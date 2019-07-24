 Кандидатів на посаду прем'єра значно більше, ніж обговорюється в медіапросторі, - радник Зеленського Устенко

Про це розповів економіст, радник президента України Володимира Зеленського Олег Устенко в ефірі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що пул експертів або потенційних кандидатів, з якими зараз обговорюється це питання президентом Зеленським, він набагато ширший за той, що зараз обговорюється в українському медіапросторі", - заявив Устенко.

"Можна знайти кілька тисяч українських експертів, які підпадають під цей опис, хто має бути прем'єр-міністром. Те, що зараз обговорюється в медіапросторі українському, це просто нав'язаний порядок денний, який виходить навіть не від ключових експертів з Атлантичної ради", - зазначив Устенко.

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Зазначимо, 21 липня на виборчій дільниці президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на чесний результат виборів і вже веде консультації з претендентами на крісло прем'єра. Він додав, що бачить прем'єром професійного економіста, без політичного минулого.