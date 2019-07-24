 Від початку хлібного перемир'я зафіксовано 410 порушень режиму припинення вогню, - ОБСЄ

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Після набуття чинності заяви про підтвердження відданості припиненню вогню з 00:01 21 липня СММ зафіксувала сукупно 410 порушень режиму припинення вогню (18 вибухів, 24 снаряди і 368 пострілів і черг з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї)", - йдеться в повідомленні.

При цьому в період з вечора 21 липня до вечора 22 липня місія зафіксувала 12 порушень припинення вогню на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мені доповідали: пострілів не було. Чекаємо, що ситуація стане стабільнішою, - Зеленський про перемир'я на Донбасі

"У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши менше вибухів (7), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 35 вибухів). Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південний схід від н.п. Світлодарськ (підконтрольний уряду, 57 км на північний схід від Донецька)", - наголошується у звіті.

У Луганській області місія також констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також менше вибухів (5), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (155 вибухів). Більшість порушень режиму припинення вогню, включно із 5 вибухами, зафіксовано в районах на південь від н. п. Попасна (підконтрольний уряду, 69 км на захід від Луганська).

Читайте: Спостерігачі зафіксували 75 порушень режиму припинення вогню 21 липня на Донбасі, - ОБСЄ