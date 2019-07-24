EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  2229  55
Все про:Газпром (433) Нафтогаз (557) Вітренко Юрій (50)

 "Нафтогаз" кличе "Газпром" і Єврокомісію на переговори про транзит газу

НАК "Нафтогаз України" пропонує провести консультації на технічному рівні з "Газпромом" і Європейською комісією для відновлення переговорів про транзит газу через Україну після 2019 року.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо російська сторона чекала на результати парламентських виборів для наступного раунду тристоронніх зустрічей щодо транзиту з 2020 року, то ці результати вже зрозумілі. Не буде ОПЗЖ у коаліції і не буде Бойко прем’єром. Мрії не зажди здійснюються", - пише Вітренко.

За словами Вітренка, у "Газпрому" вже немає причин не призначати дату наступної тристоронньої зустрічі.

"Звісно, якщо російська сторона займає конструктивну позицію щодо продовження транзиту, а не просто виграє час для продовження будівництва "Північного потоку-2" і повного припинення транзиту через Україну", - зазначив він.

"Але головне, що до такої зустрічі потрібно було б провести консультації на технічному рівні з "Газпромом" та фахівцями Єврокомісії для підготовки проекту операторської угоди (іnterconnection agreement) та обговорення варіантів бронювання потужностей між "Газпромом" та оператором української ГТС або контракту на своп газу між "Газпромом" та "Нафтогазом". Тоді і тристороння зустріч на політичному рівні матиме шанс завершитися підписанням угод", - підсумував Вітренко.

Також читайте: Україна готова, не чекаючи осені, почати переговори про транзит газу за європейськими принципами, - Вітренко відповів Лаврову

Нафтогаз кличе Газпром і Єврокомісію на переговори про транзит газу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139403
 
 
 Топ коментарі
 
так бывает: Ветренко есть, но он никому не нужен.
Вот не хочет Россия через Украину качать.
А Ветренко все удивляется: Я есть, а договоров никто не хочет заключать...
 показати весь коментар
 
Останній Капіталіст
15 год ·

Вітаємо поляків. З США на Свіноуйсьце в газовий порт рушив перший танкер скрапленого газу по довготривалому контракту.

Один такий танкер може забезпечувати Польщу на 2-3 тижні.

Газ коштує на 20-30% дешевше, ніж пропонує Кремль.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
это как в том анекдоте, про секс на троих, в котором участвуют сосед, ты и твоя жена, но если ты против, то тебя вычеркнут
 показати весь коментар
 
 
І будуть кобилєв & ко домовлятись з ЄК про транзит газу від швейцарських та люксембурзьких родовищ...
 показати весь коментар
 
 
так бывает: Ветренко есть, но он никому не нужен.
Вот не хочет Россия через Украину качать.
А Ветренко все удивляется: Я есть, а договоров никто не хочет заключать...
 показати весь коментар
 
 
курчат по осені рахують, а бджіл - весною
 показати весь коментар
 
а как это с договорами ассоциируется?
 показати весь коментар
 
Статтю прочитав. Про ДОГОВОРА в ній нічого немає.
Мова йде про "консультації на технічному рівні з "Газпромом" і Європейською комісією для відновлення переговорів про транзит газу через Україну після 2019 року."

Перш ніж перднути, потрібно перевірити чи труси на місці, бо штани забруднити можна
 показати весь коментар
 
В державі-в-смартфоні достатньо вайбера. "Нафтогаз" кличе "Газпром" і Єврокомісію на переговори про транзит газу - Цензор.НЕТ 5888
 показати весь коментар
 
"Вечная политическая борьба между ловкими негодяями и криворукими дилетантами порождает мутации, которым бы позавидовали режиссеры фильмов ужасов. В тоже время европейские ********** вдохновенно учат нас целомудрию и хорошим манерам, паралельно сходясь с Россией в таких позах, что Камасутра выглядит советским учебником утренней гимнастики."
 показати весь коментар
 
почти) социальный психолог один, выдал такой "шедевр".
 показати весь коментар
 
 
Нафтогаз України - Naftogaz
2 год ·

Тільки в неї ще ядерна зброя (с)

Вітаємо сусідів. Газпром втрачає позиції на ринках, де він завжди був домінантним постачальником. Скорочується частка на ринку Польщі, Туреччини.
Греція, Болгарія почали купувати LNG.

Ані Північний потік 2, ані Турецький потік не мають жодного комерційного сенсу.
 показати весь коментар
 
 
Останній Капіталіст
15 год ·

Вітаємо поляків. З США на Свіноуйсьце в газовий порт рушив перший танкер скрапленого газу по довготривалому контракту.

Один такий танкер може забезпечувати Польщу на 2-3 тижні.

Газ коштує на 20-30% дешевше, ніж пропонує Кремль.
 показати весь коментар
 
 
Ігсперди підтягнулись в топік. "Нафтогаз" кличе "Газпром" і Єврокомісію на переговори про транзит газу - Цензор.НЕТ 2947 Q-Max на півтижня польського споживання.
 показати весь коментар
 
Глупі поляки, правда?
Купували би кацапський газ.
 показати весь коментар
 
Так кажете ніби не купують. Аж 0,7млрд м3 газу з США в Польщу за весь час направили (зг. лінку нижче). десь так 1% від їх споживання за час відколи запущено експорт ЗПГ з США.
 показати весь коментар
 
 
Ще можна подивитись скільки реверсом з Польщі в Україну за цей час поставлено "Нафтогаз" кличе "Газпром" і Єврокомісію на переговори про транзит газу - Цензор.НЕТ 5954
 показати весь коментар
 
Звичайно ще купляють, тому в пості і написано "... СКОРОЧУЄТЬСЯ частка на ринку...".
 показати весь коментар
 
Частка може скорочуватись по-різному, з ростом обсягів поставок також, але зашкварена пресслужба Нафтогаза здатна що завгодно оголосити "перемогою" "Нафтогаз" кличе "Газпром" і Єврокомісію на переговори про транзит газу - Цензор.НЕТ 9234
 показати весь коментар
 
Салюти вони не запускають, смайликами радості пост не обвішують.
Виглядає він досить стримано. Мають взагалі не повідомляти про такі події?
 показати весь коментар
 
Особливо кортінко "виглядає стримано", лол, за цю ахінею люди отримують захмарні зарплати
 показати весь коментар
 
"Вітаємо сусідів.
...почали купувати LNG."

Це вони Новатек привітали?
 показати весь коментар
 
Ви можете поспілкуватись із колегами - знавцями ринку газу, поставити їм питання.
В моїх коментах прямі посилання на їхні сторінки.
 показати весь коментар
 
Так можна ж спілкуватись не встаючи з місця.
Клавіатура під руками.
 показати весь коментар
 
POlse s Katara bolsynstvo zakupajet zyzeny gaz.Do 2022 goda u nix uvelycyt mocnost terminala do 7.5 miliarda v god eto pocty polovina sto zakupajet Polsa.Toze do 2022 oni prolozyt trubu s Norvegiji tak sto oni budet polno nezavysemi ot ruskogo gaza.Novotek eto meloc postavliajet malenkimi **********.U nas 94% gaza sostavliajet norvezki gaz zyzeny,POlse Katar
 показати весь коментар
 
В ідеалі не більше 30% на одне джерело газового балансу країни має припадати, а зараз імпорт з рашки більше половини в Польщі.
"U nas 94% gaza sostavliajet norvezki gaz zyzeny"

Пруф?
 показати весь коментар
 
Pozalujsta dam info iz nasego terminala po litovki vy mozete perevesti cerez google translate
SGD terminalas birželį išdujino 1,5 karto daugiau dujų nei sunaudota Lietuvoje, todėl terminalas birželį dujomis aprūpino ne tik Lietuvą, dalį dujų terminalo naudotojai ******** į Inčukalnio saugyklą, **** pat Latvijos bei Estijos vartotojams. Ten per birželį patiekta 0,97 TWh dujų - t.y. apie 40 proc. viso terminale birželį išdujinto kiekio. Tuo metu per SGD terminalą į Lietuvą patiektų dujų dalis birželį sudarė 96 proc. visų į šalį importuotų dujų. Didžioji dalis dujų - beveik 91 proc. - buvo atgabentos iš Norvegijoje esančios dujų skystinimo gamyklos.
Tut vydyte 91 proc eto gaz s norvegiji,vsego cerez terminal 96% zyzeny gaz sto my kupili proslom mesiace,toze bylo o pered tem.Da ecio piset sto my prodajiom Estoniji i Latviji
 показати весь коментар
 
Sam terminal nagruzen na 110% zarezervirovan do oktiabria.Ne tolko sebe no i Latviji i Estoniji prodadom gaz,oni uze gazproma nepokupajet
 показати весь коментар
 
У червні термінал СПГ газифікував у 1,5 рази більше газу, ніж газ, спожитий в Литві, тому в червні термінал постачав газ не тільки Литві; У червні було поставлено 0,97 TWh газу, тобто. близько 40 відсотків від загального обсягу газу, що скидається на термінал у червні. На той час частка газу, що поставлялася до Литви через термінал СПГ у червні, становила 96%. всього газу, що імпортується в країну. Більша частина газу - майже 91%. - прибув з заводу зрідження газу в Норвегії.Zdelal perevod po ukrianski dumaju vse pojmut a ciom ja tut "Нафтогаз" кличе "Газпром" і Єврокомісію на переговори про транзит газу - Цензор.НЕТ 3879
 показати весь коментар
 
Перекладаю зрозуміло: з менше 100млн м3 газу імпортованого в Литву у червні майже весь був з терміналу. А яке річне споживання? "Нафтогаз" кличе "Газпром" і Єврокомісію на переговори про транзит газу - Цензор.НЕТ 7833
В країні без великих підземних сховищ газу подібні коливання частки джерел поставок в різні сезони очікувані. Наводити це як "показник" - маніпуляція.
 показати весь коментар
 
Da jest xranilice v Latviji tam ona bolsaja do 5 miliardov kubiceskix metrov mozno xranit.Tam i derzyt Latvija,Estonija i Litva svoj gaz
 показати весь коментар
 
Я знаю, що в Україні вже багато газу тримають в сховищах іноземні трейдери в режимі "митного складу", тому якщо литовські компанії його загонять в Латвію в ПСГ, то він може навіть не попасти в статистику розмитненого імпорту в Литву, як варіант
 показати весь коментар
 
 
tut gosudarstvenaja kompanija i granic net mezdu EC stranami.Prodajiot gaz cerez aukciony mozet i latysi ili estoncy pokupajet,a ottuda uze k nim.Sam terminal on mnogo platyt v biudzet,odin iz tex platyt mnogo v TOP 20 daze popadajet
 показати весь коментар
 
zarplaty u nix svyse 10000 evro v mesiac kto raboatjet terminale,norvegov tam mnogo
 показати весь коментар
 
Terminal u nas ne takoj uz mocny,gde to 320000 -340000 kub metrov maksimum mozet pererabotat.V god 3-4 miliarda kub predel.V POlse on mocnej daze teper sto jest tam 5 miliard.V Golandiji tam 22 miliarda v god mozet obrabotat i vsio pojdiot v Germaniju
 показати весь коментар
 
Это как это вы продаете эстонии, если мы у вас не покупаем?) Как по экономическим, так и по политическим причинам) газпромовский дешевле, а терминал для приема газа для прибалтики должен был быть построен в эстонии на субсидии ЕС, а теперь его не будет)
 показати весь коментар
 
Pokupajet uze davno u nas gaz Estonija,Latvija oni teper naciali,a Estonija davno.Pocty ves gaz teper zakupajet Estonija i Latvija u nas poskolku gazproma gaza jest doroze i eto na dolgo
 показати весь коментар
 
та сами придут...ближе к декабрю,когда договора не будет,а газ куда то девать надо...)не переймайтесь
 показати весь коментар
 
 
"Мрії не завжди здійснюються". Я бы не слишком радовался. Хотя тепло, лето, всего хватает. И ОПЗЖ, конечно, пока не при власти. Все располагает к веселью. Но вот вам вариант развития событий: убрать слово "пока" и дата переговоров будет. И скоро. Не уберете это слово, переговоры начнутся 31 декабря во второй половине дня. А там все знают, что бывает. Как вам, зебилята, план дядюшки Путина? Это просто один из набросков, но вполне реальный. Скомороха будут ловить, как рыбу на червя. И ведь словят на чем-то. Ну а потом с рыбы, как правило, снимают чешую. Рыбаки знают...
 показати весь коментар
 
В тюрьму его!
Назначить Нафтогазом командовать Юзика - он даст нам бесплатный газ!
И никаких переговоров с Расией!
 показати весь коментар
 
Ветренко, тебе же русским языком сказали, пока не решены вопросы по судебным искам никакого транзита не будет.
Какой смысл заключать договор с Нафтогазом который завтра побежит в Стокгольмский арбитраж? Это экономически не выгодно.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Нафтогаз" кличе "Газпром" і Єврокомісію на переговори про транзит газу
 
 
 
 
 
 вгору