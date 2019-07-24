EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  312  3
Все про:моніторинг (91) ООН (1234) Кислиця (26) Богнер Матільда (1)

 Новопризначена глава моніторингової місії ООН Богнер розпочала роботу в Україні

Моніторингову місію Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні очолила Матільда Богнер.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця прийняв Богнер у зв'язку з початком її роботи в Україні.

Учасники зустрічі обговорили низку питань співпраці між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини та обмінялися думками щодо шляхів поглиблення такої взаємодії як на рівні штаб-квартири УВКПЛ ООН у Женеві, так і з Моніторинговою місією ООН, яка працює в нашій державі з весни 2014 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія відмовила моніторинговій місії ООН у проїзді на територію окупованого Криму

"Окрему увагу в ході зустрічі було приділено моніторингу ситуації в галузі прав людини на окупованих Росією територіях України та необхідності забезпечення безперешкодного і повного доступу співробітників Місії до цих територій", - йдеться в повідомленні.

Богнер наголосила на готовності Місії й надалі надавати практичне сприяння і всебічну допомогу Україні у галузі прав людини, особливо враховуючи важливість захисту прав осіб, що постраждали внаслідок збройного конфлікту.

Читайте: ООН закликає українських правоохоронців провести своєчасне і ефективне розслідування нападів на журналістів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139355
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
будет теперь мониторить количество сала на душу населения
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНовопризначена глава моніторингової місії ООН Богнер розпочала роботу в Україні
 
 
 
 
 
 вгору