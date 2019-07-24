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 Від початку хлібного перемир'я зафіксовано 410 порушень режиму припинення вогню, - ОБСЄ

Після оголошення перемир'я на Донбасі станом на вечір 22 липня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 410 порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Після набуття чинності заяви про підтвердження відданості припиненню вогню з 00:01 21 липня СММ зафіксувала сукупно 410 порушень режиму припинення вогню (18 вибухів, 24 снаряди і 368 пострілів і черг з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї)", - йдеться в повідомленні.

При цьому в період з вечора 21 липня до вечора 22 липня місія зафіксувала 12 порушень припинення вогню на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мені доповідали: пострілів не було. Чекаємо, що ситуація стане стабільнішою, - Зеленський про перемир'я на Донбасі

"У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши менше вибухів (7), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 35 вибухів). Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південний схід від н.п. Світлодарськ (підконтрольний уряду, 57 км на північний схід від Донецька)", - наголошується у звіті.

У Луганській області місія також констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також менше вибухів (5), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (155 вибухів). Більшість порушень режиму припинення вогню, включно із 5 вибухами, зафіксовано в районах на південь від н. п. Попасна (підконтрольний уряду, 69 км на захід від Луганська).

Читайте: Спостерігачі зафіксували 75 порушень режиму припинення вогню 21 липня на Донбасі, - ОБСЄ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139377
 
 
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Моё мнение : если бы не ОБСЕ , Донбасс ещё в 2014 году остался в составе Украины .
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так бабка штрудель и макаронный лягушатник все время на стороне русской водки пляшут, уже в предвкушении когда на трубу сядут и ножки с неё свесят
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Отак бавитись з ворогом, який окупував твої землі..
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Оба на! А наші ЗМІ і прес- центр розповіли лише про одне порушення! Гей, зебіли, що це за фігня? Плануємо далі фортифікаційні укріплення розбирати?
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Не просто підтримує, а покриває. Реальний злочин. Тому ці діячі за владу будуть триматися дуже чіпко. Надто багато правових норм вони порушили.
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Ну що казати, рогаті с**е знову показали ...ілами!!!!**....
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а зебики говорили что одно и мелкое. то есть уже пошла совковая политика оболванивания
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Скоро по ТВ и про зарлату в 4000 доляров расскажут
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Как закончить войну? -- "Надо просто перестать стрелять"
Как победить коррупцию? -- "Надо просто всех уволить"
Как победить рейдерство? -- "Надо просто издать указ"
Как поднять зарплаты/пенсии? -- "Надо просто потребовать их поднять"
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ну надо же как гарно договорились о перемирии без ограничения срока … сутки не продержались … а у ЗЕнарика всё Okay, понятно им наплевать на украинских бойцов, которые гибнут, калечатся и получают ранения … им бы побольше власти захватить, по фонтанам побегать и шаурму пожевать …
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У них за планом розпил європейських грошей на будівництво моста. Але перед тим потрібно фортифікаційні споруди розібрати. А коли стріляють, то якось боязно, бо народ не зрозуміє. Тому пішли совецьким шляхом. Немає інформації у новинах - немає і обстрілів. А згодом приймуть таке ж рішення, як кацапи - засекретить втрати. Бо гроші можуть просн'кочиьи поміж пальців, вибачте, "нашім людям" за лінією розмежування потрібен міст
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку хлібного перемир'я зафіксовано 410 порушень режиму припинення вогню, - ОБСЄ
 
 
 
 
 
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