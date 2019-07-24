EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  9616  83
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4373) Лещенко (344)

 Дива не сталося. Мене поглинула політична Зе-хвиля, - Лещенко про поразку на виборах

Нардеп Сергій Лещенко, який балотувався в Раду у 220 окрузі в Києві, визнав свою поразку на виборах.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми разом з командою не займалися чорнухою, пройшли весь округ ногами, провели нон-стоп півтора місяці в класичній польовій кампанії. Дива не трапилося - мене поглинула політична Зе-хвиля, біля витоків якої мені пощастило опинитися у січні цього року. Така от іронія долі", - зазначив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК опрацювала 99,3% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,01% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,12% (23), "Голос" - 5,84% (17)

При цьому Лещенко побажав успіхів у роботі представниці партії "Слуга народу" Ганні Бондар, яка перемогла на виборах у його окрузі.

"Я бажаю успіху депутату від Подільського району Ганні Бондар у вирішенні питань, які на неї зваляться холодним душем. Не треба плутати роботу депутата Київради та парламенту. Ви делеговані бути для людей нашого округу останньою інстанцією в боротьбі за свої права та в протистоянні з нелюдською системою.", - написав він.

Дива не сталося. Мене поглинула політична Зе-хвиля, - Лещенко про поразку на виборах 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139365
 
 
 Топ коментарі
 
Ггг) лещенки, наеми, белецкие, поросюки, сааки, - все такие востребованые были пока с Порошенком боролись. Теперь киздуйте томадой заместо "слуг"
 показати весь коментар
 
Унитаз тебя должен поглатить.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ггг) лещенки, наеми, белецкие, поросюки, сааки, - все такие востребованые были пока с Порошенком боролись. Теперь киздуйте томадой заместо "слуг"
 показати весь коментар
 
 
Сирожа Лещенко поскользнулся и упал в ЗЕльоное день, которое сам же колотил против Пороха.
Аминь политический тебе .....😁
Надеюсь, больше не свидимся ...
 показати весь коментар
 
 
Сам Бужанский визжал, что Майдан 2013-2014 разрушил страну.
Восхваляет совок, Сталина, Жукова.
Теперь этот слуга не украинского народа будет принимать законы для украинцев.
КАКИЕ это будут законы?
 показати весь коментар
 
 
свыночолый плював на нарид
нарид плюнув на свыночолыхничего личного, третий закон Ньютона
 показати весь коментар
 
О Бужанском, его совковости и ненависти к Майдану есть что сказать?
 показати весь коментар
 
Бужанском гандон - последствия
действия и бездействия свыночолого - причина
 показати весь коментар
 
В єтом есть своя прелесть.
Все кого таскали по телеканалах как борцов с шеколадником просто тупо кинули хозяева тех же каналов. Теперь медведчуки-ткаченки в ВР а говно которое проложило им туда путь на помойке...
 показати весь коментар
 
 
Просто сирожа дешёвая проститутка и коррупционер! Вот поэтому тебя никто и не выбрал!
 показати весь коментар
 
 
Теперь Лещенко может спокойной идти на пенсию))) Хотя у него наверное сейчас будет ломка за мандатом))
 показати весь коментар
 
 
Ниче не сделал хорошего за пять лет, одни скандалы. А в список его никто не захотел включать, потому что перебежчиков никто не любит.

https://znaj.ua/ru/kompromat/247669-vzyatki-vorovstvo-i-vred-ukraine-top-5-skandalov-sergeya-leshchenko
 показати весь коментар
 
 
"...Чуда не случилось - меня поглотила политическая Зе-волна, у истоков которой мне посчастливилось оказаться в январе этого года.
Источник:https://censor.net.ua/n3139365"

Зеб, ты забыл произнести "Порошенко - вор и мародёр"
 показати весь коментар
 
ну, Залищук ясно чем: она содержанка гражданина Швеции, он для нее квартиры-машины покупает, согласно ее декларации.
 показати весь коментар
 
 
"Чуда не случилось - дерьмо в дерьме, утопилось...".
 показати весь коментар
 
 
Логическое завершение вяликай зрады от предателя, тролля и брехуна.
 показати весь коментар
 
 
он предал Норвегию? или Скайрим? что он предал?
 показати весь коментар
 
 
он чуть не спровоцировал международный скандал, когда занимался дискредитацией Манафорта как раз во время выборов в США. Отношения тогда между США и Украины пошатнулись хорошо, а они наши главные союзники в борьбе с Россией. Поэтому он предал Украину
 показати весь коментар
 
 
Он же не сам себе придумал опускать этого ублюдка. Кто поддержал амерских "демократов", а потом обосрался и долго и нудно бегал по миру за Рыжей Обезьяной? Я бы вообще посылал его на месте трампампама.
 показати весь коментар
 
За отмену пенсий дляработающих пенсионеров голосовал?- голосовал. За финансирование партий из Держбюджета голосовал?- голосовал( возмохно даже был автором этого маразма) Серожа - спасибо, вы уволены.
 показати весь коментар
 
 
"Мы вместе с командой .. прошли весь округ ногами, провели нон-стоп полтора месяца в классической полевой кампании."

Місцеві кажуть, що кампанію вів недбало. З людьми розмовляти не вміє. Загалом нікчемний політик.
 показати весь коментар
 
 
Ну він же сам каже, що виграти(от слово яке) не хотілось, просто експеримент над людьми ставив. Чи казав про таке перед виборами ? Чи казав про таке на зустрічах з людьми ?
 показати весь коментар
 
ты, ублюдок, и разгонял эту волну..))))))))))))))
 показати весь коментар
 
 
Лєщєнка може дякувати долі, що народився у революційній Україні 21 століття, а не у революційній Франції 18 століття. Там відомі чуваки Дантон і Робесп'єр, що "розігнали водну", закінчили на гільотині
 показати весь коментар
 
 
Шкода, що не дочекаємось гільотини для Порошенка, але від тюремного терміну йому не уникнути. )))
 показати весь коментар
 
зато дочекаєтесь линча для зеленки... будет красиво. не хуже чем у каддафи ))))))
хотя тебя распнут раньше, прямо в трусиках
 показати весь коментар
 
 
Купіть чотки, і перебираючи зернятка, повторюйте: "Порошенко буде сидіти. Порошенко буде сидіти". І так тричі на день. Воно попустить."
 показати весь коментар
 
 
(звонит Баканову:
- Бакан, тут на Цензоре предлагают убрать одного черта. Хорошо, да, передам)

Спасибо за напоминание, они уже работают над этим. Дива не сталося. Мене поглинула політична Зе-хвиля, - Лещенко про поразку на виборах - Цензор.НЕТ 451
 показати весь коментар
 
грантоеда волна смыла в унитаз, будет теперь там плавать и булькать про коррупцию
 показати весь коментар
 
 
Сєрлєщі, найоми тощо, ви зробили СЕБЕ разом!
 показати весь коментар
 
 
В этом я с Лещенко согласен - у нас создана нечеловеческая государственная и общественная система в течении десятилетий, если не веков. Задача состоит в создании человеческой государственной и общественной системы.
 показати весь коментар
 
 
Злее с Найемом будуть!!Пощады не ждите.Ле и Трампа ни во что не ставит,а наших?
 показати весь коментар
 
 
Депутаты с прошлой Рады как люди с пожизненным клеймом. А Лещенко между прочим ради Майдана Америку бросил, представляете, Америку!
 показати весь коментар
 
 
тебя, чмо и типажурналиста, поглотила волна дерьма, исторгнутая самим же тобой.
 показати весь коментар
 
 
тебя поглотила собственная тупость, нехер было др*чить люмпен 5 лет подряд, бумеранг вернулся "с непредсказуемой траекторией"
 показати весь коментар
 
 
Его поглотила волна, которую он что есть дури разгонял.
Довыеживался. И поделом.
 показати весь коментар
 
 
Не каждый день чудесам бывать, как в 2014, когда народ наизбирал всяких нулей и жуликов.
 показати весь коментар
 
 
Серьожка, а хто ж теперь будет каку мять?
Крепись, авось грантов хто подкинет...
 показати весь коментар
 
 
Перший прозрівший зебіл. толі єщьо будєт.
 показати весь коментар
 
 
Они сейчас врёт - счастлив, что оказался у истоков зелёной сопли, а на выборах конкурировал с нею...
 показати весь коментар
 
о да, в США расследование по вмешательствам в выборы до сих пор продолжается))) Так что Сирожке ещё могут аннулировать визу
 показати весь коментар
 
"Пора Серёге искать нового работодателя, С "кредитом на жильё" всё равно надо расчитаться".Иначе ни кола,.ни двора в центре города. Алёна,та,которая Притула,не простит долг...
 показати весь коментар
 
в прошлом парламенте состав геев еще тот. 3.14 дары редкостные)))))
вот только кто придет на смену, слуги и голоса, ? кто знает как оно будет?
так что запасаемся попкорном и наблюдаем за "цирком шапито" ))))
думаю скучать не придется))))
 показати весь коментар
 
А так хотів ще на одну квартирку за 200 тис. доларів назбирати... Ех, тяжка доля...
 показати весь коментар
 
 
А нельзя покороче: «Я - долбодятел».
И всего делов.
 показати весь коментар
 
 
Лещенко хотел подмазаться под символику "Слуги народа", но народ не купился на это и не проголосовал за него. Вот уже лузер))
 показати весь коментар
 
 
Так он даже пытался убрать конкурентку, которая реально была на его округе от Зе
 показати весь коментар
 
Ничё, Серж! Вернёшься к старому - по заказу Григоришина или нового работодателя начнёшь проводить "журналистские расследования"!
Начинай с Бени и Ко........
На крайняк пойдёшь подрабатывать на дискотеках!
 показати весь коментар
 
 
Сами упорно пилили сук на котором сидели. Тройка гнилых влезла в Раду на спине Порошенка и сами же обсирали его постоянно. Порошенковская безбрежная демократия это позволяла.
Зеленые шакалята совсем не такие. Демократия закончилась, Сирожа.
Радуйся, если у тебя еще квартирку Беня не отожмет
 показати весь коментар
 
 
А за квартиру промолчал.Может квартирка сыграла роль?
 показати весь коментар
 
 
тебя поглотила волна г-на, которую ты и такие как ты подняли. только жалко что всех захватит
 показати весь коментар
 
 
Журналист и нардеп по совместительству Лещенко, который, как известно, не так давно начал "искренне поддерживать" основного конкурента действующего президента Украины, в свое время "мочил" Игоря Коломойского.
СЕРГЕЙ ЛЕЩЕНКО, ВЫЛОЖИЛ ВИДЕО, ГДЕ КОЛОМОЙСКИЙ УГРОЖАЕТ СДАТЬ УКРАИНУ "РУССКИМ" И АТАКОВАТЬ ТЭЦ И ОФИС "УКРТРАНСГАЗА"
Просторами социальных сетей гуляет запись телефонного разговора главного спонсора "Зе" Игоря Коломойского с руководителем НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым, где олигарх, которого многие до сих пор считают "спасителем Украины" сыплет угрозами в адрес менеджера и УГРОЖАЕТ СПУСТИТЬ НА НЕГО ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ БАТАЛЬОНЫ

Сергей Лещенко тогда писал на своей странице в соцсетях: "Сейчас тут в фейсбуке будут лить слезы из-за увольнения Коломойского. Особо сентиментальным советую послушать этот ДИАЛОГ КОЛОМОЙСКОГО СГЛАВОЙ НАФТОГАЗА АНДРЕЕМ КОБОЛЕВЫМ ".
https://www.dialog.ua/ukraine/175393_1554325926
 показати весь коментар
 
Mason Lemberg
Якщо вже говорити про результати парламентських виборів, а не про результати пропаганди, відсутність інформаційної політики, інфантильність та совковість, то результати наступні:
Найголосніше крикливий Ляшко і Ко - 3,84%,
Народний фронт (реально кращі люди з партії) і прем'єр Гройсман - 2,21%,
Революційна Свобода - 2,24%,
Місцевий полковник реформатор армії за 5 днів - 1,08%,
Самопоміч - 0,66%,
Реформатор всєя Грузії - 0,47%,
Антикорупціонери та Гнап - 0,19%,
Надя Савченко - 8 голосів.
Ці люди мали можливість долучитися до реформ і зробити країну краще.
Але все, що вони робили, - поливали гівном Порошенка.
Ось їхні результати.
Результати тих, що прийшли сьогодні, будуть не кращими.
Просто вони ще цього не усвідомлюють.
 показати весь коментар
 
 
Надя, а если отнять голоса сестрьі, мамьі, любимого человека его мамьі и тех, кто ошибочно крестик поставил ?
 показати весь коментар
 
Обосрались больше всех те, кто громче всех волали, что во всем виноват Порох. Пользовались тем, что можно было демократично "выражаться" (испражнятся) при Порохе.
Теперь жвавые зелебенины малчики с колючими глазками и цепкими лапками быстро вам рты позатыкают, и не пикните. А пикните - быстро на вас Дело найдется.
Вот такие они хохлы-малороссы- что имеем не храним, потерявши плачем
 показати весь коментар
 
 
Освежила молодая зеленая струя ? Дива не сталося. Мене поглинула політична Зе-хвиля, - Лещенко про поразку на виборах - Цензор.НЕТ 6660 Радуйся что в унитаз не смыла..а жаль !
 показати весь коментар
 
Люди которые плохо учили физику,химию, математику считают что этот мир наполнен чудесами.
 показати весь коментар
 
 
А тепер ще й до квартири незрозуміло на яке бабло купленоі повернуться
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДива не сталося. Мене поглинула політична Зе-хвиля, - Лещенко про поразку на виборах
 
 
 
 
 
 вгору