 Порошенко прийшов у Держбюро розслідувань

"Порошенко справді прийшов у ДБР. Він нині перебуває тут, хоча ми поки що не знаємо, з якою метою. Допит запланований на завтра. Деталі повідомимо згодом", - повідомила речниця Анжеліка Іванова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Наразі невідомо, в якій справі має бути допит.
"Метою візиту (Порошенка в ДБР. - Ред.) була готовність відповісти на всі запитання слідчих. Однак слідчі виявилися не підготовленими до спілкування з п'ятим Президентом України", - повідомили в пресслужбі "ЄС".
"Водночас у ДБР підтвердили, що жодних проваджень щодо Петра Порошенка не існує. У ході розмови в ДБР адвокатом Петра Порошенка було наголошено на необхідності відповідальності колишнього поплічника Віктора Януковича Андрія Портнова щодо постійного витоку інформації з Державного бюро розслідувань та щодо завідомо неправдивих повідомлень про злочин. Ніяких слідчих дій щодо Петра Порошенка в ДБР на 25 липня не заплановано", - додали в політсилі.
Минулого тижня Порошенко мав прийти на допит у справі про продаж акцій компанії "Кузня на Рибальському" Тігіпку.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викликало Петра Порошенка на 17 липня. За словами директора ДБР, він був викликаний як свідок у кримінальному провадженні за фактом вчинення угоди і можливого ухилення від сплати податків і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом від продажу заводу "Кузня на Рибальському". Однак, за інформацією пресслужби політика, Порошенко не отримував жодної повістки, а тому перебував на міжнародних зустрічах в Європарламенті.
Заяви на Порошенка в ДБР писав ексзаступник голови АП Януковича Андрій Портнов. При цьому адвокати Порошенка звинувачували ДБР у тому, що ті зливають інформацію Портнову.
За него, также как за Зе никто не выйдет....
8 травня 2018
ЗМІ: Порошенко сам купує зброю й передає її армії
Четвер, 31 серпня 2017
Президент Петро Порошенко витрачає власні кошти на придбання зброї, яку передає Збройним силам України.
З початку російської агресії проти України Петро Порошенко витратив понад 500 млн гривень власних коштів на допомогу ЗСУ, в тому числі декілька десятків мільйонів для 3-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій (до 2016 року оперативного командування "Південь" Сухопутних військ).
"Серед переданої допомоги автомобілі, бронежилети, спорядження, форма, теплі речі, а також 100 снайперських комплексів, у складі: 82-х 7-62-мм карабінів Z-10 (308 Winchester) та 18 гвинтівок Savage під набій 338 Lapua Magnum, оптика, далекоміри та десятки тисяч набоїв", - уточнює видання.
Стесняюсь спроситьу Дениса Юхименка, а кто из неалчных вороватых тварей что-то купил для армии за свой счет? Жду ответа!
Не успели подогнать воронок к черному ходу?
😁
Дело то против Бени и Ко слушается там.
та редкая новость появляеться то вся отара баранов прет дабы оставить свой высер о мародере чтобы хоть какая то копеечка капнула чтобы можно было кое какой бояришник купить )
Всі тут скавучать... Киш туди!!
😂
Я не поняла, обвинение в "гражданском заговоре" (civil conspiracy) - оно против кого?
"Вы это, Вы поясните"(С)
зєбєнь заряжаєт дожді-пістолєти
Ви знаєте, у мене аж рот відкрився. Я просто не очікував такого віртуозного кроку. Це удар під дих від Зеленського мені, як луганчанину. Мені здавалось, що Данілов вже давно помер або десь спокійно відпочиває на островах.
Відкриваю новини і читаю, що: "Президент України Володимир Зеленський призначив заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова."
Це як страшний сон, який не може зупинитись, ти намагаєшся прокинутись і нічого не виходить.
Данілова мало хто пам'ятає в Україні, але в Луганську його всі дуже добре знають. Це не просто місцевий царьок, корупціонер або звичайний держиморда, це бандит, який пережив Доброслава і успішно заправляв справами ще тривалий час. А в 90ті це треба було вміти вижити. Мало хто залишився.
Я навіть не кажу, що він був в партії регіонів, як будь-який поважаючий себе кримінальний авторитет.
Весь бізнес, підприємства, ринки, ларькі, магазини, жуліки, вори, правоохоронна структура, депутати були підзвітні тільки йому.
Звичайно він був в дуже добрих відносинах з Олександром Єфремовим, якого на днях відпустили додому. Звичайно весь бізнес та бюджет вони разом з іншими "колегами" успішно завжди ділили.
Я не знаю, що нас очікує, але що це буде смесь нових олігархів зі старими мафіозі, це я вже зрозумів.
А Путін про свої плани не забув, і тепер в нього тут багато старих друзів на нових посадах. - site.ua/semen.kabakaev/21533-zelenskiy-priznachiv-mafiozi-z-luganska-v-rnbo/
😂
А то как-то отрываться на одном Пете - такое себе дело. Это лишь доказывает изречение о реванше прокацапских сил. Особенно на фоне рыгоушлёпков и украинофобов в раде, и оправдании Ефремовых всяких...
24.07.2019 г.
14-00 прибыл
Вова, вот скажи, зачем ты на документе под названием "Проект цільового розвитку мукомольного виробництва в Україні на 2019-2024 роки" написал "Баканову. Разберись" ? Народ уже нехорошее думает ...Вова ты где?
Дважды звонил Тейлор, Уильям 1947 года рождения. Ты помнишь ? Он у нас - временный поверенный в делах США.
Богдан пытается уволить Кличко
Выходи, подлый трус !
Вчера вечером Медведчуку звонил Андрей Рюмин. Директор ПАО "Ленэнерго" , муж дочери Медведчука Ирины, фактически связующее звено Медведчука и Ротенбергов. Сообщил ему о не очень приятных веяниях в высшем руководстве РФ по его поводу.Главная мысль - украинский вопрос передан Вайно, на верх ни к кому не лезь.
Презерватив - это точная модель жизни всех предателей.
Полковник Андрущенко, с назначением вас на пост главы департамента СБУ по защите национальной государственности , успехов вам и всего самого наилучшего. Сообщаем вам - клиент созрел,можно брать.
Хорошие люди попросили нас не разглашать места пребывания президента так оперативно. Хорошо. Не будем разглашать. В рамках неразглашения сообщаем - хрен его знает где он !
О вчерашнем заседании у Зеленского тут
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
"На украинские выборы потрачены огромные ресурсы (около 392 млн. долларов), задействованы представители высшего руководства РФ и результат оказался значительно ниже ожидаемого. Во время визита в РФ Медведчук и К решительно убеждали всех в России, что наберут достаточно голосов для создания правящей коалиции. "
Вот откуда "растут ноги" у "песни Ярославны" Рабиновича: 392 миллиона денег на такой результат. Тут не только плакать начнешь, но и рыдать.
«В правление кампании «Рошен» поступило указание - срочно насушить сухариков».
Труба подписал договор о сотрудничестве с юракадемией Кивалова
Кивалов, в свою очередь, отметил, что они нашли полное взаимопонимание с Государственным бюро расследований.
Кивалов идет на внеочередные парламентские выборы.
Одним из его «первых и главных шагов», по его же словам, станет принятие нового законопроекта «О русском языке и языках национальных меньшинств».
Кроме этого, Кивалов «с целью защиты УПЦ МП» вместе с митрополитом Агафангелом подписали меморандум о создании Центра юридической защиты УПЦ МП.
Ранее именно Кивалов был одним из авторов одиозного языкового закона «Колесниченко-Кивалова», который вызвал много проблем в обществе. Похоже, он желает его повторить.
Они нашли друг друг!. Они стоят друг друга ! ПОЛНОЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ-С!