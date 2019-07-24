 Кандидатів на посаду прем'єра значно більше, ніж обговорюється в медіапросторі, - радник Зеленського Устенко

Про це розповів економіст, радник президента України Володимира Зеленського Олег Устенко в ефірі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що пул експертів або потенційних кандидатів, з якими зараз обговорюється це питання президентом Зеленським, він набагато ширший за той, що зараз обговорюється в українському медіапросторі", - заявив Устенко.
"Можна знайти кілька тисяч українських експертів, які підпадають під цей опис, хто має бути прем'єр-міністром. Те, що зараз обговорюється в медіапросторі українському, це просто нав'язаний порядок денний, який виходить навіть не від ключових експертів з Атлантичної ради", - зазначив Устенко.
Зазначимо, 21 липня на виборчій дільниці президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на чесний результат виборів і вже веде консультації з претендентами на крісло прем'єра. Він додав, що бачить прем'єром професійного економіста, без політичного минулого.
Потім видасть нам кандидатуру прем'єра.
"Зеленского, который пообещал ускорить реформы и при этом оставить курс Киева на интеграцию с ЕС и НАТО, тепло приняли иностранные партнеры Киева", - пишет FT.
The Washington Post: Зеленский может стать одним из сильнейших лидеров в истории Украины
Так что если зебобик кого и наказал...так это полковника...саака...садового тех на кого вы пять лет молились....
Вспомни Юща....его партия вообще перестала существовать....
Ну а на фоне зрадоботни всех пошибов....всяких разных полковников.......сааков...так вообще.... да и йуля....не далеко ушла....
https://www.youtube.com/watch?v=FETU3jumwe8
вдалося. але зовсім інша справа коли отримуєш владу. іншого варіанту як
поліпшувати умови життя, можливість заробляти простим громадянам і
фактично підвищувати соціальні стандарти навряд чи вдасться винайти. чекати поки реформи "дозріють" ніхто не буде. ще й треба не здавати національних інтересів. останнє найбільш жирна червона лінія.
думаю потрібно таких менеджерів в уряді , в правоохоронних органах які
здатні йти по "трупах" олігархів інших корумпованих еліт в тому числі і
політичних. не знаю хоч і вважаю себе некровожерливим та шкода добрих і
порядних, слабких і беззахисних. але зовсім не шкода хижаків нахабних і
без совісті.
Каждая низменность норовит стать возвышенностью, и это настоящее стихийное бедствие. (с) Ф. Кривин
- 73% на виборах Президента - найвищий показник в історії України
- МоноКоаліція у Парламенті вперше в історії України
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- Неймовірні українці вперше довели, що засівання своїх округів баблом товстим слоєм не гарантує перемогу, тому що працювати треба було останні 5 років, а не купувати голоси зараз
а чого ж він повернувся тоді ? ))
і ставить на посади своїх людей ?
Зеленский предложил украинцам выбрать премьера, генпрокурора и главу СБУ
126+125 = 251. Неуч.