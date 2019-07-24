 ЦВК опрацювала 99,3% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,01% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,12% (23), "Голос" - 5,84% (17)

Дані доступні на сайті ЦВК, повідомляє Цензор.НЕТ.
За результатами опрацювання 99,30% протоколів у Верховну Раду IX скликання потрапляють 5 політичних партій.
- "Слуга народу" отримала 43,16% (6 255 799 голосів) - 124 мандати;
- "Опозиційна платформа - За життя" - 13,01% (1 886 860 голосів) - 37 мандатів;
- "Батьківщина" - 8,18% (1 186 592 голоси) - 24 мандати;
- "Європейська Солідарність" - 8,12% (1 176 931 голос) - 23 мандати;
- "Голос" - 5,84% (846 486 голосів) - 17 мандатів.
Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 4,01%, "Сила і честь" - 3,82%, "Опозиційний блок" - 3,03%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,40%, "Партія Шарія" - 2,23%, "Свобода" - 2,16%, "Громадянська позиція" - 1,05%.
Зазначимо, що для створення коаліції у Верховній Раді необхідно щонайменше 225 мандатів. "Слуга народу" згідно з підрахунком набирає 43,16% голосів і отримує 124 місця за списками і 130 місць за мажоритарними округами (разом - 254), тому пропрезидентська сила може створити так звану "монокоаліцію".
"Опозиційна платформа - За життя" згідно з набраним відсотком голосів отримує 37 місць за списками і 6 за "мажоритаркою" (разом 43), "Батьківщина" набирає - 24 місця за списками і 2 за "мажоритаркою" (разом 26), "Європейська Солідарність" - 23 місця за списками і 2 - за "мажоритаркою" (разом 25), у партії "Голос" буде 17 місць за списками і 3 - за мажоритарними округами (разом 20).
Інші партії, які не долають 5-відсотковий прохідний бар'єр, отримають 10 місць за мажоритарними округами, а самовисуванці - 46.
Жодна партія не втояла 20 років в укрполітиці, окрім "Батькішини", і при цьому не йшла на компроміси, не співпрацювала з олігархами і антиукраїнськими силами. За що і наражалась на найбільшу ніщівну критику, проплачені провокації, наклепи та брехню.
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию».
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
Єто касается порохоботов- добровольцев , не профессиональньіх ...
"Поддержка" Януковича тогда избила людей - граждан вместе с Виктором Ющенко защищал Петр Порошенко
В тот же день "Квартал 95" Зеленского стоял по другую сторону баррикад, проводя агитационный концерт "Молодежь за Януковича".
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Владимир Симаков, опубликовав документальное подтверждение - афишу концерта юмористов.
(Жаль, не умею вставлять картинки)
http://news.bigmir.net/ukraine/1902783-V-2004-om--kogda-Poroshenko-i-Jucshenko-zacshicshali-ljudej-ot-titushek--Zelenskij-agitiroval--Molodezh--za-Janukovicha----zhurnalist