 Зеленський обговорив з послами G7 підтримку реформ і ситуацію на Донбасі. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Президент подякував дипломатичним представникам за участь міжнародних спостерігачів у роботі на дострокових виборах до Верховної Ради України 21 липня.
"Це не перші вибори в Україні, які проходять мирно, демократично, і це завдяки, зокрема, міжнародним спостерігачам. Дякуємо за допомогу", – сказав Зеленський.
Іноземні представники висловили готовність надавати широку підтримку реалізації амбітної програми реформ, яка була оголошена Главою держави раніше та має здобути необхідну підтримку нового складу українського парламенту.
Зеленський поінформував учасників зустрічі про ситуацію на Донбасі та останні кроки з розведення сил навколо Станиці Луганської. Він підкреслив, що необхідною передумовою для подальшого прогресу у врегулюванні конфлікту є чітке дотримання режиму припинення вогню.
"Основна увага під час зустрічі була приділена глибинним реформам, які здійснює Україна, та підтримці зусиль Президента і його команди з боку міжнародних партнерів", - йдеться в повідомленні.
"фракция "Слуга народа" до Нового Года будет самой многочисленной.... На самом деле, общее у них только одно: зеленые флаги под которыми они прошли в Парламент. Нет никакой общей идеи, нет практически никаких общих интересов, нет общей партийной идеологии, да и жизненные ценности у всех различны. Это малоконтролируемое стадо, в котором каждый тамада будет думать только о том, чтобы его после корпоратива накормили, а не отправили восвояси голодным и трезвым. Также напомню про внесение немаленьких сумм за право представлять партию "Слуга Народа" по мажоритарке. Теперь в ВР они попытаются эти суммы вернуть. А значит не будут слепо голосовать за предложенные бабушкой Беней законы. Кроме того, и в данном случае это самое важное, эти кухарки вообще плохо себе представляют куда попали. Зачем работать в комитетах, что и кому говорить в кулуарах, как писать законопроекты и чем отличаются разные чтения законов друг от друга. Кухарки и тамады хотят денег, и если работа в Раде будет мешать развитию их бизнеса, то это станет еще одним раздражающим фактором. Так что ни о какой серьёзной партийной дисциплине там не может быть и речи. ...
.... В общем эйфория грязно-зеленой субстанции очень скоро пройдет. Они свое дело сделают и уплывут вниз по реке очень быстро. А мы подождем. Мы умеем ждать, и поэтому для нас все придет вовремя."
https://newsua.one/news/eiforiya-gryazno-zelenoi-substancii-ochen-skoro-proidet.html
Простой нарид грабит винные склады, когда появляется такая возможность...
Там появится первая инфа от уЗеленского...
Наверное договорились ускорить демонтаж укреплений ВСУ..... или что нибудь в этом роде...
С капитуляцией нельзя затягивать... - Европа устала....
А иде ж товарисч Богдан на фото? Нетути! Знаменательное событие, так сать!
Интересно даже очень!
Наверное, Богдан готовит визит зеленого в США, но сам Богдан в США не поедет, схоронится тут Богдану надить - авось США заметут неглядя.
470 млрд батяня карабас-барабас слямзил у США - шутка ли?!
Скорее всего опухший слиняет от поездки.