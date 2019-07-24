 У новому уряді вдасться об'єднати майже всіх, - Гройсман

Про це прем'єр-міністр заявив на засіданні уряду 24 липня, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що більшість у парламенті буде сформовано. Це означає, що буде сформовано уряд, у якому вдасться об'єднати майже всіх. Як би ми не говорили, нам вдавалося багато об'єднуватися, але уряд наш є коаліційним, з різних частин, з різних представників і багато рішень для нас були доволі непростими", - сказав прем'єр-міністр.

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Зазначимо, 21 липня на виборчій дільниці президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на чесний результат виборів і вже веде консультації з претендентами на крісло прем'єра. Він додав, що бачить прем'єром професійного економіста, без політичного минулого.