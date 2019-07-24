 Статус російської мови на Донбасі потрібно буде обговорювати, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна, коментуючи заяву глави Офісу Президента Андрія Богдана.

"Це дійсно була позиція Андрія. По-перше, вона не суперечить Мінським домовленостям. По-друге, це питання потрібно буде обговорювати. Єдині червоні лінії, які були накреслені й озвучені президентом, це те, що єдиною державною мовою в нашій країні є українська мова. Це ми не обговорюємо", - сказав Разумков.

Водночас він допустив діалог щодо питання більш глибокого використання російської мови.

"Те, що може бути діалог щодо більш глибокого використання російської мови, ніж на інших територіях країни, - так, це можливо. Це відповідає Європейській хартії про мови, не суперечить українській Конституції", - зазначив Разумков.

При цьому він наголосив, що нині стоять завдання закінчити війну і реінтегрувати людей, які живуть на окупованій території Донбасу, а певний діалог щодо використання російської мови - один зі шляхів вирішення цієї проблеми.

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"Я вам зараз не можу запропонувати широкий перелік опцій, які ми можемо імплементувати, на жаль. Але я думаю, що на якийсь діалог ми муситимемо йти. Це не порушує національні інтереси і в жодному разі не ставить під сумнів питання про державну мову. Говорити, що Андрій помилявся, теж не правильно.

Сьогодні ж це спроба закінчити війну і повернути людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях... Зроблено дуже мало впродовж усіх років війни у плані комунікаційної стратегії та вибудовування комунікації з тимчасово окупованими територіями", - зазначив глава партії "Слуга народу".

"Людей можна буде повернути тільки духовно і ментально, а це не так просто, як нам би з вами цього хотілося, особливо на тлі того вакууму, який представники політичних еліт, що йдуть, створили щодо людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях", - резюмував Разумков.