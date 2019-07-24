 Україна готова розпочати демонтаж трьох фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
"Сьогодні, 24 липня 2019 року, українська сторона готова розпочати демонтаж трьох фортифікаційних споруд, які розміщені вздовж дороги, між КПВВ "Станиця Луганська" та зруйнованим мостом через річку Сіверський Донець", - йдеться в повідомленні.
Зауважується, що зазначені роботи проводитимуться в межах виконання існуючих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської.
"Виконання українською стороною відповідних зобов'язань можливе лише у випадку дотримання збройними формуваннями Російської Федерації та їхніми найманцями своїх зобов'язань із синхронного демонтажу фортифікаційних споруд на зазначеній ділянці", - наголошується в повідомленні.
Там нечем думать
не надо... (всему свое время! )
Влаштуєте мир ? А далі що ? Поглибите торгівлю з партнером - росією, яка лише миротворила на дамбасі, надавала матеріальну допомогу консервами бунтівному нороду новороссії ?
ЩО ДАЛІ ?
3. Гепард (110 км/год)
2. Сапсан (320 км/год)
1. Мирослав Олешко, який перевзувається в польоті на підтримку Зеленського.
Чи готується до чергових атак?
Схоже, що "миротворці" не знають уроків історії
Чувствуют, что времени у них мало, дебилы, *****!
Не встигли в крісла повсідатися, а вже готують для сепарів прямий шлях для експансії.
ЛуганДон укріплює свої позиції, Україна демонтує фортифікаційні укріплення!!!
Але кожне укріплення це захист наших хлопців від найгіршого.
То можливо, щоб було менше втрат, відразу вивісити білий прапор, дать команду "Все домой"
кароче - полное дно.
да и солдаты молчат-пофиг им, что с данецка летят по окопу данецкие бонбы, а рядом через 500 метров такие же укрсалдаты пускают данецких стрелятелей на укрземлю
за укрпенсиями-калбасой.
бараны. бараны гидности. акие они и есть.
шарий их всех пабедил. ни одного выстрела не савершил.
готовят им 3 котел.
потом минск-3 и ....
и далее - все как сказали рубан-савченко -
-мы будем держать их на стадионах,
мы будем держать их в шахтах-
мы будем репрессировать....
Зебилам СПАСИБО!
Этот раздел был закреплен Андрусовским договором между Москвой и Варшавой в 1667г. Левобережье и Киев остались в составе Московского государства; Правобережье переходило в состав Речи Посполитой. На Правобережье гетманство и украинские государственные институты продержались недолго, до 1676г. Сначала гетманом был Тетеря (1663-1665г.г.), затем Дорошенко (1665-1676г.г.).
Зеленского убедят убрать фортификационные сооружения в одностороннем порядке..., а террористы так и там остануться. Зеленский не тот президент который нужен Украине. Но народ его выбрал и если что во всем будет виноват не путин не Зеленский, а именно народ Украины. А также хотелось бы отметить что те 13% которые отдали свои голоса за "ОП за життя" это те люди которые в случае агрессии россии против Украины вглубь территории будут всячески помогать окупанту... На пятом году войны и зверских убийств украинцев у нас есть люди которые голосуют можна сказать за путина. Но это не украинцы. Это в большинстве малоросы, этнические русские и хохлы.