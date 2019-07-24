 Литва виділить 1 млн євро на реконструкцію школи в прифронтовій Авдіївці, - Донецька ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Донецької ОДА.

Як повідомляється, під час візиту визначили основні проблемні питання, обговорили можливі терміни і етапи виконання відновлювальних робіт. Під час спільної наради визначили стан та перспективи виконання фасадних і внутрішніх робіт за результатами огляду школи та узгодили план-графік виконання робіт.

Очільник області зазначив, що робити ще дуже багато, тому необхідно прискорити виконання робіт.

"Діти - це наше майбутнє. Вони мають право здобувати освіту в сучасних обладнаних школах. Тому наше завдання - терміново продовжувати ремонтні роботи, аби забезпечити школярів усім належним для навчального процесу. Щодо нашого партнерства з литовськими представниками, то ми докладемо якомога більше зусиль для того, щоб ця співпраця була максимально ефективною", - зауважив Кириленко.

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За результатами огляду школи та проведених обговорень литовська сторона візьме на себе зобов'язання щодо закупівлі та монтажу обладнання для учбового процесу, харчоблоку і будівництву спортивного майданчику. Замовником проєкту з капітального ремонту та переоснащення школи є департамент капітального будівництва Донецької ОДА, його загальна вартість - понад 63 млн грн.

Директор Департаменту розвитку співпраці Міністерства закордонних справ Литви Віолета Мотулайтє заявила, що Уряд Литви готовий профінансувати свою частину робіт на 1 млн євро.