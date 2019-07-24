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 Політика України
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Все про:обшук (748) збитки (50) Арселор (19)

 "ArcelorMittal Кривий Ріг" у липні зазнає $1 млн збитків через дії СБУ, - в.о. гендиректора Іванов

"ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) заперечує всі звинувачення на свою адресу з боку Служби безпеки України, яка порушила 16 липня кримінальну справу про екоцид, і заявляє про збитки в $1 млн за підсумками цього місяця через вимушену зупинку пусконалагоджувальних робіт на машині безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) №3 після обшуку СБУ 20 липня.

"Все, що ми робили, ми робили відповідно до закону. Зараз МБЛЗ, по суті, заарештована, пусконалагоджувальні роботи зупинені, $155 млн інвестицій заморожені, ми зазнаємо збитків", - сказав в.о. генерального директора АМКР Олександр Іванов на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що в липні підприємство планувало отримати першу продукцію на цій МБЛЗ, а в серпні вивести її приблизно на половину від проєктної потужності, яка становить близько 1,3 млн тонн на рік.

В.о.гендиректора наголосив, що рівні радіації, оприлюднені СБУ за підсумками проведеного обшуку, відповідають усім санітарним нормам. Головний юрисконсульт підприємства Артем Філіп'єв уточнив, що ця відповідність також зафіксована в протоколі обшуку, підписаному співробітниками СБУ. За його словами, звинувачення в нібито кустарних доробках обладнання також не відповідають дійсності, оскільки додаткові заходи захисту були вжиті в рамках доопрацювання проєкту і відповідно до рекомендацій державного відомства.

Іванов нагадав, що обшуку передували політичний тиск, що посилився в період виборів, позачергова екологічна перевірка і звинувачення президента Володимира Зеленського 12 липня на адресу підприємства в нібито невиконанні в строки зобов'язань щодо поліпшення екологічної ситуації.

Також читайте: Справу порушено за статтею "екоцид", тому що це єдина стаття, підслідна СБУ, - юрист "ArcelorMittal Кривий Ріг"

"Ми відчуваємо цей тиск, і не розуміємо, що робити далі", - змалював ситуацію в.о. гендиректора. Він уточнив, що раніше 22 роки працював у "Метінвесті", проте ніколи не стикався з подібним.

На його думку, такий тиск може бути пов'язаний зі спробами отримати контроль над АМКР, впливати на розгляд пропозицій щодо поставок сировини, послуг та обладнання. Водночас Іванов підкреслив, що підприємство відстоюватиме свою незалежність усіма законними способами.

Головний юрисконсульт уточнив, що справа про екоцид проти АМКР стала третьою за всю історію справою за цією статтею в Україні: до цього подібні справи відкривали проти мережі заправок БРСМ після пожежі на нафтобазі з людськими жертвами і проти сепаратистів на сході через затоплення шахт. На його думку, ця стаття була обрана тому, що є єдиною "екологічною" статтею у повноваженнях СБУ.

"Те, що відбувається сьогодні, на нашу думку, це або перегини на місцях, або цілеспрямована політика, що посилає сигнал іноземним інвесторам, що скоро в країні почнеться реприватизація, або це означає, що в країні відбувається деіндустріалізація і такі підприємства, як ArcelorMittal, Україні просто не потрібні", - заявив Філіп'єв.

Він додав, що дії СБУ ставлять під загрозу виконання ArcelorMittal інвестиційних зобов'язань із заміни в 2020 році новими сучасними потужностями мартенівського виробництва, а це зі свого боку створює ґрунт для реприватизації.

Також читайте: СБУ обвинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала

"Ми всі розраховуємо, що, може, президент чогось не знає, може, дійсно це перегини на місцях. Сподівання всі на нашого президента, який сформує нову команду і дозволить змінити цю ситуацію", - сказав Іванов і заочно запросив главу держави Володимира Зеленського відвідати підприємство і ознайомитися з його об'єктами, що будуються.

За словами в.о. гендиректора, з моменту придбання підприємства в 2005 році за $4,8 млрд у нього було вкладено $4,4 млрд інвестицій і їхній план до 2024 року становить ще $1,8 млрд.

Заступник генерального директора з питань співпраці з державними органами та комунікацій комбінату Володимир Ткаченко уточнив журналістам, що після обшуку СБУ він спілкувався телефоном із секретарем Нацради з безпеки і оборони Олександром Данилюком і за посередництва Європейської бізнес-асоціації зустрічався з Давидом Арахамією - призначеним Зеленським секретарем Націнвестради при президенті України, до якої входить глава ArcelorMittal Лакшмі Міттал.

"Ми розраховуємо на розсудливість влади, що ситуація зміниться", - заявив в.о. гендиректора АМКР Олександр Іванов, зазначивши, що в іншому випадку підприємству доведеться активніше захищатися і привертати до конфлікту увагу європейської спільноти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На підприємстві "ArcelorMittal Кривий Ріг" виявили джерело підвищеної радіації, - СБУ

Напередодні в.о. глави СБУ Іван Баканов повідомив, що його відомство звинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала.

СБУ стверджує, що під час обшуків на підприємстві виявили джерело підвищеної радіації.Випромінювання, яке перевищує норму, виходить від машини безперервного лиття заготовок №3. Відомство розслідує дії менеджменту "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139362
 
 
 Топ коментарі
 
Увеличение инвест климата прошло как то Зебильненько
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Можно сэкономить на рабочих. Они там почти поголовно голосовали за зелёную заразу... Пусть первыми на своей шкуре почувствуют первые результаты мудрой политики полтораметрового вождя...
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Мы все рассчитываем, что может президент чего-то не знает, может действительно это перегибы на местах. Надежды все на нашего президента.///
Писец ...ля. Зебилизм головного мозга во всей красе...
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Баканов з СБУ прийшов і нічого не знайшов, це провал! Потрібні професіонали в СБУ, як і скрізь у всіх напрямках роботи! Баканов звичайно класний хлопець, але в СБУ потрібен новий керівник з досвідом роботи на керівних посадах в СБУ. Такий кандидат є це Віктор Трепак, який затримував діамантових прокурорів і вів найбільш резонансні успішні розслідування СБУ! А Баканов може бути заступником по загальним питанням, смотрящим, як любив казати янукович.
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соучредителю Квартала-95 подготовят камеру ? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Увеличение инвест климата прошло как то Зебильненько
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Да, теперь или улучшай экологию, или плати, по-другому никак.
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А что там в Мариуполе уже кислородный курорт, там вопросов нет?
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Это "первая ласточка", дальше бойчее пойдет.
Слазано же было, что в Раду пришли "новые литса", то есть бизнесмены.
Правда, за личными бизнес интересами они рискуют потерять государство, а в других государствах они и нафиг не нужны,там свои бизнесмены есть, но это не беда, ведь всегда можно освоить планету Нибиру, только и делов то, что научиться дышать в безвоздушном пространстве.
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Бедный-бедный Арселор, придется им теперь фильтров на $1 млн закупать(((
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та если не найдут противозаконного пусть возмещают предприятию
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А с чего же?Не с гонораров же великого писюнианиста.
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Надо смсками собирать с зебилов на ликвидацию зашкваров их выбора
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Из своего кармана - нИвАпрос.
Впрочем, всегда можно замутить на эту тему референдум, кто, мол платить должен: госудатство ЗЕбилам, или ЗЕбилы - государству.
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Нужно просто считать прибыль и с-ать на жителей города. Повышенная радиация-какая мелочь. Убыток в миллион - это главное!!!
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а если "какаяторадиация" это обычный ход чтобы придавить владельцев
сделать их сговорчивей ?
кроме того что пишут самые честные газеты и рассказывают неподкупные депутаты есть что то конкретное?
не защищаю завод
скажу что драть их по экологии нужно
город Запорожье тому подтверждление

но при этом не так как водится дал денег кому нужно и снова экология в порядке
даже оздоровительный центр с подачей воздуха из трубы организовать можно
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Мы все рассчитываем, что может президент чего-то не знает, может действительно это перегибы на местах. Надежды все на нашего президента.///
Писец ...ля. Зебилизм головного мозга во всей красе...
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Sergey Fursa
1 ч. ·

Советник президента говорит, что кандидатуры технократов навязаны. Наверное масонами и Соросом. И коварным МВФ. Вечно лезут, навязывают тут. Руки мыть перед едой заставляют. Жили всегда без них и не тужили. А тут вдруг прибежали, навязали. Еще и технологический прогресс оттуда лезет. Чужое оно все. Навязанное. В Украине такого не было никогда и не надо. А то стоит только начать. Не отвяжешься потом. Это сначала в детский садик ведут тебя, а потом вдруг школа, не дай бог институт, а потом еще работать. Чужое это все. Не для простого украинца.

Дубинский поливает грязью технократов, показывая, что Коломойский против. Тоже говорит, Сорос навязывает нам технократов. Страшный Сорос. Не то что Коломойский. Коломойский ведь никого не навязывает. А Сорос так вечно. Вот в Венесуэле опять света нет, это тоже Сорос, наверное. Отключил. Чтобы народ мучать. А что, потом и у нас можно будет объяснять все Соросом. И вот ведь странно, живет в Нью-Йорке человек, 90 с гаком лет. Последние 20 лет филантроп. И в Украине тоже. Ну принято у них так на Западе. Бил Гейтс детям в Африке помогает, миллиардеры свои состояния завещают на благотворительность. А сорос из Венгрии вот он и помогает Восточной Европе. И Украине в том числе. И за это время хоть бы один поганый заводик приватизировал. Так нет же. Просто так все делает. А люди боятся. 25 лет всех пугают Соросом, а на потоках при этом сидят олигархи. И пугают. Прямо сильно сильно пугают. И продолжают доить страну. Но страшный Сорос. А олигархи нет.
Но нет, Дубинский матюкает технократического премьера, Коломойский против.
Хорошие сапоги, надо брать.

Но опыт Наталии Яресько, когда поманили технократическим премьер и потом быстро вернули к украинским реалиям, говорит о том, что не любят у нас профессионалов на посту. Мешают они. Раздражают. Шибко умные. Не наше это, технократическое правительство. Навязанное. Не соответствует украинским традициям. Красные линии рисуют. О структурных реформах говорят. Жить спокойно не дают. Никто и никогда не пообещает МВФ обмануть, тарифы снизить или пенсии сразу поднять. В общем, нелюди. Не думают о простом человеке. Нудны, скучны. Что с них взять. Еще и властью с ними надо делится. А зачем делится властью с профессионалами? Это ведь дело не хитрое, страной управлять. В Украине все просто. Не нужны эти технократы. Это в Италии из кризиса позвали профессора вытягивать страну. Когда популисты довели. А Украине такое не надо. Они далеки от народа. Технократы. Тьфу ты. Слово ругательное даже. Хорошего человека технократом не назовут.

Никто ведь из них не выйдет и не скажет, что тарифный геноцид надо остановить. Будут бубнить об иностранных инвестициях. Тут только кураж поймал, только припер этого буржуина к стенке, этого индуса, а они и тут будут возмущаться. Указывать, что это плохо. Что инвестора надо любить. Холить и лелеять. Еще скажут, что депутатам зарплату надо поднять, чтоюы олигархи их не скупили пачками в парламенте, ведь их народ выбрал с любовью. Своих выбрали. И разве умный человек так скажет? Одно слово, технократ.

Хотя сейчас же все по другому должно быть. Чего это я. Сейчас же новая эра. Может «эра профессионалов»? И что нам до того, что Коломойский против? Мы же все по другому делать будем.
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Можно сэкономить на рабочих. Они там почти поголовно голосовали за зелёную заразу... Пусть первыми на своей шкуре почувствуют первые результаты мудрой политики полтораметрового вождя...
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Там голосуют за Вилкула. ))) А как ты думаешь, их шкуре нравится радиация и прочие подобные "прелести"? )))
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Ще мільйон доларів в Британію. Дрібниця, а приємно. Чекісти може щось і нарили, але вчасно втрутились данилюк з арахамією. Інтереси британського бізнесу понад усе.
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А люди получившие различные онкологические заболевания от загрязнения окружающей среды этой коптилкой, во сколько он оценивает
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А СевГОКов, ЦГОКов , там нет ? А води с радиоизотопами с шахт Желтьіх вод сброшенньіх в р Желтая , которая впадает в Ингулец , с которой воду пьют там нет? А екоинспекция там есть , что она говорит? А судебньіе иски от людей есть, а судебньіе решения есть ? Ну пусть идут до судисполнителей
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"То, что происходит сегодня, по нашему мнению, это или перегибы на местах, или целенаправленная политика, посылающая сигнал иностранным инвесторам, что скоро в стране начнется реприватизация, или это означает, что в стране происходит деиндустрализация и такие предприятия, как ArcelorMittal Украине просто не нужны", - заявил Филипьев.Источник: https://censor.net.ua/n3139362
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Я бы на месте руководства АМКР тоже так говорил. Кстати, АМКР - это надежная кузница кадров для Вилкула и его сепарни. Может и правда не надо было СБУ экологией в Кривом Роге заниматься, глядишь, сепарня бы и повымерла.
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Да-да-да.
"Взять все - да и поделить"(С)

"*********"(С) СОЗНАТЕЛЬНО разрушает государство.
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Суки, а вот здесь все ясно! Раньше занес, кому надо, сколько сказали, и делай, что хочешь. И пофиг те люди со своей экология!
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""Мы чувствуем это давление, и не понимаем, что делать дальше","
Источник: https://censor.net.ua/n3139362
В самом деле?

Независимую экспертизу проводить, западных экспертов приглашать, вот что.
Таких экспертов, что не подкопаешься.

" а это, в свою очередь, создает почву для реприватизации."
Источник: https://censor.net.ua/n3139362
Это сладкое слово "отжать". Безработные, домохозяйки и блохеры, "новые литса" в Раде в арифметике не петрят ни фига, но слово "отжим" или "взять все - да и поделить"(С) они понимают прекрасно.
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Думаю, Вы ошибаетесь. Многие из тех, кто так думал, уже вымерли.
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Много думаете.
Ваша голова может не выдержать такого перенапряжения.
Смотрите, поберегитесь, а то я Вас про методики замера той радиации спрошу.
И про то, как калибровка производилась.
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Хорошо было бы, чтобы Арселор вообще закрылся. Криворожане поголовно голосовали за Зелю. Для осознания последствий ошибочного выбора, людям надо давать то, к чему они стремятся.
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Как там поживает "Антонов"?
Как идет строительство предприятия с саудовцами?
Или работники Абнтонова удовольствовались креативной игрой на пианине, обещанной им на елку?
Очень волнуюсь, хватит ли всем работникам Антонова, будущим безработным, на точй елке места.
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убытки из-за остановки машины непрерывного литья/ ранее СБУ воевала с львовским мусором/ Служба должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом - сказал Зеленский/ Артисты-пианисты люди сложные, понять их не просто.
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Баканов -"у вас менеджмент неэффективно распоряжается средствами, но ничего мы вам поможем"
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Неделю назад в Одессе Зеля распорядился прекратить экологические проверки слива судовых отходов в море. Ну чтоб бороться с коррупцией экоинспекции и улучшать инвестиционный климат. На вопрос как же бороться с загрязнением Черного моря, мудро ответил - А оно и так грязное! Ну и нахера тогда СБУ вдруг озаботилось экологией Кривого Рога, если он и так грязный?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"ArcelorMittal Кривий Ріг" у липні зазнає $1 млн збитків через дії СБУ, - в.о. гендиректора Іванов
 
 
 
 
 
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