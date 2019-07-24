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 Політика України
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Все про:політв'язні (956) Гриб Павло (176)

 Хвороба Гриба прогресує, етапування - шлях до смерті, - батько політв'язня

Хвороба українського політв'язня Павла Гриба прогресує. Етапування до місця відбування покарання - це прямий шлях до смерті, оскільки в українця може відкритися внутрішня кровотеча.

Про це повідомив батько політв'язня Ігор Гриб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.

"Обстеження Павла показують, що динаміка дуже негативна і перебування Павла в подальшому за ґратами призведе до смерті, тому що в цих нелюдських умовах перебування в колонії та ще й етапування буде - це прямий шлях до смерті, тому що відкриється внутрішня кровотеча і все", - сказав він.

Куди саме етапуватимуть українця, наразі невідомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаємо засудити неправомірне рішення суду проти політв'язня Гриба і вимагати звільнення всіх громадян України, - МЗС

Як повідомлялося, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ ухвалив обвинувальний вирок П.Грибу, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму. В останньому слові він, зокрема, сказав, що не визнає обвинувачень ФСБ РФ у сприянні в терористичній діяльності.

23 липня військова колегія Верховного суду РФ визнала "законним" вердикт Північно-Кавказького окружного військового суду українському політв'язню Павлу Грибу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139307
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, что, Зеля, твои действия! Ты обвинял Пороха теперь давай, действуй....кончилось время по фонтанам бегать!
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бедный мальчик!!!
100500 раз пожалел, что поехал в... дружественную Беларусь...
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А он не в россию ехал! Но эти бл#ди есть кругом!
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сожалею!!нехрен было ехать в россию!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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в Беларусь...его потом оттуда уволокли в рашку
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біларусь лукашенківська це те саме....
я знову ж, в 2957-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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А он не в россию ехал! Но эти бл#ди есть кругом!
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Він же не єврей, нікому не треба, крім сім'ї.
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бедный мальчик!!!
100500 раз пожалел, что поехал в... дружественную Беларусь...
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Ну, что, Зеля, твои действия! Ты обвинял Пороха теперь давай, действуй....кончилось время по фонтанам бегать!
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бедный парень..., даже нагрести здесь кучу бандюков рашистских и шпионов для обмена ничем не помогут, они нахрен в рашке никому не нужны, раша за 30 серебенников купит здесь до хрена полезных идиотов, а некоторые готовы вредить родине даже задаром, просто из любви к "искусству"....
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Н-да! От так хлопця тупо за "тестикули" вхопили і "на цугундер"! А зараз бачте, може й померти (не дай Боже!) в етапуванні! А те, що присуд військового суду (чому військового? На підставі чого? Він же жодного дні не був в ЗСУ, чи ж у військових лавах хоч де інде!?) Колегією Верховного Суду РФ буде визнано таким, що відповідає "нормі закону", це ж для світу не новина!
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Тюрьма никого не делает дурнее. Это аксиома. А вот этого Гриба сделала и здоровее, так как папа его уже два года утверждает что жить сыночку месяц остаётся, а подишь ты, живой до сих пор!
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Приедет здоровей чем Савченко, а та десятки раз была при смерти.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниХвороба Гриба прогресує, етапування - шлях до смерті, - батько політв'язня
 
 
 
 
 
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