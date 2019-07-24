 У новому уряді вдасться об'єднати майже всіх, - Гройсман

Про це прем'єр-міністр заявив на засіданні уряду 24 липня, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Очевидно, що більшість у парламенті буде сформовано. Це означає, що буде сформовано уряд, у якому вдасться об'єднати майже всіх. Як би ми не говорили, нам вдавалося багато об'єднуватися, але уряд наш є коаліційним, з різних частин, з різних представників і багато рішень для нас були доволі непростими", - сказав прем'єр-міністр.
Зазначимо, 21 липня на виборчій дільниці президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на чесний результат виборів і вже веде консультації з претендентами на крісло прем'єра. Він додав, що бачить прем'єром професійного економіста, без політичного минулого.
Собирай ручки...карандаши.....
Электорат "Квартала" - это "пожрати та по$рати". Они здоровы исключительно от рождения; а если регулярно пить водку, то и лекарства не нужны.
Только Азирова. Только хардкор.
То есть - вообще и полностью.
При заявлениях о росте экономики и по три раза в день об индексации пенсий - реальный уровень жизни только понижался, пенсии не индексировались, что то добавляли только алкашам и ментам, тем самым уровняв доходы в реальном секторе и сфере потребления. Опять же, мафиози Аваков находился в его прямом подчинении и вопрос о его отставке ни разу не поднимался
Грося - пошел в задницу!
Ну, трындел бы - война, денег нет.
По закону, квартплата не должна превышать 15 процентов доходов, реально, с учётом субсидий, превышала 50 процентов.
Вон, уже пошли заявы, что на этих запасах можно прожить целый год без МВФ
Для кого он копил деньги, для зебилов?
Одна только медицина в год - это 15 лярдов гривен. А ещё: армия, госбезопасность, вооружения, закупки топлива, ремонт инфраструктуры, выплата пенсий, образование и т.д.
Ваш 3,14здёж забавен, но ведь он рассчитан на клинических идиотов, то есть на лохторат "Квартала". Сюда они не ходят.
Участок чертков-камянец Подольский якобы сдан в прошлом году, но к ремонту даже не приступали.
Обезд по обочине.
"правительство наше является коалиционным, из разных частей, из разных представителей и многие решения для нас были достаточно непростыми", - сказал премьер-министр.
Источник:https://censor.net.ua/n3139334"
дубовая галава...
🤗