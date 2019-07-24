 "Сидів у першому ряду і тим самим принижував латвійську державу": в уряді Латвії обурені відвідуванням міністром концерту російського співака Лепса

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Jauns.lv.
"Це було так само обурливо, якби Russia Today організувала шоу на латвійському телебаченні, щоб принизити латвійську державу. Міністр внутрішніх справ сидів у першому ряду і тим самим принижував латвійську державу", - сказав Борданс.
Глава Мін'юсту додав, що Лепс "близький до президента Росії Володимира Путіна і російських кримінальних кіл". За його словами, МВС Латвії мало забезпечити внесення музиканта до чорного списку, щоб закрити йому доступ у країну.
Нагадаємо, США внесли російського виконавця шансону Григорія Лепса до списку "східноєвропейської мафії". За даними американських джерел, він був кур'єром і передавав гроші різним особам від лідерів одного з угрупувань. Лепс в Україні вже є персоною нон ґрата.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Українцям треба вчитися націоналізму і гідності у латишів, які ніколи не будуть обирати ворогів своєї держави, а тим, хто ображає Латвію вказують його місце.
А так это попахивает совком - этого певца слушать нельзя, он идеологически неправильный и угрожает савецкому строю.
"Популярный российский певец Григорий Лепс не намерен менять свой гастрольный график из-за нового антироссийского документа, принятого на Украине. По словам представителя музыканта, Лепс продолжит выступления на полуострове, потому что артист руководствуется российскими законами, согласно которым Крым входит в состав России. А на законы украинского лидера никакого внимания обращать не будет".
Велика честь
Таки лепсів в Україні в кожному селі десяток, але їх привязують і вони в Юрмалу не подорожують