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 Політика України, Економіка
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Все про:євроінтеграція (167) продукти (180) експорт (157)

 На 6,5 мільярда євро за рік Україна експортувала продуктів у ЄС - новий рекорд євроінтеграції

Згідно зі свіжими звітами Єврокомісії, Україна потрапила до ТОП постачальників сільськогосподарської продукції в Євросоюз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook пише волонтер Іван Сірко.

"Свіжі звіти від Єврокомісії під'їхали. А там Україна вже топчик як постачальник їжі до ЄС. Наприклад, поки ви садили картоплю у травні 2019 р., Ненька "нагодувала" Європу на 15 млрд (!) гривень", - написав він.

Сірко також навів статистику за рік:

США - 13 млрд євро

Бразилія - 11,7 млрд євро

Україна - 6,5 млрд євро

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На 6,5 мільярда євро за рік Україна експортувала продуктів у ЄС - новий рекорд євроінтеграції 01

З Моніторингом агропродовольчої торгівлі ЄС можна ознайомитися за посиланням.

На 6,5 мільярда євро за рік Україна експортувала продуктів у ЄС - новий рекорд євроінтеграції 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139302
 
 
 Топ коментарі
 
Вот Зелька молодец, шо значит народная власть...
"При Порошенко такого не было"...😁
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Експортували зерно. Соєва вата це подає як "огромноє достіжєніє Порошенка". А скільки з ЄС продукціі нам завезли? Наприклад свинини. Як так сталося, що Украііна закуповувала останні п'ять років рекордні об'єми свинини а в самій краііні об'єми виробництва скорочувались такими самими рекордними темпами. Але соя на такі питання не відповідає.
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Це він так насміхається над зебобіками
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Де курва украінський буряк ???? Борща не можу зварити...
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Ігор, давай адресу.... надішлемо Новою Поштою )))
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Дякую ) вже замовив , має бути на тижні ! Бо тут тупо немає буряка ніде (( Завжди праблемз з тим(
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Та ні)))) Золотий вийде бурачок )) Родичка іде автівкою до нас то привезе )
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Ты понимаешь, что заняв какую-то нишу на рынке, нельзя недопоставлять, т.к. нужен надёжный поставщик? Китай завалил весь мир своими товарами потому, что на низкой зарплате содержал своих работников и после того, как укрепился и вытеснил всех - начался рост зарплаты.
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Перепрошую трохи не вкурив , мій буряк тут до чого ?)
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Да ну. Що в турецьких магазинах нема ?
Реал, Фамила, Едека, Скай, Маркант - і тута нема ?
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Був час я за буряком до Польщі іздив , ну не тільки за ним але за ним теж ) А турецькі магазини де беруть овочи ?Правильно , з німецьких гешефтів і якщо там немає то і в них немає , а в німецьких супермарктах бурак буває тільки восени та на початку зими
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И еще на острова людоедов надо немного ЗЕлени экспортировать.
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А что там Парашенко с Пашинским и Гнойсманом голодные сидят?
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Конечно сидят, еще с весны. Неужели Вы думаете, что Зе вас нае... обманул?
На 6,5 мільярда євро за рік Україна експортувала продуктів у ЄС - новий рекорд євроінтеграції - Цензор.НЕТ 1845
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Вот Зелька молодец, шо значит народная власть...
"При Порошенко такого не было"...😁
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Порошенко страну с 0 построил, а твой Зелька пришел на все готовое
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Сарказм - це не для Цензора. Перевірено багато разів.
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Это точно. Меня тут вчера чуть Чайка Киев не заклевал за шутку про БДСМщиков.
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На форумі потрібен смайлик "Ахтунг! Дас іст сарказм!"
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при порошенко 6 раз на рік ціни на все піднімались,хто державне регулювання на продукти відмінив? і зараз все продадуть і підвищать.
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Плохо что все пойдет по бороде при зеленой шалупени
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в колонке "Бизнес" висит новость, шо Украина импортировала рекордное количество овощей.
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Этим и объясняется аномальный для Украины результат Зе и СН на выборах.
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Осознание успешности многих реформ придёт не сразу.
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На 6,5 миллиардов евро за год Украина экспортировала продуктов в ЕС - новый рекорд евроинтеграции

а сколько с ентих 6,6 получили укр рабочие в виде зарплаты??
3%.

все остальное 97% получили хозяева ихние на панамский кашелек.

ну в польшах енто было бы не 3, а 33% - в 10 раз больше.
ну так и едут украрбайтеры в польское село на зарплату в 10 раз больше, чем в укрселе.
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а должны получать хозяева 3%,а рабочие 97?тогда пусть рабочие вкладываются в развитие производства,логистику,пусть берут кредиты под 20 %.
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хто тут вкладувався в розвиток виробництва? позахоплювали що погано лежало і отримують надприбутки
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то шо плохо лежало-до сих пор плохо лежит...и никому не нужно.а вкладываться надо было в джон диры,новые трактора,комбайны.в удобрения,гербициды.или ты думаешь до сих пор в селе пашут на совковых тракторах,сеют сеялками а убирают косилками?
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Експортували зерно. Соєва вата це подає як "огромноє достіжєніє Порошенка". А скільки з ЄС продукціі нам завезли? Наприклад свинини. Як так сталося, що Украііна закуповувала останні п'ять років рекордні об'єми свинини а в самій краііні об'єми виробництва скорочувались такими самими рекордними темпами. Але соя на такі питання не відповідає.
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Горохові прийшли, ох і свинство розведуть...🙌🙌🙌
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Треба годувати свиней горохом - тоді буде і сало, і газ!
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И это, кстати, благодаря ПЕПЕ, а не ЗЕбилу!
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Вот только не надо, это только благодаря Зелемойскому реформы успешно реализуются в Украине 30 месяцев, как Зелемойский сказал в Канаде, чем макнул в дерьмо свой зелекторат, который орал, что реформ нет и потому голосовал за бла-бла-бла Голобородько...

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Порох, что ты наделал ?
Теперь Европа совсем зажрется 😁,

Кстати, в рейтинге совсем нет великой России 🤔
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"На сегодня основными импортерами украинских томатов и огурцов остаются Беларусь и Польша - страны, которые в дальнейшем реэкспортируют эту продукцию", - указали в УПОА.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139231
Куда будет экспортировать Беларусь дальше?
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А мертвечук всю передвиборну агітацію побудував на темі "як в ЄС немає експорту і треба с тайожними союзниками заторгувати".
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А зерада построила всю предвыборную агитацию на том, что ещё есть экспорт в паРашу и манипулировала тем, что чуть вырос экспорт в паРашу, "случайно" забывая, что в Европу вырос ещё больше...
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Основной экспорт в Беларусь и Польшу. "Случайно" так напомнил.
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Потешу у тебя, Egor Elk,кол на голове, хотя это и бесполезно:
Статистика даётся по ЕС, а Беларусь не входит в ЕС.
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"С начала этого года поставки импортной гречки в нашу страну выросли более чем вполовину, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и превысили 7 тысяч тонн. Список импортеров возглавил Казахстан, но много крупы к нам завозят также из России, - говорит Дорошенко. - В прошлом году Кабмин, опасаясь резкого подорожания гречки, вывел ее из запретного списка российской продукции, которой закрыли доступ на наш рынок. И цены сразу стабилизировались. Думаю, в этом году импорта, в том числе, российского, тоже будет много".
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"На сегодня основными импортерами украинских томатов и огурцов остаются Беларусь и Польша - страны, которые в дальнейшем реэкспортируют эту продукцию", - указали в УПОА.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139231

Это не в Украине, а в Беларуси рекордный урожай томатов и огурцов. На 6,5 мільярда євро за рік Україна експортувала продуктів у ЄС - новий рекорд євроінтеграції - Цензор.НЕТ 7860
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Ага, а деньги реэкспортирует Швейцария.
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Це тому що соєві забрали корито у свиней і усе з"їли, а свині голодні і зубожілі перестали давати м"ясо, сало і ракотиці. Ганьба!
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корів залишилося після порошенка залишилося менше ніж після німців (о.ляшко) На 6,5 мільярда євро за рік Україна експортувала продуктів у ЄС - новий рекорд євроінтеграції - Цензор.НЕТ 1045
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зерно це сировина, пишатися тим що україна сировинний придаток . в порошенка такі всі "перемоги" і "досягнення".
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до чого тут Порошенко. Порошенко відійшов. Щось змінилоь?
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Але це ресурс відновлюваний. На відміну від газу та нафти.
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нафта так само відновлюється. а з урахуванням шо переходять на різні зелені технології - її навічно вистачить
а за газ - х.з.
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Ну і газ можна виробляти з води та вугілля і штучний бензин. Але вугілля теж треба викапати, та і продукт в багато разів дорожче за такий же, вироблений з копалин. А нафта може на 4-5 відсотків і відновится за десяток-два мільйонів років, але тим можна сміливо знехтувати.
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нє, пишуть шо багато свердловин знову повні. як воно так трапляється - не знають.
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Коли сильно зменшують дебіт свердловини, або тимчасово припиняють видобуток, зменшується депресійна воронка. Простіше кажучи трохи просочується з віддалених частин пористого шару, просякнутого нафтою. Але це не відновлення. В товщі порід нафта може утворитися лише з органіки, яка туди потрапила в давні часи при інтенсивному відмиранні живих організмів. Наразі такі процеси у біосфері не відбуваються.
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Ну нефть восстанавливается за тысячи лет, газ немного быстрее. Но вот запасы газа в десятки раз больше запасов нефти. И если не произойдёт прорыв в производстве аккумуляторов - будем мы ездить на газе ещё долго(((
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так але хто заробляє на таких "досягненнях". засівають зерно соняшник та буряки. в селі роботи немає всі тікають за кордон на роботу.
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О, так це і є інвестиції, про які банкір Мазепа гутарив?
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Нє будем карміть Європу! На 6,5 мільярда євро за рік Україна експортувала продуктів у ЄС - новий рекорд євроінтеграції - Цензор.НЕТ 8762 ..згадую плакатік с Лугандона На 6,5 мільярда євро за рік Україна експортувала продуктів у ЄС - новий рекорд євроінтеграції - Цензор.НЕТ 8762
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"Свежие отчеты от Еврокомиссии подъехали. А там Украина уже топчик, как поставщик еды в ЕС. Например, пока вы сажали картофель в мае 2019 г., Ненька "накормила" Европу на 15 млрд (!) гривен" Источник: https://censor.net.ua/n3139302
_____

бизнесЦензор - https://biz.censor.net.ua/news/3139231/ukraina_importirovala_rekordnoe_za_10_let_kolichestvo_ogurtsov_i_tomatov
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трохи не так - Свинарчуки з Косюками нагодували, а українцям зась.
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А дальше прочитать не судьба? Кто основные импортеры?
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Ну и кто же, конкретно, интегрировался в Европу на 6,5 миллиарда евро? Пофамильный список, пожалуйста, он не будет большим, на мониторе поместится.
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Какие налоги, они слова такого не знают.
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А я думаю, чего это цены на продукты так взлетели? А это потому что экспорт пошел. В Украине меньше остается теперь всего.
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Это как было с отключениями веерными - эл-во толкали панам за бугор, а рабы при свечах сидели как скот.
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так и есть, Косюк свою курятину на которую давались миллиардные дотации везёт в Словакию и это оплачивает пэрэсичный 3 раза:
1. своими налогами (дотации)
2. своими налогами (возврат НДС)
3. европейскими ценами.
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Ой, он такой руководитель! и еще по роялю х***водитель. Хотя, на рояле у него лучше получалось.
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Достижение довольно сомнительное.
Украинцам какая с єтого польза?
Все прибыля всё равно остаются там же в ЕС или офшорах.
Из плюсов только зарплаты для миллиона занятых в С\Х .
Дальше одни минуса.

Цены выравниваются. Для украинцев это рост цен на продукты питания.
Экспорт практически весь из зерна. Перегрузка всей транспортной инфраструктуры. Убитые дороги.
При огромных излишках зерна почему-то растёт импорт продуктов его переработки. Того же мяса например.
В конечном итоге получается, что доход от деятельности заробитчан на порядок больше чем от С\Х. Что выглядит явным перекосом
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в мене до тебе тільки одне запитання: ти довбойог від народження, кацап, чи пильний лантух десь на тебе падав?
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В конечном итоге у тебя получилось хз шо и сбоку бантик . ! .Немыслимая галиматья .Откуда ты только взял что - прибыля остаются в ЕС .. На 6,5 мільярда євро за рік Україна експортувала продуктів у ЄС - новий рекорд євроінтеграції - Цензор.НЕТ 3284 .
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В нормальных странах на экспорт отправляют излишки а у нас по принципу чем больше тем лучше, вот и получается что у нас цены на продукты постоянно растут, нам кричат о рекордных урожаях зерновых а потом резко растут цены на хлеб.
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ти - великий економіст, кацап
це добре, що кацапи настільки міцні економісти
ги
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Запомните, зебилы! это было при Порошенко!
Посмотрите через год результат, всё упадёт к нулю
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а если не упадёт (а оно не упадёт, так как мировой кризис начнётся где-то в конце 2021 года) ты выпрыгнешь с окна?
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Лук. В апреле 2018 года - 6,8 грн, апрель 2019-го - 24. За год стоимость лука подпрыгнула в 3,5 раза.
Капуста. Апрель прошлого года - 9,2 грн, апрель этого года - 24,8. Капуста подорожала в 2,7 раза.
Картофель. Год назад - 7,8 грн, в апреле 2019 года - 10,7. За последний год цена выросла на 37%.
Свекла. В 2018 году - 12,7 грн, в 2019-м - 14,7. За год свекла подорожала на 16%.
Морковь. В апреле прошлого года - 12,9 грн, в апреле 2019 года - 13,1. Индекс роста всего 1,5%. Но помним, что именно она была рекордсменом по подорожанию в прошлом году, цена на морковь начала стабилизироваться только в июле.И это тоже было при Порошенко.
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Это рынок , чувак . !! Он устанавливает цены , а не Порох . В Австрии разве это делает канцлер . ? На 6,5 мільярда євро за рік Україна експортувала продуктів у ЄС - новий рекорд євроінтеграції - Цензор.НЕТ 7023 .
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Экспорт сельхозпродукции это - конечно хорошо, но раньше экспортировали продукцию машиностроения, причём высокотехнологичного, с высокой прибавочной стоимостью. Теперь вот соя, рапс, подсолнух, зерно, НашаРяба, масло сливочное...Звучит не очень, не газотурбинные двигатели и не ракеты Зенит, не авианесущий крейсер, не станки ЧПУ, не грузотранспортные среднемагистральные Антоновы и не Крюковские дизелевозы 😕. Только и того, что мы в Рашку Электролюксы с Жануссями, а они нам взамен Индезиты, Аристоны да ЛДжи с Самсунгами.
Металлургия пока ещё осталась и то невысокого качества.
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Так, по данным Госстата, Украина экспортирует в основном зерновые культуры, семена и плоды маслянистых растений, жиры и масла растительного или животного происхождения, остатки и отходы пищевой промышленности, руды, шлаки и золу, минеральное топливо, черные металлы, и древесину.
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куда как более ценно экспорт 10 млн рабочей силы в ЕС и 5 млн в РФ
шобы в Украине некому было работать
откуда возьмутся налоги яа пенсии ВПК медицину и тд
воны Здобули!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа 6,5 мільярда євро за рік Україна експортувала продуктів у ЄС - новий рекорд євроінтеграції
 
 
 
 
 
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