 Кабмін сьогодні планує внести зміни до порядку формування оборонного замовлення

Про це йдеться в порядку денному засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з порядком денним, Кабмін планує ухвалити проєкт постанови "Про внесення змін до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням". Доповідачем з цього питання буде перший віцепрем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
Також урядовці розглянуть проєкти постанов про введення пілотного проєкту, який стосується маркування контрольними (ідентифікаційними) знаками і проведення моніторингу обігу лікарських засобів; про затвердження меморандуму про взаєморозуміння між урядом України та урядом Королівства Саудівська Аравія про співробітництво у сфері спорту; про внесення змін до Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Крім того, Кабмін планує змінити склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посад директора Державного бюро розслідувань, його заступників, директорів територіальних органів та керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань.
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Про це повідомляє прес-служба АМКУ.
Повідомляється, що це кадрове рішення дає підстави вважати, що зазначені товариства можуть бути єдиним суб'єктом господарювання.
"Зазначені концентрації можуть мати негативні наслідки у вигляді монополізації товарного ринку, зловживання монопольним (домінуючим) становищем, обмеження конкуренції шляхом істотного обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині. Зазначені концентрації без дозволу відбулися на ринку розподілу природного газу місцевими (локальними) газорозподільними системами", - відзначили в комітеті.
Йдеться про "Сумигаз", "Запоріжгаз", "Чернігівгаз", "Дніпропетровськгаз", "Львівгаз", "Хмельницькгаз", "Криворіжгаз", "Тисменицягаз", "Миколаївгаз", "Київоблгаз", "Івано-Франківськгаз", "Рівнегаз", "Дніпрогаз", "Закарпатгаз", "Чернівцігаз", "Харківміськгаз", "Житомиргаз", "Харківгаз", що входять до групи РГК Дмитра Фірташа.
В руках одного магната сконцентровано монополія на викачування коштів з кишень громадян та державного бюджету. Це пан не здійснює газовидобування, а просто знімає надвеликі відсотки начебто за газозабезпечення населення України та юридичних осіб ( підприємств), а насправді "з нічогонєдєланія", тобто з повітря. Такий як цей магнат в нашій державі сотні.
НЕОБХІДНО ТЕРМІНОВО ЗАКРИТИ ДОСТУП ОЛІГАРХАТУ ДО БУДЬ-ЯКИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ НАШОЇ КРАЇНИ !!!!