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 Події, Суспільство
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Все про:Держприкордонслужба (2176) СБУ (4541) Спецтехноекспорт (12)

 Підприємство виконувало замовлення ДПСУ. Обвинувачення у зловживанні під час закупівлі системи раннього виявлення маніпулятивні, - "Спецтехноекспорт" у відкритому листі СБУ

ДП "Спецтехноекспорт" відреагувало на поширення Службою безпеки України інформації про "масштабні зловживання посадових осіб підприємства", в результаті яких було завдано збитків через "укладення контракту без реальної потреби".

Про це йдеться в опублікованому на сайті "Спецтехноекспорту" відкритому листі на ім'я в.о. глави СБУ Івана Баканова, інформує Цензор.НЕТ.

У листі наголошується, що ДП "Спецтехноекспорт" уклало державний контракт з Державною прикордонною службою України на поставку підвісної системи раннього виявлення. При цьому стверджується, що зазначена система вибиралася безпосередньо Державною прикордонною службою України, представники якої відвідували виробничу базу заводу-виробника в США з метою вивчення технічних характеристик системи ще до укладення державного і зовнішньоекономічного контрактів.

Крім того, у зверненні зазначається, що Державною прикордонною службою України було підготовлено технічні вимоги до системи раннього попередження, виявлення та ідентифікації (рішення Адміністрації ДПСУ від 05.10.2015 №18), які згодом були відображені в Програмі підвищення обороноздатності і безпеки держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 року.

"Будь-які "зловживання" посадовими особами ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" виключені – систему поставлено, оплату перераховано компанії-виробнику у США на підставі безвідкличного акредитиву після пред’явлення ним документів, які підтверджують поставку. Систему було введено в експлуатацію та прийнято Держприкордонслужбою. Крім того, як Вам відомо, під час візиту до м. Маріуполь у кінці 2016 року, сенатори Сполучених Штатів Джон Маккейн, Ліндсі Грем та Емі Клобучар особисто відвідали місце встановлення Системи", - наголошується в листі держпідприємства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наше підприємство не є розпорядником публічних коштів, - у "Спецтехноекспорті" відреагували на обшук

В "Спецтехноекспорті" підкреслюють, що підвісна система сьогодні експлуатується Держприкордонслужбою, а американський виробник відкрив в Україні сервісний центр, який здійснює гарантійне та післягарантійне технічне обслуговування й підтримку роботи системи.

"Тому заяви і публічні звинувачення в "зловживаннях" є надуманими і маніпулятивними, підривають ділову репутацію спецекспортера і його співробітників на міжнародних ринках", - йдеться в листі.

Нагадаємо, раніше прокурори Головної військової прокуратури за оперативного супроводу Департаменту контррозвідки Служби безпеки України та участі співробітників Центру спеціальних операцій "А" СБУ провели обшуки в службових приміщеннях Кабінету Міністрів України, Державної прикордонної служби України, Державної фіскальної служби України та держпідприємства "Спецтехноекспорт".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139357
 
 
 Топ коментарі
 
Так понимаю что погранцы установили американскую систему раннего обнаружения в море а теперь зебилы их за єто пресуют... Здобулы ...ля.
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Вот здесь совершенно ясно, откуда уши растут.
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Эти системы с видимостью 200 целей на 50 км нам "не нужны".

Дежавю: Янукович......🙁
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Коломойский сказал - В морг, значит в морг...
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Давайте еще дело на американскую компанию откройте и будет вообще норм, дальше что джевелины у сепарни?
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Не волнуйся, джавелины далеко от линии фронта, на складах, под надежным замком! Они не только к сепарне не попадут, но и к украинским воинам.
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Так понимаю что погранцы установили американскую систему раннего обнаружения в море а теперь зебилы их за єто пресуют... Здобулы ...ля.
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Свиновата как всегда поняла не правильно. Тебе же ясно написали, что обвиняют в масштабных злоупотреблениях, а не в самом факте установки системы.
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шо тебе не ясно в фразе "заключения контракта без реальной нужды", зебилоид?
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Дорогой, ЗЕбилы даже сфальсифицировать обвинение не могут
Пойми, это ЗЕбилы
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Вот здесь совершенно ясно, откуда уши растут.
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Виноваты в том, чтоу зебила разрешения не спросили. И начхать, что зебил тогда был всего лишь клоуном по вызову на корпоративах у коррупционеров.
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Системы виноваты в том, что их открывал Порох с американскими сенаторами.

Идиотизм ЗЕБЕней крепчает день ото дня

Альо, народ, вы это видите ?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПідприємство виконувало замовлення ДПСУ. Обвинувачення у зловживанні під час закупівлі системи раннього виявлення маніпулятивні, - "Спецтехноекспорт" у відкритому листі СБУ
 
 
 
 
 
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