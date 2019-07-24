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 Політика України, Суспільство
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Все про:Азовське море (1145) Денісова (322) моряки (671)

 Домовленостей про повернення українських моряків уже досягнуто, - Денісова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що вже досягнуто домовленості про повернення Україні захоплених Російською Федерацією українських військовополонених моряків.

Про це повідомила Денісова "Громадському" в Щасті під час передачі українських в'язнів з окупованої Луганської області, передає Цензор.НЕТ.

"Вже досягнуто домовленостей, щоб повернути моряків. Є рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Зараз оформлюються останні документи, думаю, що скоро будемо зустрічати моряків на батьківщині", - сказала Денісова.

Водночас адвокат моряків Микола Полозов сказав виданню, що йому не відомо про таку домовленість.

"Можу сказати, що ведуться перемовини, але на якій вони стадії, коли будуть реалізовані практично - я не знаю, тому що не беру в них участі. Якщо будуть проводитися якісь процесуальні дії, щодо оформлення документів, нам про це стане відомо, адже за відсутності захисників моряки не будуть їх підписувати. Але поки ніхто нічого такого не казав. У нас зі вчорашнього дня почалась нова стадія - ознайомлення з матеріалами кримінальної справи", - сказав адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військовополонені моряки почали ознайомлення з матеріалами справи. Це може тривати 2-3 місяці, - Полозов

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили в список обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139401
 
   
 Топ коментарі
 
договоренности не нужны.рашка должна выполнить решение международного суда.а договоренностями мы подставляем установившийся мировой порядок.
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Це питання уже вирішене трибуналом.
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Конечно, необходимо, чтобы паРаша вела в Украине как у себя дома, ведь военнослужащих шедших добровольно на защиту страны мамы (тут необходимо пустить слезу) дома ждут...
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договоренности не нужны.рашка должна выполнить решение международного суда.а договоренностями мы подставляем установившийся мировой порядок.
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То есть ты предлагаешь оставить наших моряков в России и ждать, когда Россия подчинится "мировому порядку"?
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Конечно, необходимо, чтобы паРаша вела в Украине как у себя дома, ведь военнослужащих шедших добровольно на защиту страны мамы (тут необходимо пустить слезу) дома ждут...
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Ты реальный долбо%б или просто на зарплате ?
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И то и другое, там умных и не набирают, вернее, их там нет, каламбур получился
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То есть, ты предлагаешь за 24 профессиональных военных, которые знали, что при выполнении приказа их не то что пленить кацапы могли, а и убить, просто продать Украину, или какой-то ее кусок. Что я тебе скажу - ты гнусная гнида, прикривающаяся фальшивым гуманизмом. На самом деле тебе до сраки судьба этих моряков и СБУшников. Почему? Потому что ты маскирующийся хахлокацап, слуга *****.
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Денисова,хоть бы кто тебя заткнул, идиотку Такие договоренности делаются в тишине...Господи, хоть бы не сорвалось, от заявлений этой конченной
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Твоё *****, недофюрер сраный,так и мечтает, чтобы всё говно было в тишине,этих людей освобождает из мордовских лагерей, именно мировое сообщество
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Арест мертветчука поспособствовал бы решению вопроса, но шо Петя, що нынешний клован засцат
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Це питання уже вирішене трибуналом.
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когда то порохохряк вопил про договоренности с ****** о зеленом коридоре под иловайском, не верю вообще, что с ****** можно очем то договорится без значительных материальных, территориальных или политических потерь для Украины, денисова пиарится впереди паровоза, эта кобыла не о моряках думает, а как бы своей дупой в теплом кресле чиновницы усидеть
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Водночас адвокат українських моряків Микола Полозов зазначив, що йому нічого не відомо про домовленість стосовно повернення їх на батьківщину найближчим часом.
За його словами, сторони ведуть перемовини, однак він в них не бере участь і не може сказати, на якій стадії вони знаходяться.
Полозов додав, що наразі триває процедура ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.«Якщо будуть проводитися якісь процесуальні дії, щодо оформлення документів, нам про це стане відомо, адже за відсутності захисників моряки не будуть їх підписувати. Але поки ніхто нічого такого не казав», - сказав адвокат
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Их вернут в обмен на здачу Украины кацапам?
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Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы,

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так получается, нет до сих пор каких-то сраных бумажек? пиар на крови?
или идут неизвестно с кем какие-то переговоры ?
денисова, у тебя моцк больше куринного или такой же?
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У тебя дятел, мозгов вообще нет, и что
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Вангую, что репортаж о передаче добрым Пу-моржовым "злобных укро-моряков" будут вести Скамейкина, Кисель и Соловей......
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Просто результат будет не тот, которого ждут. Путин вернет моряков, а зеля взамен признает Крым российским. На погибших в войне зеле срать. На страну тоже.
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Політичний радник президента України, 94-й номер у списку "Слуги народу" Микита Потураєв заявив, що Володимир Зеленський ніколи не піде на розмін Криму на Донбас.Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3139304
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Зеленський уже раз "не пішов" - Клімкін ледве витяг гідранта з дипломатичної пастки для дебілів. Але Клімкіна на посту голови МЗС уже немає, щоб показати шаурмоїду, що за пастка наготована цього разу, тож результат може бути дуже неприємним і з далекосяжними наслідками...
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Зачем впустую трепать языком? Один уже обещал, что до выборов вернутся.
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Очередных уголовников из лугандона забирала овца, зачем??????????
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конечно хочется что бы парни поскорее вернулись домой . вот только смущает слово " договоренность " интересно что москали выторговали взамен Домовленостей про повернення українських моряків уже досягнуто, - Денісова - Цензор.НЕТ 8502
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Тут предлагают за 24 профессиональных военных, которые знали, что при выполнении приказа их не то что пленить кацапы могли, а и убить, просто продать ***** Украину, или какой-то ее кусок. Что я таким скажу - вы гнусные гниды, прикривающиеся фальшивым гуманизмом. На самом деле вам до сраки судьба этих моряков и СБУшников. Почему? Потому что вы маскирующиеся хахлокацапы, слуги *****.
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Меньше бы трепались, тем более выборы уже прошли, верните, а потом будем обсуждать.
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Что бы паРашку угомонить , всего лишь надо было дать ей по морде. И расположить военные базы США и флот в Украине. Еще немного и принесут Крым на блюдичке с коемочкой в обмен на снятие санкций.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДомовленостей про повернення українських моряків уже досягнуто, - Денісова
 
 
 
 
 
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