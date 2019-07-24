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 Політика України
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Все про:Порошенко (9504) ДБР (385)

 Порошенко прийшов у Держбюро розслідувань

Експрезидент Петро Порошенко прийшов у Державне бюро розслідувань.

"Порошенко справді прийшов у ДБР. Він нині перебуває тут, хоча ми поки що не знаємо, з якою метою. Допит запланований на завтра. Деталі повідомимо згодом", - повідомила речниця Анжеліка Іванова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Наразі невідомо, в якій справі має бути допит.

"Метою візиту (Порошенка в ДБР. - Ред.) була готовність відповісти на всі запитання слідчих. Однак слідчі виявилися не підготовленими до спілкування з п'ятим Президентом України", - повідомили в пресслужбі "ЄС".

"Водночас у ДБР підтвердили, що жодних проваджень щодо Петра Порошенка не існує. У ході розмови в ДБР адвокатом Петра Порошенка було наголошено на необхідності відповідальності колишнього поплічника Віктора Януковича Андрія Портнова щодо постійного витоку інформації з Державного бюро розслідувань та щодо завідомо неправдивих повідомлень про злочин. Ніяких слідчих дій щодо Петра Порошенка в ДБР на 25 липня не заплановано", - додали в політсилі.

Минулого тижня Порошенко мав прийти на допит у справі про продаж акцій компанії "Кузня на Рибальському" Тігіпку.

Читайте: ДБР викликало Порошенка на допит 25 липня

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викликало Петра Порошенка на 17 липня. За словами директора ДБР, він був викликаний як свідок у кримінальному провадженні за фактом вчинення угоди і можливого ухилення від сплати податків і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом від продажу заводу "Кузня на Рибальському". Однак, за інформацією пресслужби політика, Порошенко не отримував жодної повістки, а тому перебував на міжнародних зустрічах в Європарламенті.

Заяви на Порошенка в ДБР писав ексзаступник голови АП Януковича Андрій Портнов. При цьому адвокати Порошенка звинувачували ДБР у тому, що ті зливають інформацію Портнову.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139402
 
   
 Топ коментарі
 
Зеботи - вперед поливати брудом Порошенка! Вам же за платять? Порошенко пришел в Госбюро расследований - Цензор.НЕТ 6991
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уже и не понять где зеботы, медведчуки или шарийцы, одна на всех методичка.
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так себе новость.
"порошенко не вышел из госбюро расследований" - звучало бы много лучше
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Кишка тонка у вас зебилы..троньте Пороха то Майдан-3 будет для вас адом...Руки прочь от Пороха !
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Батька Вітер - не смешите....

За него, также как за Зе никто не выйдет....
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Пороха хочуть посадити а Єфремова випускають,совпаденіє не думаю
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Садить эту алчную вороватую тварь с конфискацией и на долго!!
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Міноборони підтвердило, що ППО навколо Києва переобладнали за рахунок Рошен
8 травня 2018
ЗМІ: Порошенко сам купує зброю й передає її армії
Четвер, 31 серпня 2017
Президент Петро Порошенко витрачає власні кошти на придбання зброї, яку передає Збройним силам України.
З початку російської агресії проти України Петро Порошенко витратив понад 500 млн гривень власних коштів на допомогу ЗСУ, в тому числі декілька десятків мільйонів для 3-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій (до 2016 року оперативного командування "Південь" Сухопутних військ).
"Серед переданої допомоги автомобілі, бронежилети, спорядження, форма, теплі речі, а також 100 снайперських комплексів, у складі: 82-х 7-62-мм карабінів Z-10 (308 Winchester) та 18 гвинтівок Savage під набій 338 Lapua Magnum, оптика, далекоміри та десятки тисяч набоїв", - уточнює видання.

Стесняюсь спроситьу Дениса Юхименка, а кто из неалчных вороватых тварей что-то купил для армии за свой счет? Жду ответа!
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Эти сказки уже не прокатят! Швырнул три копейки, а отмыл миллиарды долларов! Хватит этого бреда уже! Банки уничтожили, имущество банковское отжали, контрабанду крышевал, янтарь, Роттердам+ - ахметов миллиарды долларов поимел (соответственно и его компаньон порошенко) и тд и тп. На десяток уголовных дел хватит. Так что эти печенки про пво и тд уже не катят, лохи закончились.
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"Однако следователи оказались не подготовленными к общению с пятым Президентом Украины"

Не успели подогнать воронок к черному ходу?
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Коли Коломойського та його гоп-компанію будуть садити? Було б смішно, якби не було так сумно.Зи хайль!
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Порох спас Украину а Зебил-шаурмен капитулирует перед Ху№лом. Но думаю к ноябрю Майдан-3 станет чистилищем для вас мразь зебильная...
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Це наступний Президент України через пів-року.
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за логікою чи малої зграї тут вангуючих, країна до того часу має зникнути у палких обіймах кацапстану..не..?
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Хто-хто...ГлавБарига!!
😁
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Пишите Правду: пришел, приехал или привезли?
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Это угроза? Порохоботская? Ждешь репрессий?
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У нормальній країні цей Порошенко вже давно сидів би за ґратами за корупцію з купою своїх подільників. Але у нас не держава, а країною рулить якась секта, у якій вірять, що все усім Бог пробачає, тому повинно бути всепрощення, а справедливість - ні. За Конституцією держава відокремлена від усіх релігій, тому і всепрощення може бути де завгодно, наприклад вдома, у сім'ї, у церкві, але не в системі державних структур. Отже, Пєтця обов'язково повинен відповідати перед державою за п'ять років своїх зловживань, недбальства і корупції.
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В нормальній країні за клоунів-наркоманів не голосують.
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Будет решение суда Делавэра.
Дело то против Бени и Ко слушается там.
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Дебилы-зебилы жывут в мире своих фантазий....
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Ты чего не под ГБР митингуешь,с поддержкой своего МАродера?
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Ты, дыбилёнок, прежде чем со взрослыми разговаривать, выясни значение слов, которые ты используешь!
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Порошенко будоражит умы кокошников,а сегодня зебилов уже 5 лет подряд, но после его уходя с поста президента,не так много получаеться подзаработать так как новостей с Порошенком стало меньше,и вот когда
та редкая новость появляеться то вся отара баранов прет дабы оставить свой высер о мародере чтобы хоть какая то копеечка капнула чтобы можно было кое какой бояришник купить )
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Щось не видно натовпу припецьків біля ГБР на захист 🐷...
Всі тут скавучать... Киш туди!!
😂
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этого свынохряка. ворюгу. мародера. который украл 5 лет жизни у каждого украинца на пожизненное
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Как там дела в суде Делавэре?
Я не поняла, обвинение в "гражданском заговоре" (civil conspiracy) - оно против кого?
"Вы это, Вы поясните"(С)
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ві думалі, єта рєванш? а єта - халоднає лєта...
зєбєнь заряжаєт дожді-пістолєти

Ви знаєте, у мене аж рот відкрився. Я просто не очікував такого віртуозного кроку. Це удар під дих від Зеленського мені, як луганчанину. Мені здавалось, що Данілов вже давно помер або десь спокійно відпочиває на островах.
Відкриваю новини і читаю, що: "Президент України Володимир Зеленський призначив заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова."
Це як страшний сон, який не може зупинитись, ти намагаєшся прокинутись і нічого не виходить.
Данілова мало хто пам'ятає в Україні, але в Луганську його всі дуже добре знають. Це не просто місцевий царьок, корупціонер або звичайний держиморда, це бандит, який пережив Доброслава і успішно заправляв справами ще тривалий час. А в 90ті це треба було вміти вижити. Мало хто залишився.
Я навіть не кажу, що він був в партії регіонів, як будь-який поважаючий себе кримінальний авторитет.
Весь бізнес, підприємства, ринки, ларькі, магазини, жуліки, вори, правоохоронна структура, депутати були підзвітні тільки йому.
Звичайно він був в дуже добрих відносинах з Олександром Єфремовим, якого на днях відпустили додому. Звичайно весь бізнес та бюджет вони разом з іншими "колегами" успішно завжди ділили.
Я не знаю, що нас очікує, але що це буде смесь нових олігархів зі старими мафіозі, це я вже зрозумів.
А Путін про свої плани не забув, і тепер в нього тут багато старих друзів на нових посадах. - site.ua/semen.kabakaev/21533-zelenskiy-priznachiv-mafiozi-z-luganska-v-rnbo/
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скільки проклять в твою барижну харю, як же ти з цим свиня живеш?
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льогко. є стара мудрість: не беріть дурного в голову, а важкого в руки! тим паче Зе біли як правило умом не обдарені, тому на них зважати діло дурнувате! там замість мозку телевізор- а з нього скіки не сци, все божа роса
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стандартно, с чёрного хода дворами уходить будет )
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Я не против что бы петю и ко пересадили. Но лишь после или вместе с всеми другими совками, рыгами, кацапами и малоросами нашей страны.
А то как-то отрываться на одном Пете - такое себе дело. Это лишь доказывает изречение о реванше прокацапских сил. Особенно на фоне рыгоушлёпков и украинофобов в раде, и оправдании Ефремовых всяких...
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Это как на Майдане. Если Порошенко приехал, значит всё будет тихо.))) Так и тут. Если Петя пришёл в ГБР, значит на 140% уверен, что в этот раз не закроют.))
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может просто не за что. Он же не *********, которых вообще в суды не вызывают...
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И как-то подозрительно новая Зе-команда не беспокоит допросами Медведчука, Шария, Портнова, Новинского, Ахметова, Коломойского........
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Генплокулол,кум Мародера,сказал что это все святые и безгрешные люди
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И Бени отключили микрофон, а все другие заняты результатми выборов, все в думах о коалиции.
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Хроника одного Президента...

24.07.2019 г.

14-00 прибыл
Вова, вот скажи, зачем ты на документе под названием "Проект цільового розвитку мукомольного виробництва в Україні на 2019-2024 роки" написал "Баканову. Разберись" ? Народ уже нехорошее думает ...Вова ты где?
Дважды звонил Тейлор, Уильям 1947 года рождения. Ты помнишь ? Он у нас - временный поверенный в делах США.
Богдан пытается уволить Кличко
Выходи, подлый трус !
Вчера вечером Медведчуку звонил Андрей Рюмин. Директор ПАО "Ленэнерго" , муж дочери Медведчука Ирины, фактически связующее звено Медведчука и Ротенбергов. Сообщил ему о не очень приятных веяниях в высшем руководстве РФ по его поводу.Главная мысль - украинский вопрос передан Вайно, на верх ни к кому не лезь.
Презерватив - это точная модель жизни всех предателей.
Полковник Андрущенко, с назначением вас на пост главы департамента СБУ по защите национальной государственности , успехов вам и всего самого наилучшего. Сообщаем вам - клиент созрел,можно брать.
Хорошие люди попросили нас не разглашать места пребывания президента так оперативно. Хорошо. Не будем разглашать. В рамках неразглашения сообщаем - хрен его знает где он !
О вчерашнем заседании у Зеленского тут
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Особенно понравилось:
"На украинские выборы потрачены огромные ресурсы (около 392 млн. долларов), задействованы представители высшего руководства РФ и результат оказался значительно ниже ожидаемого. Во время визита в РФ Медведчук и К решительно убеждали всех в России, что наберут достаточно голосов для создания правящей коалиции. "

Вот откуда "растут ноги" у "песни Ярославны" Рабиновича: 392 миллиона денег на такой результат. Тут не только плакать начнешь, но и рыдать.
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Утечка информации из тайных источников, однако не гарантирующих достоверность:
«В правление кампании «Рошен» поступило указание - срочно насушить сухариков».
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Когда будет уходить карманы у него проверьте
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Правильно Петя.Бери расследование в свои руки як ти звик.Хто ж ще тебя сможе впiймати,як не ти сам.Уявляю твои пекельнi борошна.Щось мабуть схоже с метанием Раскольникова из"Преступление и наказание"
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Вне политики?
Труба подписал договор о сотрудничестве с юракадемией Кивалова
Кивалов, в свою очередь, отметил, что они нашли полное взаимопонимание с Государственным бюро расследований.


Кивалов идет на внеочередные парламентские выборы.
Одним из его «первых и главных шагов», по его же словам, станет принятие нового законопроекта «О русском языке и языках национальных меньшинств».
Кроме этого, Кивалов «с целью защиты УПЦ МП» вместе с митрополитом Агафангелом подписали меморандум о создании Центра юридической защиты УПЦ МП.
Ранее именно Кивалов был одним из авторов одиозного языкового закона «Колесниченко-Кивалова», который вызвал много проблем в обществе. Похоже, он желает его повторить.

Они нашли друг друг!. Они стоят друг друга ! ПОЛНОЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ-С!
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Зелене бид.о заверещало в корчах : почули прізвище Порошенкаю. Як в медецині: ноги немає але вона все ще у болить. Фантомні болі у членорилиої команди Вофочкі наркоші.
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Это все фигня,а вот когда Трамп за Петю возьмется,то тогда будет полный ему трындец,и даже у Зеленого никто не спросит.
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Трамп за бородатую бабушку возьмётся. Сразу после Фирташа.
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