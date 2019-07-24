 Один з начальників ДФС Закарпаття насмерть збив співробітника дорожньої служби, - ГПУ. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області слідчими територіального управління ДБР, розташованого в м.Львові, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ДТП, яка сталася 23 липня, близько 19:00 в с. Ракошино Мукачівського району.

Встановлено, що 45-річний водій позашляховика Volkswagen Touareg, один із заступників керівника ДФС в Закарпатській області, на околиці села Ракошино здійснив наїзд на пішохода – співробітника дорожньої служби, що саме працював на тій ділянці дороги.



Фото: Лисенко/Facebook

Від травм потерпілий загинув на місці аварії. Водій Volkswagen Touareg наразі перебуває у реанімаційному відділенні Мукачівської ЦРЛ.



В рамках зареєстрованого кримінального провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого) триває проведення першочергових слідчих дій для з’ясування всіх обставин події.

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Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м.Львові, яке поширює свою юрисдикцію на територію Закарпатської області. Прокуратура Закарпатської області забезпечує процесуальний контроль за ходом слідства.