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 Політика України
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Все про:НАБУ (2030) Антикорупційна прокуратура (931) Рябошапка Руслан (55)

 Нині є серйозний прогрес у роботі антикорупційних органів, - Рябошапка

Заступник глави Офісу президента України Руслан Рябошапка заявив, що бачить прогрес у роботі антикорупційних органів.

Про це сказав Рябошапка журналістам у середу в Києві, говорячи про роботу Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нині є серйозний прогрес в їхній роботі (антикорупційних органів. - Ред.) і, мені здається, хороша динаміка, і цей прогрес буде збільшуватися", - сказав Рябошапка.

"Що стосується ДБР - час покаже", - додав він.

Щодо директора ДБР Романа Труби Рябошапка зазначив: "Я не можу коментувати, чи буде він замінений і чи може бути замінений на іншу людину".

Відповідаючи на запитання про те, чи є кандидати на керівника НАЗК, заступник голови ОП сказав: "У мене кандидатів немає, у Офісу - немає, у президента - немає і не може бути, конкурс покаже".

Він додав: "Звичайно, обов'язково буде конкурс, із залученням міжнародних експертів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Рябошапка розглядається як один з кандидатів на посаду генпрокурора України

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139390
 
 
 Топ коментарі
 
вы суслика видите - а он есть))))) - даааааа - зебилы диктатура будет покруче чем с яныком)))
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Он добавил: "Конечно, обязательно будет конкурс, с привлечением международных экспертов".- А шо, лысый с квартала уже "международный эксперт"?Источник: https://censor.net.ua/n3139390
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Как где? Они такие же как и ты. У них все в Зелени. Если выигрывают, то они молодцы, если проигрывают, то отказываются от своих обещаний. Все как у тебя.
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Коломойский вернулся в страну и стал святым. Вот все их достижения. И отмывают нужных людей от коррупции, в том числе себя
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Реву ловите - не дайте ему уйти,его коррупционная схема крышевания неплательщиков ЕСВ самая жирная и наглая.
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вы суслика видите - а он есть))))) - даааааа - зебилы диктатура будет покруче чем с яныком)))
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Лукашенко позавидует,на России проще там можно в тайга отсидеться.)))
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Он добавил: "Конечно, обязательно будет конкурс, с привлечением международных экспертов".- А шо, лысый с квартала уже "международный эксперт"?Источник: https://censor.net.ua/n3139390
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трубы менять не собираются, главное сменили вентиль крана с шоколадного на зеленый и рябошапка решил, что в этом прогресс
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это значит, что сейчас Сытник не в Козин будет ездить за цу, а к Зеле домой... ну или сразу к Бене
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Ну да, Трухонова в Одессе оправдали, вот это и есть прогресс????
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они наверное считают прогрессом, что Сытник начал бегать с показательными обысками по предприятиям Пети))) Вот это прям большой прогресс
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В настоящее время есть серьезный прогресс в работе , но украинские суды это не подтверждают.)))
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постигнутый серьёзный прогресс он увидел под микроскопом … не палился бы, здесь не шоу
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Нет, ребятки. "Прогресс" будет, когда воровская шобла рассядется по нарам.
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Та ти шо ?!!!! Уже покращення!!! От коли вироки реальні будуть отримувати злодії коррупціонери от тоді будеш говорити про успіхи. А зараз закрий рота і йди працюй!
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Про шо цей чиновник уряду Азарова глорить ?!
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Президент Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ , что заместитель главы его офиса РУСЛАН РЯБОШАПКАрассматривается как один из кандидатов НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНПРОКУРОРА Украины.

СОГЛАСНО ДЕКЛАРАЦИИ РУСЛАНА ГЕОРГИЕВИЧА, поданной перед увольнением, 22 июня 2017 года, У ДЕКЛАРАНТА НЕТ НЕДВИЖИМОСТИ.

СУПРУГА ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛИЦЕЙ ЖИЛОГО ДОМА площадью 145 кв. м,
КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ВО ФРАНЦИИ

Дом был приобретен 8 декабря 2016 года.

(Французское законодательство допускает двойное гражданство, в отличие от некоторых стран Евросоюза)
Может его супруга является гражданкой Франции?

У пары трое сыновей: Тимур, Марк и Лука. ДЕТИ ИМЕЮТ ФРАНЦУЗКОЕ ГРАЖДАНСТВО.
Вне политики? Труба подписал договор о сотрудничестве с юракадемией Кивалова
Кивалов, в свою очередь, отметил, что они нашли полное взаимопонимание с Государственным бюро расследований.
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Єтот хороший процесс и динамика продолжается четвертьій год.
Процесс никого не интересует, где результат?
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Лично у меня простейший детектор коррупции - я часто хожу мимо точки продажи безакцизных сигарет (сам не курю, но так ближе). Обороты сумасшедшие. Хотя торгуют бабки-голодранки (по внешнему виду), но их количество определяет спрос: как из-под земли выскакивают дополнительные продавцы, подносится товар, уносится выторг, крепкие мужички жестко пресекают конфликты, никогда рядом не появляется полиция. Таких точек по городу хватает и везде одно и тоже. Предполагаю, что все эти точки - единый криминальный бизнес, пресечь который - дело техники. Однако ж не пресекают. Хуже того, с некоторых пор лично обращаю внимание - довольно часто доблестные курящие полицейские сами достают сигареты из пачек без акцизных марок. Времена поборов сигаретами на торговых точках канули в лету, вопросы решаются на высоком уровне, а уличные курящие полицейские просто покупают табак там, где дешевле и не в форменной одежде.
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то есть Сытник и Углава, который крышевали Свинарчука остаются? мда... бороться с коррупцией мы будем долго
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Не зря значит Сытник бегал к Зе на встречи, то в Козин гонял, теперь в другое место. Своего добился. Ещё и подхваливать.
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1998 - закінчив Міжнародний Соломонів університет, отримав кваліфікацію спеціаліста.Діяльність політик, адвокат.=====Міжнаро́дний Соломо́нів університе́т(МСолУ) - університетIV рівня акредитації, що знаходиться в Києві. Має філію в Харкові.Ректор О.І.Розенфельд.====Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-616 від 28.11.2014 «Щодо оптимізації мережі вищих навчальних закладів» вищому навчальному закладу,, запропоновано визначитись до завершення 2014/2015 навчального року стосовно доцільності подальшого функціонування або можливого об'єднання зусиль з іншими навчальними закладами через «очевидну невідповідність ліцензованим умовам»====

Рік заснування:

1992г.

Форма власності:

Приватна

Умови навчання:

на платной основе-----Количество заявлений на одно место лицензированного объема: 0.71---
розмір статутного капіталу
222 000,00 грн.----
організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
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ще знайшла-----Дружина - Олеся Бартовщук, троє синів: Тимур, Лука та Марко (сини мають французьке громадянство).[14][15] Постійно проживають у Франції, де в Стразбурзі працює дружина Рябошапки - Олеся.[джерело?]
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Та как по мне, что все это показуха и пиар. Тупо для того, что бы понравиться новым лицам, а никак не работа по борьбе с коррупцией. Ну и теперь Сытнику можно не договариваться с Порохом, а спокойно валить его ...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНині є серйозний прогрес у роботі антикорупційних органів, - Рябошапка
 
 
 
 
 
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