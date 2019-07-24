 Філатов звернувся до СБУ через погрози директору сміттєвого полігону в Дніпрі, - джерело

Про це Цензор.НЕТ стало відомо із власних джерел.
Історія почалася з того, що активіст, голова громадського формування "Екопатруль" Тетяна Лампіка під час відвідування Дніпра президентом Володимиром Зеленським попросила його про якнайшвидше закриття сміттєвого полігону "Правобережний", а також звинуватила міську владу в екологічній катастрофі.
Наступного дня директору комунального підприємства "Еко-Дніро" Дніпровської міськради Едуарду Мєшковському зателефонував Еміль Арутюнян (кличка Рахмон), особа, яку ЗМІ неодноразово пов'язували з організованими злочинними угрупованнями. Він наполегливо рекомендував Мєшковському зустрітися із Лампікою, погрожуючи кримінальним переслідуванням у зв'язку зі зверненням активістки до президента.
Мєшковський був змушений доповісти про ситуацію меру Дніпра Борису Філатову, після чого отримав дозвіл з'ясувати, які ж питання є до нього у Лампіки та Арутюняна.
Зустріч Мєшковського з Лампікою відбулася в одному з кафе міста. Під час неї активістка розповіла чиновнику про дзвінок Арутюняна, який повідомив, що після її звернення до Зеленського готується перевірка правоохоронними органами діяльності підприємств Дніпра у сфері сміттєпереробки. При цьому першим під перевірку, за інформацією Арутюняна, потрапляє його підприємство "Альтер-Еко". Крім цього, увагу правоохоронців може привернути і нібито незаконна діяльність угруповання ромської національності, яку контролює "людина від Еміля біля полігону".
Лампіка сказала Мєшковському, що не знала про інтереси Арутюняна в цій сфері перед зверненням до президента Зеленського та попросила, щоб чиновник посприяв прикриттю бізнесу Арутюняна.
У зв'язку з вищевикладеною ситуацією міський голова Дніпра Філатов звернувся до в.о. глави СБУ Баканова. Він просить, по-перше, звернути увагу на те, що про заплановану перевірку правоохоронців Арутюняну стало відомо задовго до її початку. А по-друге, - що у сфері сміттєпереробки в Дніпрі існують незаконні напрями діяльності, які нібито і просила Мєшковського прикрити активістка Лампіка на прохання Арутюняна.
В принципе, от воров в законе можно избавиться только двумя способами:
1) грузинским
2) белорусским.
Почитайте про Матроса в Днепре.
Когда его приехали брать из Москвы, то начальник угрозыска Днепра застрелился.
Земля им стекловатой.
гониво для лохов
и голова все назад повернута, отож хромаем и спотыкаемся
Вот часть интервью трёхлетней давности морадатого Мешковского, который является верным поджопником Бори:
- В последнее время ругают полигон, говорят, не все там в порядке.
Эдуард Мешковский: В 2012 году, когда он был введен в эксплуатацию - это была «конфета», сейчас эта конфета превращена в «какашку», и моя задача сделать все наоборот.
- И кто надругался над полигоном?
Эдуард Мешковский: Вы знаете, открыты уголовные дела против компании, которая обслуживает, я не могу комментировать эти моменты, потому что нет доступа к документам у коммунального предприятия.
- Есть коммунальное предприятие, есть коммерческое предприятие «Альтера Эко». Когда началась эта дружба и зачем?
Эдуард Мешковский: Все бюджетные деньги, которые были выделены, это порядка 2 млн грн, ушли на проектные работы по землеустройству, проекты по строительству полигона. Ни копейки бюджетных денег именно на эксплуатацию и строительство полигона выделено не было по сей день. Они за свои деньги выполнили строительные работы, которые помогли запустить комплекс.Вопросы есть? Вопросов нет! Арутюнян Мешковский и Борюся - одна шайка по распилу)))
Мешок, Рахмон и Борюсик славное трио) Благодаря этому трио всё бабло от уборки мусора в Днепре идёт в карманы этой троицы.