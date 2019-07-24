 Нині є серйозний прогрес у роботі антикорупційних органів, - Рябошапка

Про це сказав Рябошапка журналістам у середу в Києві, говорячи про роботу Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Нині є серйозний прогрес в їхній роботі (антикорупційних органів. - Ред.) і, мені здається, хороша динаміка, і цей прогрес буде збільшуватися", - сказав Рябошапка.
"Що стосується ДБР - час покаже", - додав він.
Щодо директора ДБР Романа Труби Рябошапка зазначив: "Я не можу коментувати, чи буде він замінений і чи може бути замінений на іншу людину".
Відповідаючи на запитання про те, чи є кандидати на керівника НАЗК, заступник голови ОП сказав: "У мене кандидатів немає, у Офісу - немає, у президента - немає і не може бути, конкурс покаже".
Він додав: "Звичайно, обов'язково буде конкурс, із залученням міжнародних експертів".
СОГЛАСНО ДЕКЛАРАЦИИ РУСЛАНА ГЕОРГИЕВИЧА, поданной перед увольнением, 22 июня 2017 года, У ДЕКЛАРАНТА НЕТ НЕДВИЖИМОСТИ.
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(Французское законодательство допускает двойное гражданство, в отличие от некоторых стран Евросоюза)
Может его супруга является гражданкой Франции?
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Вне политики? Труба подписал договор о сотрудничестве с юракадемией Кивалова
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