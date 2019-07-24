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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Польща (1863) допомога (844) заробітчани (229)

 Родині українця, якого роботодавець покинула в лісі в Польщі, зібрали понад 4 млн гривень

За словами ініціатора збору допомоги, почесного консула України Вітольда Горовського, тисячі людей по всій Польщі зібрали вже приблизно 600 тис. злотих для сім'ї Василя Чорнея.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Рідних трагічно загиблого чоловіка відвідав почесний консул України в Познані Вітольд Горовський. Він приїхав у село Трійця Снятинського району Івано-Франківської області, де проживають батьки українця, його дружина і троє дітей.

За його словами, допомога родині загиблого українця - це людська солідарність, це реакція на жахливий вчинок роботодавиці.

У родині Василя Чорнея залишилося троє неповнолітніх дітей - дівчатка 12 і 7 років та 9-річний син. Мама - інвалід і щодня потребує ліків.

Горовський є ініціатором збору коштів у Польщі для сім'ї Чорнея. Зазначається, що протягом 11 років, поки найменша дитина українського працівника не досягне повноліття, родина щомісячно отримуватиме 2 тис. злотих (14 тис. гривень).

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Нагадаємо, в Польщі на заробітках загинув 36-річний українець, житель Снятинського району Івано-Франківської області Василь Чорней. Його тіло знайшли за 150 км від його роботи.

Пізніше поліцейські з'ясували, що спекотного дня чоловікові стало зле на роботі і він знепритомнів. Коли інші працівники повідомили власниці, вона заборонила викликати швидку допомогу і наказала всім йти додому. Потім виявилося, що чоловік у непритомному стані зник з території закладу. Не було його також вдома, де він проживав. За дивних обставин зник також один з українців, який з ним жив і працював. Власниці підприємства в Польщі, яка вивезла в ліс непритомного працівника-українця, загрожує 5 років в'язниці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139322
 
   
 Топ коментарі
 
Молодцы. Жаль только это его не вернёт
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К сожалению в любой нации есть выродки и твари...поляки и украинцы не исключение

От хорошей жизни на заработки не ездят...
Мужику нужно было кормить семью и родных

Искренние соболезнования
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и подонки есть...и хорошие есть - прониклись непоправимой бедой украинской семьи..
співчуття родині українця, загиблого на чужині...
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К сожалению в любой нации есть выродки и твари...поляки и украинцы не исключение

От хорошей жизни на заработки не ездят...
Мужику нужно было кормить семью и родных

Искренние соболезнования
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и подонки есть...и хорошие есть - прониклись непоправимой бедой украинской семьи..
співчуття родині українця, загиблого на чужині...
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Не їдьте, кретини, по польщах і інших закордонах, робіть собі краще життя на власній Бальківщині!! В своїй хаті своя правда і своя воля! В Україні ніхто б цього не дуже розумного чоловіка в ліс би не вивіз 100 відсотків!
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Нормальні українці в Україні вивезли б ..*работодателя * !
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Правильно, не вивезли б.
Просто могли би залити півлітру в нього і скинути з даху, типу сам впав. Це якщо б вмер одразу.

А якщо би живий був як в Польщі, то акуратно виставили би за паркан(пригостивши горілкою, типу "випий і поїдемо в лікарню") і "ніхто нічого не знає".
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В чем они молодцы? За то, что умышленный убийца за жуткое преступление получил ВСЕГО 5 лет?
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поляки собрали деньги для семьи погибшего и немало, это не их гражданин, но им стыдно за своего у...ка
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5 лет комфортабельной европейской тюрмы за умышленное убийство - это, конечно, очень "гуманный" польский зашквар! Поступила бы эта **** так с поляком, или немцем, получила бы пожизненное.
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Так у нас же не шикарно-справедливый европоцовский суд. Мы своим рыгало-барыжным не хвалимся.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоРодині українця, якого роботодавець покинула в лісі в Польщі, зібрали понад 4 млн гривень
 
 
 
 
 
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