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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:ВР (5241) освіта (598) Слуга народу (156)

 Керівник студії "Мамахохотала" Грищук, який переміг на виборах у Раду від "Слуги народу", планує працювати в комітеті освіти

Керівник гумористичної студії "Мамахохотала" Роман Грищук, який переміг на 220-му окрузі в Києві, планує займатися в новій Верховній Раді України питаннями підвищення якості вищої освіти.

Про це Грищук заявив в ефірі програми "Нині вже" на Громадському, інформує Цензор.НЕТ.

"Це логічно випливає з того округу, за яким я йду. Це найбільш студентський округ України, там де проживають 40 тис. студентів. Це КПІ, НАУ, Медичний", - наголосив кандидат у депутати.

За його словами, оскільки вибори відбувалися влітку, велика кількість студентів не змогла проголосувати. Грищук зазначив, що явка на студентських дільницях була 10-15%.

"Щодо законопроєктів і над чим я хочу працювати. Я хочу працювати в комітеті освіти, давайте більш широко, не вникаючи в конкретику, над підвищенням якості вищої освіти", - зазначив Грищук.

Нагадаємо, Грищук переміг на 220-му окрузі в Києві, де набрав 40,32% голосів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планую працювати в комітеті транспорту або культури, - переможець в 77 окрузі від "Слуги народу" весільний фотограф Штепа

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139309
 
 
 Топ коментарі
 
а весь ли шоубиз попал в Верховную зРаду?
или кто-то потерялся?)))))
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Тепер буде "Мамаплакала"
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а весь ли шоубиз попал в Верховную зРаду?
или кто-то потерялся?)))))
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Ще Полякової бракує. Де ж вона поділась зі своєю партією?
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Ще не весь. Тому будуть дострокові вибори в місцеві ради. Керівник студії "Мамахохотала" Грищук, який переміг на виборах у Раду від "Слуги народу", планує працювати в комітеті освіти - Цензор.НЕТ 7934
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Это хорошо, но на всех ОБРАЗОВАНИЯ не хватит.
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Помилка полягає не в номері округу, а у персоналії новоспеченого депутата.
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Ой, я вас умоялю- там уже ошибок на целую коалицию избралось...
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Дмитрий Разумков: Хотелось бы, чтобы наших депутатов было больше, ...может указом сделать не 450 депутатов,а 650 депутатов,тогда и хватит,только где брать нормальных,когда многие на заработках за рубежом?
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ДУМА-ТАМАДУМА
В країні, в якій не проводять паради,
Не зради заради, а світлих ідей
В будинку Верховної Слугонаради
Триває звичайний парламентський день.
Ідуть, марширують в сесійную залу
Славетні нащадки впливових родин,
Знайомі батьків прибиральниць "Кварталу"
І п'ять журналістів "1+1".
У спікера графік напружений вранці -
Бо треба зайти розібратись в буфет,
Де двом наймолодшим народним обранцям
Без паспорта знов не дають сигарет!
Поважні вусаті дядьки з "Батьківщини"
В сортирі лупцють "слугу"-тамаду
За фразу "А щас, дорогіє мущіни,
Ідіть викупати свою молоду!"
Поглянеш у залу - і око радіє,
Усіх соціальний витримує ліфт:
Борець, ресторатор, чувак від Андрія,
Штангіст, гандболіст, онаніст, популіст!
Зайдеш за колону - налито по чарці,
Димок від мангалу роздражнює ніс...
Шашличник пробився по мажоритарці,
А бармен - за виборчим списком проліз!
Пронизливо, наче пожежна сирена,
Касирка з сільпа в міховому манто
Реве на всю залу: "Охрана, отмєна!
Я шото нажала, а ето нє то!"...
Щасливе майбутнє чекає нас, схоже,
В усій цій безкраїй зеленій красі:
Хоч букви у партії знає не кожен,
Писати закони готові усі! Юрко КОСМИНА
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Хоч букви у партії знає не кожен,
Писати закони готові усі!
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Господи, не правительство, а шапито какое-то...….

Зебилы, это уже не партия, а болезнь.
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чемодан-вокзал-ростов
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Ты, хотя бы, основы домашнего бюджета изучил...
Зачем ехать в Ростов и тратиться, если Ростов сам едет в Украину!?
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Ты же об этом мечтал, чтобы Ростов был и в Украине, когда врал на форуме, что реформ нет!
Чего же ты сейчас молчишь, что Зелемойский в Канаде соврал, заявив, что реформы в Украине успешно реализуются 30 месяцев?
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25%+ Володимир Співак

@Spivak1971

·
15 год

В Раду заходять близько 100 депутатів, без вищої освіти і безробітні...

Кінець епохи бідності!!!
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Реально без освіти там значно більше, бо той папірець про закінчений вуз зовсім не означає освіту. Так що суттєвої різниці між випускником-"економістом" і прибиралницею у цій ВР не буде.
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З презЕ зрозуміло, а хто лялькар цих депутатів?
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Одебілювання підростаючого покоління виходить на новий якісний рівень. Замість сиаочолої професури освіту беруть в руки професійні одебілювачі. Здається, мета цього трешу полягає в тому, щоб "нарід" опустився до рівня "керовніків".
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Это просто пи..дец....
Радует одно - с каждым прошедшим днем времени они имеют все меньше.
Когда следующие выборы преза и зРады?
Кто бы установил обратный счетчик власти этих недоумков?
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Есть такой уже....и не просто счетчик...а еще и фиксация всего того что нарушил зебобик....
Вот тут....https://ze.live/
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До речі, песики можуть не міняти аватарку "25", нехай залишається
Вона тепер буде означати кількість нардупів, які зайшли в парламент в шоколаді
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Придурку, а може досить все переводити на шоколад? Може тобі вже про кусок хліба подумати варто, бо ці слуги шоумени та шахраї різних мастей страшніші, ніж всі ці папєрєднікі, пілять!
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вперше в українському Парламенті проукраїнська більшість, тому тебе так штирить
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Жду внедрения в жизнь слова Джорджа Оруэлла. "1984""Ненависть продолжалась как ни в чем не бывало - только предмет стал другим."
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студенти хіба вибирали?.. над підвищенням якості вищої освіти?--не зрозуміло..професор?
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Мама обхохочется. Мама Зеленского. У нее теперь каждый день праздник.
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Набрала Слуга партію з різних овочів і фруктів. І хоче зараз нам показати, який суп вийде, якщо всі ті овочі змішати. Якось на ютубі дядько весь свій обід змішав - перше, друге, каву, торт - і з'їв. І нічого з ним не стало. Все можна з'їсти з заплющеними очима, якщо носа затулити.
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Головне щоб мама не хохотала на кутні зуби.
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Мамахохотала по-итальянски.

Светлана Самборска
2 год ·

Италия, 80е годы, телевидение государственное, в сетке вещания преобладают образовательные, серьезные новостные и т.п. программы.
Сильвио Берлускони начинает скупать мелкие региональные каналы, затачивая их на развлекательный контент для широкой публики, можно даже сказать очень широкой.
При этом, в силу географических особенностей Италии (горы мешают сигналу) целые регионы не могут смотреть каналы Берлускони.

И вот интереснейшее исследование из American Economic Review:
"Чи дійсно перегляд телепрограм робить людей тупими? Ті, хто більше дивиться ТБ, ймовірніше голосують за популістів."
https://petrimazepa.com/uk/chi_diysno_pereglyad_teleprogram_robit_lyudey_tupimi_ti_khto_bilshe_divitsya_tb_ymovirnishe?fbclid=IwAR0wYjNlkro9wBuN3Gkt4D53tHWaqgknpScBgWbvxHfe_GL8sqE8Eznt9Wg

Трое экономистов - Рубен Дуранте, Паоло Пинотти та Андреа Тесеи - выяснили, что чем раньше регион стал смотреть каналы Берлускони, тем выше рейтинг Берлускони получил на выборах 1994, когда впервые баллотировался.
Впрочем, это не сенсация, этот вывод предсказуем.
Но есть и другие выводы. Например, Итальянцы, которые начали смотреть программы каналов Берлускони, показывали более плохие результаты тестах на арифметику и грамотность. И чем больше развлекательных программ смотрели призывники в итальянскую армию, тем больше была вероятность, что их не брали на службу из-за неспособности показать минимально необходимые результаты в тестах на умственные способности.
Можно, конечно, предположить, что менее умные люди просто больше интересуются развлекательными программами, но исследование тем и интересно, что в Италии разные регионы в разное время получили возможность смотреть каналы Берлускони с низкопробным контентом. Исследование фиксирует, цитирую: "райони, які отримали ранній доступ до Mediaset [сеть каналов Берлускони], мали більшу частку населення зі слабкими розумовими навичками".
Такие дела.
Ну и самое неутешительное, особенно, для тех, кто ожидает быстрого заката власти Квартала-95. Берлускони был при власти 20 лет. Всегда ориентировался на необразованный слой избирателей, цитирую: "У семінарах, які Берлусконі проводив для партійців, які вперше балотувалися (і багато з них, що невипадково, раніше займалися продажем послуг Mediaset [Хехе, привет 1+1]), він наголошував на необхідності апелювання до простого народу: середньостатистичний виборець, казав він їм, залишив школу задовго до 18-річного віку й ніколи не належав до найкращих учнів у класі".
Еще один неутешительный факт. Когда звезда Берлускони, наконец, закатилась, на смену ему пришли еще большие популисты "Грилло", "Пять звезд".
"Таким чином, раннє потрапляння під вплив розважального телебачення не просто підвищувало ймовірність голосування за Берлусконі серед італійських виборців у 1990-ті: воно також робило їх більш схильними голосувати за рух Грілло в 2010-ті. Факт ворожнечі між Грілло та Берлусконі робить цей ефект ще більш вражаючим. Оскільки Mediaset ніколи не піарив Грілло, як він піарив Берлусконі, пряма пропаганда не може пояснити шаблон голосування. Втім, імовірно, Mediaset «зарядив» виборців на схильність до спрощених, популістичних закликів. Тобто, перед нами доказ, що низькоякісне телебачення може зробити політичний дискурс більш примітивним - і працювати на користь популістичних рухів навіть через десятиліття після того, як цей вплив здійснили вперше".
Нынешнее поколение популистов в Италии победило тем, что переберлусконило Берлускони. Будет ли следующим президентом США тот, кто перетрампит Трампа? Будет ли следующая власть в Украине квартельнее Квартала? Увидим. Надеюсь, что раньше, чем через 20 лет.
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Когда исследовали Геноцид в Руанде, то там, чем меньше СМИ, тем меньше убийств тутси...
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Да, по-моему, там свое дело по разжиганию ненависти сделало радио.
Там, где оно не транслировалось, была тишь и гладь.
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Теперь папа Беня хохочет от счастья....аж слезы по щекам...получить столько дебилов кнопкодавов в ВР он даже и не мечтал.....
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Когда заходишь в Верховную Раду, а там все свои!

Керівник студії "Мамахохотала" Грищук, який переміг на виборах у Раду від "Слуги народу", планує працювати в комітеті освіти - Цензор.НЕТ 5940
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Хряк-2. Порошенко улетает за границу.
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Мда...
Отака освіта буде...
Прийде дитина зі школи, розповість що їх там навчали...
МАМАХОХОТАЛА 😣🤔😥🤐😮
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Теперь мамахохотала будет командовать учителями, директорами школ, ректорами и деканами институтов. Мечта любого студента! И школьника!
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Клоуны захватили власть в Украине 😂
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Теперь осталось трибуну заменить на сцену.На входных дверях в зал повесить афишу с графиком выступлений,и заменить вывеску на фасаде -" Верховна Радахохотала"
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А ещё совсем недавно високоповажна Лилька Гриневич со знанием дела будет крапать докторскую диссертацию на тему «Хреново быть дурой, связавшись с возомнившим себя гуру христопродавцем Гройсманом».
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКерівник студії "Мамахохотала" Грищук, який переміг на виборах у Раду від "Слуги народу", планує працювати в комітеті освіти
 
 
 
 
 
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