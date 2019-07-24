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 Політика України
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 Уряд складе повноваження на першому засіданні нової Верховної Ради, - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів складе повноваження на першому засіданні новообраної Верховної Ради.

Про це він сказав на засіданні уряду 24 липня, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Наш уряд, як і прем'єр-міністр, складе свої повноваження перед новообраною Верховною Радою на першому засіданні. Далі ми виконуватимемо обов'язки до формування нового уряду. Я розраховую і сподіваюся на те, що формування нового уряду відбудеться доволі швидко", - сказав Гройсман.

Він висловив побажання, щоб перше засідання Верховної Ради відбулося якнайшвидше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У новому уряді вдасться об'єднати майже всіх, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139340
 
 
 Топ коментарі
 
ой вей...кака досада... а у него еще столько было умных слов...))))
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Давай до свидания грося,тупее и примитивнее премьера в Украине до тебя не было,будем надеется,что и не будет.
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ой вей...кака досада... а у него еще столько было умных слов...))))
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Іронія Долі!
-Перше засідання Верховної Ради України ІХ скликання буде відкриВАТИ антиукраїнець, депутат від українофобської, промосковської партії "Опозиційна платформа - за життя", депутат 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 7-го та 8-го скликань Юлій Іоффе.... який голосував ПРОТИ Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей...!!!
між іншим...
-А Перше засідання Верховної Ради VIII скликання відкривав ПОВНИЙ АНАЛОГ Юлію Іоффе - депутат 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го та 8-го скликань - Юхим Звягільський.
-Обидва з Донбасу, однієї національності, обидва були директорами шахт, всю політичну діяльність дотримувалися перпендикулярних Україні позицій - обидва входили в фракцію кпсс в першому скликанні, в "групу 239" Олександра Мороза. Обидва входили в партію регіонів - активно виступали за всі види інтеграції України з Ордою, проти ЄС і НАТО, голосували за антиукраїнські закони... обидва були віце-прем'єрами України, обидва "безсрібники"- мульти-мільйонери,.. на цьому ж поприщі...
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Та вали ты уже на ....!
Достал...
Предателей даже у ЗЕленобобы не любят!)))
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Обсяги промислового виробництва в червні 2019 року в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 2,3%.
Про це повідомляється в даних Державної служби статистики.
За січень-червень 2019 року промвиробництво виросло на 0,5%.
За перші шість місяців у видобувній промисловості і розробці кар'єрів зростання становило 3%, в переробній промисловості - падіння на 0,1%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - падіння на 1,5%.

https://ura-inform.com/uk/economics/2019/07/23/promproizvodstvo-v-ukraine-snova-nachalo-padat

Зебіли, вашими молитвами і галасуванням, ловіть результати... Ще інвестори почнуть втікати...
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Яке ще виробництво, Ротердаму+ нема, тарифи знизили, платня по 4000 євро, що вам ще треба?
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А пока не мешайте, нам обеспечивать своё блогополучие на следующие 5 лет, многое не успели для себя провести. Забыл добавить в речи.
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Єто самое лудшее, что оно сделает в своей жизни
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Новое правительство это будет не скоро....зебобик в панике....кого премьером не назначь все кинут....
А премьер потом год будет неприкосаемым.....и власти премьер имеет поболее презЕдента....
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Давай до свидания грося,тупее и примитивнее премьера в Украине до тебя не было,будем надеется,что и не будет.
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Чо, нормально, пора менять элитные авто на автозак
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"Правительство сложит полномочия на первом заседании новой Верховной Рады" - после этого будут судить Гройсмана за то, что он недоплатил 600 тыс грн налогов за машину жены?
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балбес с вещевого рынка везде пролетел, может мимо тюрьмы не пролетит?
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Гройсман умный и дальновидный Зачем ему идти в конфронтацию с Зеленском....выборами жизнь не заканчивается. Он с политической жизни Украины никуда не денется,вот посмотрите. Удачи ему желаю,искренне!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУряд складе повноваження на першому засіданні нової Верховної Ради, - Гройсман
 
 
 
 
 
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