 "Школа Зе!депутата": "Слуга народу" проведе курси для своїх депутатів

"Тижневий експрес-курс, підготовлений кращими українськими фахівцями від партії "Слуга Народу" у партнерстві з Київською школою економіки, стане першим у серії навчальних програм для членів фракції, яка буде реалізовуватися протягом всього терміну роботи Верховної Ради IX скликання", - наголошується в повідомленні партії, передає Цензор.НЕТ.
У "Слузі народу" зазначають, що майбутні депутати вже сьогодні мають цілу низку ідей та ініціатив, спрямованих на досягнення економічного прориву, зростання добробуту людей, покращення якості державного і місцевого управління, боротьбу з корупцією.
"Мета освітнього інтенсиву - дати народним обранцям відповідний набір навичок і компетенцій, який дозволить втілити ці ініціативи на практиці", - зауважили в партії.
У "Слузі народу" хочуть, щоб новообрані депутати отримали необхідний рівень знань про сучасний стан, проблеми та перспективи різних галузей економіки і соціального життя країни; отримали глибоке розуміння бюджетного процесу та процесу ухвалення державних рішень; навчилися будувати політичні стратегії перетворень, створювати законопроєкти; засвоїли принципи і техніки обговорення законодавчих ініціатив із зацікавленими сторонами.
У партії розраховують на те, що фракція "Слуги народу" за підсумками першого інтенсиву стане працювати як злагоджена команда і буквально з першого дня роботи Верховної Ради нового скликання запропонує для ухвалення пакети законопроєктів, на які чекають її виборці та весь український народ.
Надалі народних депутатів від "Слуги народу" чекають секторальні лекції, семінари, зустрічі з практиками державного управління, експертами та фахівцями з різних галузей.
"Процес навчання триватиме постійно, щоб забезпечити якісну фахову роботу кожного народного обранця", - наголосили в партії.
шо с них толку, если достаточно неделю на курсы походить и уже можно законы для страны писать
"Навчальний курс будується на портфельному методі. Це означає, що після навчання кожен учасник матиме власний план розвитку, себе та держави. Вони матимуть портфоліо, що включатиме орієнтири - від особистої стратегії розвитку до пропозицій політик та законодавчих норм", - анонсує директор.
Київська школа економіки проведе освітній інтенсив для обраних нардепів від партії "Слуга народу"
Мо, писать научат?
😂
это проводилось в зимние каникулы
3-4 академических часа типа лекций, потом лыжи потом пьянка и бл..ки
было вполне весело и за казенное бабло...
Школа Зе!депутата это, похоже в том же духе, но правда летом
куда их повезут? на канары или в проху..вку?
))))))))))))
куда их повезут? на канары или в проху..вку? ))))))))))))
по ссылке хоть прочитал текст?
Неповносправний, яке це має відношення до цієї теми? Чи тобі за кількість постів платять?
Читачі Татьяна Лайф та Лалала Лалалала (яких виявляється аж 2 штуки)
социальные психологи изучают таких как ты
Святослав Юраш - №27 списка "Слуга народа"
Артем Культенко - №51 списка "Слуга народа"
Анатолий Костюх - №75 списка "Слуга народа"
Элла Репина - №80 списка "Слуга народа"
Анна Колесник - №94 списка "Слуга народа"
Елизавета Богуцкая - №95 списка "Слуга народа"
Маргарита Шол - №107 списка "Слуга народа"
Ростислав Тистык - №111 списка "Слуга народа"
Сергей Гривко - №114 списка "Слуга народа"
Олег Воронько - мажоритарщик по округу №103 от "Слуга народа"
Татьяна Грищенко - мажоритарниця по округу №66 от "Слуга народа"
Максим Ефимов - мажоритарщик по округу №48, самовыдвиженец
Николай Задорожный - мажоритарщик по округу №162 от "Слуга народа"
Юрий Здебской - мажоритарщик по округу №172 от "Слуга народа"
Алексей Кузнецов - мажоритарщик по округу №106 от "Слуга народа"
Соха Роман - мажоритарщик по округу №75 от "Слуга народа"
Евгений Шевченко - мажоритарщик по округу №76 от "Слуга народа"
Александр Юрченко - мажоритарщик по округу №211 от "Слуга народа"
А школа "Зе-президента" хоть при каком-нибудь захудалом ПТУ будет открыта? Очень надо!
Це пізніше, коли дійде до загонів "Юних зебілят"
будут учить как правильно жать на кнопку
- Сам ты "пИтон", дядя. С 95 квартала мы !!!
В текущем надо проводить ликбез для безработных кугутов едва получивших среднее образование.
нация моя, что блд с тобой???!!!
😁
😁
А кесли серьезно, то я думала, что "новоизбранные депутаты получили необходимый уровень знаний о современном состоянии, проблемах и перспективах различных отраслей экономики и социальной жизни страны..." еще до того, как идти в кандидаты. А то получается, как в первом классе. Пришли ни бэ, ни мэ, а классная руковолительница (Вован) должны им указкой по лбу щелкать и приговаривать, дошло до тебяяяя?)). А ведь до многих НЕ дошло, да и не дойдет никогдааааа. И это несмешно.
"Как откосить от голосований"
"Как дунуть за колонной"
"Как кнопкодавить"
"Где не могут сфоткать журналюги"
"Как продать голос и не попасться"
Другое дело - былые дупутаты-интеллектуалы: и "дорожку" втянуть за колонной зала умели, и со знанием дела в игры на смартфонах резались, и дружно посещали в полном составе сессии... А уж какой толк знали в умении принять нужный закон для себя или спонсора!
Ылита!
Лютий треш ))))
Один из новоявленных депутатов