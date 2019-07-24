 Богдан вимагає зняти Кличка з посади голови КМДА. На Київ чекають дострокові вибори. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив головний редактор "Обозревателя" Орест Сохар, передає Цензор.НЕТ.
"Як повідомляють мої джерела, глава офісу президента Андрій Богдан відправив міністру Кабінету міністрів Олександру Саєнку листа з проханням зробити подання про звільнення Віталія Кличка з посади глави КМДА. Почалося", - написав він.
Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що якщо будуть розділені повноваження мера столиці та голови Київської міської державної адміністрації, він ініціюватиме дострокові вибори мера.
Водночас прессекретар прем'єр-міністра Василь Рябчук підтвердив отримання такого листа з Офісу президента: "Так, отримали. Зараз вивчаємо", пише УП.
А ти це робиш щодо зе зі сенсом?
Не устанавливать свои законы надо Зеля, а действовать по закону самому. Но тебе не хватает ни смелости, ни ума, ни прозорливости хоть что-то сделать правильно не для себя, а для страны.
Если сработает эта "хрень" с Кличко, то каждый украинец может плюнуть сам себе в лицо, Надо тренироваться, так как скоро это будет делать президент в реальности. Каждому украинцу будут реально плевать в лицо.
Йому байдуже до прізвища.
"Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. Киев ждут досрочные выборы."
Как можно СНЯТЬ того, кто ВЫБРАН?????????????????
переведи абривеатуру КГГА и чем это отличается от мэра которого выбирают.
Новообраний Київський міський
голова у зв'язку з обранням на цю посаду має бути згідно з
частиною четвертою статті 118 Конституції України
призначений Президентом України головою Київської міської
державної адміністрації. Відповідний акт Президента України є
необхідним для здійснення Київським міським головою повноважень у
сфері виконавчої влади...
Київську міську державну адміністрацію може очолювати
лише особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом
України призначається головою Київської міської державної
адміністрації.
зебилы Зделали сие раЗом...молодцы.
они завидовали даунбасу... теперь и у них наступает тоже самое..
))))))))))))))))))
рейдеры захватывают ВСЮ власть ВСЮЮЮЮЮЮЮ
)))))))))))))))))))))
Тепер так і є.😁
Когда раззомбируетесь, увидите мир не только в черно-белых тонах. Всё намного ярче.)
Киевляне сами разберутся кто им нужен в Киеве
Було ж сказано: братва прийшла (вірніше, бидло її на руках занесло на трон) серйозно. На короткий час, але конкретно.
Боляче буде всім.
Попереджали, просили ...
До піпла не дійшло.
вони =всіх= зробили. Двічі.
Тепер прийшла пора збирати каміння.
Пять прошедших лет офицеры ФСБ РФ работали в украинских сетях над проектом «демонизации Порошенко».
Петр Алексеевич выступил на трибуне ООН - ольгинцы делают вбросы, что у него «помятый пиджак». Пятый Президент Украины за трое суток пребывания в Брюсселе - спал два часа и имел утомлённый вид - тролли с украинской символикой на аватарке тиражуют в Фейсбуке новость - «Порошенко - алкоголик».
Верховный Главнокомандующий ВСУ присутствует на полигоне при испытании новейшого украинского оружия, Настя Приходько (в миру Криве Дуло) даёт интервью, что «у бойцов ВСУ автоматы 1984 года с кривым дулом».
Но апофеозом российских Средств Массовой Дезинформации стал «сенсационный» вброс о том, что Петр Алексеевич, «зарубил саперной лопатой на кухне отцовского дома, своего родного брата».
После такого сообщения, вбросы Михо Саакашвили о «Президенте-барыге» стали украинскому электорату уже не интересны.
Чому цей бичок займається державними справами, він мабудь і свою методичку не читав
Согласно этому закону все обще выбранный Голова является одновременно и главой КГГА.
Отже, на основі системного аналізу положень Конституції
України ( 254к/96-ВР ) і чинного законодавства можна дійти
висновку, що Київську міську державну адміністрацію може очолювати
лише особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом
України призначається головою Київської міської державної
адміністрації.
Пояснення:
Конституційний Суд України вважає, що Київський міський
голова виконує функції голови Київської міської державної
адміністрації за законом. Так само, наприклад, заступник Міністра
фінансів України очолює (є начальником) Головне
контрольно-ревізійне управління України згідно з частиною першою
статті 5 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу
в Україні"...
...У такий спосіб були реалізовані особливості здійснення
виконавчої влади у місті Києві, зокрема те, що особа, обрана
Київським міським головою, відповідно призначається головою
Київської міської державної адміністрації, і це не призводить до
сумісництва. Тим самим положення частини першої статті 120
Конституції України ( 254к/96-ВР ) про те, що керівники місцевих
органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову
діяльність з іншою роботою, на даний випадок не поширюється.
З цього також випливає, що новообраний Київський міський
голова у зв'язку з обранням на цю посаду має бути згідно з
частиною четвертою статті 118 Конституції України ( 254к/96-ВР )
призначений Президентом України головою Київської міської
державної адміністрації. Відповідний акт Президента України є
необхідним для здійснення Київським міським головою повноважень у
сфері виконавчої влади так само, як для призначення виборів
Президента України потрібен акт Верховної Ради України, хоча дата
їх проведення, по суті, встановлена Конституцією України
( 254к/96-ВР ) (пункт 7 частини першої статті 85).