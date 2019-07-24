 У Харкові затримано двох місцевих чиновників, які організували схему продажу асфальту, "списаного" під час ремонту доріг, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що керівники двох дорожньо-експлуатаційних філій міського комунального підприємства організували протиправну схему привласнення будівельних матеріалів, призначених для ремонту автомобільних шляхів Харкова.

Із порушенням технологічних вимог комунальники штучно створювали надлишки асфальтобетону та інших дорожньо-будівельних матеріалів. "Зекономлені" у такий спосіб матеріали посадовці реалізовували місцевим мешканцям. Крім того, зловмисники привласнювали кошти, отримані від незаконної здачі в оренду будівельної техніки, що перебуває на балансі підприємства.

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Правоохоронці затримали зловмисників у середмісті Харкова під час одержання грошей за чергову партію "списаного" асфальтобетону.

У межах відкритого кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували кілька фактів протиправної діяльності комунальників на суму понад 100 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання щодо оголошення посадовцям про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.