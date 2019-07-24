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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:вибори (4373) результат (51) ЦВК (743)

 ЦВК опрацювала 99,3% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,01% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,12% (23), "Голос" - 5,84% (17)

Центральна виборча комісія опублікувала свіжі результати підрахунку протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради.

Дані доступні на сайті ЦВК, повідомляє Цензор.НЕТ.

За результатами опрацювання 99,30% протоколів у Верховну Раду IX скликання потрапляють 5 політичних партій.

  • "Слуга народу" отримала 43,16% (6 255 799 голосів) - 124 мандати;
  • "Опозиційна платформа - За життя" - 13,01% (1 886 860 голосів) - 37 мандатів;
  • "Батьківщина" - 8,18% (1 186 592 голоси) - 24 мандати;
  • "Європейська Солідарність" - 8,12% (1 176 931 голос) - 23 мандати;
  • "Голос" - 5,84% (846 486 голосів) - 17 мандатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сім окружкомів гальмують внесення даних за результатами виборів в електронну систему ЦВК, - штаб "Слуги народу"

Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 4,01%, "Сила і честь" - 3,82%, "Опозиційний блок" - 3,03%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,40%, "Партія Шарія" - 2,23%, "Свобода" - 2,16%, "Громадянська позиція" - 1,05%.

Зазначимо, що для створення коаліції у Верховній Раді необхідно щонайменше 225 мандатів. "Слуга народу" згідно з підрахунком набирає 43,16% голосів і отримує 124 місця за списками і 130 місць за мажоритарними округами (разом - 254), тому пропрезидентська сила може створити так звану "монокоаліцію".

"Опозиційна платформа - За життя" згідно з набраним відсотком голосів отримує 37 місць за списками і 6 за "мажоритаркою" (разом 43), "Батьківщина" набирає - 24 місця за списками і 2 за "мажоритаркою" (разом 26), "Європейська Солідарність" - 23 місця за списками і 2 - за "мажоритаркою" (разом 25), у партії "Голос" буде 17 місць за списками і 3 - за мажоритарними округами (разом 20).

Інші партії, які не долають 5-відсотковий прохідний бар'єр, отримають 10 місць за мажоритарними округами, а самовисуванці - 46.

ЦВК опрацювала 99,3% протоколів: Слуга народу - 43,16% (124 мандати), ОП - За життя - 13,01% (37), Батьківщина - 8,18% (24), Євросолідарність - 8,12% (23), Голос - 5,84% (17) 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139316
 
   
 Топ коментарі
 
Несмотря на то , шо я голосовал за СН , я признаю , шо Юльчик - настоящий боец и политик . Ей было дюже непросто в этих соревнованиях , у нее же нема своего телебачення в отличии от ее конкурентов . У всех ее конкурентов есть свой телевизор , а у нее нема . На сепарские аналы вона не ходила , бо рейтинг рухнет , а вона за этим конкретно следит ... Короче , крутилась как могла и надо признать , шо в итоге у нее успех нарисовался . Избиратели Юльчика трошки поднажали в конце и таки смогли дожать петробудку . Всем вам респект и уважуха . Юльчик - боец . Go до нас в коалицию ЦИК обработала 99,3% протоколов: "Слуга народа" - 43,16%, "ОП-За життя" - 13,01%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 1148
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Йулька пожалуй единственная, чья партия уже 20 лет существует и находится в Парламенте
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Так петина будка даже БЮТу проигрывает? Хорошо хоть админресурс помог Пете выйти во второй тур президентских, без него совсем печально. Не зря Полтава по рылу получил, ох не зря.
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Вітаю Тімошенко з відносною перемогою! ЦВК опрацювала 99,3% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,01% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,12% (23), "Голос" - 5,84% (17) - Цензор.НЕТ 7627
Жодна партія не втояла 20 років в укрполітиці, окрім "Батькішини", і при цьому не йшла на компроміси, не співпрацювала з олігархами і антиукраїнськими силами. За що і наражалась на найбільшу ніщівну критику, проплачені провокації, наклепи та брехню.
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Диалог двух новоизбранных народных депутатов от «Слуги народу» - Я бьюти-блогер, фешн-байер, и фотограф - Круто! Я тоже нихера не умею.
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Главное, что б красть не умели! И что б было реальное наказание ворам из предыдущей власти!
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А что умел кононенко, грановский, гончаренко, луценко, геращенко , березенко и вся остальная *******?
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не ругайся мордвин-чебу рашка,а то пойдешь туда откуда ты не вылазишь ...
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Ну что ж, можно порадоваться за ЭвроБездарность! Будут сидеть молча в ВР, как глуПонемые. Потому как любой вскукарек может оказаться последним перед попаданием в СИЗО. А там каждого есть за что.
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на одних посадках мародерів можна втриматися декілька років,а депутатство вже вважай тю-тю:кононенко,грановський,треьяков тому підтвердження.
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Так гриценко всех членов комиссии и наблюдателей в первом туре на БАБЛО ШВЫРНУЛ и не улыбнулся!
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Шалом би исраиль)))) да здравствуют большевики! Сто лет истории ничему не научли украинскую нацию
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253 мандата у СН. Ещё наверняка кто-то из 47-и самовысуванцев подтянется во фракцию... Ну, теперь помехи у них могут быть только как у плохих танцоров! Пенять на нехороших партнёров и переводить стрелки не получится. Так что вперёд и с песней!))
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Порохоботы, где же ваши 25% патриотов?!!! Неужели к куму путина перешли???? Или вы все -одна банда?
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Якби не одна банда, то медведчук так не зміцнив свої позиції. Збагатів, накупив телеканалів. І як таке "палкі патріоти" допустили?
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И да, большое человеческое спасибо за все эти "зебилы,Зелупы,наркоман, сопля зелёная" и тд. Лучшей рекламы (за счёт оппонента!) найти просто нельзя было. Ваша ботоферма оказала неоценимую услугу Украине!
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От это да! Меня даже порохобот лайкнул! Всё ж таки вони зробили пэпу разом!
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А как по другому нужно было называть зебилов .? Надо было врать что ли , что зебилы вовсе не зебилы . !!? ЦВК опрацювала 99,3% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,01% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,12% (23), "Голос" - 5,84% (17) - Цензор.НЕТ 1531 .
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в коментарях зборисько одноклітинних дегенератів... тримайте тепер кешеню ширше - поллється благодать!
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Що тупі порохоботи тут ще мелють,якщо вже навіть діти свому преподові фактами звязку Пороха з Медведчуком довели:"Слава Богу,що ми не порохоботи!" Тепер той,хто довго топив за Пороха,змушений і свою думку кардинально поміняти:https://www.youtube.com/watch?v=n0q28h4MxGs
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Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию».
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
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Скажу вам по секрету - центр зелеботів на Марсі. А у Вовіка іззаду видна маленька антенка, якщо він проти світла стає. Тільки це секрет, нікому не розповідайте.
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Ну шо Иван , пропали порохоботы , после 21 июля .? Уже все какие можно выборы прошли , Минстець " на чемоданах " , Порох " убижав в Ростов" , а порохоботов меньше не стало . Шо ж такое сулима . ? Как объяснить энтот феномен . ? ЦВК опрацювала 99,3% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,01% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,12% (23), "Голос" - 5,84% (17) - Цензор.НЕТ 9394 .
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Йване, ззаду у Вовіка роз'єм, через який ним керують...
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43% - кто все эти люди? Стремно жить в стране, где половина населения - адийоты.
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Так и не живи, вали за поребрик, никто тебя не держит. На русском пишу, чтобы поняла все досконально, без кривотолков.
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Сам вали за поребрик. Я Неньку люблю!
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Любя, люби и не оскорбляй остальных граждан Украины.
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Я за них всем сердцем переживаю, как заботливая мама беспокоится про своего ребёночка-аутиста, так и я беспокоюсь про этих поклонников мальчика-артиста.
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"Гораздо легче обмануть много людей , чем потом доказать им , что их , действительно, обманули" Марк Твен.
Єто касается порохоботов- добровольцев , не профессиональньіх ...
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В 2004-ом, когда Порошенко и Ющенко защищали людей от титушек, Зеленский агитировал "Молодежь за Януковича"
"Поддержка" Януковича тогда избила людей - граждан вместе с Виктором Ющенко защищал Петр Порошенко


В тот же день "Квартал 95" Зеленского стоял по другую сторону баррикад, проводя агитационный концерт "Молодежь за Януковича".
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Владимир Симаков, опубликовав документальное подтверждение - афишу концерта юмористов.
(Жаль, не умею вставлять картинки)

http://news.bigmir.net/ukraine/1902783-V-2004-om--kogda-Poroshenko-i-Jucshenko-zacshicshali-ljudej-ot-titushek--Zelenskij-agitiroval--Molodezh--za-Janukovicha----zhurnalist

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Разумков і не заперечує, що був проти Ющенка. Але й не за Януковоща
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А теперь начнутся кошмарные сны мародеров и коррупционеров, а также всех остальных привыкших жить обходя законы. За все платить придется и в основном не деньгами.
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Р. S. ...начнут /сбываться/ кошмарные сны...
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О, да-да! Сейчас ещё начнут сбываться розовые сны рыгоаналов, малоросов, сепаратистов, путинистов, коммунистов и разношерстного люмпена. Ви зробили це разом! 👍
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Евросолидарность нужна 8% народа Украины?

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Не-а-а, 8% только от тех 49,8% пришедших на выборы.
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Следовательно, реально нужно 4%, потому что остальные не посчитали необходимым выразить свою позицию
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК опрацювала 99,3% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,01% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,12% (23), "Голос" - 5,84% (17)
 
 
 
 
 
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