 2 тисячі гривень за 23 см: у продажу з'явилися бюсти Зеленського. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Українські Новини".
В оголошенні повідомляється, що "офіційні продажі" стартують в Україні з 25 липня. Сам бюст, за твердженням автора оголошення, важить 2,5 кілограма, висота його становить 23 сантиметри.
"Відмінний і унікальний подарунок, чудово прикрасить ваш робочий стіл та інтер'єр. Уперше в Україні, офіційні продажі стартують 25 липня, придбайте за найвигіднішою ціною зараз! Виготовлений зі скульптурного гіпсу, покритий 3 шарами лаку, сухозлітним золотом. Представлений у трьох кольорах: мармур, слонова кістка глянець, слонова кістка матовий", - йдеться в повідомленні.
Поява бюста Зеленського не може не дивувати: раніше сам Президент України заявляв, що його портрети не мають висіти в кабінетах чиновників.
"Президент - не ікона, він не ідол, президент - це не портрет. Повісьте туди (на стіни в кабінетах) фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивіться в очі їм", - сказав свого часу Зеленський.
почему бюст не похож ? где шутовской колпак ? не видны зеленые сопли …
А подешевле нельзя было сделать?
Ну, в уменьшенном варианте?
Вон, даже в СССР выбор был, портреты кого на стенку вешать: Маркса, Энгельса или Ленина.
Почему гражданин Корейко повесил на стенку в офисе портрет Энгельса? А потому, что он был самый дешевый из трех возможных.
Верной дорогой идёте товарищи.... Даже смеяться грустно.
ЗЕлёное Братство,
кто более бабушке бородатой ценен?
Мы говорим Бенин,
подразумеваем -
партия,
мы говорим партия,
подразумеваем - Бени...
(с) ЗЕ Маяковский)