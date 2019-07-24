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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:G-7 (158) Зеленський (2209) посол (533) Євросоюз (2571)

 Зеленський обговорив з послами G7 підтримку реформ і ситуацію на Донбасі. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з групою послів країн "Великої сімки" та главами представництв Європейського Союзу і НАТО в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент подякував дипломатичним представникам за участь міжнародних спостерігачів у роботі на дострокових виборах до Верховної Ради України 21 липня.

Зеленський обговорив з послами G7 підтримку реформ і ситуацію на Донбасі 01

"Це не перші вибори в Україні, які проходять мирно, демократично, і це завдяки, зокрема, міжнародним спостерігачам. Дякуємо за допомогу", – сказав Зеленський.

Іноземні представники висловили готовність надавати широку підтримку реалізації амбітної програми реформ, яка була оголошена Главою держави раніше та має здобути необхідну підтримку нового складу українського парламенту.

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Зеленський поінформував учасників зустрічі про ситуацію на Донбасі та останні кроки з розведення сил навколо Станиці Луганської. Він підкреслив, що необхідною передумовою для подальшого прогресу у врегулюванні конфлікту є чітке дотримання режиму припинення вогню.

"Основна увага під час зустрічі була приділена глибинним реформам, які здійснює Україна, та підтримці зусиль Президента і його команди з боку міжнародних партнерів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Посли G7 розкритикували запропоновану Зеленським люстрацію: Нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з постреволюційною

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139383
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля , там не идиоты заседают . Не смеши людей .
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Чому блазень не в шортах та не в футболці? Щось не те...
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Зеля , там не идиоты заседают . Не смеши людей .
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малое СНБО, обсудило, что делать большому СНБО
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Надеюсь, в отличии от свина-мародера, Зеленский будет проводить реальные реформы. Народ только поддержит.
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А якщо цього не буде, то зробиш як Чечетов?
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Тобто за свій вибір не хочеш відповідати.
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Так чего же ты за свой не ответил и не поступил как чечетов? Результаты твоего выбора видны уже. А качество моего выбора покажет время.
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Я за свій відповідаю. Але ж тобі невідомий мій вибір.
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і дуже скоро покаже:
"фракция "Слуга народа" до Нового Года будет самой многочисленной.... На самом деле, общее у них только одно: зеленые флаги под которыми они прошли в Парламент. Нет никакой общей идеи, нет практически никаких общих интересов, нет общей партийной идеологии, да и жизненные ценности у всех различны. Это малоконтролируемое стадо, в котором каждый тамада будет думать только о том, чтобы его после корпоратива накормили, а не отправили восвояси голодным и трезвым. Также напомню про внесение немаленьких сумм за право представлять партию "Слуга Народа" по мажоритарке. Теперь в ВР они попытаются эти суммы вернуть. А значит не будут слепо голосовать за предложенные бабушкой Беней законы. Кроме того, и в данном случае это самое важное, эти кухарки вообще плохо себе представляют куда попали. Зачем работать в комитетах, что и кому говорить в кулуарах, как писать законопроекты и чем отличаются разные чтения законов друг от друга. Кухарки и тамады хотят денег, и если работа в Раде будет мешать развитию их бизнеса, то это станет еще одним раздражающим фактором. Так что ни о какой серьёзной партийной дисциплине там не может быть и речи. ...

.... В общем эйфория грязно-зеленой субстанции очень скоро пройдет. Они свое дело сделают и уплывут вниз по реке очень быстро. А мы подождем. Мы умеем ждать, и поэтому для нас все придет вовремя."



https://newsua.one/news/eiforiya-gryazno-zelenoi-substancii-ochen-skoro-proidet.html
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Ali Hasan - простой нарид с окон не выбрасывается....

Простой нарид грабит винные склады, когда появляется такая возможность...
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Було таке в 1917 Зеленський обговорив з послами G7 підтримку реформ і ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 9866 Тепер все повторюється зебільним реваншем, як фарс.
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Чому блазень не в шортах та не в футболці? Щось не те...
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І що ви там з'ясували ? До якого спільного знаменника дійшли ?
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нужно читать расейскую - прессу...
Там появится первая инфа от уЗеленского...
Наверное договорились ускорить демонтаж укреплений ВСУ..... или что нибудь в этом роде...
С капитуляцией нельзя затягивать... - Европа устала....
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Посли G7 в Києві офігіли з тим, як зебіл наїхав на "ArcelorMittal Кривий Ріг" і негайно викликали клована "на ковер" (нехай і в його офісі).
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Якось по дибільному клоун на фото виглядає...
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Странно!

А иде ж товарисч Богдан на фото? Нетути! Знаменательное событие, так сать!
Интересно даже очень!

Наверное, Богдан готовит визит зеленого в США, но сам Богдан в США не поедет, схоронится тут Богдану надить - авось США заметут неглядя.

470 млрд батяня карабас-барабас слямзил у США - шутка ли?!
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так вот вопрос, опухший бурят поедет в США с этим, как его, нууууу поняли президентом назвать язык не поворачивается?
Скорее всего опухший слиняет от поездки.
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Молодец, всё правильно. А соевые боты - подкацапники.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський обговорив з послами G7 підтримку реформ і ситуацію на Донбасі. ФОТО
 
 
 
 
 
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