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 Політика України
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Все про:Дніпропетровськ (1089) сміття (306) екологія (441) Філатов (184)

 Філатов звернувся до СБУ через погрози директору сміттєвого полігону в Дніпрі, - джерело

До Служби безпеки України передано звернення міського голови Дніпра Бориса Філатова з приводу погроз, які надходять на адресу директора комунального підприємства "Еко-Дніпро" Дніпровського міськради Едуарда Мєшковського.

Про це Цензор.НЕТ стало відомо із власних джерел.

Історія почалася з того, що активіст, голова громадського формування "Екопатруль" Тетяна Лампіка під час відвідування Дніпра президентом Володимиром Зеленським попросила його про якнайшвидше закриття сміттєвого полігону "Правобережний", а також звинуватила міську владу в екологічній катастрофі.

Наступного дня директору комунального підприємства "Еко-Дніро" Дніпровської міськради Едуарду Мєшковському зателефонував Еміль Арутюнян (кличка Рахмон), особа, яку ЗМІ неодноразово пов'язували з організованими злочинними угрупованнями. Він наполегливо рекомендував Мєшковському зустрітися із Лампікою, погрожуючи кримінальним переслідуванням у зв'язку зі зверненням активістки до президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Мер Дніпра - приклад для всіх мерів міст України щодо виконання великих інфраструктурних проектів

Мєшковський був змушений доповісти про ситуацію меру Дніпра Борису Філатову, після чого отримав дозвіл з'ясувати, які ж питання є до нього у Лампіки та Арутюняна.

Зустріч Мєшковського з Лампікою відбулася в одному з кафе міста. Під час неї активістка розповіла чиновнику про дзвінок Арутюняна, який повідомив, що після її звернення до Зеленського готується перевірка правоохоронними органами діяльності підприємств Дніпра у сфері сміттєпереробки. При цьому першим під перевірку, за інформацією Арутюняна, потрапляє його підприємство "Альтер-Еко". Крім цього, увагу правоохоронців може привернути і нібито незаконна діяльність угруповання ромської національності, яку контролює "людина від Еміля біля полігону".

Філатов звернувся до СБУ через погрози директору сміттєвого полігону в Дніпрі, - джерело 01

Лампіка сказала Мєшковському, що не знала про інтереси Арутюняна в цій сфері перед зверненням до президента Зеленського та попросила, щоб чиновник посприяв прикриттю бізнесу Арутюняна.

У зв'язку з вищевикладеною ситуацією міський голова Дніпра Філатов звернувся до в.о. глави СБУ Баканова. Він просить, по-перше, звернути увагу на те, що про заплановану перевірку правоохоронців Арутюняну стало відомо задовго до її початку. А по-друге, - що у сфері сміттєпереробки в Дніпрі існують незаконні напрями діяльності, які нібито і просила Мєшковського прикрити активістка Лампіка на прохання Арутюняна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно розслідувати "вбивство" екології в Маріуполі, Запоріжжі та інших містах, - Баканов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139317
 
 
 Топ коментарі
 
То что произошло сейчас - просто слов нет...
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С момента краха СССР, власть принадлежит прочному союзу уголовников и смотрящих от Мирового правительства (в быту - "олигархов").
В принципе, от воров в законе можно избавиться только двумя способами:
1) грузинским
2) белорусским.
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Не з кожним олігархом в світовому уряді будуть спілкуватись.
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Это да. Но, сейчас мы про воров. Есть варианты (1) и (2).
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Это я не знаю. Для меня деление существует только на две категории: патриоты, и все остальные.
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- Дворники из всех пролетариев - самая гнусная мразь. Человечьи очистки самая низшая категория (с)
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Так всё логично! Патриоты и ЗЕ-все остальные...
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Они были и при СССР.
Почитайте про Матроса в Днепре.
Когда его приехали брать из Москвы, то начальник угрозыска Днепра застрелился.
Земля им стекловатой.
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Сейчас прочёл про Матроса; не совсем понятна роль Лазаренки во всех этих делах. Честно говоря, Лазаренко - очень "многослойный" типаж; его поведение не вписывается в рамки какой-то одной схемы. Дружит с братками - и заваливает какого-то донецкого; вроде, крадёт миллионы - и достраивает метро в Днепре.
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а местные силовики и чинуши вся вертикаль(потомки УССРовских) раком перед "ворами в законе" стоя и "булки" раздвигают
гониво для лохов
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В ссср власть переходила от одного союза уголовников к другому
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шариков депутатом может быть, только от ПЁСа.бугагага
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Може на московії, в нас мусор це сміття.
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следующие 5 лет столицей Украины будет Днепр?
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Днепропетровск был столицей СССР, с 1964 по 1985 г. С тех пор мало что изменилось.
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еще и в 1994 - 2005 годах - Леонид Кучма ( 2-й президент Украины)... тоже как бы... ))))
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на территории...бывшей УССР (если можно уточнить))))))
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А по-моему она никуда не ушла. Порох попытался превратить её в Украину (ЕС, НАТО), но население объявило бунт. Оно хочет покращення.
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между нами говоря... не далеко отошли...
и голова все назад повернута, отож хромаем и спотыкаемся
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То что произошло сейчас - просто слов нет...
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Нет. Не при этой киевской власти, потому что Лимак - это турки.
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Арутюнян, ехал бы ты в Армению. В Украине и своих-то урок хватает; зачем ещё нужны импортные ?
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Кловану надо создать министерство мусороперерабатывающей промышленности, и объединить с СБУ.
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Шо вы тут комментарии пишите?! Позвоните лучше Баканову насчет этого чёрта... Филатов обратился в СБУ из-за угроз директору мусорного полигона в Днепре, - источник - Цензор.НЕТ 3746
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Забавно наблюдать как крыски начали друг друга сдавать)
Вот часть интервью трёхлетней давности морадатого Мешковского, который является верным поджопником Бори:

- В последнее время ругают полигон, говорят, не все там в порядке.
Эдуард Мешковский: В 2012 году, когда он был введен в эксплуатацию - это была «конфета», сейчас эта конфета превращена в «какашку», и моя задача сделать все наоборот.
- И кто надругался над полигоном?
Эдуард Мешковский: Вы знаете, открыты уголовные дела против компании, которая обслуживает, я не могу комментировать эти моменты, потому что нет доступа к документам у коммунального предприятия.
- Есть коммунальное предприятие, есть коммерческое предприятие «Альтера Эко». Когда началась эта дружба и зачем?
Эдуард Мешковский: Все бюджетные деньги, которые были выделены, это порядка 2 млн грн, ушли на проектные работы по землеустройству, проекты по строительству полигона. Ни копейки бюджетных денег именно на эксплуатацию и строительство полигона выделено не было по сей день. Они за свои деньги выполнили строительные работы, которые помогли запустить комплекс.Вопросы есть? Вопросов нет! Арутюнян Мешковский и Борюся - одна шайка по распилу)))

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Боря, а почему аж к баканову? Ближе никого не нашлось, чтобы ваших бандюков разводить?
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Слушай Борю больше)))
Мешок, Рахмон и Борюсик славное трио) Благодаря этому трио всё бабло от уборки мусора в Днепре идёт в карманы этой троицы.
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Эдик Мешковский и Таня Лампика, представители древнего народа, и то грызутся между собой. Что уже о нас говорить. Съесть готовы друг друга.(А может они и грызутся то так, для вида?)
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После беспредела, (незаконченного еще кстати), с ремонтом Нового моста, Филатову вообще нельзя верить.
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А теперь любопытный факт: Арутюнян - это человек, который запечатлен рядом с гражданином, которого когда-то глава ГПУ Луценко назвал Нариком, на известной фотографии из церкви вместе с Порошенко и Епифанием.
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А сам директор не может обратится? Надоела филатовская дешевая показуха, псевдопатриот
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниФілатов звернувся до СБУ через погрози директору сміттєвого полігону в Дніпрі, - джерело
 
 
 
 
 
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