 Статус російської мови на Донбасі потрібно буде обговорювати, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна, коментуючи заяву глави Офісу Президента Андрія Богдана.
"Це дійсно була позиція Андрія. По-перше, вона не суперечить Мінським домовленостям. По-друге, це питання потрібно буде обговорювати. Єдині червоні лінії, які були накреслені й озвучені президентом, це те, що єдиною державною мовою в нашій країні є українська мова. Це ми не обговорюємо", - сказав Разумков.
Водночас він допустив діалог щодо питання більш глибокого використання російської мови.
"Те, що може бути діалог щодо більш глибокого використання російської мови, ніж на інших територіях країни, - так, це можливо. Це відповідає Європейській хартії про мови, не суперечить українській Конституції", - зазначив Разумков.
При цьому він наголосив, що нині стоять завдання закінчити війну і реінтегрувати людей, які живуть на окупованій території Донбасу, а певний діалог щодо використання російської мови - один зі шляхів вирішення цієї проблеми.
"Я вам зараз не можу запропонувати широкий перелік опцій, які ми можемо імплементувати, на жаль. Але я думаю, що на якийсь діалог ми муситимемо йти. Це не порушує національні інтереси і в жодному разі не ставить під сумнів питання про державну мову. Говорити, що Андрій помилявся, теж не правильно.
Сьогодні ж це спроба закінчити війну і повернути людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях... Зроблено дуже мало впродовж усіх років війни у плані комунікаційної стратегії та вибудовування комунікації з тимчасово окупованими територіями", - зазначив глава партії "Слуга народу".
"Людей можна буде повернути тільки духовно і ментально, а це не так просто, як нам би з вами цього хотілося, особливо на тлі того вакууму, який представники політичних еліт, що йдуть, створили щодо людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях", - резюмував Разумков.
Источник: https://censor.net.ua/n3139294
-------------------------
лицемір ватяний, так колаборанти і сєпари саме цього і хотіли, щоб українська була лише декларативно державною, а на Донбасі щоб і надалі був свій офіційний кацапський язик - тобто "регіональний", як його у м,якій формі подали риги та комуняки у законі Ківалова-Колєсніченка.
- національність
- рідна мова
- знання державної мови.
=== володію
=== розумію
=== розмовляю
а что, до войны на Донбассе были какие то проблемы с русским языком? Или может они изза русского языка начали воевать?
было бы прикольно увидеть подборку тем на плюсах перед выборами и сейчас. например хотя бы по частоте упоминания слов "тарифы, роттердам и т.п."
* * *
ещё про Свинарчуков резко забыли после дебатов на стадионе.
* * *
і Катя Гандзюк всім до одного місця.
* * *
як і Бузина для ватанів своїм часом. А як волали.
Зелененькі, це ж ваш поводир, він куйні не скаже...
поширення йєзика - пряма агресія проти суверинітету України, реальна окупація
йєзик в Україні не підпадає під ту хартію!!! Це не вимираюча мова, у йєзика є ціла імперія, де він главний. Кримсько-татарська та караїмська мова - об'єкти захисту тією хартією. Про них тра' дбати, а не за язик - йому ніщо не загрожує, він сам загроза!!!
Йєзик тра' УЩЕМЛЯТИ ВСІЛЯКО!!!
Солдаты Росгвардии охраняют митинг в драных сапогах
На Берлин!
Угадайте кто на фото ( но фашисты в Украине)
разумков, прекращай сам, для начала, демонстративно гавкать по-кацапски - это не мелочи, догавкаешься.. иначе нарушать законы Украины позволят себе и другие - а это иногда "больно для здоровья"..
на радіо армія-фм..
і раша-тудей на суспільному
досить гратися з ватою
Російський політикум (особливо слівні бачки Скабєєви) дуже хвалять цього ПУЧЄГЛАЗОГО, особливо за його проросійську позицію, щодо російської мови в Україні...... Афанасєй Скабєєв (той шо Попов), на одній із передач так і казав,... "РазумкоВъ - очєнь УМНІЙ МАЛЬЧІК, он єго знаєт єщьо па работє журналістам в в Кієвє...."
І чого одразу до мови? ..... Зробіть ковбасу по 2,20 для Донбасу (як обіцяли), і мову не потрібно буде зачіпати....