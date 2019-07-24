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Все про:Латвія (231) Росія (19036) Юрмала (1)

 "Сидів у першому ряду і тим самим принижував латвійську державу": в уряді Латвії обурені відвідуванням міністром концерту російського співака Лепса

Міністр юстиції Латвії Яніс Борданс виступив із жорсткою критикою міністра внутрішніх справ країни Сандіса Гіргена за відвідування концерту російського співака Григорія Лепса, який відбувся в Юрмалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Jauns.lv.

"Це було так само обурливо, якби Russia Today організувала шоу на латвійському телебаченні, щоб принизити латвійську державу. Міністр внутрішніх справ сидів у першому ряду і тим самим принижував латвійську державу", - сказав Борданс.

Глава Мін'юсту додав, що Лепс "близький до президента Росії Володимира Путіна і російських кримінальних кіл". За його словами, МВС Латвії мало забезпечити внесення музиканта до чорного списку, щоб закрити йому доступ у країну.

Нагадаємо, США внесли російського виконавця шансону Григорія Лепса до списку "східноєвропейської мафії". За даними американських джерел, він був кур'єром і передавав гроші різним особам від лідерів одного з угрупувань. Лепс в Україні вже є персоною нон ґрата.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139327
 
   
 Топ коментарі
 
"Сидел на первом ряду и тем самым унижал латвийское государство": в правительстве Латвии возмущены походом министра на концерт российского певца Лепса
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Українцям треба вчитися націоналізму і гідності у латишів, які ніколи не будуть обирати ворогів своєї держави, а тим, хто ображає Латвію вказують його місце.
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Да уж ,гадкий певец, часто пьяным выступает и смотреть- то не на что, а министр пошел,показывая всей стране свой нижайший уровень культуры. Правильно люди возмущаются. Хочешь смотреть Лепса, не иди во власть.
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В Украине Президент не то что в первом ряду - прямо со сцены унижал Украину, и пох...
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А у нас распилил ндцать миллионов и наградил папашу званием Герой Украины. Полит.культура, она такая, до неё дорасти надо...
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Да уж ,гадкий певец, часто пьяным выступает и смотреть- то не на что, а министр пошел,показывая всей стране свой нижайший уровень культуры. Правильно люди возмущаются. Хочешь смотреть Лепса, не иди во власть.
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А у нас скоро эти лепсы из паРаши толпами гастролировать будут...и чувак с ксивой презЕдента в первом ряду сидеть будет...
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Да,старый,все меньше и меньше тем для срача,так и уйдешь в небытие,как и Пятак уходит
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"Сидел на первом ряду и тем самым унижал латвийское государство": в правительстве Латвии возмущены походом министра на концерт российского певца Лепса
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Українцям треба вчитися націоналізму і гідності у латишів, які ніколи не будуть обирати ворогів своєї держави, а тим, хто ображає Латвію вказують його місце.
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Это слишком пафосное высказывание. На данный момент расклад такой: 1 (один) латыш сходил на концерт Лепса и 1 (один) латыш его за это раскритиковал.
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не Ray-Ban! и потому на Кису Воробьянинова, а уж никак не на Леннона этот самый лепс похож! ну вылитый Киса! )))
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Да он и в Ray-Ban на кота Базилио был бы похож. Киса был благородных кровей, а этот забулдыга же.
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)) точно!!!!. за Базилио как то я зевонул ))))))
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В Украине Президент не то что в первом ряду - прямо со сцены унижал Украину, и пох...
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Шоколадный хряк он такой... И мародерством не гнушался... Ну да ничего, наконец-то выбрали нового, может этот воровать не будет...
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Бугага, да у нас сам Президент Лично своим ротом унижал украинское государство. и ничего, все его любят)))) холопье хахольское.....
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А кому, собственно, какое дело ? Он же туда пошёл как частное лицо, а не как министр. К тому же в списке санкций ЕС его нет - Лепс вообще не лезет в политику. Почему нельзя пойти на его концерт ? В чём унижение латвийского государства ?

А так это попахивает совком - этого певца слушать нельзя, он идеологически неправильный и угрожает савецкому строю.
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Есть такое понятие, как гражданская позиция.
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Велерии и Газманова тоже нет в списках ЕС, однако в Латвию им путь заказан, как "крымнашевцам", впрочем как видится, латыши более патриоты Украины, чем многие малоросы.
"Популярный российский певец Григорий Лепс не намерен менять свой гастрольный график из-за нового антироссийского документа, принятого на Украине. По словам представителя музыканта, Лепс продолжит выступления на полуострове, потому что артист руководствуется российскими законами, согласно которым Крым входит в состав России. А на законы украинского лидера никакого внимания обращать не будет".
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Ми на нього теж не будем звертать увагу
Велика честь
Таки лепсів в Україні в кожному селі десяток, але їх привязують і вони в Юрмалу не подорожують
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треба діждатись санкцій. а чи будуть вони, може це просто позвіздеть? як ******* 25% одноклєточних?
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опариш, у тебе мама шлюха. а тит тут гелкочих, іди вішайся. мило на кухні.
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Нема нічого кращого,як засадити по самі гланди такому ватному смердюку,як ти.
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ти спочатку вийми з пащі своєї те, що давно всаджене, а потім його мамі, мамі свої всаджуй виродку.
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Як можна слухати цей блювотний росіянський шансон?
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так в Юрмале же. зачем пускали? короче, какие личные разборки между двумя латышами.
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Потому, что ему не было запрещено въезжать в Латвию и никаких разборок потому нет.
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не запрещено.концерт законный. Министр не поехал в рф на концерт. это личные разборки.
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Министр пошел на концерт к приятелю *****, если ты ещё не понял...
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как можно целенаправленно слушать этот набор звуков?
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Я бы назвала Лепса не певец, а орец. Он ведь орёт, а не поёт. Самый смешной дуэт - это лепс и аннилорак. Соревнование, кто кого перекричит. Так хорошо, что эти морды к нам целых пять не приезжали, но в скором будущем картина изменится и уже у нас в первом ряду будут сидеть клованы из ОПУ, СБУ, СНБО.
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cидел и унижал латвийское государство cлушая лепса"Сидів у першому ряду і тим самим принижував латвійську державу": в уряді Латвії обурені відвідуванням міністром концерту російського співака Лепса - Цензор.НЕТ 8334
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У нас в Києві у шестидесяті тих, хто слухав Висоцького називали жлобами.
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По новости видим следующее: один министр был на концерте и одному министру это не понравилось. Почему же заголовок гласит: в правительстве возмущены?, если в равной степени в правительстве довольны? - один доволен, один возмущен. Может кто-то еще выскажется, но пока расклад такой.
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Не Правительство Латвии возмущено, а в Правительстве, для вас видимо русский язык не родной?
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Могу повторить частично: один в правительстве возмущен, один в правительстве очень даже доволен, то есть эта новость сейчас равноценна: в правительстве Латвии возмущены, и в правительстве Латвии аплодируют Лепсу из первого ряда.
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Есть разница, просто посидеть на концерте, и после этого оправдываться, или сделать заявление после встречи с Премьер Министром страны.
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Під новиною 200 коментарів і жодного російською, молодці латвійці.
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А навіщо ви взагалі пустили цього пєвца ротом в Юрмалу? Нехай би співав собі в депресивних районах нечорнозем"я,ну або і ямало-ненецькому автономному окрузі...
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Сандис Гиргенс, представитель новой партии KPV LV, которая на прошлых выборах в Сейм Латвии ворвалась туда примерно таким же образом, как и партия Зеленского в Раду ( её глава Артус Кайминьш кстати тоже бывший актер). И хотя в Латвии не так легко навешать лапшу на уши избирателям, чтобы не было надобности в коалиции, им удалось туда с триумфом попасть благодаря популистским лозунгам и обещаниям, и как бы поднадоевшим "засидевшимся политикам" контролирующим Парламент, вот поэтому этот господин, не имеющий юридического образования и стал министром. Интересно, что за прошедший год избиратель понял, что здорово лоханулся, поэтому теперь рейтинг этой партии близок к нулю, её представители пролетели на выборах в Европарламент, и в будущем просто исчезнут вместе со своей партейкой.
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Ну и что. В Украине ни министр МВД ни генпрокурор без юридического образования.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Сидів у першому ряду і тим самим принижував латвійську державу": в уряді Латвії обурені відвідуванням міністром концерту російського співака Лепса
 
 
 
 
 
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