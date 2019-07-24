 На 6,5 мільярда євро за рік Україна експортувала продуктів у ЄС - новий рекорд євроінтеграції

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook пише волонтер Іван Сірко.

"Свіжі звіти від Єврокомісії під'їхали. А там Україна вже топчик як постачальник їжі до ЄС. Наприклад, поки ви садили картоплю у травні 2019 р., Ненька "нагодувала" Європу на 15 млрд (!) гривень", - написав він.



Сірко також навів статистику за рік:

США - 13 млрд євро

Бразилія - 11,7 млрд євро

Україна - 6,5 млрд євро

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські ліки експортуються у 81 країну, - дослідження

З Моніторингом агропродовольчої торгівлі ЄС можна ознайомитися за посиланням.