 Народе мій, що ти наробив? - Ляшко оголосив про перехід в опозицію до Зеленського

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Народе мій, що ти наробив?! Найганебніші вибори українського парламенту! Пародія на диктатора отримала усю владу, але і за все відповідатиме перед людьми, перекладати відповідальність більше немає на кого", - йдеться в повідомленні.
Також Ляшко заявив про перехід в опозицію до Зеленського.
"Я і наша команда - в опозиції до Зеленського і його всевладдя! Ми нікуди не йдемо і не припиняємо боротьбу за Україну. Долучайтеся!" - підкреслив лідер "Радикальної партії".
А вы заметили, как исчез газовый геноцид? Был-был, убивали убивали украинцев тарифным голодомором, а после выборов - ****! И как корова языком слизала. И сразу никакого геноцида. И тарифное уничтожение растворилось в тумане. И ни слова по телевизору. И ни строчки в газетах. И Роттердам… Блин, какой Роттердам? Что это? Где это вообще?
И жизнь моментально наладилась. Сама собой.
И зацвели цветы. И запели птички. И подешевел лук.
И бабушкины полвареника стали жирной кулебякой со стрелядью.
Вот что Валадимер Ляксандрович животворящий делает.
https://starshinazapasa.livejournal.com/1101200.html
23.07.19 16:42 В августе "Нафтогаз" снизит цену на газ для населения на 5,5%.
Как здоровье ма м ы -
КОБАЛЕВА .
А то мы все заволновались.Газ убавляют на 5.5 % цену -вон электричество на 10 % "!
А мама там в Нью=Иорке в коммунальной квартире за $ 8 000 000 млн. долларов USA мучается .
А в Украине снижение .
реальный гидрант - пока что никакой, и Украина с ним сильно "просела", в обороне и дипломатии - действительно: лучше с умным потерять, чем с дураком найти(
их не смущает, что они (и, понятно, Украина) могут получить "Гитлера" или "Пиночета" или "Ли Куан Ю" или Йаныка..
приказка "дурень думкою багатіє" - по-прежнему актуальна
Пока не проведут люстрацию сексотов и высокопоставленных коммунистов - толку никакого не будет. Списки правда они зачистили, но упоминания кличек агентов в архивах, может пролить весь свет. Была бы охота двигаться дальше, а не жить под их марионеточными клоунами.
Я знаю, сексотов и стукачей со своего детства. Это очень много. По стране - это миллионы. Но Украина того стоит, чтоб за нее бороться. Получил квартиру в ссср в 26 лет - сексот !00%, можно по родителям определить, особенно по сексотским подстилкам, у этих 100% дети завербованы. КПИ, универ им Шевченко - журнашлюхи, историки, все это сексоты!
Згідно з даними національного екзитполу, на виборах у Раду понад 2% набирають 11 партій, які і отримають гроші від держави в залежності від свого результату. Ці кошти партії отримуватимуть упродовж 5 років."https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2745200-skilki-grosej-otrimaut-partii-aki-podolali-2.html