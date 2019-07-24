 "ArcelorMittal Кривий Ріг" у липні зазнає $1 млн збитків через дії СБУ, - в.о. гендиректора Іванов

"Все, що ми робили, ми робили відповідно до закону. Зараз МБЛЗ, по суті, заарештована, пусконалагоджувальні роботи зупинені, $155 млн інвестицій заморожені, ми зазнаємо збитків", - сказав в.о. генерального директора АМКР Олександр Іванов на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що в липні підприємство планувало отримати першу продукцію на цій МБЛЗ, а в серпні вивести її приблизно на половину від проєктної потужності, яка становить близько 1,3 млн тонн на рік.

В.о.гендиректора наголосив, що рівні радіації, оприлюднені СБУ за підсумками проведеного обшуку, відповідають усім санітарним нормам. Головний юрисконсульт підприємства Артем Філіп'єв уточнив, що ця відповідність також зафіксована в протоколі обшуку, підписаному співробітниками СБУ. За його словами, звинувачення в нібито кустарних доробках обладнання також не відповідають дійсності, оскільки додаткові заходи захисту були вжиті в рамках доопрацювання проєкту і відповідно до рекомендацій державного відомства.

Іванов нагадав, що обшуку передували політичний тиск, що посилився в період виборів, позачергова екологічна перевірка і звинувачення президента Володимира Зеленського 12 липня на адресу підприємства в нібито невиконанні в строки зобов'язань щодо поліпшення екологічної ситуації.

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"Ми відчуваємо цей тиск, і не розуміємо, що робити далі", - змалював ситуацію в.о. гендиректора. Він уточнив, що раніше 22 роки працював у "Метінвесті", проте ніколи не стикався з подібним.

На його думку, такий тиск може бути пов'язаний зі спробами отримати контроль над АМКР, впливати на розгляд пропозицій щодо поставок сировини, послуг та обладнання. Водночас Іванов підкреслив, що підприємство відстоюватиме свою незалежність усіма законними способами.

Головний юрисконсульт уточнив, що справа про екоцид проти АМКР стала третьою за всю історію справою за цією статтею в Україні: до цього подібні справи відкривали проти мережі заправок БРСМ після пожежі на нафтобазі з людськими жертвами і проти сепаратистів на сході через затоплення шахт. На його думку, ця стаття була обрана тому, що є єдиною "екологічною" статтею у повноваженнях СБУ.

"Те, що відбувається сьогодні, на нашу думку, це або перегини на місцях, або цілеспрямована політика, що посилає сигнал іноземним інвесторам, що скоро в країні почнеться реприватизація, або це означає, що в країні відбувається деіндустріалізація і такі підприємства, як ArcelorMittal, Україні просто не потрібні", - заявив Філіп'єв.

Він додав, що дії СБУ ставлять під загрозу виконання ArcelorMittal інвестиційних зобов'язань із заміни в 2020 році новими сучасними потужностями мартенівського виробництва, а це зі свого боку створює ґрунт для реприватизації.

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"Ми всі розраховуємо, що, може, президент чогось не знає, може, дійсно це перегини на місцях. Сподівання всі на нашого президента, який сформує нову команду і дозволить змінити цю ситуацію", - сказав Іванов і заочно запросив главу держави Володимира Зеленського відвідати підприємство і ознайомитися з його об'єктами, що будуються.

За словами в.о. гендиректора, з моменту придбання підприємства в 2005 році за $4,8 млрд у нього було вкладено $4,4 млрд інвестицій і їхній план до 2024 року становить ще $1,8 млрд.

Заступник генерального директора з питань співпраці з державними органами та комунікацій комбінату Володимир Ткаченко уточнив журналістам, що після обшуку СБУ він спілкувався телефоном із секретарем Нацради з безпеки і оборони Олександром Данилюком і за посередництва Європейської бізнес-асоціації зустрічався з Давидом Арахамією - призначеним Зеленським секретарем Націнвестради при президенті України, до якої входить глава ArcelorMittal Лакшмі Міттал.

"Ми розраховуємо на розсудливість влади, що ситуація зміниться", - заявив в.о. гендиректора АМКР Олександр Іванов, зазначивши, що в іншому випадку підприємству доведеться активніше захищатися і привертати до конфлікту увагу європейської спільноти.

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Напередодні в.о. глави СБУ Іван Баканов повідомив, що його відомство звинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала.

СБУ стверджує, що під час обшуків на підприємстві виявили джерело підвищеної радіації.Випромінювання, яке перевищує норму, виходить від машини безперервного лиття заготовок №3. Відомство розслідує дії менеджменту "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.