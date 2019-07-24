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 Суспільство
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Все про:Азовське море (1145) військовополонені (312) моряки (671) Полозов (282)

 Українські військовополонені моряки почали ознайомлення з матеріалами справи. Це може тривати 2-3 місяці, - Полозов

Українські військовополонені моряки почали 23 липня ознайомлення з матеріалами інкримінованої їм кримінальної справи.

Про це повідомив координатор команди захисту українських військових моряків, адвокат Микола Полозов, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора слідство ФСБ закінчило процедуру повідомлення військовополоненим морякам та їхнім адвокатам про закінчення попереднього розслідування... З учорашнього дня ми перейшли до наступної стадії - ознайомлення з матеріалами кримінальної справи", - розповів Полозов.

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За його словами, з урахуванням кількості моряків і обсягу кримінальної справи стадія ознайомлення з матеріалами може тривати 2-3 місяці. "Після чого слідством буде складено обвинувальний висновок, який спочатку буде направлено прокурору, а після затвердження ним - до суду", - розповів Полозов.

Українські військовополонені моряки почали ознайомлення з матеріалами справи. Це може тривати 2-3 місяці, - Полозов 01

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили в список обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139374
 
 
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Главное, что б браслетики не порвалися у гидранта проституции.... от переживаний за них
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С текстом решения Международного трибунала ?
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Очередной раз рашка весь мировой порядок послала нахер!! и очередной раз весь мировой порядок умылся потому что как было в 1939 так и в 2019 нихотит воевать! поэтому будем сидеть будем смотреть а вдруг поппустит! в 1939 не попустило посмотрим попустит ли в 2019!!
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та нєхер там ознайомлюватись,читати кацапський бред- тільки очі собі псувати...
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да что ж тот зебоба такой немощный...шо ж оно пуйла не рассмешило,при телефонном базаре?
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а с решением Международного Трибунала ООН по морскому праву... их уже ознакомили ?
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Адвокат юморист. Зачем два месяца, для того, что бы написать: "Требую исполнения решения Международного Трибунала ООН"?
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