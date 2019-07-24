 "Нафтогаз" кличе "Газпром" і Єврокомісію на переговори про транзит газу

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо російська сторона чекала на результати парламентських виборів для наступного раунду тристоронніх зустрічей щодо транзиту з 2020 року, то ці результати вже зрозумілі. Не буде ОПЗЖ у коаліції і не буде Бойко прем’єром. Мрії не зажди здійснюються", - пише Вітренко.
За словами Вітренка, у "Газпрому" вже немає причин не призначати дату наступної тристоронньої зустрічі.
"Звісно, якщо російська сторона займає конструктивну позицію щодо продовження транзиту, а не просто виграє час для продовження будівництва "Північного потоку-2" і повного припинення транзиту через Україну", - зазначив він.
"Але головне, що до такої зустрічі потрібно було б провести консультації на технічному рівні з "Газпромом" та фахівцями Єврокомісії для підготовки проекту операторської угоди (іnterconnection agreement) та обговорення варіантів бронювання потужностей між "Газпромом" та оператором української ГТС або контракту на своп газу між "Газпромом" та "Нафтогазом". Тоді і тристороння зустріч на політичному рівні матиме шанс завершитися підписанням угод", - підсумував Вітренко.
Вот не хочет Россия через Украину качать.
А Ветренко все удивляется: Я есть, а договоров никто не хочет заключать...
Мова йде про "консультації на технічному рівні з "Газпромом" і Європейською комісією для відновлення переговорів про транзит газу через Україну після 2019 року."
Перш ніж перднути, потрібно перевірити чи труси на місці, бо штани забруднити можна
2 год ·
Тільки в неї ще ядерна зброя (с)
Вітаємо сусідів. Газпром втрачає позиції на ринках, де він завжди був домінантним постачальником. Скорочується частка на ринку Польщі, Туреччини.
Греція, Болгарія почали купувати LNG.
Ані Північний потік 2, ані Турецький потік не мають жодного комерційного сенсу.
15 год ·
Вітаємо поляків. З США на Свіноуйсьце в газовий порт рушив перший танкер скрапленого газу по довготривалому контракту.
Один такий танкер може забезпечувати Польщу на 2-3 тижні.
Газ коштує на 20-30% дешевше, ніж пропонує Кремль.
Купували би кацапський газ.
Виглядає він досить стримано. Мають взагалі не повідомляти про такі події?
https://tsn.ua/politika/politichniy-troling-chetvero-kandidativ-u-prem-yeri-zrobili-spilne-foto-1382490.html
...почали купувати LNG."
Це вони Новатек привітали?
В моїх коментах прямі посилання на їхні сторінки.
Клавіатура під руками.
"U nas 94% gaza sostavliajet norvezki gaz zyzeny"
Пруф?
SGD terminalas birželį išdujino 1,5 karto daugiau dujų nei sunaudota Lietuvoje, todėl terminalas birželį dujomis aprūpino ne tik Lietuvą, dalį dujų terminalo naudotojai ******** į Inčukalnio saugyklą, **** pat Latvijos bei Estijos vartotojams. Ten per birželį patiekta 0,97 TWh dujų - t.y. apie 40 proc. viso terminale birželį išdujinto kiekio. Tuo metu per SGD terminalą į Lietuvą patiektų dujų dalis birželį sudarė 96 proc. visų į šalį importuotų dujų. Didžioji dalis dujų - beveik 91 proc. - buvo atgabentos iš Norvegijoje esančios dujų skystinimo gamyklos.
Tut vydyte 91 proc eto gaz s norvegiji,vsego cerez terminal 96% zyzeny gaz sto my kupili proslom mesiace,toze bylo o pered tem.Da ecio piset sto my prodajiom Estoniji i Latviji
В країні без великих підземних сховищ газу подібні коливання частки джерел поставок в різні сезони очікувані. Наводити це як "показник" - маніпуляція.
Назначить Нафтогазом командовать Юзика - он даст нам бесплатный газ!
И никаких переговоров с Расией!
Какой смысл заключать договор с Нафтогазом который завтра побежит в Стокгольмский арбитраж? Это экономически не выгодно.