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Та все эти парторги комсомольско партийные вожаки на крючке у кгб
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Не обязательно...такими как беня занималось ОБХСС
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Медведчук, як слушно завважив історик Кіпіані, - це "добре закріплений контингент" КГБ СССР у найвищому ступені зв'язаності, а саме сексот на родинному підвісі. У таких замараних лоялістів - як правило, найвищий статус "довірена особа", на них не заводилося спецкартотек і справ оперативного супроводу.
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Ну вообще то отец мертвечука был осуждён за пособничество немецким оккупантам,а именно в отправке в немецкие трудовые лагеря около 1200 человек.Во всяком случае озвучивалась неоднократно эта информация.А членом ОУН его назвал первым путлер.
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Воно ще і батька продало.

Продасть і маму.
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в родині не без виродка..
це про медведчука.
в пекло його .
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Та там схоже ще й батько сексотом був...
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может медведчук вовсе и не сын оуновца? а это папа Карло медведчука из осины выстругал
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Во-во. Если убрать "сын оуновца", то все становится на свои места без всяких "невероятностей"
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Не мог у ОУНовца быть такой сын
Или папа не ОУНовец, а "ястребок" замаскированный 🤔
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Да на рожуиего достаточно глянуть, ломброзо может курить в сооронке.
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Медведчук был назначен личным представителем Порошенко на переговорах в Минске.
Медведчук как сын оуновца не мог сделать юридическую карьеру в СССР без сотрудничества с КГБ, - Кипиани - Цензор.НЕТ 1551
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ДАААААААААААА!Отец герой,а сын падаль....Но так бывает в жизни.
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какой там герой. Его отец был инвалид, - хромой, поэтому его не призвали в РККА, когда пришли немцы его, как единственного мужика назначили сельским старостой, кем он и служил на благо рейха до прихода советов. А про ОУН Медведчук младший сам придумал, когда в 90-х он еще раздумывал куда приткнуться..
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Одногруппник Владимира Путина: Медведчук успешно вербует в Украине агентов Кремля.
Одиозный политик Виктор Медведчук - это агент КГБ со студенческих времен под оперативным псевдонимом «Соколовский» и человек, получивший новые возможности с тех пор, как стал кумом президента РФ Путина.
Об этом сказал аналитик, в прошлом советский разведчик и однокурсник Путина из института КГБ Юрий Швец, передает сегодня «Главком».
«На территории Украины он подменяет собой все резидентуры спецслужб РФ… Они Кремлю не нужны, пока в Украине Медведчук.
Он выполняет колоссальный объем агентурной работы. Это источник важнейшей политической информации о ситуации в стране.
Причем, учитывая круг его связей, это ценная информация», - заявил он.
Швец также отметил:
«К счастью, советы, которые он дает Путину, часто приводят к обратным результатам, но как агент-осведомитель Медведчук бесценен».
Однокурсник Путина также сообщил, что Медведчук - «это агент-вербовщик».
«Он вербует людей как агентов Кремля. Судя по его почти триумфальному возвращению в Украину, в этом деле он добился больших успехов.
Вот как он за последние несколько лет проник на рынок нефтепродуктов Украины? Кто его туда пустил и на каких условиях? Кто ему дал возможность захватить раскрученные телеканалы? Как это произошло, если в Украине идет война против агрессора, агентом которого он является?!
Ответьте на эти вопросы, и вы узнаете о завербованных Медведчуком агентах», - добавил он.
«Наконец, это важный канал реализации активных мер Кремля, которые он транслирует через подконтрольные телеканалы», - закончил свою характеристику Медведчука Швец.
https://ua24ua.net/odnogruppnik-putina-medvedchuk-uspeshno-verbuet-v-ukraine-agentov-kremlya/
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Блин!
Никакой он не сын оуновца!
Что за бред!
Отец - писарь в немецкой управе, Ляля - начальник полиции.
г. Брусилов
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Ну, а Яныка после тюрьмы выпустили в Монте-Карло просто так?
Ясень пень, что тоже был под колпаком КГБ!
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Радянський дебилизм, судити за зраду людей, які ніколи не були громадянами СРСР.
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Тобто ніколи не були громадянами ссср? в медведчука батя з Житомирщини.
Та й не ОУНівцем він був, а банальним поліцаєм... Про це написано в книжці Дмитра Чобота "Нарцис".
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Я кажу за інших, більшість не вступила в громадянство СРСР.
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Якраз його батько був громадянином срср. Житомирська область
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Так як в Криму зараз - захопили і судять за парашними урко-"законами")

Це типу як Золота Орда обвинувачувала би мешканця взятого Києва у "зраді Золотої Орди")
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З Ордою трохи не так, в тій же Володимирський землі з 300 містечок вціліли 287, під час осади Козельска, сусідній князь пішов в поход на Литву. Не треба було чіпати послів, Орді требе було прохід через землі, вони за половцями йшли, то був їхній ворог. Київ попадав попадав по любому, бо то союзник половців, а всілякі Владимири, Рязані, Козельскі по дурості попали.
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Посли вроді спеціально, як в Хорезмі домахувались щоб їх вбили.

Але то шо наше бидло - 80к. з іконками + половці обісрались від експ. корпусу в 20к. - феєрично) Віропітеків мені не шкода наприклад. Як кретин Мазепка - засрав капищами де тільки мона, а стріляє в москалів - хай Бурхангел Гавгаїл, а рубає хай Сват Петро))
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вот уж никогда не думала, что оно сын политзаключенного, честно.
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Там неясно, оунівці ніколи не визнавали належність старшого Медведчука до їх лав.
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Колабораціонізм - брехня.
Якщо нема держави, то і нема колабораціонізму. Як і "зрада". Блогер якийсь все круто розписав. І реально - все шо верещить совок - брехня, або маніпуляція. Від фошістів-німців, до "міру мір"(на заводах де роблять наступалку - ядерні ракети)))
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Україна,як республіка в складі срср брала участь у другій світовій війні на боці антигітлерівської коаліції.І батько мертвечука,співпрацюючи з окупантами,був колаборантом.
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Ти єврей?
Що таке держава? Це те, де ти можеш вибирати владу!
Дохрена влади бидло могло вибирати в "усрср"(чи як воно там звалося?)? Та за одне слово на рахунок зміни влади - 15 років каторги, або мозок на стіну.

Я ж тобі написав, чи не тобі - все що висира совок - брехня, або маніпулірен.
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"За жпу" = 1753159
"Оп блок" = 412036
"П шариков" = 301556
...
Итого, более 2,5 миллионов коллаборационистов и предателей.
И это во время открытой агрессии РФ и войны(!).Я вообще в шоке и печали от мыслей о будущем страны....
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Его отец был обычным сельским войтом при немцах, мульку про ОУН пустил сам Медведчук в 90-х. Он тогда был украинским "националистом" и заказал монографию про "героического" папашу одному львовскому студенту.. Тогда же с еще одним "националистом" Суркисом Григорием Рахмильевичем они ездили в Зашкив в музей Коновальця..
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Швидше за все, оунівцям в 1944 давали 25 років з ходу, тоді в 1954 цей вурдалак не міг вилупитись.
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Історикам треба дослідити, хто конкретно працював у виховному відділі тодішнього КНУ. Серед них обов'язково був Вітін гебешний куратор. Далі опитати колишніх одногрупників - на кого стучав, про що стучав. Можна навіть книгу написати - буде бестселером.
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Ви не повірите, але книга вже написана. Дмитро Чобіт, "Нарцис"
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Путин даже такое высрал.
Но Путин лжет. Всегда. Как выше пишут - нарисовали что типо патриот, ага)
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С 1942 по 1943 годы его папочка полицай управы, помогавший фашикам вывозить советских граждан в Германию. Но почему то в 1944 году его папулю военный трибунал 1 танковой армиии признал виновным в связях с оуновским подпольем и дал срок. Бред какой то.
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Любому советскому человеку понятно, что только юный стукач мог поступить на юрфак, но отец этому точно не помеха, т.к. если смог делать детей в 1954, то власть его не особо преследовала относительно прочих, а может быть, что и любила опять таки за то же стукачество. Точно так же и адвокатом стать в молодые годы без любви КГБ было невозможно, это была редкая профессия, где легально можно было очень много зарабатывать, так что только заслуженных прокуроров и ментов туда пускали ближе к пенсии.
При всем том почти все герои нации, вроде Черновола или народного академика Сергийчука, насчитавшего 10 млн. жертв голода в 1933, имеют аналогичные с Медведчуком биографии на старте, не говоря уж за попов, вроде Филарета.
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10 млн це забагато, може він рахував разом з репресованими, в західній Україні і Білорусі цілі села вивезли до Сибіру.
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Сергийчук считает методом, описанном фразой "Мы считаем -таем, таем, от 5 до 10", переведенной на мову. Он всю жизнь выполнял важные пропагандистские функции, сначала в КПСС, а потом в любимой национальной державе, без него мы сироты.
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эта мерзость защищала Василя Стуса и попросила наказания больше , чем прокурор . Не своего стукача КГБ к защите дессидента не подпустило бы !!!! Аксиома!
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Я так же сомневаюсь, что сын расхитителя социалистической собственности, он же Порохатый свинокондитер и носитель титула свыночолого батька нации при злобных советах мог бы просто так попасть на факультет международных отношений.
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Про ОУН-выдумки Медведчука с КГБ. Вырос Медведчук в с.Корнин Житомирской области. Воспитывали его тетки . Отец был полицаем , служил у немцев. Ещё есть живые свидетели тех лет.
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Полицаем - начальником полиции был дядя.
Отца в полицию не приняли из-за туберкулеза.
И был он писарем в управе, а также отвечал за рабочую силу.
Поясняю - с нарядом полицаев вылавливал по селам молодежь и отправлял в Германию.
За это имел доппайок и пару дейчмарок.
Тетю моего тестя и ее будущего мужа лично нашел (прятались).
В Германии они и поженились.
Детей не было - похоже, немцы провели химическую кастрацию.
В 80-е годы немцы им провели компенсацию - два раза по 500 марок каждому.
Кому достались те деньги - не знаю.
В 90-х оба умерли.
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То, что агент "Соколовский" вербовщик на самом высоком уровне, видно по его неприкосновенности в современной Украине. Даже Левочкины, в этом плане, не доросли до этого подонка. Хотя занимают тот же уровень питания. Там еще мельче трутся типажи: Новинские, Вилкулы ... весь этот попо-блок (не станет большой ошибкой, так думать). Вербовальщики существуют в каждом задрыпанном украинском селе, если не выдохло все семейство (я знаю одно такое мразное кубло, прибранное Богом в 2017 году). Но, свято место, как говорится, пустым не бывает. Там уже есть. Это основная причина - почему Украина застыла на одном месте в формировании монолитной нации. Италия из нас - пока - плохо вытанцовывается. Все из-за таких соколовских имя которым - легион в Украине.
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Да всем известно, что Медведчук работал в КГБ Украины с 1975 года!
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Порошенко-сын цеховика и вора, ни минуты не проучился бы в дипломатическом вузе,без сотрудничества с КГБ.
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Наскільки відомо,найбільш глибоко до біографіі Медведчука докопався екснардеп Чобіт,який заодно мочив і Кучму,і Юлю,і багато ще кого...Він навіть фото відкопав,де тато Медведчук сидить на лавці з друзями...Але не як всі нормальні люди,а внаслідок малого зросту і горба заліз на верхні бильця...Типовий вокзальний бомж-інвалід...Так от,він бів звиклим старостою,яких було сотні,і ОУН там навіть і не пахло...і ідейністю теж...Це енкаведе ім клеїло ярлики "ОУН" і пачками в Сибір...Ага,ще одне забув - за це Медведчук спалив Чоботу авто і трохи попресував...
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Підозрію,що Тато був засланим козачком ,або потім став. Життя складне.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМедведчук як син оунівця не міг зробити юридичну кар'єру в СРСР без співпраці з КДБ, - Кіпіані
 
 
 
 
 
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