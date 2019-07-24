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Все про:Литва (445) ремонт (535) фінансування (542) школа (673) Авдіївка (1319) Кириленко Павло (4)

 Литва виділить 1 млн євро на реконструкцію школи в прифронтовій Авдіївці, - Донецька ОДА

23 липня голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко, делегація Литовської Республіки та Український Союз промисловців і підприємств оглянули стан ремонтних робіт у школі №2 м. Авдіївка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Донецької ОДА.

Як повідомляється, під час візиту визначили основні проблемні питання, обговорили можливі терміни і етапи виконання відновлювальних робіт. Під час спільної наради визначили стан та перспективи виконання фасадних і внутрішніх робіт за результатами огляду школи та узгодили план-графік виконання робіт.

Очільник області зазначив, що робити ще дуже багато, тому необхідно прискорити виконання робіт.

"Діти - це наше майбутнє. Вони мають право здобувати освіту в сучасних обладнаних школах. Тому наше завдання - терміново продовжувати ремонтні роботи, аби забезпечити школярів усім належним для навчального процесу. Щодо нашого партнерства з литовськими представниками, то ми докладемо якомога більше зусиль для того, щоб ця співпраця була максимально ефективною", - зауважив Кириленко.

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За результатами огляду школи та проведених обговорень литовська сторона візьме на себе зобов'язання щодо закупівлі та монтажу обладнання для учбового процесу, харчоблоку і будівництву спортивного майданчику. Замовником проєкту з капітального ремонту та переоснащення школи є департамент капітального будівництва Донецької ОДА, його загальна вартість - понад 63 млн грн.

Директор Департаменту розвитку співпраці Міністерства закордонних справ Литви Віолета Мотулайтє заявила, що Уряд Литви готовий профінансувати свою частину робіт на 1 млн євро.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139295
 
 
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Хрусский мир рушит школы --- ГейЕвропа за свой счет восстанавливает..... кто-то на ДаунБассе это поймет????
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Ага... відбудовує школи, в яких навчатимуть на російській мові і виховуватимуть таку ж дамбасню як і раніше.
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За 1 млн евро можно новую школу построить
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Єто позор. Литва вьіделяет, а соя воровала и по оффшорам распихивала
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Зря Литва это делает. Всё равно местные будут кричать раися-раися, голосовать за жопоблок и считать литовцев "проклятыми лабусами с гейропы".
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А ты будешь указывать кому за кого голосовать?
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Как бы цинично это не звучало - гораздо эффективнее вложить эти деньги в пропаганду местных ватоголовых (а они на пропаганду очень сильно ведутся) и объяснить им, что школа у них хреновая - из-за рашки и местных рыгов.
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