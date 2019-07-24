 Україна готова розпочати демонтаж трьох фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Сьогодні, 24 липня 2019 року, українська сторона готова розпочати демонтаж трьох фортифікаційних споруд, які розміщені вздовж дороги, між КПВВ "Станиця Луганська" та зруйнованим мостом через річку Сіверський Донець", - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що зазначені роботи проводитимуться в межах виконання існуючих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської.

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"Виконання українською стороною відповідних зобов'язань можливе лише у випадку дотримання збройними формуваннями Російської Федерації та їхніми найманцями своїх зобов'язань із синхронного демонтажу фортифікаційних споруд на зазначеній ділянці", - наголошується в повідомленні.