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 Політика України, Курйози
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Все про:Зеленський (2209) портрет (8)

 2 тисячі гривень за 23 см: у продажу з'явилися бюсти Зеленського. ФОТО

Незвичайні лоти запропоновано для продажу на одному з популярних сайтів інтернет-аукціонів. Тепер всі охочі можуть придбати бюст Президента України Володимира Зеленського. Щоправда, ціна такої гіпсової статуї далеко не демократична. За цю композицію просять 2 тис. грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Українські Новини".

В оголошенні повідомляється, що "офіційні продажі" стартують в Україні з 25 липня. Сам бюст, за твердженням автора оголошення, важить 2,5 кілограма, висота його становить 23 сантиметри.

"Відмінний і унікальний подарунок, чудово прикрасить ваш робочий стіл та інтер'єр. Уперше в Україні, офіційні продажі стартують 25 липня, придбайте за найвигіднішою ціною зараз! Виготовлений зі скульптурного гіпсу, покритий 3 шарами лаку, сухозлітним золотом. Представлений у трьох кольорах: мармур, слонова кістка глянець, слонова кістка матовий", - йдеться в повідомленні.

2 тисячі гривень за 23 см: у продажу зявилися бюсти Зеленського 01

Поява бюста Зеленського не може не дивувати: раніше сам Президент України заявляв, що його портрети не мають висіти в кабінетах чиновників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент - це не ікона, повісьте в кабінетах фотографії своїх дітей, - Зеленський закликав чиновників не вішати його портрети на робочих місцях

"Президент - не ікона, він не ідол, президент - це не портрет. Повісьте туди (на стіни в кабінетах) фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивіться в очі їм", - сказав свого часу Зеленський.

2 тисячі гривень за 23 см: у продажу зявилися бюсти Зеленського 02
Фото: сайт "Українські Новини"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139326
 
   
 Топ коментарі
 
Твой)) и хуйла твоего любимого
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Смотрю зелебобиков нет в коментах-все в очереди стоят за своим уБОЖЕСТВОМ
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... Налетай, торопись, покупай живопИсь..))
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точная характеристика ЗЕ : ШУТ С ГОЛОСОМ ПРОСТУЖЕННОЙ КРЫСЫ ,
почему бюст не похож ? где шутовской колпак ? не видны зеленые сопли …
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Сусальное золото необходимо на просвет смотреть...
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Цікаво, а бюсти Порошенко чи Яника є?
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Кто-нибудь по изображению странички может определить - что за аукцион?
2 тисячі гривень за 23 см: у продажу з'явилися бюсти Зеленського - Цензор.НЕТ 484
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Чета дорого будет.
А подешевле нельзя было сделать?
Ну, в уменьшенном варианте?
Вон, даже в СССР выбор был, портреты кого на стенку вешать: Маркса, Энгельса или Ленина.
Почему гражданин Корейко повесил на стенку в офисе портрет Энгельса? А потому, что он был самый дешевый из трех возможных.
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я полагал ,что уже дно ,но снизу постучали ...чем вам не луноликий маслиноокий отец народов
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Хотелось бы написать,мал золотник да дорог,но пока лишь к сожалению,мал клоп да вонюч !
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Это только начало. Доморощенный "Нерон" любит славу и почитание. Главное не допустить, чтобы в конце своей "деятельности" он Киев не сжег.
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Зеботи повинні не їсти,не пити,накопичувати гроші на воно в гіпсі.От і подивилися б,скільки дійсно відданих.Чи будуть втмагати від держустанов купляти?
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Вот портреты висеть не будут, а бюсты стоять будут. Про бюсты речь не шла.
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Автор явно сомневается в успехехе проекта, раз налепил Зелюков из гипса. Если б был уверен - наотливал бы бронзовых по 12 штук, для ВИП-ов - серебряных по 120 штук и одного золотого, бесценного.
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Небо затягло димом з порваних ватносоєвих пуканів))
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А когда ждать "Зеленский топлес на лошади", "Зеленский в батискафе", "Зеленский со щукой и амфорой", "Зеленский учит журавлей летать"?
Верной дорогой идёте товарищи.... Даже смеяться грустно.
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Полагаю на законодательному уровне обязать каждого поклонника Зе купить по бюсту, а лучше два
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Партия и Бенин -

ЗЕлёное Братство,
кто более бабушке бородатой ценен?
Мы говорим Бенин,

подразумеваем -

партия,

мы говорим партия,

подразумеваем - Бени...

(с) ЗЕ Маяковский)
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України2 тисячі гривень за 23 см: у продажу з'явилися бюсти Зеленського. ФОТО
 
 
 
 
 
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