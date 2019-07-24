 Медведчук як син оунівця не міг зробити юридичну кар'єру в СРСР без співпраці з КДБ, - Кіпіані

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав журналіст та історик Вахтанг Кіпіані.
Кіпіані нагадав, що існує багато публікацій про зв'язок Медведчука з КДБ, що не були оскаржені в судовому порядку. У них стверджується, що Медведчук-агент мав псевдонім Соколовський.
"Але, найімовірніше, якщо він був агентом КДБ, то його псевдонім був не Соколовський... Я ставлюся до цього як до наукової проблеми. Немає стовідсоткових фактів, які свідчать про те, що Медведчук був штатним агентом Комітету державної безпеки СРСР. Те, що він співпрацював і рухався як адвокат у напрямку, заданому КДБ, - це безумовно", - зазначив він.
Журналіст нагадав, що батько Медведчука був членом Організації українських націоналістів і відбував покарання в таборі. Для такої біографії юридична кар'єра Медведчука в СРСР свідчить про те, що він співпрацював зі спецслужбами:
"Він - син радянського політв'язня, людини, засудженої за серйозною статтею "зрада батьківщини". За оприлюдненими документами, Володимир Несторович Медведчук був членом ОУН. Тобто Віктор Медведчук - син оунівця, що сидів у таборі, і сам Медведчук народився в селі Почет Красноярського краю. Йдеться про те, що він мав у своїй біографії ваду, яку влада в принципі не прощала. Є десятки тисяч дітей політв'язнів, які могли вступити тільки в аграрний виш, та й то не з першого разу, або в політехнічний. А якщо людина хотіла бути істориком, журналістом, юристом - її не пускали. І от син такої людини вступає не в якийсь провінційний Сиктивкарський інститут, а в Київський державний університет. На юридичний факультет, який готував прокурорів, адвокатів, слідчих - систему.
Є історія, як Медведчук побив людину в період навчання. Він був у СІЗО. І людину поновлюють в університеті. Це дуже рідкісний момент, тому що в радянські часи були речі, які робити не можна. Студент, який побив людину, потрапив до в'язниці і після цього поновлюється в університеті - це щось неймовірне. Більше того, він закінчив цей виш. Тоді була система розподілу - когось в Ашхабад, когось - у Кіровоградську область. А цей персонаж залишається в Києві, і вже через кілька років отримує допуск до дисидентських справ (першим була справа Юрія Литвина). Можливо, це був збіг обставин, у житті всяке буває. Але, чесно кажучи, накопичуючи ці речі, то в збіг обставин не віриться. Історик вірить документам і історик вірить логіці. Логіка в цій історії є, а документів - ще немає. Але вони можуть з'явитися, і є надія, що в процесі архівних пошуків будуть знайдені".
На запитання журналіста, що рік тому в галузевому архіві СБУ казали, що документів по Медведчуку немає, проте додали, що деякі документи були знищені за радянських часів, Кіпіані сказав:
"Якщо він був агентом, то велика частина документів була або знищена, або вивезена в Москву на початку 90-х років. А якщо вони з якихось причин залишилися лежати в Києві, то я впевнений, що Медведчук, коли був главою Адміністрації президента, забрав їх, і тримає або в сейфі, або під подушкою, або знищив. Тобто шанси, що ми знайдемо його справу, дорівнюють нулю. Але система архівів така, що є низка документів... Наприклад, вони повідомляли в ЦК КП(б)У про щось і могли згадати, що "агент Соколовський" доніс про щось. А зіставлення обставин біографії конкретного агента часом виводить на конкретну людину. Наприклад, ми робили передачу про 30-ті роки і таким способом дізналися, що на Олександра Довженка стукав відомий письменник Юрій Смолич".
Брехня !
Продасть і маму.
це про медведчука.
в пекло його .
Или папа не ОУНовец, а "ястребок" замаскированный 🤔
Одиозный политик Виктор Медведчук - это агент КГБ со студенческих времен под оперативным псевдонимом «Соколовский» и человек, получивший новые возможности с тех пор, как стал кумом президента РФ Путина.
Об этом сказал аналитик, в прошлом советский разведчик и однокурсник Путина из института КГБ Юрий Швец, передает сегодня «Главком».
«На территории Украины он подменяет собой все резидентуры спецслужб РФ… Они Кремлю не нужны, пока в Украине Медведчук.
Он выполняет колоссальный объем агентурной работы. Это источник важнейшей политической информации о ситуации в стране.
Причем, учитывая круг его связей, это ценная информация», - заявил он.
Швец также отметил:
«К счастью, советы, которые он дает Путину, часто приводят к обратным результатам, но как агент-осведомитель Медведчук бесценен».
Однокурсник Путина также сообщил, что Медведчук - «это агент-вербовщик».
«Он вербует людей как агентов Кремля. Судя по его почти триумфальному возвращению в Украину, в этом деле он добился больших успехов.
Вот как он за последние несколько лет проник на рынок нефтепродуктов Украины? Кто его туда пустил и на каких условиях? Кто ему дал возможность захватить раскрученные телеканалы? Как это произошло, если в Украине идет война против агрессора, агентом которого он является?!
Ответьте на эти вопросы, и вы узнаете о завербованных Медведчуком агентах», - добавил он.
«Наконец, это важный канал реализации активных мер Кремля, которые он транслирует через подконтрольные телеканалы», - закончил свою характеристику Медведчука Швец.
https://ua24ua.net/odnogruppnik-putina-medvedchuk-uspeshno-verbuet-v-ukraine-agentov-kremlya/
Никакой он не сын оуновца!
Что за бред!
Отец - писарь в немецкой управе, Ляля - начальник полиции.
г. Брусилов
Ясень пень, что тоже был под колпаком КГБ!
Та й не ОУНівцем він був, а банальним поліцаєм... Про це написано в книжці Дмитра Чобота "Нарцис".
Це типу як Золота Орда обвинувачувала би мешканця взятого Києва у "зраді Золотої Орди")
Але то шо наше бидло - 80к. з іконками + половці обісрались від експ. корпусу в 20к. - феєрично) Віропітеків мені не шкода наприклад. Як кретин Мазепка - засрав капищами де тільки мона, а стріляє в москалів - хай Бурхангел Гавгаїл, а рубає хай Сват Петро))
Якщо нема держави, то і нема колабораціонізму. Як і "зрада". Блогер якийсь все круто розписав. І реально - все шо верещить совок - брехня, або маніпуляція. Від фошістів-німців, до "міру мір"(на заводах де роблять наступалку - ядерні ракети)))
Що таке держава? Це те, де ти можеш вибирати владу!
Дохрена влади бидло могло вибирати в "усрср"(чи як воно там звалося?)? Та за одне слово на рахунок зміни влади - 15 років каторги, або мозок на стіну.
Я ж тобі написав, чи не тобі - все що висира совок - брехня, або маніпулірен.
"Оп блок" = 412036
"П шариков" = 301556
...
Итого, более 2,5 миллионов коллаборационистов и предателей.
И это во время открытой агрессии РФ и войны(!).Я вообще в шоке и печали от мыслей о будущем страны....
Но Путин лжет. Всегда. Как выше пишут - нарисовали что типо патриот, ага)
При всем том почти все герои нации, вроде Черновола или народного академика Сергийчука, насчитавшего 10 млн. жертв голода в 1933, имеют аналогичные с Медведчуком биографии на старте, не говоря уж за попов, вроде Филарета.
шо воно тут робить???
Отца в полицию не приняли из-за туберкулеза.
И был он писарем в управе, а также отвечал за рабочую силу.
Поясняю - с нарядом полицаев вылавливал по селам молодежь и отправлял в Германию.
За это имел доппайок и пару дейчмарок.
Тетю моего тестя и ее будущего мужа лично нашел (прятались).
В Германии они и поженились.
Детей не было - похоже, немцы провели химическую кастрацию.
В 80-е годы немцы им провели компенсацию - два раза по 500 марок каждому.
Кому достались те деньги - не знаю.
В 90-х оба умерли.