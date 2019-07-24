 Уряд складе повноваження на першому засіданні нової Верховної Ради, - Гройсман

Про це він сказав на засіданні уряду 24 липня, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Наш уряд, як і прем'єр-міністр, складе свої повноваження перед новообраною Верховною Радою на першому засіданні. Далі ми виконуватимемо обов'язки до формування нового уряду. Я розраховую і сподіваюся на те, що формування нового уряду відбудеться доволі швидко", - сказав Гройсман.

Він висловив побажання, щоб перше засідання Верховної Ради відбулося якнайшвидше.

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