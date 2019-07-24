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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Київські новини
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Все про:КМДА (662) Кличко (632) звільнення (592) Богдан Андрій (87)

 Богдан вимагає зняти Кличка з посади голови КМДА. На Київ чекають дострокові вибори. ДОКУМЕНТ

Глава офісу президента Андрій Богдан направив Кабміну лист із проханням зробити подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив головний редактор "Обозревателя" Орест Сохар, передає Цензор.НЕТ.

"Як повідомляють мої джерела, глава офісу президента Андрій Богдан відправив міністру Кабінету міністрів Олександру Саєнку листа з проханням зробити подання про звільнення Віталія Кличка з посади глави КМДА. Почалося", - написав він.

Також читайте: Мер Києва Кличко має намір подати в суд на гендиректора "1+1" Ткаченка

Богдан вимагає зняти Кличка з посади голови КМДА. На Київ чекають дострокові вибори 01
Богдан вимагає зняти Кличка з посади голови КМДА. На Київ чекають дострокові вибори 02

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що якщо будуть розділені повноваження мера столиці та голови Київської міської державної адміністрації, він ініціюватиме дострокові вибори мера.

Водночас прессекретар прем'єр-міністра Василь Рябчук підтвердив отримання такого листа з Офісу президента: "Так, отримали. Зараз вивчаємо", пише УП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139354
 
 
 Топ коментарі
 
Помнится, Овощу тоже до усрачки нужна была власть в столице. Плохо кончил.
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Наскільки я пам'ятаю, ще при Кучмі та Омелі було прийнято закон "Про столицю України, місто-герой Київ", де прописано, що обраний мер автоматично очолює і КМДА. Ригіанали уже порушили його, коли незаконно назначили Жопова. Тепер дубль два?
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Дмитро Корчинський

@DKorchynskyi

·3 ч

Концентрація влади в одних руках є небезпечною. Концентрація влади в неукраїнських руках є вдесятеро небезпечнішою.
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Кличко был хорошим парнем,но после бессмысленного лизания потроховской опы он превратил себя в жалкое посмешище.
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Вопросы грязного потрохобота меня не интересуют,иди нах.
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Да всегда он был засранцем. Когда был депутаной Киевсовета, единственные вопросы которые его интересовали это земельные. Знаю лично очём говорю. Педаля - редкий говнюк. Богдан вимагає зняти Кличка з посади голови КМДА. На Київ чекають дострокові вибори - Цензор.НЕТ 9798
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Виталька пришел в мэры на обещаниях навести в Киеве европейский порядок, но даже он офигел, какие баблищи можно заколачивать на продаже земли и пр., не подставляя при этом свое Ипало. И превратился в обычного вора. Пришла пора вора сменить. И все.
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Портнов рулит офисом президента и самим президентом. ГБР по подачке "портняшек" недавно допрашивало Кличко, Кличко обещал "ответку". Зеля рушит все права на корню, но рушит только тем, кто его не поддерживал открыто. Кернес, Труханов остаются нетронутыми, хотя именно их надо было брать за "шкварки", но их покрывает Медведчук. Кличко сам по себе на данный момент.
Не устанавливать свои законы надо Зеля, а действовать по закону самому. Но тебе не хватает ни смелости, ни ума, ни прозорливости хоть что-то сделать правильно не для себя, а для страны.
Если сработает эта "хрень" с Кличко, то каждый украинец может плюнуть сам себе в лицо, Надо тренироваться, так как скоро это будет делать президент в реальности. Каждому украинцу будут реально плевать в лицо.
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Давно пора гнать Кличко.
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За кого будешь голосовать?Кого видишь мэром.Назови фамилию.
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Кого Зеля підсуне.
Йому байдуже до прізвища.
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Давно пора гнать Кличко? Накуй иди. Это будут решать киевляне, а не удмурт Коломойского и уж тем более ты
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Від виборів, до виборів, лохторату постійно потрібні вороги які не "дають".
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Вы ЧИТАТЬ умеете??????

"Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. Киев ждут досрочные выборы."

Как можно СНЯТЬ того, кто ВЫБРАН?????????????????
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а Вы ЧИТАТЬ умеете??????

переведи абривеатуру КГГА и чем это отличается от мэра которого выбирают.
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Роз'яснення Конституційного суду:

Новообраний Київський міський
голова у зв'язку з обранням на цю посаду має бути згідно з
частиною четвертою статті 118 Конституції України
призначений Президентом України головою Київської міської
державної адміністрації. Відповідний акт Президента України є
необхідним для здійснення Київським міським головою повноважень у
сфері виконавчої влади...
Київську міську державну адміністрацію може очолювати
лише особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом
України призначається головою Київської міської державної
адміністрації.
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Непонятно, чем Киев лучше других городов? Везде есть муниципальная власть подчиняющаяся непосредственно Президенту. Монополия мэра это не хорошо, как любая другая монополия.
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в украине разгорается реальная гражданская война
зебилы Зделали сие раЗом...молодцы.
они завидовали даунбасу... теперь и у них наступает тоже самое..
))))))))))))))))))
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что ж они так торопятся всех поснимать и своими руками загребущими все под себя подмять? чего спешить, еще пять лет впереди... если мальчики в зеленых штанишках будут слишком сильно разевать рот, то могут обломать зубы об Киев... хотя как-то наши бабули уже сделали подарок в в виде черновецкого, и сейчас тоже все пенсионеры на сериалах сидят
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На пост КГА планируют поставить Ткаченко, гендира 1+1 (канал Бени) и бизнесмена Холодова. Как вы думаете, кто будет?
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как захочет всем выбранный Президент, так и будет. Это его Конституционное право.
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продай комп, купи мозги.
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Идиот. В Киев мер - голова КГГА, избираемый прямым голосованием. Твое ссыкун сосет в сторонке. Отдельной должности не предусмотрено. Раздел ІІІ Закона Украины про столицу.
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а вы думали что трюк с ВР не будет иметь продолжения....
рейдеры захватывают ВСЮ власть ВСЮЮЮЮЮЮЮ
)))))))))))))))))))))
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Они в честной борьбе отправили на свалку старых ,алчных ,нехороших редисок.Пришла пора присесть кой кому на долгие года для начала вСИЗО.
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это ты про преЗЕКа с зеленой рожицей клоуна?... ему вероятно не успеть в сизо. скорее его ждет мистер линч, например гербарий имени каддафи
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Предлагаю начать конкурс на "найкращу гілляку для theбіла"
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это шо за херня?Кличко выбрали и снимать не имеют права...В общем,,зекретины,которые радуются беспределу,вспомните о своих правах ,когда отожмут ваш бизнес и менты прилюдно будут вам зубы выбивать из за косого взгляда
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Лера, попей воды и успокойся. Кличко мэра никто не снимает, снимают Количко председателя Киевской горадминистрации Президента.
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Закон читай придурь! Раздел ІІІ Закона Украины О городе-герое Киеве.
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Своего слугу на сытное место приставить,ато не порядок
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Всем кто не разобрался: мэр - выборная должность, как Президент. А должность Глава КГГА - это что то вроде премьер-министра (но на уровне Киева с очень раздутыми полномочиями), еще Кличко глава Киеврады (где у него есть большинство) - это как глава Верховной Рады на уровне государства. В итоге что имеем: 3 высшие должности в Киеве в руках 1 человека. Это нормально? Вот если бы Зеленский был одновременно Президентом, Премьером и главой Верховной Рады (с большинством там)- это была бы узурпация власти? Да. Ну так в Киеве такое последние 5 лет!
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*Вот если бы Зеленский был одновременно Президентом, Премьером и главой Верховной Рады.*

Тепер так і є.😁
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что за спам?
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будущий Премьер не будет марионеткой Зеленского. Будет много групп влияний на премьера - Зеленский только 1 из них.
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зеленка совсем не причем. там будет путя рулить..)))))))))
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Які групи? Команди КВН, які вїхали в раду на горбу блазня? Сам то віриш що вони не будуть підкорятися ОПУ?
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Сечас не узупрация власти ? Вова купит 45 депутатов и сможет стать пожизненным зе-императором. Тем более замашки видны невооружённым глазом.
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просрал усе веталя еще в вене в 2014. бокс то уже на всю жизнь как видно
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Есть такая поговорка: «Лучше уйти на год раньше, чем на день позже». Из братьев Кличко этой истиной в спорте воспользовался Виталий и получил пожизненный титул «почётный чемпион», а Владимир ушёл пожизненно «битым» - даже Панеттьери и та на Хайден послала. Единственный способ не уходить - это умереть. А живым всегда приходится уходить, но для этого вовсе необязательно получать стусанов по сусалам. В своё время Виталий лёг под Порохатого и ошибся. Теперь расплата - или сохранить лицо и уйти самому, или отхватить пендель и быть изгнанным.
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"Киев ждут досрочные выборы." - для чего тогда выборы, если какой-то Богдан потребует снять избранного и его снимут?
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Кличко сам неделю назад говорил, что он за новые выборы.
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Моя сусідка каже "Сраліна треба" , то вона має на увазі для когось , можливо для мене, але точно не для себе.
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Ну так хай зроблять все за процедурою. Збирається Вероховна Рада, у Зе є більшість. Рада оголошує дострокові вибори, шанси у кандидада від Зе будуть величезні, враховуючи результати мажоритарки в КИєві. Нафіга тоді Кличка звільняти з КМДА до цього???
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Наверное хотят срочно подмять под себя все финансовые потоки... и Зе позвонил Богдану,что бы тот снял чёрта Витальку!А почему бы и нет?Раз в Борисполе прошёл номер с "чёртом секретарём".....
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Кличко не смог паравильно выразить свои мысли и желания.Пора в Германию,там его помнят ещё хорошим.
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Да будут громкие отставки, увольнения, изгнания... Или кто-то думает, что всё это Зе-движение понарошку? Всё только начинается.)
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крови будет море.... зебильчимки хотели пролить кровь... но они забыли, что это будет и ИХ кровь
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Карта Украины на сайте ЦВК говорит совершенно противоположные вещи. Страна ещё никогда не была так единодушна в выборе власти и своём желании реальных изменений. Выходите уже наконец из под гипноза манипулятора и проходимца! Он за пять лет засрал вам мозг почти так же, как путен засрал мозг своей биомассе.
Когда раззомбируетесь, увидите мир не только в черно-белых тонах. Всё намного ярче.)
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Бєні з портянкіним це розкажи, разумашці, пасинкові гриця, колишньому голові сопливих ригоаналів. І іншим "новим ліцам". Ці вибори ще віділлються Україні сльозми і кров'ю. Правду Подеревянський казав, що українці - чемпіони з циклічного суїциду...
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Да да, только цыплят по осени считают. Парочку прогибов под ***** и твой зелёный начинающий будет в виде фарша после попадания из рпг
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Богдан требует снять Кличко???!!! Это ж по-какому такому праву оно требует?

Киевляне сами разберутся кто им нужен в Киеве
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Підніміть руку - і опустіть.

Було ж сказано: братва прийшла (вірніше, бидло її на руках занесло на трон) серйозно. На короткий час, але конкретно.
Боляче буде всім.
Попереджали, просили ...
До піпла не дійшло.
вони =всіх= зробили. Двічі.
Тепер прийшла пора збирати каміння.
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Как «мочили» Порошенко?
Пять прошедших лет офицеры ФСБ РФ работали в украинских сетях над проектом «демонизации Порошенко».
Петр Алексеевич выступил на трибуне ООН - ольгинцы делают вбросы, что у него «помятый пиджак». Пятый Президент Украины за трое суток пребывания в Брюсселе - спал два часа и имел утомлённый вид - тролли с украинской символикой на аватарке тиражуют в Фейсбуке новость - «Порошенко - алкоголик».
Верховный Главнокомандующий ВСУ присутствует на полигоне при испытании новейшого украинского оружия, Настя Приходько (в миру Криве Дуло) даёт интервью, что «у бойцов ВСУ автоматы 1984 года с кривым дулом».
Но апофеозом российских Средств Массовой Дезинформации стал «сенсационный» вброс о том, что Петр Алексеевич, «зарубил саперной лопатой на кухне отцовского дома, своего родного брата».
После такого сообщения, вбросы Михо Саакашвили о «Президенте-барыге» стали украинскому электорату уже не интересны.
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До речі, не зайвим було б нагадати про демонізацію Пороха у зв'язку з самим ********. Сер Гєй Лєщ навіть "майдани" по Києву водив. І що? Який там результат у літаючого "барца с карупцієй і баригамі"? У межах статистичної похибки? Але для антирейтингу Порохо то була досить вдала гра "запарєбрікавих" кукловодів.
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напомните Богдану, что он всего лишь руководитель офиса президента, а не сам президент и не его пресс-секретарь... Он должен тихо руководить аппаратом преза...
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он - функция кукловода... а зеленка всего лишь кукла
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Вірно його справа: олівці, стирачки та чай, кава..
Чому цей бичок займається державними справами, він мабудь і свою методичку не читав
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Я конечно не сторонник пидалика , но ! Наш Богдан - молодца. С "карманным" мэром он весь город застроит. Ну может так и надо.
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Мэров выбирают, Богдан ткут не причем. Речь идет о КГГА. кода вы читать научитесь?
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Тебе , придурку, четвертый раз повторяют - прочитай раздел ІІІ закона про столицу, а не лепи сюда свои мантры.
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А кто такой богдан? Кличко вообще то люди выбирали, и это мурло не в праве что либо требовать
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кто , кто , он старинный кореш портного , и на него работает .
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О чём ВООБЩЕ спор!? ЧИТАЙТЕ внимательно статью!, Кличка - Богдан просит снять с должности главы КГГА, А не мэра. Виталя занимает ДВЕ должности, как говорится два В одном.
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Ты читать умеешь? Или только сосать? Читаем Закон о столице Украины городе-герое Киеве.
Согласно этому закону все обще выбранный Голова является одновременно и главой КГГА.
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Круто!!! А так хорошо было в кафе на обед гонять с охраной!!!! Откроет спортивную школу- будет преподавать деткам!!!
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зекомандА, не трогайте Кличка, лучшего мэра Киева из всех, что были.. иначе скоро вас, зелень борзую, просто начнут бить на улице
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Кличка на нари разом з подільниками та дітовбивцею гінзбург з дозу.
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Ха-ха-ха киевляне!Уже зеленая перхоть решает за вас!Так вам зебилам и надо!
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какое он имеет право эта зЕленая падаль. увольнять выброною дожность?! зЕля закончит плохо.дело времени
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За узурпацию власти нужно палить шины под домом Порошенко!
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Представляю как Кличко борется с искушением пере...бать это зебыдло.
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Офіційне тлумачення Конституційним Судом суміщення посад мера Києва і голови КМДА:
Отже, на основі системного аналізу положень Конституції
України ( 254к/96-ВР ) і чинного законодавства можна дійти
висновку, що Київську міську державну адміністрацію може очолювати
лише особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом
України призначається головою Київської міської державної
адміністрації.

Пояснення:

Конституційний Суд України вважає, що Київський міський
голова виконує функції голови Київської міської державної
адміністрації за законом. Так само, наприклад, заступник Міністра
фінансів України очолює (є начальником) Головне
контрольно-ревізійне управління України згідно з частиною першою
статті 5 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу
в Україні"...

...У такий спосіб були реалізовані особливості здійснення
виконавчої влади у місті Києві, зокрема те, що особа, обрана
Київським міським головою, відповідно призначається головою
Київської міської державної адміністрації, і це не призводить до
сумісництва. Тим самим положення частини першої статті 120
Конституції України ( 254к/96-ВР ) про те, що керівники місцевих
органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову
діяльність з іншою роботою, на даний випадок не поширюється.

З цього також випливає, що новообраний Київський міський
голова у зв'язку з обранням на цю посаду має бути згідно з
частиною четвертою статті 118 Конституції України ( 254к/96-ВР )
призначений Президентом України головою Київської міської
державної адміністрації. Відповідний акт Президента України є
необхідним для здійснення Київським міським головою повноважень у
сфері виконавчої влади так само, як для призначення виборів
Президента України потрібен акт Верховної Ради України, хоча дата
їх проведення, по суті, встановлена Конституцією України
( 254к/96-ВР ) (пункт 7 частини першої статті 85).
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Давно сам должен написать заявление а так досиделся пока пенделя под зад не дали.
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А у меня ассоциация богдана с маршруткой богдан потерявшей тормоз. Как врежется в столб. Дальше каждый думает сам.
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Кличко... Кличко!!! Еще раз - Кличко, а не по самые бейцы ватного Керноза!
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Призначити вони (зебіли) голову КМДА таки можуть (само собою, перед тим знявши мера Кличка з цієї посади). Але весь фокус в тому, що, відповідно до Закону, депутати Київради можуть зняти будь-якого призначеного Кабміном голову КМДА. І знову призначити на цю посаду діючого мера. Так що не все так просто.
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так, а что говорят сами киевляне, хорошй он мэр или плохой?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниБогдан вимагає зняти Кличка з посади голови КМДА. На Київ чекають дострокові вибори. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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