EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  1511  8
Все про:Кабмін (2961) призначення (405) ОДА (631) Герус (25) Шмигаль Денис (1)

 Кабмін погодив призначення Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА, - Герус

Кабмін погодив призначення Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА.

Про це повідомив після засідання уряду представник президента в Кабміні Андрій Герус, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Денис Шмигаль народився 15 жовтня 1975 у Львові. Закінчив Львівську політехніку в 1997 році, а через 5 років став кандидатом економічних наук. З 2009 до 2011 року був начальником головного управління економіки та інвестицій Львівської ОДА. З 2012 року працював на посаді начальника головного управління економіки та промислової політики Львівської ОДА. Згодом очолив департамент економічного розвитку, торгівлі та промисловості ОДА. З цієї посади був звільнений 30 грудня 2013 р. Після Майдану став заступником голови Державної фіскальної служби у Львівській області. 25 січня 2018 р. Денис Шмигаль став керівником Бурштинської ТЕС, що належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139347
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
новий ********** зовсім не залежить від олігархів!- чи не правда Зе біли???
 показати весь коментар
 
 
Узурпація влади зебенею триває. Як повідомляє джерело «Главкому», до Кабінету міністрів України з офісу поступило подання на зняття мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Про це повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/do-uryadu-nadislali-podannya-na-zvilnennya-klichka-612706.html
 показати весь коментар
 
А что не так? С Виталиком давно нужно разоюраться. За разбазаривание земли, за покупку российских трамваев вместо львовских которые победили в тендере, за транспортный коллапс в городе. И еще много вопросов к нему. Надеюсь компетентные органы разберутся.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКабмін погодив призначення Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА, - Герус
 
 
 
 
 
 вгору