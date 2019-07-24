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Все про:облгази (13) Фірташ (182) Антимонопольний комітет (145)

 АМКУ почав розгляд справи щодо 18 облгазів Фірташа

Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи про порушення 18 облгазами закону про економічну конкуренцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АМКУ.

"Розпорядженням Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого Терентьєва Ю. від 18.07.2019 № 01/226 - розпочато розгляд справи про порушення № 128-26.13/77-19 за ознаками вчинення публічними акціонерними товариствами… порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді призначення (обрання) фізичної особи – громадянина Великої Британії Девіда Етоні Ховарда Брауна головою наглядової ради одночасно в усіх зазначених товариствах без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про товариства, що входять до групи РГК олігарха Дмитра Фірташа, "Сумигаз", "Запоріжгаз", "Чернігівгаз", "Дніпропетровськгаз", "Львівгаз", "Хмельницькгаз", "Криворіжгаз", "Тисменицягаз", "Миколаївгаз", "Київоблгаз" , "Івано-Франківськгаз", "Рівнегаз", "Дніпрогаз", "Закарпатгаз", "Чернівцігаз", "Харківміськгаз", "Житомиргаз", "Харківгаз".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виявлено нові факти, які можуть зупинити екстрадицію Фірташа в США, - The Hill

"Зазначені концентрації можуть мати негативні наслідки у вигляді монополізації товарного ринку, зловживання монопольним (домінуючим) становищем, обмеження конкуренції шляхом суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині. Зазначені концентрації без дозволу відбулися на ринку розподілу природного газу місцевими (локальними) газорозподільними системами", - зауважили в Антимонопольному комітеті.

Нагадаємо, що у квітні АМКУ також почав розгляд справ за ознаками скоєння 20 облгазами Дмитра Фірташа порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Також читайте: Завищені суми в платіжках: ще чотири облгази Фірташа оштрафувала НКРЕКП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139342
 
   
 Топ коментарі
 
Патриот Украины?)))Двойку тому, кто накатал вам сегодняшнюю методичку.
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Ужас какой!При Порошенко такого не было)))
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У меня нет методички. Поясните, разве может непатриот Украины владеть таким количеством энергетических компаний ?
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Непонятно. Патриот Украины Фирташ на постоянной основе живёт в Австрии.
Неужел в Украине мало места ?
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Патриот Украины?)))Двойку тому, кто накатал вам сегодняшнюю методичку.
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А його нова влада засуджує? Часу для відкриття нових справ було достатньо.
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Спросите об этом американцев, они ведь его собираются из Австрии экстрадировать.
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Так це американці роблять, а я питаю про дії нашої влади.
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Питання не про мене, але я відповім. Мене хвилювало і тому я писав про це на Цензорі.
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Мені Луценко не цікавий. Є нова влада, яка за все відповідає.
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Вы думаете его поделят меж собой?Вершки нам, корешки вам?))
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Я думаю, що нас справа Фірташа повинна більше хвилювати, ніж американців. Чому? А тому, що такий монополізм при володінні облгазами загрожує безпеці України.
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Совершенно согласен. Как с моторсичью, стратегический объект. Но американцы раньше нашего расследовали, дали запрос на экстрадицию, приведя соответствующие доказательства и получили одобрение австрийского министра юстиции. Не удивлюсь, если нашим прокурорам придётся ездить в США и допрашивать его там.
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Можливо так і буде, але це вже стане бездіяльністю нової влади.
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У меня нет методички. Поясните, разве может непатриот Украины владеть таким количеством энергетических компаний ?
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І головне, що НАБУ чи СБУ їх зараз не обшукує.
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просто интересно. в полку беглых олигархов прибудет? ))
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у него ограниченная подвижность...даже хуже чем у гепы.
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а моя рідна австрійщина? шо не готова радо зустріти його йозефштадтюстіцанштальтом в якому й сам фірташ свого часу коротко сидів по одному незначному ділу? )))))
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и что?
уже ж было запрещено облгазам выставлять "доплату" за приведение к какой-то там хрени...
и повторю - и что? а ничего - как выставляли так и выставляют...
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дык им 4 раза постановление амку носили, дома не было
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Відповіли, що оскаржили це рішення в суді і щоби я сплатив "борг". Послав їх на три букви.
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и я, как правильный, платил только стоимость куба)))
а потом глядь...какие-то долги? с аткудава спросил я... а они мне в нос тыць какие-то коэффициенты ежемесячные... а я послушал гросю и тот сердито так - не платите!
эгэ ж.!...грося далеко, а эта хрень рядом - отрежут трубу и докажи что грося не верблюд))))
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как можно в стране отдать в собственность 18!!! обл газов???.... страна в петле просто у Раисси..хотя и со своей вроде армией с танками!!!
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Більше того, іншим олігархам теж багато чого віддали. Наприклад - Приватбанк, який був монополістом.
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Приват был создан с нуля и все свои активы приобрел, не пиля бюджет и не используюя приватизацию социалистического прошлого Украины...
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Справа не в Приваті, а в його монопольних діях. Ви розумієте, що Коломойський монопольно володів всією фінансовою сферою України?
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а АМК Украины с какого года существует???.... я понимаю и допускаю акулью природу Привата и его менеджмента, таково природа бизнеса во всем мире..но прийти и национализировать системный банк, а потом еще требовать висящих на нем активов в виде яхт и Буковелей такое только Пьете и его куму Югику в больные бошки могло прийти... а давайте сейчас Зе национализирует Рошен??, ни типа пенсионерам сделать жизнь слаще??, у рошена же тоже наверно процентов 70 рынка????
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Ви розумієте, що непрофесійність колишнього АМК не виправдовує дії нової влади? Саме тому, що системний банк не був державним і була націоналізація. Не може бути системний банк у приватних руках. Чи Зе поверне його Коломойському? І не порівнюйте з Рошеном, бо цукерки і фінанси різні речі.
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Як кому... Президенту України Коломойському !
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Правильно, бо тепер замість Порошенка оці олігархи володіють Україною АМКУ начал рассмотрение дела по 18 облгазам Фирташа - Цензор.НЕТ 2965 За що і проголосували зевиборці з зажиттявцями та іншими сепарами.
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гражданина Великобритании Дэвида Этони Ховарда Брауна

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/23227

Хм, як все ж таки проста схема викачки грошей з українців. Спочатку вони аккумулюються у британської маріонетки (df group, фірташ) - потім гроші перепливають до невідомого британського кегебіста - а далі вже в кишеню невідомому британському бенефіціару безпосередньо на острів.
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Це стара картинка, бо тепер Бєня на першому плані.
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не нагадує вам, шановні, приват банк? спочатку дозволяють обїєдната, практично усі облгази в одні руки, апотім шукають, як би це віджати , та з добрим збитком для народу
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Не нагадує, бо дозволили повернутися Коломойському і спільне - лише монополізм. Тепер побачимо, що зробить нова влада у якої на це мало часу.
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Не требуйте от него всего,всё это ничего.Пусть займётся самым главным на мой взгляд,а основное, это законность и всё что с этим связано.Потому что всё, чего не коснись, упирается в несправедливость,неравенство перед законом.
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Хто з брехнею прийшов, той від брехні загине. Вам зрозуміло, що нова влада побудувала свою виборчу кампанію на брехні та тепер буде вимушена дотримуватися цих принципів? А ще не існує та не буде в Світі справедливості та рівності перед законом, яко судді залежні від президента.
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Я обычно таким как вы, пишу,-"вам бы Глобой или Вангой работать"."Пережили голод,переживём и изобилие" АМКУ почав розгляд справи щодо 18 облгазів Фірташа - Цензор.НЕТ 7426
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А я таким відповідаю, що коли нема що говорити суті, то дурні починають ображати опонента.
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Хана Дімону) Почався дерибан його бабла. Цікаво, чому зараз?) Тому що 5 років Пепс цього не дозволяв робити за "долю малую"?
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Фирташом занимаются американцы; при чём тут Порох ?
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Занимаются американцы,а пистил-то он в Украине.
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И как Порох мог этому помешать ? Сейчас не СССР, сейчас капитализм. Власть - там где деньги. Разве Фирташ хранит свои активы в Ощадбанке ?
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Вы не совсем себе представляете: что такое добиваться законности в государстве где КС смачно плюнул в Конституцию (очевидно же что для роспуска Рады и выборов не было никаких законных оснований).
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І при цьому усі судді контролюються новою владою АМКУ почав розгляд справи щодо 18 облгазів Фірташа - Цензор.НЕТ 9192
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А я и не писал ,что КС идеален,и уже давно работает с "душком",но роспуск ВР,на мой взгляд законен.
1.Если нет коалиции,то не может произойти смена правительства,то есть народ передавший свои права депутатам, лишён такого права..
2.Да,можно спорить или,или.Что такого вопиющего сделал КС,перевыборы это же не расстрел.
3.Как можно назвать коалицией партию имеющую крайне низкий уровень доверия,а вторую ,вообще его не имеющего.
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Вы подменяете закон - "волей народа".
Так государства не функционируют.
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А вы подменяете волю народа,волей депутатов.
Прочтите КУ.
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Они должны были работать,пока новые депутаты не примут присягу,а они торжественно устранились от своих прямых конституционных обязанностей,так извините нахрена они нужны.
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Они должны были работать полгода.
КС наплевал на Конституцию. Ой, зря.
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Они должны были работать

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Это главное в вашем посте.
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Так их же распустил Зе, своим указом ! А КС сказал что это - законно ! АМКУ почав розгляд справи щодо 18 облгазів Фірташа - Цензор.НЕТ 4556
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Читайте КУ,до какого момента они должны работать.
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Распускать Раду нельзя за полгода до очередных выборов.
Вся нышняя власть - абсолютно неконституционна.
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Вы какое к нам вообще отношение имеете?
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А ви який маєте стосунок до українців?
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сейчас капитализм. Власть - там где деньги.

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
У нас не капитализм, и не демократия,у нас только признаки.
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Это уже эмоции. Я говорю о реально имеющем место быть способе организации экономики.
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Пока не будет работать закон "один для всех",забудьте об экономике.
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Согласен,но у нас-то всё доведено до абсурда.Во всём мире есть элементы коррупции, воровства и тд,но на потребительском уровне они практически незаметны.
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Тобто ви погодилися, що нова влада буде корупційною і брехня з крадіжками продовжуватимуться.
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лучше бы проверили вообще на правильность приватизаций.
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Всё,этот поезд ушёл,нас ограбили и с этим придётся смирится если мы не хотим коллапса экономики.
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А Коломойський не виводив 5,5 млрд доларів?
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Питання на питання. Тобто ви з народу Коломойського і зрозуміла ваша національна солідарність АМКУ почав розгляд справи щодо 18 облгазів Фірташа - Цензор.НЕТ 7722
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нет,поезд ещё не ушёл и коллапса не станет.Наоборот,борзота зауважает закон и государство и станет выполнять законы и платить налоги.Во-вторых,увидят,что есть контроль и наказание и станут модернизировать приватизованное (есть такое требование у всех приватизаторов,согласно положению закона приватизации),а это,на минуточку и экология и рабочие места и привлекательный инвестиционный климат.А что всё таки отойдёт государству,так это и лучше-перепродать более эфективному собственнику (как когда-то Юля перепродала метал. комбинат)
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ооооо.. тепер жирний жид-рейдер бєня націлився на власність фірташа?? На ахмєтовських вже вдавився. То хай вдавиться тепер на фірташевських !!
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