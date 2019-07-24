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 У Харкові затримано двох місцевих чиновників, які організували схему продажу асфальту, "списаного" під час ремонту доріг, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили керівників одного з комунальних підприємств Харкова на системних зловживаннях службовим становищем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У Харкові затримано двох місцевих чиновників, які організували схему продажу асфальту, списаного під час ремонту доріг, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що керівники двох дорожньо-експлуатаційних філій міського комунального підприємства організували протиправну схему привласнення будівельних матеріалів, призначених для ремонту автомобільних шляхів Харкова.

Із порушенням технологічних вимог комунальники штучно створювали надлишки асфальтобетону та інших дорожньо-будівельних матеріалів. "Зекономлені" у такий спосіб матеріали посадовці реалізовували місцевим мешканцям. Крім того, зловмисники привласнювали кошти, отримані від незаконної здачі в оренду будівельної техніки, що перебуває на балансі підприємства.

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Правоохоронці затримали зловмисників у середмісті Харкова під час одержання грошей за чергову партію "списаного" асфальтобетону.

У Харкові затримано двох місцевих чиновників, які організували схему продажу асфальту, списаного під час ремонту доріг, - СБУ 02

У межах відкритого кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували кілька фактів протиправної діяльності комунальників на суму понад 100 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання щодо оголошення посадовцям про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139339
 
 
 Топ коментарі
 
ага, то как раз зебилы от гепы воруют. только 5 лет никто их не трогал из за видродження в раде а теперь начнет выплывать
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Ты думаешь там всего два чиновника таких на весь Харьков ? Начался процесс перераспределения денежных потоков. Тех, кто не отстегивает в кассу ЗЕ, тех посадят. А остальные как воровали, так и будут дальше воровать.
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ага, то как раз зебилы от гепы воруют. только 5 лет никто их не трогал из за видродження в раде а теперь начнет выплывать
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Ты думаешь там всего два чиновника таких на весь Харьков ? Начался процесс перераспределения денежных потоков. Тех, кто не отстегивает в кассу ЗЕ, тех посадят. А остальные как воровали, так и будут дальше воровать.
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Гепа занят. Готовится к местным выборам.
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не сядет...не для того его беня с 2014 года курировал
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в Ха дороги ещё так себе. представляю, как воруют в Кропивницком)).
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***

у губернатора дилемма
где взять асфальта для дорог
чтоб ездить на порше который
по накладным и есть асфальт
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ Харкові затримано двох місцевих чиновників, які організували схему продажу асфальту, "списаного" під час ремонту доріг, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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