 Життя кримського політв'язня Бекірова під загрозою, - Чубаров

Про це Чубаров написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Зрозуміло, що вже кілька днів увагу українського політикуму звернено підведенню підсумків парламентських виборів. Завтра-післязавтра такими ж важливими виявляться питання формування уряду і штовхання навколо посад... Але є ще і життя наших громадян у тимчасово окупованому Криму. І про них ми не повинні забувати ні на один день", - зазначив Чубаров.

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Він додав, що стан політв'язня Едема Бекірова погіршується. Вчора він не зміг зустрітися з адвокатом - у нього защемило нерв у хребті, через це він не встає з ліжка. Сьогодні "суддя" "Центрального районного суду" Сімферополя направив "кримінальну справу" для розгляду по суті в "Красноперекопський районний суд" Криму. Він розташовується за 123 км від Сімферополя, де зараз утримується Бекіров, і таку важку дорогу політв'язень може не витримати.

"В цьому випадку питання територіальної підсудності - це, без перебільшення, питання життя і смерті для Едема Бекірова, який є інвалідом першої групи, страждає на цукровий діабет, біль у серці (4 шунти, що були встановлені у січні 2018 року), задуху" , - зазначив глава Меджлісу.

"Життя Едема Бекірова під загрозою", - підсумував Чубаров.

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Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

27 липня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно забезпечити медичною допомогою утримуваного в окупованому Криму кримського татарина Едема Бекірова, якому стає дедалі гірше.