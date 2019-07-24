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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 ЄС відреагував на вирок українському політв'язню Грибу: Він мусить бути негайно звільнений

У Європейському Союзі відреагували на визнання Верховним судом РФ "законності" вироку українському політв'язню Павлу Грибу, незаконно засудженому на шість років колонії за нібито заклики до тероризму.

Про це представництво ЄС у Росії пише у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Павло Гриб засуджений без будь-яких обґрунтованих звинувачень і мусить бути негайно звільнений. Оскільки він страждає на серйозне захворювання, він має отримати доступ до спеціалізованої медичної допомоги в найкоротші терміни", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ ухвалив обвинувальний вирок П.Грибу, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму. В останньому слові він, зокрема, сказав, що не визнає обвинувачень ФСБ РФ у сприянні в терористичній діяльності.

23 липня військова колегія Верховного суду РФ визнала "законним" вердикт Північно-Кавказького окружного військового суду українському політв'язню Павлу Грибу.

МЗС України закликає міжнародну спільноту засудити неправомірне рішення російського суду щодо громадянина України П. Гриба і вимагати безумовного звільнення всіх громадян України, яких кремлівський режим тримає в заручниках на території Росії та в окупованому українському Криму.

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ЄС відреагував на вирок українському політвязню Грибу: Він мусить бути негайно звільнений 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139336
 
   
 Топ коментарі
 
вывод: нехер ездить... А малыша действительно жаль.
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Да хуйлу на решение трибунала по морякам пох, шо тут говорить про какие-то импотентніе "реакции" ЕС))))
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вывод: нехер ездить... А малыша действительно жаль.
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Да ***** на решение трибунала по морякам пох, шо тут говорить про какие-то импотентніе "реакции" ЕС))))
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ЄС! на вас росія поклала великий х---р! ви слабаки!
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ничего, РФ прощает ему этот долг, так что уже не должен
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По Киеву шастают авто с российскими номерами, их можно видеть везде...Подбросить пластиковый пистолет-детский, и на подвал...Потом обменять на своих...С русскими нужно бороться ихними же методами.Русский становится нормальным,только тогда,кода холодная -вороненная сталь холодит ему затылок...Поверьте мне-русскому
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Если вы русский, то зачем кого-то искать? Вот вам и подбросить пластиковый пистолет-детский, и на подвал... Потом обменять на Гриба... Поверьте мне, русскому, это будет прикольно.
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