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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Кабмін (2961) прем'єр (225) Гройсман (3534)

 У новому уряді вдасться об'єднати майже всіх, - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що більшість "Слуги народу" в парламенті означає, що буде сформовано уряд, у якому вдасться об'єднати майже всіх.

Про це прем'єр-міністр заявив на засіданні уряду 24 липня, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що більшість у парламенті буде сформовано. Це означає, що буде сформовано уряд, у якому вдасться об'єднати майже всіх. Як би ми не говорили, нам вдавалося багато об'єднуватися, але уряд наш є коаліційним, з різних частин, з різних представників і багато рішень для нас були доволі непростими", - сказав прем'єр-міністр.

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Зазначимо, 21 липня на виборчій дільниці президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на чесний результат виборів і вже веде консультації з претендентами на крісло прем'єра. Він додав, що бачить прем'єром професійного економіста, без політичного минулого.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139334
 
 
 Топ коментарі
 
Владимир Борисович, напрасно вы так. Вас народ не понял. Разве народу нужна была эта железка в Борисполь ? Разве им нужны доступные лекарства в аптеках, наличие которых вы лично проверяли ? Или, может, им нужны семь тысяч километров отремонтированных дорог ?
Электорат "Квартала" - это "пожрати та по$рати". Они здоровы исключительно от рождения; а если регулярно пить водку, то и лекарства не нужны.

Только Азирова. Только хардкор. В новом правительстве удастся объединить почти всех, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7514
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Тебя уже нет.....
Собирай ручки...карандаши.....
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Слава Богу, что Хуйло опять не виновато и его агрессия против Украины должна была улучшить благосостояние украинцев. А украинцы - тупые, народ Лугандонии смог в шахтах бесплатно вооружение найти, а зелекторат не смог...
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До вас якось не доходить що Грося був досить успішним мером Вінниці, Алекс хоч заступником голови сільради був?
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Когда есть деньги,не очень-то и тяжело быть успешным мэром,а вы попробуйте,когда финансирование идёт с политическим запашком и желаниями.
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А ви спробуйте, маючи гроші виграти вибори на мера в Вінниці, Хмельницькому чи Чернівцях.
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Речь о финансировании городов и управлении.Может он был хорошим мэром, но если я умею управлять катером,то это не означит ,что могу управлять сухогрузом.
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був та погув, без Пороха - болтяру б він отримав би і в Вінниці і пізніше в Києві, віце прем`єра, голову ВР, голову уряду.А поскільки повів себе підло ,почав зливати Петруху, не пішов однією політ силою на вибори до ВР з ЄС, відібрав 2%. Тепер Гройсман разом з іншими говн#метчиками на Порошенка Гриценко,Ляшко,Смішко нехай тихенько курать під парканом ВР.
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" Об'ять нєоб'ятноє"? Чи схрестити слона з колючим дротом- щоб вийшов великий їжак?
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птенцы гнезда петрова скоро будут кукарекать
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Тебя уже нет.....
Собирай ручки...карандаши.....
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Как всех? Их же там около 20, и тех собираются довести до 12. Согласен, это много, но не все.
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хочет посыпать голову пеплом и жалосливо так попросить "ну возьмите меня премьером! всё расскажу о прошлом. как на духу!"
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ви, адміни, краще назовіть рішення, які приймає уряд, що йде у відставку!
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Владимир Борисович, напрасно вы так. Вас народ не понял. Разве народу нужна была эта железка в Борисполь ? Разве им нужны доступные лекарства в аптеках, наличие которых вы лично проверяли ? Или, может, им нужны семь тысяч километров отремонтированных дорог ?
Электорат "Квартала" - это "пожрати та по$рати". Они здоровы исключительно от рождения; а если регулярно пить водку, то и лекарства не нужны.

Только Азирова. Только хардкор. В новом правительстве удастся объединить почти всех, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7514
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Гройсман провалил социалку.на
То есть - вообще и полностью.
При заявлениях о росте экономики и по три раза в день об индексации пенсий - реальный уровень жизни только понижался, пенсии не индексировались, что то добавляли только алкашам и ментам, тем самым уровняв доходы в реальном секторе и сфере потребления. Опять же, мафиози Аваков находился в его прямом подчинении и вопрос о его отставке ни разу не поднимался
Грося - пошел в задницу!
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Слава Богу, что ***** опять не виновато и его агрессия против Украины должна была улучшить благосостояние украинцев. А украинцы - тупые, народ Лугандонии смог в шахтах бесплатно вооружение найти, а зелекторат не смог...
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Спрашивается, кто тянул его за язык по три раза в день обещать индексацию пенсий в марте?
Ну, трындел бы - война, денег нет.
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Надеялись на сотрудничество с МВФ. А оно МВФу надо чтобы "Квартал" всё полученное перевёл в оффшоры, после чего свалил нафуй ?
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И где же теперь этот мафиози Аваков?
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Это да, провал. Надо было просто напечатать денег.


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Кроме того, полностью на#**** народ с субсидиями.
По закону, квартплата не должна превышать 15 процентов доходов, реально, с учётом субсидий, превышала 50 процентов.
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Ты не ответил на вопрос. Надо было напечать денег, или нет ?
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Нафига печатать деньги, если экономика растет и золотовалютные запасы ростут?
Вон, уже пошли заявы, что на этих запасах можно прожить целый год без МВФ
Для кого он копил деньги, для зебилов?
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Одних только выплат по внешним долгам ежегодно - около $ 15 лярдов.
Одна только медицина в год - это 15 лярдов гривен. А ещё: армия, госбезопасность, вооружения, закупки топлива, ремонт инфраструктуры, выплата пенсий, образование и т.д.

Ваш 3,14здёж забавен, но ведь он рассчитан на клинических идиотов, то есть на лохторат "Квартала". Сюда они не ходят.
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где 7 тысяч дорог там можно и все 70 тысяч написать, еще и геперлупу не забудь
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Засвербило, да ? Чуешь что на этот раз в вертолёте на Ростов не будет бензина ?
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Официально участок житомир-хмельницкий сдан в прошлом году, на деле - от Староконстантинов до любара проезд закрыт и надо трястись в объезд по стиральной доске
Участок чертков-камянец Подольский якобы сдан в прошлом году, но к ремонту даже не приступали.
Обезд по обочине.
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это хорошо. лишь бы мертвечук туда не попал.
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Естественно, ведь при Порошенко всё было легко

"правительство наше является коалиционным, из разных частей, из разных представителей и многие решения для нас были достаточно непростыми", - сказал премьер-министр.
Источник:https://censor.net.ua/n3139334"
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В кого є бажання - перегляньте результати голосування в Вінницькій області.. Там грося дав бій і отримав результат..
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Гнойсмен надеется получить благодарность за предательство?
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какое обьединение хахаххахахахах зачем оно зе? ты лузер как и юля и петро, вам показали ваше место - 8% маргиналов со львова и луцка сидящих на сигаретной контрабанде, так какое обьединение??? очнись базарник
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Смішно, пан хоч в курсі що цигаркова контрабанда без Донбаса неможлива, всі контрафактні цигарки звідти.
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перепрошую, але навіщо таргану шановне звернення ПАН?
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Тютюнова фабрика в Винниках (під Львовом) , як виявляється вже три роки обходиться без акцизних марок... Так що не все так однозначно. Але говорити, що за ПЕС голосували маргінали і контрабандисти теж не можна.
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Стррройное, кака кипарис, телло венчала крррепкая
дубовая галава...
🤗
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И самое прикольное - главу правительства можно и не менять - подходит по всем параметрам!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ новому уряді вдасться об'єднати майже всіх, - Гройсман
 
 
 
 
 
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