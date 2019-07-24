 Дива не сталося. Мене поглинула політична Зе-хвиля, - Лещенко про поразку на виборах

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми разом з командою не займалися чорнухою, пройшли весь округ ногами, провели нон-стоп півтора місяці в класичній польовій кампанії. Дива не трапилося - мене поглинула політична Зе-хвиля, біля витоків якої мені пощастило опинитися у січні цього року. Така от іронія долі", - зазначив нардеп.
При цьому Лещенко побажав успіхів у роботі представниці партії "Слуга народу" Ганні Бондар, яка перемогла на виборах у його окрузі.
"Я бажаю успіху депутату від Подільського району Ганні Бондар у вирішенні питань, які на неї зваляться холодним душем. Не треба плутати роботу депутата Київради та парламенту. Ви делеговані бути для людей нашого округу останньою інстанцією в боротьбі за свої права та в протистоянні з нелюдською системою.", - написав він.
Аминь политический тебе .....😁
Надеюсь, больше не свидимся ...
Восхваляет совок, Сталина, Жукова.
Теперь этот слуга не украинского народа будет принимать законы для украинцев.
КАКИЕ это будут законы?
нарид плюнув на свыночолыхничего личного, третий закон Ньютона
действия и бездействия свыночолого - причина
Все кого таскали по телеканалах как борцов с шеколадником просто тупо кинули хозяева тех же каналов. Теперь медведчуки-ткаченки в ВР а говно которое проложило им туда путь на помойке...
https://znaj.ua/ru/kompromat/247669-vzyatki-vorovstvo-i-vred-ukraine-top-5-skandalov-sergeya-leshchenko
Источник:https://censor.net.ua/n3139365"
Зеб, ты забыл произнести "Порошенко - вор и мародёр"
Опасная трясина (с)
Місцеві кажуть, що кампанію вів недбало. З людьми розмовляти не вміє. Загалом нікчемний політик.
хотя тебя распнут раньше, прямо в трусиках
- Бакан, тут на Цензоре предлагают убрать одного черта. Хорошо, да, передам)
Спасибо за напоминание, они уже работают над этим.
😁
Довыеживался. И поделом.
Крепись, авось грантов хто подкинет...
вот только кто придет на смену, слуги и голоса, ? кто знает как оно будет?
так что запасаемся попкорном и наблюдаем за "цирком шапито" ))))
думаю скучать не придется))))
И всего делов.
Начинай с Бени и Ко........
На крайняк пойдёшь подрабатывать на дискотеках!
а в день тишины кто рассылал смски с агиткой?
https://www.uaportal.com/news/poshel-tyi-na-hj-eanyij-serega-leschenko-obvinili-v-agitatsii-pod-prikryitiem-zelenskogo.htm
Зеленые шакалята совсем не такие. Демократия закончилась, Сирожа.
Радуйся, если у тебя еще квартирку Беня не отожмет
СЕРГЕЙ ЛЕЩЕНКО, ВЫЛОЖИЛ ВИДЕО, ГДЕ КОЛОМОЙСКИЙ УГРОЖАЕТ СДАТЬ УКРАИНУ "РУССКИМ" И АТАКОВАТЬ ТЭЦ И ОФИС "УКРТРАНСГАЗА"
Просторами социальных сетей гуляет запись телефонного разговора главного спонсора "Зе" Игоря Коломойского с руководителем НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым, где олигарх, которого многие до сих пор считают "спасителем Украины" сыплет угрозами в адрес менеджера и УГРОЖАЕТ СПУСТИТЬ НА НЕГО ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ БАТАЛЬОНЫ
Сергей Лещенко тогда писал на своей странице в соцсетях: "Сейчас тут в фейсбуке будут лить слезы из-за увольнения Коломойского. Особо сентиментальным советую послушать этот ДИАЛОГ КОЛОМОЙСКОГО СГЛАВОЙ НАФТОГАЗА АНДРЕЕМ КОБОЛЕВЫМ ".
https://www.dialog.ua/ukraine/175393_1554325926
Якщо вже говорити про результати парламентських виборів, а не про результати пропаганди, відсутність інформаційної політики, інфантильність та совковість, то результати наступні:
Найголосніше крикливий Ляшко і Ко - 3,84%,
Народний фронт (реально кращі люди з партії) і прем'єр Гройсман - 2,21%,
Революційна Свобода - 2,24%,
Місцевий полковник реформатор армії за 5 днів - 1,08%,
Самопоміч - 0,66%,
Реформатор всєя Грузії - 0,47%,
Антикорупціонери та Гнап - 0,19%,
Надя Савченко - 8 голосів.
Ці люди мали можливість долучитися до реформ і зробити країну краще.
Але все, що вони робили, - поливали гівном Порошенка.
Ось їхні результати.
Результати тих, що прийшли сьогодні, будуть не кращими.
Просто вони ще цього не усвідомлюють.
Теперь жвавые зелебенины малчики с колючими глазками и цепкими лапками быстро вам рты позатыкают, и не пикните. А пикните - быстро на вас Дело найдется.
Вот такие они хохлы-малороссы- что имеем не храним, потерявши плачем