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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Зеленський (2209) прем'єр (224) Устенко (1)

 Кандидатів на посаду прем'єра значно більше, ніж обговорюється в медіапросторі, - радник Зеленського Устенко

Кількість кандидатів на посаду прем'єр-міністра значно більша, ніж обговорюється в ЗМІ.

Про це розповів економіст, радник президента України Володимира Зеленського Олег Устенко в ефірі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що пул експертів або потенційних кандидатів, з якими зараз обговорюється це питання президентом Зеленським, він набагато ширший за той, що зараз обговорюється в українському медіапросторі", - заявив Устенко.

"Можна знайти кілька тисяч українських експертів, які підпадають під цей опис, хто має бути прем'єр-міністром. Те, що зараз обговорюється в медіапросторі українському, це просто нав'язаний порядок денний, який виходить навіть не від ключових експертів з Атлантичної ради", - зазначив Устенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тимошенко там немає": в "Слузі народу" розглядають 3-4 кандидатури на посаду прем'єра і працюють над проєктом коаліційної угоди

Зазначимо, 21 липня на виборчій дільниці президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на чесний результат виборів і вже веде консультації з претендентами на крісло прем'єра. Він додав, що бачить прем'єром професійного економіста, без політичного минулого.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139299
 
 
 Топ коментарі
 
Беня на публіку не дискутує.
Потім видасть нам кандидатуру прем'єра.
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Не розголошують, щоб не вчинявся тиск. А так - то їх справа, кого призначити. Адже відповідальність на них.
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олігарх коломойський програв ?
а чого ж він повернувся тоді ? ))
і ставить на посади своїх людей ?
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Давайте вже назначайте , хочу знову посміятися а потім брутально матюкнутись..
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А от премьера - продавана труселей тебе из Хермании не смешно, не. Мне из Украины - ну никах ни разу не смешно.
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а чо голосовал паприколу?шоб посмеяться?ну так смейся
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Беня на публіку не дискутує.
Потім видасть нам кандидатуру прем'єра.
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Financial Times: Партия политических неофитов выиграла выборы

"Зеленского, который пообещал ускорить реформы и при этом оставить курс Киева на интеграцию с ЕС и НАТО, тепло приняли иностранные партнеры Киева", - пишет FT.

The Washington Post: Зеленский может стать одним из сильнейших лидеров в истории Украины
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Зе сделал то , шо нихто не делал в украинской политике . Нихто так не стартовал . Главное , шо быстро и решительно .
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И что же он такого уже сделал?? Куда стартанул???
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А ты ...зеленый неофит...уже на работе??
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Петя со своей партией занимает четвертое место на выборах...
Так что если зебобик кого и наказал...так это полковника...саака...садового тех на кого вы пять лет молились....
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И какой толк с того четвертого места? Петя такой же токсичный маргинал, как и ОПЖ, с ним никто не будет объединяться. Кстати, когда у следствия на него будут готовы материалы, ничего не помешает проголосовать за снятие с него депутатской неприкосновенности.
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Толк в том...что Порошенко и его партия находятся в Верховной Раде...а значит на виду....и следовательно через пять лет шансы на победу будут гораздо выше.....
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8% после того как 5 лет о нем и про него брехали и обливали грязью.....так что резщультат неплох....
Вспомни Юща....его партия вообще перестала существовать....
Ну а на фоне зрадоботни всех пошибов....всяких разных полковников.......сааков...так вообще.... да и йуля....не далеко ушла....
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та на седьмом километре лоха также на куклу покупают...или наперсточники те же...и народ валит.
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А шо по этому поводу думает Алежка Панамарь Кандидатів на посаду прем'єра значно більше, ніж обговорюється в медіапросторі, - радник Зеленського Устенко - Цензор.НЕТ 5643
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а он своих убеждений не меняет...в отличие от зелебобов разного цвета.
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Главное каким курсом он поведёт Украину. Стартанул быстро и решительно. На волне оголтелой антипорошенковской пропаганды, грязной лжи против Пороха, которые финансировал кремль. И пришёл на всё готовенькое. Поживём увидим.
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Вот именно, что на всё готовенькое и теперь по сравнению с лапшой, что Порошенко всех разорил, трудно будет без идей резко изменить что-то в благосостояние...
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Аукціон відкрито, хто ж зробить найбільшу ставку?
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мубудь якийсь пастух..не пастух сидит в Австрии уже було Фирташ..... выпишет Зеля себе в Премьерки ...Мэй из Британии... не.. не то.... Азаров.... как знать как знать....
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Тактика "кот в мешке" - это фишка слуги Коломойского.
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"об'єднувати" під час виборчої кампанії це одна справа, схоже це
вдалося. але зовсім інша справа коли отримуєш владу. іншого варіанту як
поліпшувати умови життя, можливість заробляти простим громадянам і
фактично підвищувати соціальні стандарти навряд чи вдасться винайти. чекати поки реформи "дозріють" ніхто не буде. ще й треба не здавати національних інтересів. останнє найбільш жирна червона лінія.

думаю потрібно таких менеджерів в уряді , в правоохоронних органах які
здатні йти по "трупах" олігархів інших корумпованих еліт в тому числі і

політичних. не знаю хоч і вважаю себе некровожерливим та шкода добрих і
порядних, слабких і беззахисних. але зовсім не шкода хижаків нахабних і
без совісті.
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ПРИРОДА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ.
Каждая низменность норовит стать возвышенностью, и это настоящее стихийное бедствие. (с) Ф. Кривин
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Помнится что раньше ты интенсивно лил грязь на Пороха и окучивал ЗЕ команду. Новые методички от хозяев из фсб получил ?
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Энтузиазм порохобов постепенно падает. Значит скоро будем с ними прощаться.
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Долбойоб, выборы прошли. После драки кулаками не машут. Адекватные люди приняли результаты и спокойно наблюдают за развитием ситуации. И только дебилы ЗЕзомби и лахтинское дерьмо типа тебя продолжает истерить. Видно хорошо вас достал Пётр Алексеевич. По самые гланды. До сих пор при его упоминании ссытесь в штаны
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Не розголошують, щоб не вчинявся тиск. А так - то їх справа, кого призначити. Адже відповідальність на них.
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Відповідальність тепер на них 100 % Кивати на "папередников" не вийде. Якщо щось піде не так, в Ростов здриснути не вийде. Поживимо-побачимо
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Не , отмени ставку , бо гроши спустишь . Хтось другой будет .
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Зеленський і його партія «Слуга народу» 100% увійшли в історію України

- 73% на виборах Президента - найвищий показник в історії України
- МоноКоаліція у Парламенті вперше в історії України
- Вперше в історії України на виборах інтернет переміг гречку

- Неймовірні українці вперше довели, що засівання своїх округів баблом товстим слоєм не гарантує перемогу, тому що працювати треба було останні 5 років, а не купувати голоси зараз
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-Впервые в современной истории Украины олигархи проиграли простым гражданам.
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олігарх коломойський програв ?
а чого ж він повернувся тоді ? ))
і ставить на посади своїх людей ?
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другого вопроса от Вас не ожидал. Да, проиграл!
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іншої відповіді від Вас і не очікувала. )))
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Олигархи проиграли простому гражданину Украины и Израиля Коломойскому ? Ну то так.
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про вхід в історію ще зарано казати як і про те що "все пропало". треба почекати що нова влада буде робити, хочаб.
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При "государстве в смартфоне" и руке кукловода в жопе "нового лица" можно никуда и не приезжать, если только нет непреодолимого желания наладиться победой.
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Не виключено. Бо після того, як Зеленський прийшов до влади, в Україну почала масово повертатися вся мерзота, біологічне сміття на кшталт портнових, клюєвих, шаріїв та іншого лайна. Почалися масові рішення судів на користь колаборантської мерзоти (перейменування проспектів, відновлення пам'ятників більшовистськім катам) та інш.
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кандидатура премьера будет не техническая, а политическая! если планируются глубокие и кардинальные реформы до основ государственного строя и сменой конституции (а это необходимо, полумеры не помогут), то нужна будет широкая коалиция (зеленский, баба йуля и вакарчук), а баба йуля принципиально может присоединится к коалиции только на условиях своего премьерства, ну а вакарчуку достанется место спикера парламента!
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У Зели уже 126+125= 151 мандат. Никто ему ненужен.
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Как никто не нужен? ))) Для создания коалиции нужен 225+ ******. Ваших 151 явно не хватает. )))
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Ну так по мажоритарке там пока еще не очень ясно, один-два голоса минус, и нет монокоалиции.
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Все там уже ясно 125 мест обеспечено. Уже перебор.
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для коалиции нужно 226 мест, в Зели их 251
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По последним результатам подсчёта голосов ЗЕ набирает в Раде 253 места. Депутаты по партийным спискам + мажоритарщики. Т.е., простая коалиция (226+) ему не нужна. А для того, чтобы получить конституционное большинство (300+) ему нужно будет 47-48 штыков. Эти штыки можно получить только при создании коалиции с Вакарчуком и ЕС. Если, конечно ЗЕ не пойдёт на коалицию с подонками-коллаборантами опзж или с профессиональной мошенницей бабой йулей. Я надеюсь, что у него хватит ума чтобы с этим отстоем не иметь ничего общего
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Небось, и зарплату учителям по 4000 баксов он же насчитал.
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С таким бухгалтером точно не кто не нужен, сотку уже нагрел.
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Зеленський не бачить Йульку прем'эром
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Ну і дурень, якщо не бачить. Може і правду тоді порохоботи про нього кажуть.
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Дай то Бог. Иначе возможно возрождение кабального газового контракта образца 2009 года и безмерное нагребание кредитов из внешнего заимствования (напомню: 70% внешнего долга нагребли баба йуля и азирив).
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Оскільки Лисого з 95-квартала поки ще нікуди не призначили,то самі розумієте,хто буде прем'єром
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Министром экономики сделайте Ланового,и пусть новый премьер его слушается.
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Бойку, Юле́ и Пороху под руководством Вакарчука стоит организовать кружок хорового пения и разучить пестню «Все буде добре». А если осилят Гимн, то можно будет за откат голове Рады замахнуться на гонорар хора им. Г.Верёвки - хоть шось, один хрен, к распилу бюджета не допустят.
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Урод, Порох всегда пел Гимн. А вот ЗЕ во время дебатов на стадионе во время того как команда Пороха пела гимн, скакал по сцене и кривлялся как мартышка. Забыл или у вас за поребриком этого не показывали ?
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Кроме Тимошенко никто не сможет ничего сделать, будет большая ошибка, если её не назначат премьером с губительными для Украины последствиями. Альтернативы ей в Украине нет.
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Ну куда же Украине без Жюлькиных лабутенов. БЯда. Кандидатів на посаду прем'єра значно більше, ніж обговорюється в медіапросторі, - радник Зеленського Устенко - Цензор.НЕТ 1706
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Очередной кабальный контракт с газпромом заключит ? Или снова будет сфирташем делить газовые потоки ? Ну да, без этого последствия для Украины будут губительными. Да, троллик подкремлёвский ? Полутораметровое х@йло действительно очень обрадуется её назначению.
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По перше премьер має бути безробітній,а подруге мати освіту не више середньої.
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Це типу: "Где взять? - Любой второй у нас в Туркмении - аятолла и даже Хомейни".
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А Пэтя так мечтал, хотел плечо подставитьЗЕ, а оно вон как вышло. Такый ГЭРОЙ и никому не нужен.
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Самый старый в ВР Иоффе 78 лет -опозблок медведчука в раде с 1990 года , прикидываете , столько лет не хрена не делать , а жить на содержании народа. Самый молодой 23 года ,,слуга народа" образование среднее , безработный . Всегда убивало, что может сделать для страны человек неимеющий не какого опыта , просто чистый лист.Так что держись народ , весело будет , боюсь что бы плакать не пришлось.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКандидатів на посаду прем'єра значно більше, ніж обговорюється в медіапросторі, - радник Зеленського Устенко
 
 
 
 
 
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