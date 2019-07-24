EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  22770  218
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4373) Зеленський (2209) Ляшко (707) опозиція (176)

 Народе мій, що ти наробив? - Ляшко оголосив про перехід в опозицію до Зеленського

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко звернувся до народу України у зв'язку з парламентськими виборами, що минули, назвавши їх найганебнішими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Народе мій, що ти наробив?! Найганебніші вибори українського парламенту! Пародія на диктатора отримала усю владу, але і за все відповідатиме перед людьми, перекладати відповідальність більше немає на кого", - йдеться в повідомленні.

Також Ляшко заявив про перехід в опозицію до Зеленського.

"Я і наша команда - в опозиції до Зеленського і його всевладдя! Ми нікуди не йдемо і не припиняємо боротьбу за Україну. Долучайтеся!" - підкреслив лідер "Радикальної партії".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ляшко-Зеленському: Якщо президент не відрізняє мирних громадян від бойовиків, у нього точно "дефект". ВIДЕО

Народе мій, що ти наробив? - Ляшко оголосив про перехід в опозицію до Зеленського 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139393
 
   
 Топ коментарі
 
Ляшко в цьому випадку адекватніше ніж більшість виборців... Народе мій, шо ти наробив? - Ляшко объявил о переходе в оппозицию к Зеленскому - Цензор.НЕТ 4041
 показати весь коментар
 
Плач Ярославны с вилами)))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Аминь

А вы заметили, как исчез газовый геноцид? Был-был, убивали убивали украинцев тарифным голодомором, а после выборов - ****! И как корова языком слизала. И сразу никакого геноцида. И тарифное уничтожение растворилось в тумане. И ни слова по телевизору. И ни строчки в газетах. И Роттердам… Блин, какой Роттердам? Что это? Где это вообще?
И жизнь моментально наладилась. Сама собой.
И зацвели цветы. И запели птички. И подешевел лук.
И бабушкины полвареника стали жирной кулебякой со стрелядью.

Вот что Валадимер Ляксандрович животворящий делает.

https://starshinazapasa.livejournal.com/1101200.html
 показати весь коментар
 
 
https://censor.net.ua/news/3139210/v_avguste_naftogaz_snizit_tsenu_na_gaz_dlya_naseleniya_na_55/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_70964628
23.07.19 16:42 В августе "Нафтогаз" снизит цену на газ для населения на 5,5%.
Как здоровье ма м ы -
КОБАЛЕВА .
А то мы все заволновались.Газ убавляют на 5.5 % цену -вон электричество на 10 % "!
А мама там в Нью=Иорке в коммунальной квартире за $ 8 000 000 млн. долларов USA мучается .
А в Украине снижение .Народе мій, що ти наробив? - Ляшко оголосив про перехід в опозицію до Зеленського - Цензор.НЕТ 2340
 показати весь коментар
 
зебилы так и не раздуплились, что их докупы собрала не конкретная идея-цель, а тупо надежда на надежду.. в данном случае на телепреза Голобородьку..
реальный гидрант - пока что никакой, и Украина с ним сильно "просела", в обороне и дипломатии - действительно: лучше с умным потерять, чем с дураком найти(
их не смущает, что они (и, понятно, Украина) могут получить "Гитлера" или "Пиночета" или "Ли Куан Ю" или Йаныка..
приказка "дурень думкою багатіє" - по-прежнему актуальна
 показати весь коментар
 
 
Тебя вилоносец развели как котенка! Не ты ли травил Порошенко?Поздно пить Боржоми....
 показати весь коментар
 
 
Как сказал профессор Преображенский - "пришел гегемон..."
 показати весь коментар
 
 
Любопытно, сколько миллионов Олежка выиграет в тотализатор до конца этого года после пролета мимо Рады.
 показати весь коментар
 
 
Сексоты по селам и городкам подняли этот срач о свинарчуках(явный агент-провокатор с российским следом), ротердамах и прочих "злочинных тарыхвах", чтоб передать власть мутному кловану. Что они будут делать с властью? Посмотрим. Патриотам надо быть на чеку. Пощады им не будет. Сексоты - это даже не те, которых вербовали кагебешники; это их высерки, пристроенные родителями на выгодную и высокооплачиваемую в Украине должность иуды. Быдло, под собою, они жалеть не будут. Но, без кацапов, трусливая масса, правда, в военном плане - ничего опасного не представляет, как показал 2014 год. Но, вот, на выборах, они смогут всегда заливать своим дерьмом ВР и весь управленческий аппарат. И, еще: через их содействие, сюда могут десантироваться диверсанты прямо из раши, как случилось с новинским.
Пока не проведут люстрацию сексотов и высокопоставленных коммунистов - толку никакого не будет. Списки правда они зачистили, но упоминания кличек агентов в архивах, может пролить весь свет. Была бы охота двигаться дальше, а не жить под их марионеточными клоунами.
Я знаю, сексотов и стукачей со своего детства. Это очень много. По стране - это миллионы. Но Украина того стоит, чтоб за нее бороться. Получил квартиру в ссср в 26 лет - сексот !00%, можно по родителям определить, особенно по сексотским подстилкам, у этих 100% дети завербованы. КПИ, универ им Шевченко - журнашлюхи, историки, все это сексоты!
 показати весь коментар
 
 
Нацжёны уже просто красят губки разными помадами, Ярош ушел в забвение, а "Свобода" после чудовищного поражения, не может прийти в себя. Вот такой у вас, украинцев, имбецильный избиратель... Вас ожидает судьба какой-то из африканских "свободных республик".
 показати весь коментар
 
 
Сексоты это секретные сотрудники ЧК/НКВД/КГБ в бывшем СССР. А кого вы имеете в виду в современной Украине? Впрочем, судя по лексикону, вы недалеко ушли от них по интеллекту.
 показати весь коментар
 
Кто его подберет?Хотя будет ходить на Прямой и балаболыты.Такие там нужны.
 показати весь коментар
 
"За законом «Щодо запобігання і протидії політичній корупції», партії, які набрали на виборах понад 2%, отримають державне фінансування на свою діяльність і повинні звітувати про використання цих коштів.
Згідно з даними національного екзитполу, на виборах у Раду понад 2% набирають 11 партій, які і отримають гроші від держави в залежності від свого результату. Ці кошти партії отримуватимуть упродовж 5 років."https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745200-skilki-grosej-otrimaut-partii-aki-podolali-2.html
 показати весь коментар
 
И вы, украинцы, за все это заплатите. Нормально? Считаю, что это будет правильно - наказать гривной избирателей-имбецилов и не только их, чтоб хоть через деньги всё это население смогло прочувствовать, кого они выбрали.
 показати весь коментар
 
 
Пойди спроси пенсионеров, что они думают о своих деньгах, которые им назначил толстомордый упырь петя. Да о деньгах миллионов при пете, которые покинули Украину.
 показати весь коментар
 
Цыбулько без работы не остался,теперь на Россия-1,вместе со Скабеевой.Народе мій, що ти наробив? - Ляшко оголосив про перехід в опозицію до Зеленського - Цензор.НЕТ 1378
 показати весь коментар
 
...может и грубавато, но то что много больше половины населения страны -непуганные идиоты-шаровики, очень близко к правде. Повестись на такое, даже в беднейшей средней Африке или странах, населенных папуасами вряд ли стало бы возможным....печалька в том, что молодежь валом мчится за кордон...спасибо Лексееичу за безвиз!...а что такое Украина без Лексеича. скоро увидим, мало не покажется никому....
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНароде мій, що ти наробив? - Ляшко оголосив про перехід в опозицію до Зеленського
 
 
 
 
 
 вгору