 Кабмін погодив призначення Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА, - Герус

Про це повідомив після засідання уряду представник президента в Кабміні Андрій Герус, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Денис Шмигаль народився 15 жовтня 1975 у Львові. Закінчив Львівську політехніку в 1997 році, а через 5 років став кандидатом економічних наук. З 2009 до 2011 року був начальником головного управління економіки та інвестицій Львівської ОДА. З 2012 року працював на посаді начальника головного управління економіки та промислової політики Львівської ОДА. Згодом очолив департамент економічного розвитку, торгівлі та промисловості ОДА. З цієї посади був звільнений 30 грудня 2013 р. Після Майдану став заступником голови Державної фіскальної служби у Львівській області. 25 січня 2018 р. Денис Шмигаль став керівником Бурштинської ТЕС, що належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова.