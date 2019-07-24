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 Політика України
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Все про:Кернес (283) суддя (954) звільнення (592) Вища рада правосуддя (246)

 ВРП звільнила 8 суддів, зокрема суддю Антонова, який закрив справу Кернеса

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила з посад 7 суддів, які подали заяву про відставку, серед яких суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов.

Про це повідомляється на офіційному сайті ВРП, передає Цензор.НЕТ.

"Вища рада правосуддя 23 липня 2019 року розглянула матеріали щодо звільнення восьми суддів за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про звільнення у відставку та за власним бажанням. Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у відставку:

Літовку Валерія Володимировича – з посади судді Краматорського міського суду Донецької області;

Чорну Людмилу Василівну – з посади судді Північного апеляційного господарського суду;

Андріянова Олександра Володимировича – з посади судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області;

Антонова Андрія Володимировича – з посади судді Київського районного суду міста Полтави;

Мєркулову Ларису Олексіївну – з посади судді Заводського районного суду міста Запоріжжя;

Оборотову Олександру Юріївну – з посади судді господарського суду Одеської області;

Савченка Віктора Олексійовича – з посади судді Баглійського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВРП звільнила суддю Цокол, яка відпустила Корбана під домашній арешт і відмовилася заарештувати Саакашвілі

Також Вища рада правосуддя ухвалила звільнити Остапенко Тетяну Анатоліївну з посади судді господарського суду Херсонської області за власним бажанням.

Як повідомлялося, 10 серпня 2019 року Антонов ухвалив постанову, в якій розцінив систематичну неявку прокурорів на дебати у справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Блінніка і Євгена Сміцького як відмову від обвинувачення та закрив кримінальне провадження.

Пізніше того ж дня заступник генпрокурора України Анжела Стрижевська повідомила, що прокуратура Полтавської області відкрила кримінальне провадження за фактом ухвалення суддею неправосудного рішення у справі щодо Кернеса, Блінніка і Сміцького (ч. 1 ст. 375 КК України). Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Антонов ухвалив завідомо неправосудне рішення і відповість перед законом. Того ж дня Національне агентство протидії корупції заявило про намір перевірити декларації про доходи судді А.Антонова.

17 серпня 2018 року Антонов поскаржився у ВРП на тиск з боку Генпрокуратури і НАЗК. Він також подав заяву про відставку з посади судді Київського районного суду Полтави, мотивуючи своє звільнення тиском на нього.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139301
 
   
 Топ коментарі
 
Поле дела Керанса, судье Антонову хватит до конца жизни.
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Денег твари заработали на всю жизнь и на детей и на внуков, пора и сваливать в Швейцарию
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Поле дела Керанса, судье Антонову хватит до конца жизни.
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Вот именно. Поэтому ведь прокуроры действительно мне ходили на заседания. Я не оправдываю судью. Но какого хрена эти мудаки не ходили?
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Да что ж такое, какая-то непрерывная зрадополоса!
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от наперсточника рэкетера в мэры--онли в укре
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Петрушка это не клоун...Петрушка это балаганная, перчаточная кукла
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По собственному желанию... Уже восстановлению через суд не подлежит .
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Запахло жареным, хотят соскочить. Кто даст разрешение на посадку Пэти, дать Героя. Кандидатов в студию.
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Ну наверно правильней писать ОТПРАВИЛ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ
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Денег твари заработали на всю жизнь и на детей и на внуков, пора и сваливать в Швейцарию
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Щось якось мало комментів для такого масового 'за власним' від суддів. Ці слизні завжди і всюди вміють пролазити і навіть коли не вдається - все одно намагаються. А тут таке!
Очевидно, цікаві тільки новини, де зраду хоч як можна за вуші притягнути.
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рано радоваться, дело сделано, - это раз, и теперь мы будем содержать их пожизненно, - это 2..., таких "судей" держат до последнего именно для таких дел, потом они уходят, типа на покой, но "чесно заработанного" хватает и на свою безбедную жизнь и еще многих поколений потомков...
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У уродівв ще Дніпродзжержинськ залишився. Що казати.
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Тобто їх не вигнали? ВРП звільнила 8 суддів, зокрема суддю Антонова, який закрив справу Кернеса - Цензор.НЕТ 2434 вони самі пішли--за власним бажанням..о як!
чого в заголовку--звільнили? пишіть правду--що пішли за власним бажанням!
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1) одалживаешь много денег и покупаешь место судьи в каком-нибудь суде, пусть даже в самом захолустном

2) принимаешь решение типа "Гепа невиновен", "отменить приватизацию Приватбанка" и т.д. и получаешь за это в разы больше потраченной на покупку должности суммы
3) отдаёшь долги, разницу - в карман
4) пишешь заяву по собственному желанию
5) Профит!))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВРП звільнила 8 суддів, зокрема суддю Антонова, який закрив справу Кернеса
 
 
 
 
 
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