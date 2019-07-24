 Підприємство виконувало замовлення ДПСУ. Обвинувачення у зловживанні під час закупівлі системи раннього виявлення маніпулятивні, - "Спецтехноекспорт" у відкритому листі СБУ

Про це йдеться в опублікованому на сайті "Спецтехноекспорту" відкритому листі на ім'я в.о. глави СБУ Івана Баканова, інформує Цензор.НЕТ.

У листі наголошується, що ДП "Спецтехноекспорт" уклало державний контракт з Державною прикордонною службою України на поставку підвісної системи раннього виявлення. При цьому стверджується, що зазначена система вибиралася безпосередньо Державною прикордонною службою України, представники якої відвідували виробничу базу заводу-виробника в США з метою вивчення технічних характеристик системи ще до укладення державного і зовнішньоекономічного контрактів.

Крім того, у зверненні зазначається, що Державною прикордонною службою України було підготовлено технічні вимоги до системи раннього попередження, виявлення та ідентифікації (рішення Адміністрації ДПСУ від 05.10.2015 №18), які згодом були відображені в Програмі підвищення обороноздатності і безпеки держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 року.

"Будь-які "зловживання" посадовими особами ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" виключені – систему поставлено, оплату перераховано компанії-виробнику у США на підставі безвідкличного акредитиву після пред’явлення ним документів, які підтверджують поставку. Систему було введено в експлуатацію та прийнято Держприкордонслужбою. Крім того, як Вам відомо, під час візиту до м. Маріуполь у кінці 2016 року, сенатори Сполучених Штатів Джон Маккейн, Ліндсі Грем та Емі Клобучар особисто відвідали місце встановлення Системи", - наголошується в листі держпідприємства.

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В "Спецтехноекспорті" підкреслюють, що підвісна система сьогодні експлуатується Держприкордонслужбою, а американський виробник відкрив в Україні сервісний центр, який здійснює гарантійне та післягарантійне технічне обслуговування й підтримку роботи системи.

"Тому заяви і публічні звинувачення в "зловживаннях" є надуманими і маніпулятивними, підривають ділову репутацію спецекспортера і його співробітників на міжнародних ринках", - йдеться в листі.

Нагадаємо, раніше прокурори Головної військової прокуратури за оперативного супроводу Департаменту контррозвідки Служби безпеки України та участі співробітників Центру спеціальних операцій "А" СБУ провели обшуки в службових приміщеннях Кабінету Міністрів України, Державної прикордонної служби України, Державної фіскальної служби України та держпідприємства "Спецтехноекспорт".