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Все про:Київська область (969) суд (5332) вбивство (1855)

 Жорстоке вбивство військового Юрія Булата у Славутичі: підозрюваний може вийти під заставу в 288 тис. грн. ВІДЕО+ФОТО

Суд у Славутичі Київської області обрав запобіжний захід підозрюваному в жорстокому вбивстві майора запасу Юрія Булата у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в 288 тис. грн.

Про це повідомив керівник поліції області Андрій Нєбитов на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Стаття, за якою ведеться слідство, п. 7 ч. 2. ст. 115 (Умисне вбивство з хуліганських мотивів) КК, передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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Нагадаємо, 21 липня, на світанку, біля одного з барів міста Славутич між місцевими жителями сталася бійка, унаслідок якої один чоловік завдав удару ножем в область шиї іншому. Унаслідок травми потерпілий загинув на місці події. Підозрюваний у вбивстві та інші учасники конфлікту затримані.

Як повідомив "Фактам" свідок злочину, місцевий житель Борис, загиблим є Юрій Булат, 31-річний майор запасу.

За його словами, Булата вбили представники місцевої банди братів Хачатрян: "Їх у місті багато хто боїться. Іноді складається таке враження, що в них і в поліції все схоплено. Стільки разів відбувалися напади на людей просто так, по беззаконню. Але ні самих братів, ні їхніх дружків ніколи навіть в "обезьянник" (ізолятор тимчасового тримання. - Ред.) не забирали".

Також дивіться: У російському Санкт-Петербурзі вбили відому громадську та ЛГБТ-активістку Григор'єву. ФОТО (оновлено)

Про причетність до вбивства братів Хачатрян писав і місцевий депутат Анатолій Гладченко.

"Цинічне вбивство в нашому місті Славутич молодого хлопця Юрія Булата, яке трапилось вчора, відбулося від безкарності братів Хачатрян, які так само цинічно в 2015 році вистрілили мені двічі в голову та втекли з місця злочину. Тоді і зараз наша поліція не діє і тому я не вірю в об'єктивне розслідування, в те, що винні понесуть покарання. В нашому місті діє злочинна група, яка систематизовано б'є, глумиться з місцевих жителів, а в цей час поліція закриває очі на це", - написав він.

Жорстоке вбивство військового Юрія Булата у Славутичі: підозрюваний може вийти під заставу в 288 тис. грн 01

Загиблий Юрій Булат

Жорстоке вбивство військового Юрія Булата у Славутичі: підозрюваний може вийти під заставу в 288 тис. грн 02

Підозрюваний Армен Хачатрян

Жорстоке вбивство військового Юрія Булата у Славутичі: підозрюваний може вийти під заставу в 288 тис. грн 03

Підозрюваний Дмитро Рибак

Жорстоке вбивство військового Юрія Булата у Славутичі: підозрюваний може вийти під заставу в 288 тис. грн 04

Підозрюваний Євген Стаханов

Жорстоке вбивство військового Юрія Булата у Славутичі: підозрюваний може вийти під заставу в 288 тис. грн 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139338
 
 
 Топ коментарі
 
Совсем больные?Подозревамого в убийстве под залог????
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Кто там визжал что низзя в Украине разрешать оружие палиция нас защитит? Ну что защитила палиция? Даже никого за ваше убийство не накажут. Страна рабов страна господ
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Клован даже не пытается что то поменять. Кстати за полицию отвечает Рюкзаков, а он с клованом в одной команде.
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Начинаем охоту на армянских животных
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Зе, где твоя овага и решимость боротся с криминалом?
Ти ж обещал садить всех налево и направо, у тебя ж все граждане - президенты и вот одного президента убили ножем!
И что ты готов сделать теперь и готов ли вообще?
Или эти "мальчики" для тебя слишком страшные и опасные, ты не хочеш с ними связываться, ты трус?
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А где в камментах защитник всех хачей Эдмонд Саакян? Эй, днепроовский терпилоид, ты где? И почему язык в жопу засунул?
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хай випускають, однак не посадять, а так може побратими відстреляють або приб"ють десь...
Як то було в Києві...по аналагії..за побратима з макара.... згадуєте ?
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Ну чё Зебил - давай - действуй. Или только ******* гаразд...
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при чем здесь Зебил, Портнова своего благодари за такой УПК...
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Аааа .... так сейчас президент пОртнов .... тогда понятно - Зебил дейтвительно не при делах .
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«Я россиянка, русский - мой родной язык, а родина - Россия. Но я, безусловно, чистокровная армянка. Правда, не говорю на армянском, но зато мои дети знают армянский.

В 1990-ые Краснодар был очень сложным регионом. В край нахлынуло очень много мигрантов в первую очередь из Армении: там война, Карабах, блокада. В какой-то момент в Краснодаре даже были армянские погромы. Они были спровоцированы властью при Горбачеве. В одну ночь собрали русских мужчин призывного возраста и сказали, что они поедут разбираться в конфликте в Карабахе. И на следующий день началось: били стекла, разбивали, мы прятались. Нас с сестрой отказался принимать наш ортодонт. В школе нам сказали не появляться некоторое время».
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как такое возможно вообще? подозреваемого в убийстве под залог? это так написано в УПК Украины? а можно почитать?
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Опять дебилы набежали срать на Зеленского! Как буд-то он у власти 20 лет и еще сам лично зарезал человека. Вы или дураки без надежды или подлецы за деньги. Впрочем, одно другое не исключает
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А может их вместе с судьей в газовую камеру...
Таким образом и от уродов избавимся и бюджетные деньги сэкономим.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЖорстоке вбивство військового Юрія Булата у Славутичі: підозрюваний може вийти під заставу в 288 тис. грн. ВІДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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