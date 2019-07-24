 Один з начальників ДФС Закарпаття насмерть збив співробітника дорожньої служби, - ГПУ. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.
Під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області слідчими територіального управління ДБР, розташованого в м.Львові, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ДТП, яка сталася 23 липня, близько 19:00 в с. Ракошино Мукачівського району.
Встановлено, що 45-річний водій позашляховика Volkswagen Touareg, один із заступників керівника ДФС в Закарпатській області, на околиці села Ракошино здійснив наїзд на пішохода – співробітника дорожньої служби, що саме працював на тій ділянці дороги.
Від травм потерпілий загинув на місці аварії. Водій Volkswagen Touareg наразі перебуває у реанімаційному відділенні Мукачівської ЦРЛ.
В рамках зареєстрованого кримінального провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого) триває проведення першочергових слідчих дій для з’ясування всіх обставин події.
Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м.Львові, яке поширює свою юрисдикцію на територію Закарпатської області. Прокуратура Закарпатської області забезпечує процесуальний контроль за ходом слідства.
защитили отечественного производителя "Ланос" растоможкой?
пусть на Ланосах и ездят
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Там інше питання, він 90 метрів тіло на капоті протяг +20 метрів до місця зіткнення гальмівний шлях... десь під 200км летів. Відразу у лікарню сховали...
Ехал без ремня. Паралитик до конца жизни.
Все повреждения свелись к помятому капоту и разбитой передней декоративной решетке, то есть к тем навесным элементам с наименьшей жесткостью, которые изготавливаются с учетом нанести наименьшее повреждения при столкновениям с человеком или животным.
Щоб вдаритись лобом навіть не пристегнутим - потрібне прискорення. В даному випадку від'ємне. Яке буде прискорення авто 2000-3000кг від перешкоди массою до 100кг???
Та звичайне гальмування придасть більше прискорення !!! І від гальмування ще ніхто в реанімацію не потрапляв. Максимум гуля маленька. А тут навіть і того не буде.
Слишком длинный разговор, и не для этого форума.
Імпульс прямопропорційний масі тіл. Массу авто і робітника самі співставите?
Запитую ще раз - робітник стояв як бетонна стіна, щоб люди в авто отримали таке ж прискорення, як у вашому прикладі???
Отдыхайте, ребята. Можете на досуге сами попробовать такой эксперимент.
Швидкість робітника повинна бути в стільки ж разів більша, в скільки маса авто більша від маси робітника. Тільки тоді авто миттєво зупиниться, як при ударі в незрушну бетонну стіну.
Якщо авто їхало 100км/год, то 100кг робітник назустріч мав рухатись в 2000-3000 км /год.
А цей двієчник несповна розуму)
Интересно что же такое с ним произошло? Вроде даже лобовуха целая.
на 100% был бухой, А теперь (после реанимации) хоть какие проверки проводи - пофиг что найдут, все прикрывается "лечением"
Знахабніли, самі під колеса кидаються!!
Крупный чиновник, сбивший на своем авто двух человек на пешеходном переходе
- Ну, судья! Какие последствия будут?
- Значит так, тому, кто пробил головой лобовое стекло Вашей машины, дадим лет пять за нападение на должностное лицо. А вот тому, кого отбросило в кусты, пожалуй, добавим еще года три за попытку скрыться с места происшествия.