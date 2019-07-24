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Все про:ДТП (2413) Закарпаття (787) Мукачево (72)

 Один з начальників ДФС Закарпаття насмерть збив співробітника дорожньої служби, - ГПУ. ФОТО

На Закарпатті один із заступників керівника обласної ДФС насмерть збив співробітника дорожньої служби. Відкрито кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області слідчими територіального управління ДБР, розташованого в м.Львові, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ДТП, яка сталася 23 липня, близько 19:00 в с. Ракошино Мукачівського району.

Встановлено, що 45-річний водій позашляховика Volkswagen Touareg, один із заступників керівника ДФС в Закарпатській області, на околиці села Ракошино здійснив наїзд на пішохода – співробітника дорожньої служби, що саме працював на тій ділянці дороги.

Один з начальників ДФС Закарпаття насмерть збив співробітника дорожньої служби, - ГПУ 01
Фото: Лисенко/Facebook

Від травм потерпілий загинув на місці аварії. Водій Volkswagen Touareg наразі перебуває у реанімаційному відділенні Мукачівської ЦРЛ.

В рамках зареєстрованого кримінального провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого) триває проведення першочергових слідчих дій для з’ясування всіх обставин події.

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Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м.Львові, яке поширює свою юрисдикцію на територію Закарпатської області. Прокуратура Закарпатської області забезпечує процесуальний контроль за ходом слідства.

Один з начальників ДФС Закарпаття насмерть збив співробітника дорожньої служби, - ГПУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139366
 
 
 Топ коментарі
 
Звідки в заступника керівника ДФС машина за 100 тис. євро? Може їм зарплату в євро сплачують? Митників зільнили тільки за дорогі телефони, а цього скорше за все посадять!
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жируют!

защитили отечественного производителя "Ланос" растоможкой?
пусть на Ланосах и ездят
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Ну сбил так сбил раба. Спорим что ему за ето ничего не будет в нашей стране?
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Звідки в заступника керівника ДФС машина за 100 тис. євро? Може їм зарплату в євро сплачують? Митників зільнили тільки за дорогі телефони, а цього скорше за все посадять!
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жируют!

защитили отечественного производителя "Ланос" растоможкой?
пусть на Ланосах и ездят
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коментар відмічено як спам  
 
А чё ему переживать-то? Он берёт пример с преЗЕдента и его охранной своры - тем же можно сбивать и устраивать ДТП с детьми... а тут какой-то работник дорожной службы
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100 тис?))))ты пастух поверил в то что написал?
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Базова модель від 60 тис. євро, плюс навороти, 100 тис. євро за топовий Туарег, це ще не межа!
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Так це ще без наворотів, а з наворотами буде більше 100 тис. євро!
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блин, ты балабол!! со всеми наворотами получает 86 тыс.евро
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Ігорьонь покажи комплектацію за 3 ляма гривень
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Цена в самой дорогой комплектации
Один из начальников ГФС Закарпатья насмерть сбил сотрудника дорожной службы, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8322Один из начальников ГФС Закарпатья насмерть сбил сотрудника дорожной службы, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8322
Touareg Ambience 3.0 V6 TDI
Дизель 0"> 8-ступ. АКП / 5-дверний
білий лак Pure White

Київ

UAH 2 676 330,-

UAH 2 410 578,-
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ну ошибся на тех пять семь тысяч??думаю эт не повод чела оскорблять https://www.autogenau.de/varianten/volkswagen/touareg.html?model=16056 (боюсь что это ещё не предел в цене видел и более ста!!(тысяч)) Один из начальников ГФС Закарпатья насмерть сбил сотрудника дорожной службы, - ГПУ - Цензор.НЕТ 3877
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вангую ща начнут писать что авто уже старой модели, можно подумать когда ее покупал не такая же цена на эту модель была.
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мож то бляха? или "улюблена людина" подарила, или бабушка на крайняк...
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"100 тыс.евро" - ты что, болезный, перегрелся? может 54 тысячи!!
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Ігор, що за дебільні питання? Він дерслужбовець, звісно що бабушка 90 річна подарувала!
Там інше питання, він 90 метрів тіло на капоті протяг +20 метрів до місця зіткнення гальмівний шлях... десь під 200км летів. Відразу у лікарню сховали...
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> Водитель "Volkswagen Touareg" сейчас находится в реанимационном отделении Мукачевской ЦРБ.

Ехал без ремня. Паралитик до конца жизни.
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Закосил сразу под больного. Сейчас отлеживается.
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Нет. Без ремня при таком торможении - гарантированный перелом шейных позвонков и разрыв спинного мозга.
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Это не лобовое столкновение с препятствием массой равной массе машины. Для Туарега массой в 2-3 тонны, препятствие массой 150 кг не смертельно для водителя.
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Еще раз повторяю, здесь не лобовое столкновение с потерей скорости до 0 км/час.
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Степень повреждения корпуса автомобиля говорит о том что у водителя, как минимум, тяжелейшее сотрясение мозга от удара головой о руль; но, скорее всего, перелом шейных позвонков.
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Для упоротых повторяю:Для Туарега массой в 2-3 тонны, препятствие массой 150 кг не смертельно для водителя.
Все повреждения свелись к помятому капоту и разбитой передней декоративной решетке, то есть к тем навесным элементам с наименьшей жесткостью, которые изготавливаются с учетом нанести наименьшее повреждения при столкновениям с человеком или животным.
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Если водитель не пристёгнут, вся его кинетическая энергия в момент столкновения превратится в энергию деформации его черепа из-за удара о руль. Я не могу вам читать здесь лекцию по механике.
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Двієчник, та водій навіть не смикнеться в авто !!!
Щоб вдаритись лобом навіть не пристегнутим - потрібне прискорення. В даному випадку від'ємне. Яке буде прискорення авто 2000-3000кг від перешкоди массою до 100кг???
Та звичайне гальмування придасть більше прискорення !!! І від гальмування ще ніхто в реанімацію не потрапляв. Максимум гуля маленька. А тут навіть і того не буде.
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Я от вас очень устал. Вернитесь в восьмой класс средней школы.
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Да ты идиот. Какая должна быть масса работника, что бы он МГНОВЕННО остановил туарег ? Да туарег проехал дальше с замедлением, какое обычно при экстренном торможении. То есть водитель не испытал никаких перегрузок, как при столкновении об неподвижное препядствие.
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Це робітник, як стіна стояв, що ви привели такий безглуздий приклад?
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Вам тут формулы начать рисовать, про закон сохранения импульса и проч. ?
Слишком длинный разговор, и не для этого форума.
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Очевидно, что у вас двійка з фізики. Про який імпульс ви мелете?
Імпульс прямопропорційний масі тіл. Массу авто і робітника самі співставите?
Запитую ще раз - робітник стояв як бетонна стіна, щоб люди в авто отримали таке ж прискорення, як у вашому прикладі???
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Посмотрите мой комментарий сверху. Ни масса работника, ни масса автомобиля к этому отношения не имеет. Если бы работника вообще не было, а непристёгнутый водитель на 100 км/ч просто ударил по тормозам, результат был бы абсолютно тот же самый: "всадник без головы".
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Ой, а чому ж машиністи поїздів не вбиваються при наїзді на корів? І пассажири массово в реанімацію не потрапляють? Пропорція ж масс не важлива?
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Он долб...б, не знает что такое ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ.
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Потому что тепловоз невозможно остановить ударом по тормозам. Тормозной путь у поезда слишком длинный. А автомобиль при экстренном торможении со 100 км/ч - гарантированно покалечит водителя рулём, если непристёгнут.

Отдыхайте, ребята. Можете на досуге сами попробовать такой эксперимент.
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Ну давай, укажи с какой скоростью двигался работник навстречу туарегу, что бы его импульс при столкновении смог остановить туарег, как у тебя на видео?
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Та він не відповість, він двієчник. Я підскажу, хоча ви і так знаєте)
Швидкість робітника повинна бути в стільки ж разів більша, в скільки маса авто більша від маси робітника. Тільки тоді авто миттєво зупиниться, як при ударі в незрушну бетонну стіну.
Якщо авто їхало 100км/год, то 100кг робітник назустріч мав рухатись в 2000-3000 км /год.
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Он упоротый. Для него работник был массой равной массы Туарега. Ему бесполезно что то объяснять.
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Навіть при рівній масі удар не співставний з ударом в незрушну стіну. При рівній масі після удару авто штовхало б робітника зі швидкістю в половину своєї початкової. Тобто для співставлення з ударом в стіну, робітник повинен мати масу в 2000-3000кг і рухатись назустріч автомобілю з тією ж швидкістю.
А цей двієчник несповна розуму)
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основне, що ви знайшли одне одного інше все лірика.
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по этой причине подушки не срабатывают если не пристегнут.
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Водитель "Volkswagen Touareg" сейчас находится в реанимационном отделении Мукачевской ЦРБ.Источник: https://censor.net.ua/n3139366

Интересно что же такое с ним произошло? Вроде даже лобовуха целая.

на 100% был бухой, А теперь (после реанимации) хоть какие проверки проводи - пофиг что найдут, все прикрывается "лечением"
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Ну сбил так сбил раба. Спорим что ему за ето ничего не будет в нашей стране?
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У вашій точно нічого не буде Бо путін - ху#ло!!! )
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Бидло не дає панам по дорогам літати!!
Знахабніли, самі під колеса кидаються!!
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дороги и так некому делать они еще дорожников давят.
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*несмешной анекдот
Крупный чиновник, сбивший на своем авто двух человек на пешеходном переходе
- Ну, судья! Какие последствия будут?
- Значит так, тому, кто пробил головой лобовое стекло Вашей машины, дадим лет пять за нападение на должностное лицо. А вот тому, кого отбросило в кусты, пожалуй, добавим еще года три за попытку скрыться с места происшествия.
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смішний, але не веселий, хоча й в тему.
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Как однако не плохо кормят першого заступника начальника Головного управління ДФС у Закарпатській області Олександра Гопу ..... бедуин последней модели.... 65 000 евро цена.... и 0 ответственности. И морда в реанимацию на коечку заскочила. Ну мерзость....

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Торопилась мразь последние взятки собрать.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОдин з начальників ДФС Закарпаття насмерть збив співробітника дорожньої служби, - ГПУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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