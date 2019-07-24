 ЦВК прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування від 28 ОВК

Про це повідомляє ЦВК у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування від ОВК 28 територіальних виборчих округів: № 22 (Волинська область), № 26, 31 (Дніпропетровська область), № 47, 48, 57, 58, 60 (Донецька область), № 62 (Житомирська область), № 72 (Закарпатська область), № 79, 80 (Запорізька область), № 90 (Київська область), № 131 (Миколаївська область), № 134, 143 (Одеська область), № 149 (Полтавська область), № 159 (Сумська область), № 167 (Тернопільська область), № 169, 175, 176, 177, 181 (Харківська область), № 188 (Хмельницька область), № 200 (Черкаська область), № 212, 221 (місто Київ)", - йдеться в повідомленні.
Загалом станом на 13:30 24 липня ЦВК прийняла протоколи про підсумки голосування від 34 ОВК.