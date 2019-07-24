 Жорстоке вбивство військового Юрія Булата у Славутичі: підозрюваний може вийти під заставу в 288 тис. грн. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомив керівник поліції області Андрій Нєбитов на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Стаття, за якою ведеться слідство, п. 7 ч. 2. ст. 115 (Умисне вбивство з хуліганських мотивів) КК, передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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Нагадаємо, 21 липня, на світанку, біля одного з барів міста Славутич між місцевими жителями сталася бійка, унаслідок якої один чоловік завдав удару ножем в область шиї іншому. Унаслідок травми потерпілий загинув на місці події. Підозрюваний у вбивстві та інші учасники конфлікту затримані.

Як повідомив "Фактам" свідок злочину, місцевий житель Борис, загиблим є Юрій Булат, 31-річний майор запасу.

За його словами, Булата вбили представники місцевої банди братів Хачатрян: "Їх у місті багато хто боїться. Іноді складається таке враження, що в них і в поліції все схоплено. Стільки разів відбувалися напади на людей просто так, по беззаконню. Але ні самих братів, ні їхніх дружків ніколи навіть в "обезьянник" (ізолятор тимчасового тримання. - Ред.) не забирали".

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Про причетність до вбивства братів Хачатрян писав і місцевий депутат Анатолій Гладченко.

"Цинічне вбивство в нашому місті Славутич молодого хлопця Юрія Булата, яке трапилось вчора, відбулося від безкарності братів Хачатрян, які так само цинічно в 2015 році вистрілили мені двічі в голову та втекли з місця злочину. Тоді і зараз наша поліція не діє і тому я не вірю в об'єктивне розслідування, в те, що винні понесуть покарання. В нашому місті діє злочинна група, яка систематизовано б'є, глумиться з місцевих жителів, а в цей час поліція закриває очі на це", - написав він.

Загиблий Юрій Булат

Підозрюваний Армен Хачатрян

Підозрюваний Дмитро Рибак

Підозрюваний Євген Стаханов