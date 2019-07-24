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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
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 Україна готова розпочати демонтаж трьох фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської, - СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє про готовність до демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення сил і засобів у районі населеного пункту Станиця Луганська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Сьогодні, 24 липня 2019 року, українська сторона готова розпочати демонтаж трьох фортифікаційних споруд, які розміщені вздовж дороги, між КПВВ "Станиця Луганська" та зруйнованим мостом через річку Сіверський Донець", - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що зазначені роботи проводитимуться в межах виконання існуючих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської.

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"Виконання українською стороною відповідних зобов'язань можливе лише у випадку дотримання збройними формуваннями Російської Федерації та їхніми найманцями своїх зобов'язань із синхронного демонтажу фортифікаційних споруд на зазначеній ділянці", - наголошується в повідомленні.

Україна готова розпочати демонтаж трьох фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139297
 
 
 Топ коментарі
 
Не слишком рано ? Путин уже из Крыма ушёл и обещал забрать свои войск с Донбасса?
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Зашибись, и танки за Днепр отвести! Вы это сделали вместе, дурачье!
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А що вже хуйло капітулював і війна закінчилась???
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Не слишком рано ? Путин уже из Крыма ушёл и обещал забрать свои войск с Донбасса?
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Україна готова демонтувати три укріплення терористів біля мосту! А якщо серйозно то саме Генштаб ЗСУ має зупиняти суперактивних миротворців Зеленського і пояснювати що без укріплень ЗСУ має мати на озброєнні важкі БМПВ-64 на базі танків Т-64Б, щоб успішно вести бойові дії на фронті! Якщо ми такі миролюбиві, то в нас має бути відповідна техніката зброя, які дадуть нам беззаперечну перевагу на полі бою! Поки що ми тільки послаблюємо ЗСУ без посилення вогневої потужності підрозділів які обороняють Станицю, це може привести до великих втрат особового складу! Зеленський має думати про це в першу чергу, бо Хомчак мовчить як гівна в рот набрав, полководець по посадкам, куєв!
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Какая то чушь, зе и думать.
Там нечем думать
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Пане Ігор, ви мене дивуєте. Ви ж співали дифірамби великому полководцю Зе. Ви і далі не розумієте, що завдання Зе припинити війну. А оскільки війна припиняється лише у випадку перемоги, або капітуляції, а активні бойові дії, які б вели до перемоги не входять до планів Зе, то логічно, що йде підготовка до капітуляції. Ви справді очікували чогось іншого? Мені дійсно цікаво.
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А що вже ***** капітулював і війна закінчилась???
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Зашибись, и танки за Днепр отвести! Вы это сделали вместе, дурачье!
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Слово роисия и доверять несовместимы
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А росія? Не так з окупантами боряться, ой не так...
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та не торопитесь вы так.... поперед батьки в пекло!
не надо... (всему свое время! )
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А ви їх будували, щоб демонтувати ?
Влаштуєте мир ? А далі що ? Поглибите торгівлю з партнером - росією, яка лише миротворила на дамбасі, надавала матеріальну допомогу консервами бунтівному нороду новороссії ?
ЩО ДАЛІ ?
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єщьо чуть-чуть отодвінєм граніцу для мишебратьєв. бидло зробило це разом. двічі!
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Найшвидші тварини світу:

3. Гепард (110 км/год)
2. Сапсан (320 км/год)
1. Мирослав Олешко, який перевзувається в польоті на підтримку Зеленського.
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Олешко можно и простить. Но по мордасам всё же надавать.
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может сначала Верховную Раду демонтируете? Заодно с КМУ и ОП(АП), и все остальное
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То ідіть і стійте на лінії розмежування а не воняйте в чаті діванні гавнодави.
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Путин своего добился.С избранием лакеев начался демонтаж Украины.
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протилежна сторона вже все демонтувала?
Чи готується до чергових атак?
Схоже, що "миротворці" не знають уроків історії
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вентиль транзита газа рф открутили, позиции на добассе сливают, зебобики ДНО
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слив по полной начинаеться, Кловану и зебилам аплодирую стоя!
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Я з них курва тупо куєю.....Невже там нема кому підсказати тим довбоьобам що ці всі вистави з прєкращченіем агня ми вже проходили сотні разів !
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Там нема кому підсказувати, вони просто роблять то, ради чого ішли у владу.
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Еще даже результаты не обьявили, а зекоМанда спешит выслужиться перед ******
Чувствуют, что времени у них мало, дебилы, *****!
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Зебобики, а вы слуги народу украинського чи росийського?
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это капитуляция перед росией господа...
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Почалося...
Не встигли в крісла повсідатися, а вже готують для сепарів прямий шлях для експансії.
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Чем и кому угрожают наши фортификационные сооружения? Объясните этому четырежды уклонисту, что, когда против твоей страны идет агрессия, демонтаж оборонных сооружений это писец какое предательство. Хуже любого мародерства (которое ни разу не доказано).
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ЖАХ !!!
ЛуганДон укріплює свої позиції, Україна демонтує фортифікаційні укріплення!!!
Але кожне укріплення це захист наших хлопців від найгіршого.
То можливо, щоб було менше втрат, відразу вивісити білий прапор, дать команду "Все домой"
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Зебил построит вместо фортификаций киоски с шаурмой, Беня покрасит и будут с них отстреливаться
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Отлично 👍 спасибо вазелиновцы спасибо огромное от всех погибших и искалеченных низкий вам поклон. Горите в АДУ тупые животные
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Другими словами, Украина готова капитулировать.
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с России идут колонны с вооружением и топливом,разная техника,и причем не совковая,а новейшая для обкатки на украинцах,прибывают разные военные специалисты,а Зебил уничтожает фортификационные укрепления,феерический *******
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Так на то зеленский и назначен для нечегонеделанья !
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Ну если, конечно, на линию разграничения зайдут миротворцы из числа НАТО, то оно - можно и демонтировать...
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они могут разве озабоченность выразить, не более, я бы нерасчитывал...
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У Вас несколько завышенное мнение насчет миротворческих котингентов. Был в составе IFOR. Там еще то болото, практически без полномочий.
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Ну всьо, скоро бойовикам амністія і статус народной міліциї днр і повне утримання за рахунок України. Українмькій армії сказали здатись і відступити.
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Главнокомандующий одобряет или он не в курсе?
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володенька все будет делать как в москве прикажут
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Такими темпами скоро всі атовці сидітимуть по тюрмах і судити їх будуть сєпари. План Путіна реалізується руками тупого клоуна у якого повнота влади.
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Хорошая картинка для ватников на рос ТВ, в Украине заканчивается гражданская война ,благодаря усилию вождя всех народов кремлёвского Фюрера и бывшая колония Украина ,возвращается в российскую семью. Почему молчат СБУ,ПРОКУРАТУРА,КОНТРРАЗВЕДКА,? кому поверить, московской Орде? та она спит и видит ка задушить государство Украина
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укр военные начальники выполнят любой приказ, ибо оные на должностях -не выполнил-уволят с волчьим билетом и позором.

кароче - полное дно.
да и солдаты молчат-пофиг им, что с данецка летят по окопу данецкие бонбы, а рядом через 500 метров такие же укрсалдаты пускают данецких стрелятелей на укрземлю
за укрпенсиями-калбасой.

бараны. бараны гидности. акие они и есть.
шарий их всех пабедил. ни одного выстрела не савершил.

готовят им 3 котел.

потом минск-3 и ....
и далее - все как сказали рубан-савченко -

-мы будем держать их на стадионах,
мы будем держать их в шахтах-
мы будем репрессировать....
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укр военные начальники выполнят любой приказ, ибо оные на должностях -не выполнил-уволят с волчьим билетом и позором....потому преднамеренно были упразднены добровольные батальоны,чтобы они не снесли олигархов и не мешали политики Граждан Украины ,которые сейчас у власти и которые вроде всё поменяют в лучшую сторону..но так бывает только в кино и в сказках,ведь сейчас война и Московии нужна вся колония Украина.
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Был бы Порох, уже б в Горловке украинский флаг висел. А это чучо будет ползать на колинах, Путин даже не знает как бы его так нагнуть чтоб даже европейцы отказались от Украины ...
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Это сдача фронта....

Зебилам СПАСИБО!
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Весь час були повідомлення, про те, що немає підтвердження, що окупанти відвели свої війська. То відвели, чи немає підтвердження?
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Це капітуляція і здача фронту. Це деморалізація українського війська і виконування всього чого хочу путін. Ми стоїмо на порозі громадянської війни!
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Демонтовані совєтами доти та дзоти німці прошли навіть не помітивши, вони і досі порожні прикрашають береги Дністра.
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Не путайте мягкое с теплым. Почему так получилось и зачем вообще там понастроили этих ДЗОТов, читайте хотя бы в том же "Ледоколе".
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Ну все, просрали неньку. Радійте зебіли, ви зробили це разом.
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хенерала хомчака на демонтаж, нехай спробує...
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Ето так срочно надо демонтировать наши позиции чтобы и в мыслях не было вернуться на них?
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іншими словами..можна сказати---нехай вони там собі живуть з роспаспортами,пенсії получають в Україні ...а газ вода світло --хто оплатить Україна? будем платить за Донбасс?
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Гавнокомондующего известили? Или он узнает из интернета?
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Фортификационные сооружения для обороны или для наступления? Кто ослабляет обороноспособность Украины демонтажом фортификационных сооружений?
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Фортификационные сооружения мешают русскому миру пройти.
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Украина 5 лет напрягая все силы защищалась и защищала эвропу. А теперь что? Бери шинель, иди домой.
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Руина. Разделение Украины на Левобережную и Правобережную.

Этот раздел был закреплен Андрусовским договором между Москвой и Варшавой в 1667г. Левобережье и Киев остались в составе Московского государства; Правобережье переходило в состав Речи Посполитой. На Правобережье гетманство и украинские государственные институты продержались недолго, до 1676г. Сначала гетманом был Тетеря (1663-1665г.г.), затем Дорошенко (1665-1676г.г.).
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Ще залишиться кловану міст у Станиці Луганській відремонтувати так, щоб по ньому проходила важка техніка. Бо ж братья так сказали. І перше домашнє завдання від козломордих преЗЄдент виконає успішно.
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враження таке, що Україна вже контролює кордон з московією і в орділо українська влада
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Героїчно знищувати власний оборонний потенціал на користь ворога,гарна наука від збоченців Україна готова розпочати демонтаж трьох фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3929
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`Когда еврейское казачество восстало , в Биробиджане был переполох!!! Україна готова розпочати демонтаж трьох фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської, - СЦКК - Цензор.НЕТ 169
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Зачем мелочиться? Надо просто распустить армию и перестать стрелять, а всех военных под суд. И придет счастье....
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запасайтесь вазелином, товарищи ! он вам пригодится, когда чечены с бурятами вас раком ставить будут !
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"Выполнение украинской стороной соответствующих обязательств, возможно только в случае соблюдения вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками своих обязательств по синхронному демонтажу фортификационных сооружений на данном участке", - подчеркивается в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3139297

Зеленского убедят убрать фортификационные сооружения в одностороннем порядке..., а террористы так и там остануться. Зеленский не тот президент который нужен Украине. Но народ его выбрал и если что во всем будет виноват не путин не Зеленский, а именно народ Украины. А также хотелось бы отметить что те 13% которые отдали свои голоса за "ОП за життя" это те люди которые в случае агрессии россии против Украины вглубь территории будут всячески помогать окупанту... На пятом году войны и зверских убийств украинцев у нас есть люди которые голосуют можна сказать за путина. Но это не украинцы. Это в большинстве малоросы, этнические русские и хохлы.
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На своей территории отступать это предательство.
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