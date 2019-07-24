 Від початку хлібного перемир'я зафіксовано 410 порушень режиму припинення вогню, - ОБСЄ

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Після набуття чинності заяви про підтвердження відданості припиненню вогню з 00:01 21 липня СММ зафіксувала сукупно 410 порушень режиму припинення вогню (18 вибухів, 24 снаряди і 368 пострілів і черг з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї)", - йдеться в повідомленні.
При цьому в період з вечора 21 липня до вечора 22 липня місія зафіксувала 12 порушень припинення вогню на Донбасі.
"У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши менше вибухів (7), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 35 вибухів). Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південний схід від н.п. Світлодарськ (підконтрольний уряду, 57 км на північний схід від Донецька)", - наголошується у звіті.
У Луганській області місія також констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також менше вибухів (5), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (155 вибухів). Більшість порушень режиму припинення вогню, включно із 5 вибухами, зафіксовано в районах на південь від н. п. Попасна (підконтрольний уряду, 69 км на захід від Луганська).
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