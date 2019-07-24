 Філатов звернувся до СБУ через погрози директору сміттєвого полігону в Дніпрі, - джерело

Про це Цензор.НЕТ стало відомо із власних джерел.

Історія почалася з того, що активіст, голова громадського формування "Екопатруль" Тетяна Лампіка під час відвідування Дніпра президентом Володимиром Зеленським попросила його про якнайшвидше закриття сміттєвого полігону "Правобережний", а також звинуватила міську владу в екологічній катастрофі.

Наступного дня директору комунального підприємства "Еко-Дніро" Дніпровської міськради Едуарду Мєшковському зателефонував Еміль Арутюнян (кличка Рахмон), особа, яку ЗМІ неодноразово пов'язували з організованими злочинними угрупованнями. Він наполегливо рекомендував Мєшковському зустрітися із Лампікою, погрожуючи кримінальним переслідуванням у зв'язку зі зверненням активістки до президента.

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Мєшковський був змушений доповісти про ситуацію меру Дніпра Борису Філатову, після чого отримав дозвіл з'ясувати, які ж питання є до нього у Лампіки та Арутюняна.

Зустріч Мєшковського з Лампікою відбулася в одному з кафе міста. Під час неї активістка розповіла чиновнику про дзвінок Арутюняна, який повідомив, що після її звернення до Зеленського готується перевірка правоохоронними органами діяльності підприємств Дніпра у сфері сміттєпереробки. При цьому першим під перевірку, за інформацією Арутюняна, потрапляє його підприємство "Альтер-Еко". Крім цього, увагу правоохоронців може привернути і нібито незаконна діяльність угруповання ромської національності, яку контролює "людина від Еміля біля полігону".

Лампіка сказала Мєшковському, що не знала про інтереси Арутюняна в цій сфері перед зверненням до президента Зеленського та попросила, щоб чиновник посприяв прикриттю бізнесу Арутюняна.

У зв'язку з вищевикладеною ситуацією міський голова Дніпра Філатов звернувся до в.о. глави СБУ Баканова. Він просить, по-перше, звернути увагу на те, що про заплановану перевірку правоохоронців Арутюняну стало відомо задовго до її початку. А по-друге, - що у сфері сміттєпереробки в Дніпрі існують незаконні напрями діяльності, які нібито і просила Мєшковського прикрити активістка Лампіка на прохання Арутюняна.

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