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 Суспільство
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Все про:моніторинг (91) екологія (441)

 Екологи вимагають ввести обов'язковий екомоніторинг

В Україні необхідно ухвалити закон про обов'язковий екологічний моніторинг.

Якщо в законі закладається норма, згідно з якою підприємство здійснює моніторинг на свій розсуд, це де-факто зводить до нуля ефективність законодавчого акта, - заявила на черговому засіданні громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України 23 липня еколог, голова громадського формування "Екопатруль" (Дніпропетровська область) Тетяна Лампіка, передає кореспондент OBOZREVATEL.

За її словами, підготовлений законопроєкт, "на мою думку, взагалі не відповідає змісту і завданням" саме з цієї причини.

Як переконана еколог, "якщо буде закон про обов'язковий моніторинг, з'являться стандарти для обладнання, буде єдина електронна система передачі даних тощо", - підкреслила вона.

На сьогодні в Україні фактично скасовані всі екологічні нормативи, які стосуються питань безпеки, здоров'я людини і навколишнього середовища. "На жаль, у нас спостерігається дуже страшна тенденція", - заявила еколог, президент громадської організації "Жива планета" Світлана Берзіна, що також була присутня на засіданні.

"У нас, по суті, скасовані всі санітарні норми і нормативи. Всі нормативно-правові акти розбалансовані. Скасовано також і постанови Кабінету міністрів, які встановлювали певні нормативи", - наголосила вона.

Зокрема, Берзіна повідомила про те, що скасовано постанову КМУ, "яка визначає перелік заборонених харчових добавок та обмеження певних харчових добавок в їжі". Але "натомість не ухвалено жодного документа", - констатувала еколог. У цьому контексті вона зазначила, що вкрай небезпечна речовина - формальдегід - "це теж харчова добавка, яка в Радянському Союзі використовувалася як консервант". Її застосування сьогодні в Україні фактично не заборонене.

Еколог повідомила про те, що в Міністерстві охорони здоров'я України "рекомендують виробникам керуватися регламентом 1333-1334 Євросоюзу". У цьому контексті Берзіна зауважила, що, по-перше, ці регламенти не перекладені українською мовою, по-друге, не передбачено механізму контролю за їхнім виконанням.

Як писав OBOZREVATEL, раніше екологи зробили заяву про те, що в сьогоднішньому стані незавершеної реформи в сфері екології державна екологічна інспекція де-факто не виконує своєї основноїу функції. Були названі причини проблеми.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139361
 
 
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Пошли они нах,их цель обложить взятками бизнес и больше ничего.
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10 тысяч нипадкупных экологов ежемесячно проверяют ВСЕ предприятия Украины!
Только так мы спасём их семьи от голодной смерти!
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Лампіка з Дніпра.. Вона не бореться за екологію - вона заробляє на екології.. До того ж методи заробітку цієї пані - тхнуть часом, не менше, ніж викиди з коксохіму..
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А, может, сначала, перед тем, как "мониторить", вы законодательную базу, создадите, для этого самого "мониторинга"? В Украине более 35 тыс различных нормативных документов, касающихся экологии... И многие противоречат, друг другу... А сейчас ваши требования напоминают гипотетическую ситуацию, когда отменяются правила дорожного движения, но ГАИшники выезжают на дороги - порядок наводить!
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Неплохая мысль. Есть такие "ьизнесмены", что ой-ой-ой.
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Экологи устали голодать. Они тоже хотят кусочек пирога.
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Экологи - страшные люди. Они готовы все предприятия позакрывать и экономика им пофиг. Кормушка обалденная. Разрешения, лицензии, согласования - не по стандартам, а нужно приползти на коленях с пачкой купюр в руках.
"У цьому контексті Берзіна зауважила, що, по-перше, ці регламенти (Євросоюзу) не перекладені українською мовою, по-друге, не передбачено механізму контролю за їхнім виконанням." - А кто мешает перевести и передбачити механизм? Европа, мля...
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Да уж... Из этой и соседней темы о Криворожстали легко сделать вывод: "После нас, петиков, хоть потоп!"
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