 "Абсолютно роздута нісенітниця!" - Кличко про виклик його на допит у ДБР

Про це Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі! Щодо інформації про кримінальне провадження ДБР стосовно моїх нібито якихось порушень. Абсолютно роздута нісенітниця! Спочатку "вкинули" від юристки-партнерки Портнова. Не пішло. Тепер, з подачі вже самого Портнова, розповсюдили в ЗМІ брудну маніпуляцію. І Андрій Портнов - юрист, колишній заступник глави адміністрації президента-втікача Януковича, а тепер - новоявлений "викривач", - не може не знати, що ця "справа" лопне, як мильна булька. І інспірована вона тільки заради медіаефекту. Хочу підкреслити, я як мер столиці дію виключно в правовому полі. А тепер, пане Портнов, чекайте відповіді від ДБР. Переконаний, розберуться швидко. Також цікаво, чи так само широко розповсюдите їхню відповідь?", - заявив Кличко.

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