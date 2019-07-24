EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  967  16
Все про:держзакупівлі (198) Кабмін (2961) оборона (666)

 Кабмін сьогодні планує внести зміни до порядку формування оборонного замовлення

Кабінет міністрів сьогодні планує внести зміни до порядку формування оборонного замовлення і здійснення контролю за його виконанням.

Про це йдеться в порядку денному засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з порядком денним, Кабмін планує ухвалити проєкт постанови "Про внесення змін до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням". Доповідачем з цього питання буде перший віцепрем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Також урядовці розглянуть проєкти постанов про введення пілотного проєкту, який стосується маркування контрольними (ідентифікаційними) знаками і проведення моніторингу обігу лікарських засобів; про затвердження меморандуму про взаєморозуміння між урядом України та урядом Королівства Саудівська Аравія про співробітництво у сфері спорту; про внесення змін до Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Крім того, Кабмін планує змінити склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посад директора Державного бюро розслідувань, його заступників, директорів територіальних органів та керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін призначив Коротку заступником голови Фонду державного майна

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139314
 
 
 Топ коментарі
 
Лучше бы они уже никуда не лезли. Хотят за 5 дней потрясти мир, своими достижениями.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
они да,и вонь в отличие от тхора не распространяют
 показати весь коментар
 
Лучше бы они уже никуда не лезли. Хотят за 5 дней потрясти мир, своими достижениями.
 показати весь коментар
 
 
чемоданы пакует
уже вбросы в сми начались как он майдан расстреливал
 показати весь коментар
 
 
Ой, а гиде у нас случилось ? Пы. Сы. Пишу на вашем языке.
 показати весь коментар
 
вот не дают ребятам оседлать надлышкове майно
 показати весь коментар
 
 
Эти недоноски могут ещё и нагадить перед дверью!!!!
 показати весь коментар
 
Антимонопольний комітет почав розгляд справи про порушення 18 облгазами закону про економічну конкуренцію в зв'язку з призначенням Девіда Ентоні Ховарда Брауна головою наглядової ради без отримання дозволу з боку комітету.
Про це повідомляє прес-служба АМКУ.
Повідомляється, що це кадрове рішення дає підстави вважати, що зазначені товариства можуть бути єдиним суб'єктом господарювання.
"Зазначені концентрації можуть мати негативні наслідки у вигляді монополізації товарного ринку, зловживання монопольним (домінуючим) становищем, обмеження конкуренції шляхом істотного обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині. Зазначені концентрації без дозволу відбулися на ринку розподілу природного газу місцевими (локальними) газорозподільними системами", - відзначили в комітеті.
Йдеться про "Сумигаз", "Запоріжгаз", "Чернігівгаз", "Дніпропетровськгаз", "Львівгаз", "Хмельницькгаз", "Криворіжгаз", "Тисменицягаз", "Миколаївгаз", "Київоблгаз", "Івано-Франківськгаз", "Рівнегаз", "Дніпрогаз", "Закарпатгаз", "Чернівцігаз", "Харківміськгаз", "Житомиргаз", "Харківгаз", що входять до групи РГК Дмитра Фірташа.
 показати весь коментар
 
п.с.
В руках одного магната сконцентровано монополія на викачування коштів з кишень громадян та державного бюджету. Це пан не здійснює газовидобування, а просто знімає надвеликі відсотки начебто за газозабезпечення населення України та юридичних осіб ( підприємств), а насправді "з нічогонєдєланія", тобто з повітря. Такий як цей магнат в нашій державі сотні.
НЕОБХІДНО ТЕРМІНОВО ЗАКРИТИ ДОСТУП ОЛІГАРХАТУ ДО БУДЬ-ЯКИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ НАШОЇ КРАЇНИ !!!!
 показати весь коментар
 
 
А запланировать вынос пожитков в картонных коробках Кабмину было бы куда актуальней.
 показати весь коментар
 
ну да Юзику и фотографу приготовится заносить
 показати весь коментар
 
Юзику выдать два мандата на два кресла. Как в самолёте.
 показати весь коментар
 
С питанием Юзика будет всё нормуль - в буфетах ВР, АП, КМ самые демократичные цены. А не то, Юзик буфетчицам лица обглодает.
 показати весь коментар
 
думаю до этого не дойдет,ну разве фотограф попросит,ну по приколу кадров сделать
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКабмін сьогодні планує внести зміни до порядку формування оборонного замовлення
 
 
 
 
 
 вгору