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 "Школа Зе!депутата": "Слуга народу" проведе курси для своїх депутатів

Партія "Слуга народу" в партнерстві з Київською школою економіки проведе освітній інтенсив для обраних від цієї партії народних депутатів України.

"Тижневий експрес-курс, підготовлений кращими українськими фахівцями від партії "Слуга Народу" у партнерстві з Київською школою економіки, стане першим у серії навчальних програм для членів фракції, яка буде реалізовуватися протягом всього терміну роботи Верховної Ради IX скликання", - наголошується в повідомленні партії, передає Цензор.НЕТ.

У "Слузі народу" зазначають, що майбутні депутати вже сьогодні мають цілу низку ідей та ініціатив, спрямованих на досягнення економічного прориву, зростання добробуту людей, покращення якості державного і місцевого управління, боротьбу з корупцією.

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"Мета освітнього інтенсиву - дати народним обранцям відповідний набір навичок і компетенцій, який дозволить втілити ці ініціативи на практиці", - зауважили в партії.

У "Слузі народу" хочуть, щоб новообрані депутати отримали необхідний рівень знань про сучасний стан, проблеми та перспективи різних галузей економіки і соціального життя країни; отримали глибоке розуміння бюджетного процесу та процесу ухвалення державних рішень; навчилися будувати політичні стратегії перетворень, створювати законопроєкти; засвоїли принципи і техніки обговорення законодавчих ініціатив із зацікавленими сторонами.

У партії розраховують на те, що фракція "Слуги народу" за підсумками першого інтенсиву стане працювати як злагоджена команда і буквально з першого дня роботи Верховної Ради нового скликання запропонує для ухвалення пакети законопроєктів, на які чекають її виборці та весь український народ.

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Надалі народних депутатів від "Слуги народу" чекають секторальні лекції, семінари, зустрічі з практиками державного управління, експертами та фахівцями з різних галузей.

"Процес навчання триватиме постійно, щоб забезпечити якісну фахову роботу кожного народного обранця", - наголосили в партії.

Школа Зе!депутата: Слуга народу проведе курси для своїх депутатів 01
Школа Зе!депутата: Слуга народу проведе курси для своїх депутатів 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139376
 
 
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а ВУЗы надо нахрен отменить за ненадобностью.

шо с них толку, если достаточно неделю на курсы походить и уже можно законы для страны писать
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Дорогі Порохоботи, я вітаю вас з перемогою, бо ми дійсно перемогли, і перемога заключається в тому що зебіли виграли бій, но програли війну. Вони набрали більшість в парламент, і зможуть одноосібно утворити коаліцію, і тепер їм дійсно потрібно виконувати свої обіцянки, а вони їх не виконають по любому, бо це тільки обіцянки, у них немає ні спеціалістів, ні можливості, а сперти на когось, вже не вийде, і всю єрунду що вони на роблять, в дуже короткий строк розчарує отих безмозглих виборців. Тарифи, ніхто не зніме, бо це не можливо, принесе збитки, від МВФ не відмовляться бо буде крах економіки, зарплати, пенції теж не зможе підняти, бо не буде звідки, кожен третій українець не платить податки, а звідси наповнення казни, заставити силоміць платити, це буде розчарування земаси, вони ж чекають рибу в рот, і їм вудочка не потрібна. Так що запасайтесь, хто попкорном, хтось чіпсами, і будем глядачами шоу, попутно тикати зебілів мордой в це багно, я буду таке задоволення від цього получати...

"Школа Зе!депутата": "Слуга народа" проведет курсы для своих депутатов - Цензор.НЕТ 5086
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ну ти й дурень у нас на окрузі один такі брошурки випускав я їх читав навіть із зеленої палатки і зелені бігморди у нього були качанов по Сумам там те ж написане а коли я на вибори прийшов дізнався що він до "СГ" не має жодного відношення ЦЕ Рябуха від СГ вона й виграла.
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ускоренные курсы пилотирования, как было во время второй мировой войны у пилотов, взлет-посадка и в бой, а здесь будет посадка - кнопка и голосуй.
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Ось детальніше...
"Навчальний курс будується на портфельному методі. Це означає, що після навчання кожен учасник матиме власний план розвитку, себе та держави. Вони матимуть портфоліо, що включатиме орієнтири - від особистої стратегії розвитку до пропозицій політик та законодавчих норм", - анонсує директор. "Школа Зе!депутата": "Слуга народа" проведет курсы для своих депутатов - Цензор.НЕТ 7294
Київська школа економіки проведе освітній інтенсив для обраних нардепів від партії "Слуга народу"
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Для петиков проведите семинар! Чтобы они понимали, что пишут.
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Це складний курс. Треба починати із вечірньої школи
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То есть начальное образование (читать, писать, считать) вы полностью игнорируете?
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Ні я вважаю, що віднімати поділити та записати ці кадри вже вміють
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Раніше була метафора щодо ВР, а тепер - фактично...
"Школа Зе!депутата": "Слуга народа" проведет курсы для своих депутатов - Цензор.НЕТ 4637
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Темой наших курсов будут: умение не просыпать кокс при насыпании дорожки и борьба с абстинентным синдромом, искусство игры половым органом на рояле, умелое быкование в разговоре с оппонентом, разучивание мантр "надоперестатьстрелять" и "тамженашилюди".
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Тобто, визнають, що набрали всякого неосвіченого непотріба, а тепер всіх будуть намагатися загнати в стойло.
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Зеля покаже мастер-клас з поїданням шаурми. купанням в червоних труселях і біганню по фонтанам?
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ЛИК БЕЗ и не вошедшее в кадр окончание ПРИЗ НАК ОВ УМА...
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в студенческие годы мне довелось участвовать в учебе актива...
это проводилось в зимние каникулы
3-4 академических часа типа лекций, потом лыжи потом пьянка и бл..ки
было вполне весело и за казенное бабло...
Школа Зе!депутата это, похоже в том же духе, но правда летом

куда их повезут? на канары или в проху..вку?
))))))))))))
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Igor Zolotovskiy

куда их повезут? на канары или в проху..вку? ))))))))))))


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махно конечно был из зеленых, но не из зеленкиных))))
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махно бил красных и белых под чёрным флагом
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ты свои увлечения другим не приписывай "Школа Зе!депутата": "Слуга народу" проведе курси для своїх депутатів - Цензор.НЕТ 1323 иди дольше с фотошопом баловаться
по ссылке хоть прочитал текст? "Школа Зе!депутата": "Слуга народу" проведе курси для своїх депутатів - Цензор.НЕТ 7041
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Батя Махно "Школа Зе!депутата": "Слуга народу" проведе курси для своїх депутатів - Цензор.НЕТ 6781
Неповносправний, яке це має відношення до цієї теми? Чи тобі за кількість постів платять?
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Цікавий у тебе профіль, "Школа Зе!депутата": "Слуга народу" проведе курси для своїх депутатів - Цензор.НЕТ 8537 Батя Махно.

Читачі Татьяна Лайф та Лалала Лалалала (яких виявляється аж 2 штуки) "Школа Зе!депутата": "Слуга народу" проведе курси для своїх депутатів - Цензор.НЕТ 5680
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какой древний, дремучий порохоботский "ужас", про "нульовок" визжать начинаешь? "Школа Зе!депутата": "Слуга народу" проведе курси для своїх депутатів - Цензор.НЕТ 6044
социальные психологи изучают таких как ты "Школа Зе!депутата": "Слуга народу" проведе курси для своїх депутатів - Цензор.НЕТ 2372
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экономический прорыв от сброда которым нужны курсы про элементарное... шариковы неизлечимы. их задача максимум сидеть и руку поднимать за что скажут овцеводы
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все яснее вижу что зебики это современные большевики, жалко только ещё потерянные 100 лет...
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Добре, що у Питра Аліксєіча такого проводити не треба, вся його команда заточена щоб красти))
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Страшно . Единовластие . Больше похоже на зомбирование и запугивание .
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Терпение. Симоненко оправдает команда зе . "Школа Зе!депутата": "Слуга народа" проведет курсы для своих депутатов - Цензор.НЕТ 9050
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Среди новых депутатов много безработных: )))))
Святослав Юраш - №27 списка "Слуга народа"
Артем Культенко - №51 списка "Слуга народа"
Анатолий Костюх - №75 списка "Слуга народа"
Элла Репина - №80 списка "Слуга народа"
Анна Колесник - №94 списка "Слуга народа"
Елизавета Богуцкая - №95 списка "Слуга народа"
Маргарита Шол - №107 списка "Слуга народа"
Ростислав Тистык - №111 списка "Слуга народа"
Сергей Гривко - №114 списка "Слуга народа"
Олег Воронько - мажоритарщик по округу №103 от "Слуга народа"
Татьяна Грищенко - мажоритарниця по округу №66 от "Слуга народа"
Максим Ефимов - мажоритарщик по округу №48, самовыдвиженец
Николай Задорожный - мажоритарщик по округу №162 от "Слуга народа"
Юрий Здебской - мажоритарщик по округу №172 от "Слуга народа"
Алексей Кузнецов - мажоритарщик по округу №106 от "Слуга народа"
Соха Роман - мажоритарщик по округу №75 от "Слуга народа"
Евгений Шевченко - мажоритарщик по округу №76 от "Слуга народа"
Александр Юрченко - мажоритарщик по округу №211 от "Слуга народа"
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Ну, можно сказать, что это личный вклад преЗЕдента в борьбе с безработицей, малыми заработками и оттока рабочих ресурсов на запад.. )))
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А школа "Зе-президента" хоть при каком-нибудь захудалом ПТУ будет открыта? Очень надо!
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Филипп Филиппович Преображенск
А школа "Зе-президента" хоть при каком-нибудь захудалом ПТУ будет открыта? Очень надо!


Це пізніше, коли дійде до загонів "Юних зебілят" "Школа Зе!депутата": "Слуга народу" проведе курси для своїх депутатів - Цензор.НЕТ 65

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Оце ты як в носи клупав ранише? Ныгуя, тепер так во , як депутат треба, шмаркля показуй.
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"Школа Зе!депутата": "Слуга народа" проведет курсы для своих депутатов - Цензор.НЕТ 8719
будут учить как правильно жать на кнопку
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- Оксфорд? Кембридж? Итон?

- Сам ты "пИтон", дядя. С 95 квартала мы !!! "Школа Зе!депутата": "Слуга народа" проведет курсы для своих депутатов - Цензор.НЕТ 7696
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Зенание-сила! Курс обучения "как понравится лохторату".
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В первом созыве Рады была почти треть академиков и профессоров. Которые закладовали базу для государственности.
В текущем надо проводить ликбез для безработных кугутов едва получивших среднее образование.

нация моя, что блд с тобой???!!!
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в новой Раде тоже есть образованные люди . рестораторы . свадебные фотографы . и другие комические персонажи "Школа Зе!депутата": "Слуга народу" проведе курси для своїх депутатів - Цензор.НЕТ 1169
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В первый раз зебилята идут в первый класс. Что ж, пожелаем зебилятам сдать успешно экзамены, чтобы не огорчать дядю Беню. Дядя Беня в расстроенном состоянии очень злой и непредсказуемый. Выпорет и отнимет последнее - фотоаппарат. Будет обидно.
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Аггга, почнемо-" мама мила раму..." а по розуму треба скло...
😁
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а кто этот семинар проводить будет? чечетов-то уже того, не с нами. такого дирижера дрессированными клоунами потеряли, даже хз, кто вместо него будет поднимать руку для обиЗЕнок.
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Зеленчуки, расскажите: это хорошо или плохо, неделя это мало или достаточно?
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Среди новоизбранных депутатов есть такие депутаты, которые прошли и Крым, и РЫм) Они Вовану могут такие курсы устроить, что все будут "приятно" удивлены)).
А кесли серьезно, то я думала, что "новоизбранные депутаты получили необходимый уровень знаний о современном состоянии, проблемах и перспективах различных отраслей экономики и социальной жизни страны..." еще до того, как идти в кандидаты. А то получается, как в первом классе. Пришли ни бэ, ни мэ, а классная руковолительница (Вован) должны им указкой по лбу щелкать и приговаривать, дошло до тебяяяя?)). А ведь до многих НЕ дошло, да и не дойдет никогдааааа. И это несмешно.
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<b>Спец-курсы для чайников:</b>
"Как откосить от голосований"
"Как дунуть за колонной"
"Как кнопкодавить"
"Где не могут сфоткать журналюги"
"Как продать голос и не попасться"
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Это типа "Самоучитель по хирургии"
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Зато будет отмазка "я еще не депутат, я только учусь"
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Зрада зрадная!
Другое дело - былые дупутаты-интеллектуалы: и "дорожку" втянуть за колонной зала умели, и со знанием дела в игры на смартфонах резались, и дружно посещали в полном составе сессии... А уж какой толк знали в умении принять нужный закон для себя или спонсора!
Ылита!
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Дорожку втягивать можно уже не прячась за колонной.
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Чи то сміятись, чи то плакати :D
Лютий треш ))))
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Провести курсы и по окончании выдать диплом о высшем образовании
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)) Так вон где выдают дипломы о высшем образовании... А надо бы было ДО выборов у них проверять их наличие!
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У нас лейтенантов дают ни дня не служивших, это уже норма.
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Добрий день, Зе-діти! Сьогодні у нас перший урок,ми будемо вчитися читати і писати.
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Курсы зедепутатов: Нюхнул, нажал, посидел, сходил пописал. И по кругу.
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А буфет?? А там такой буфет... Хоть бы одним глазком его увидеть. Да одним зубком че-нить грызнуть там. За чисто символическую плату. Или кого-нить))
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блин... Типичные большевики в 1917... Власть захватили, а шо с ней делать не знают... Учиться будем. От, ёпрст
Один из новоявленных депутатов "Школа Зе!депутата": "Слуга народу" проведе курси для своїх депутатів - Цензор.НЕТ 6687
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Обезьян понабрали теперь дрессировать будут за наш с вами счет !
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Порохоботы в первый день залезут под кровать и попёрдывая будут разгонять привычную их носу зраду
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У Вас на смартфоне слетело приложение "Мозг".
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Интересно а президент покажет "мастер класс",как не отравиться шаурмой и безопасно пробежать по фонтану? "Школа Зе!депутата": "Слуга народу" проведе курси для своїх депутатів - Цензор.НЕТ 9200
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Школа Зе!депутата": "Слуга народу" проведе курси для своїх депутатів
 
 
 
 
 
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