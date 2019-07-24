 Богдан вимагає зняти Кличка з посади голови КМДА. На Київ чекають дострокові вибори. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив головний редактор "Обозревателя" Орест Сохар, передає Цензор.НЕТ.

"Як повідомляють мої джерела, глава офісу президента Андрій Богдан відправив міністру Кабінету міністрів Олександру Саєнку листа з проханням зробити подання про звільнення Віталія Кличка з посади глави КМДА. Почалося", - написав він.

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Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що якщо будуть розділені повноваження мера столиці та голови Київської міської державної адміністрації, він ініціюватиме дострокові вибори мера.

Водночас прессекретар прем'єр-міністра Василь Рябчук підтвердив отримання такого листа з Офісу президента: "Так, отримали. Зараз вивчаємо", пише УП.