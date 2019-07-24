EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  645  2
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4373) Обухів (15) Нацполіція (7899) фальсифікації (78)

 Підрахунок голосів виборців однієї з ДВК Обухова відбувався в кафе, - Нацполіція

За фактом фальсифікації виборчих документів у місті Обухів слідчі місцевого відділу Поліції відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації поліції в Київській області.

Повідомлення на "102" надійшло від представника громадянської мережі "Опора". На місце одразу прибула слідчо-оперативна група.

"Встановлено, що близько 18-ї години голова однієї з дільничних виборчих комісій разом із секретарем складали протоколи дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців по багатомандатному виборчому окрузі не на засіданні виборчої комісії, де передбачено чинним законодавством, а в приміщенні кафе будинку культури міста Обухів. Поліція на місці задокументувала протиправну діяльність працівників виборчої комісії та вилучила в них як речові докази протоколи підрахунку голосів", - йдеться в повідомленні.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 158 ККУ, триває слідство. Стаття передбачає ув’язнення від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Також читайте: На 106-му окрузі в Луганській області зафіксовано фальсифікації на користь кандидата від "ОПЗЖ" Черниша. Буде перерахунок голосів. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139312
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Виборча дільниця повинна мати-- що їсти..пити каву..ліжка щоб спати--щоб люди не були в таких умовах .як в буцигарні....хто після того схоче йти працювати у виборчу комісію..коли сплять на сходах на мішках з бюлетенями їдять що самі принесли--то не вибори то катівня
 показати весь коментар
 
 
То хай не йдуть, раз швидко рахувати не вміють.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПідрахунок голосів виборців однієї з ДВК Обухова відбувався в кафе, - Нацполіція
 
 
 
 
 
 вгору