 "Нафтогаз" кличе "Газпром" і Єврокомісію на переговори про транзит газу

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо російська сторона чекала на результати парламентських виборів для наступного раунду тристоронніх зустрічей щодо транзиту з 2020 року, то ці результати вже зрозумілі. Не буде ОПЗЖ у коаліції і не буде Бойко прем’єром. Мрії не зажди здійснюються", - пише Вітренко.

За словами Вітренка, у "Газпрому" вже немає причин не призначати дату наступної тристоронньої зустрічі.

"Звісно, якщо російська сторона займає конструктивну позицію щодо продовження транзиту, а не просто виграє час для продовження будівництва "Північного потоку-2" і повного припинення транзиту через Україну", - зазначив він.

"Але головне, що до такої зустрічі потрібно було б провести консультації на технічному рівні з "Газпромом" та фахівцями Єврокомісії для підготовки проекту операторської угоди (іnterconnection agreement) та обговорення варіантів бронювання потужностей між "Газпромом" та оператором української ГТС або контракту на своп газу між "Газпромом" та "Нафтогазом". Тоді і тристороння зустріч на політичному рівні матиме шанс завершитися підписанням угод", - підсумував Вітренко.

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