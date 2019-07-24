 АМКУ почав розгляд справи щодо 18 облгазів Фірташа

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АМКУ.
"Розпорядженням Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого Терентьєва Ю. від 18.07.2019 № 01/226 - розпочато розгляд справи про порушення № 128-26.13/77-19 за ознаками вчинення публічними акціонерними товариствами… порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді призначення (обрання) фізичної особи – громадянина Великої Британії Девіда Етоні Ховарда Брауна головою наглядової ради одночасно в усіх зазначених товариствах без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України", - йдеться в повідомленні.
Йдеться про товариства, що входять до групи РГК олігарха Дмитра Фірташа, "Сумигаз", "Запоріжгаз", "Чернігівгаз", "Дніпропетровськгаз", "Львівгаз", "Хмельницькгаз", "Криворіжгаз", "Тисменицягаз", "Миколаївгаз", "Київоблгаз" , "Івано-Франківськгаз", "Рівнегаз", "Дніпрогаз", "Закарпатгаз", "Чернівцігаз", "Харківміськгаз", "Житомиргаз", "Харківгаз".
"Зазначені концентрації можуть мати негативні наслідки у вигляді монополізації товарного ринку, зловживання монопольним (домінуючим) становищем, обмеження конкуренції шляхом суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині. Зазначені концентрації без дозволу відбулися на ринку розподілу природного газу місцевими (локальними) газорозподільними системами", - зауважили в Антимонопольному комітеті.
Нагадаємо, що у квітні АМКУ також почав розгляд справ за ознаками скоєння 20 облгазами Дмитра Фірташа порушень законодавства про захист економічної конкуренції.
Неужел в Украине мало места ?
уже ж было запрещено облгазам выставлять "доплату" за приведение к какой-то там хрени...
и повторю - и что? а ничего - как выставляли так и выставляют...
а потом глядь...какие-то долги? с аткудава спросил я... а они мне в нос тыць какие-то коэффициенты ежемесячные... а я послушал гросю и тот сердито так - не платите!
эгэ ж.!...грося далеко, а эта хрень рядом - отрежут трубу и докажи что грося не верблюд))))
..
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/23227
Хм, як все ж таки проста схема викачки грошей з українців. Спочатку вони аккумулюються у британської маріонетки (df group, фірташ) - потім гроші перепливають до невідомого британського кегебіста - а далі вже в кишеню невідомому британському бенефіціару безпосередньо на острів.
1.Если нет коалиции,то не может произойти смена правительства,то есть народ передавший свои права депутатам, лишён такого права..
2.Да,можно спорить или,или.Что такого вопиющего сделал КС,перевыборы это же не расстрел.
3.Как можно назвать коалицией партию имеющую крайне низкий уровень доверия,а вторую ,вообще его не имеющего.
Так государства не функционируют.
Прочтите КУ.
КС наплевал на Конституцию. Ой, зря.
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Это главное в вашем посте.
Вся нышняя власть - абсолютно неконституционна.
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
У нас не капитализм, и не демократия,у нас только признаки.