EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  8752  254
Матеріали за темою:
Все про:статус (94) мова (379) російська мова (91) Разумков Дмитро (113)

 Статус російської мови на Донбасі потрібно буде обговорювати, - Разумков

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що питання про статус російської мови на тимчасово окупованій території Донбасу потрібно буде обговорювати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна, коментуючи заяву глави Офісу Президента Андрія Богдана.

"Це дійсно була позиція Андрія. По-перше, вона не суперечить Мінським домовленостям. По-друге, це питання потрібно буде обговорювати. Єдині червоні лінії, які були накреслені й озвучені президентом, це те, що єдиною державною мовою в нашій країні є українська мова. Це ми не обговорюємо", - сказав Разумков.

Водночас він допустив діалог щодо питання більш глибокого використання російської мови.

"Те, що може бути діалог щодо більш глибокого використання російської мови, ніж на інших територіях країни, - так, це можливо. Це відповідає Європейській хартії про мови, не суперечить українській Конституції", - зазначив Разумков.

При цьому він наголосив, що нині стоять завдання закінчити війну і реінтегрувати людей, які живуть на окупованій території Донбасу, а певний діалог щодо використання російської мови - один зі шляхів вирішення цієї проблеми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розмовлятиму російською, поки в нас є окуповані території, - Разумков

"Я вам зараз не можу запропонувати широкий перелік опцій, які ми можемо імплементувати, на жаль. Але я думаю, що на якийсь діалог ми муситимемо йти. Це не порушує національні інтереси і в жодному разі не ставить під сумнів питання про державну мову. Говорити, що Андрій помилявся, теж не правильно.

Сьогодні ж це спроба закінчити війну і повернути людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях... Зроблено дуже мало впродовж усіх років війни у плані комунікаційної стратегії та вибудовування комунікації з тимчасово окупованими територіями", - зазначив глава партії "Слуга народу".

"Людей можна буде повернути тільки духовно і ментально, а це не так просто, як нам би з вами цього хотілося, особливо на тлі того вакууму, який представники політичних еліт, що йдуть, створили щодо людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях", - резюмував Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139294
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, давайте, тепер уже можете розкривати всі карти: лохи вам в зубах принесли владу.

29-й рік =Незалежності= - і всі ці роки мусолиться мовне питання.
Моноетнічна держава, територія корінного народу - але питання української мови ніяк не можна нарешті закрити і більше не піднімати.
Заради невеликої кількості калік і примітивів треба начхати на решту.

Такого нема ніде.
Українців майже винищили. А хохли і манкурти ними не стануть.
І жодні реферанси ні щодо мови, ні щодо статусів, загравання (які тривають з 1991) не допоможуть.
Вже награлися до війни і втрати територій ...
Не хочуть або не здатні спілкуватися українською - статус негромадянина. З ним - позбавлення права голосу. І пенсії варто переглянути. Як мінімум.
 показати весь коментар
 
Как же меня бомбит от этой херни. Посмотрите на страны Балтии. Они один раз открыли и один раз закрыли языковой вопрос. Под вой кацапни и даже попердывание евролибералов. Они сказали нам так надо для спасения государственности и национальной идентичности, точка, не обсуждается.
И только у нас четверть века идёт размазывание манной каши по столу и возврат назад на исходные. Давайте заложим нашим детям на десятилетия очередную мину - 100% русифицированный регион блд.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Это как-то оправдывает Разумкова или приуменьшает достижения Пороха?
 показати весь коментар
 
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что вопрос о статусе русского языка на временно оккупированной территории Донбасса нужно будет обсуждать.
Источник: https://censor.net.ua/n3139294

-------------------------
лицемір ватяний, так колаборанти і сєпари саме цього і хотіли, щоб українська була лише декларативно державною, а на Донбасі щоб і надалі був свій офіційний кацапський язик - тобто "регіональний", як його у м,якій формі подали риги та комуняки у законі Ківалова-Колєсніченка.
 показати весь коментар
 
Обсуждать теперь можно только статус Разумкова: под суд или сразу на гiлляку!
 показати весь коментар
 
 
Потрібно провести Всеукраїнський перепис населення з питаннями
- національність
- рідна мова
- знання державної мови.
=== володію

=== розумію
=== розмовляю
 показати весь коментар
 
 
проводились опитування: етнічних українців - 75%, а українську рідною вважають тільки 55% (і в ці 55% входять росіяни, білоруси, євреї, греки, німці, поляки...)
 показати весь коментар
 
@а некий диалог относительно использования русского языка - один из путей решения этой проблемы.@

а что, до войны на Донбассе были какие то проблемы с русским языком? Или может они изза русского языка начали воевать?
 показати весь коментар
 
 
Україна (унітарна держава), українцець, українська мова, українська література, українська історія, українське мистецтво! Знайдіть в цих словах слова россійський?! Венгри замадярять Закарпаття, так зване Пнр -Одеську область, так звані лднр - Донбас, вейшнорія північ, крим/херсон, ви тоді зразу покажіть в слайдах границі України по мовним особливим статусам. "малоросія" на кацапській, центр українська, захід венгро/польська, північ - білоруська, розділяй та володій.
 показати весь коментар
 
Доберемось і до Польщі, гулять так гулять
 показати весь коментар
 
Ого,сколько пороховаты резко на мову перейшло.
 показати весь коментар
 
 
Опять всё осуждать и договариваться и тд, а законы Украины хоть один президент и его свора будет когда нибудь выполнять?
 показати весь коментар
 
 
Зачем? Они ж пришли менять Конституцию!
 показати весь коментар
 
 
И к сожалению так с каждым гарантом конституции: гарантирует что конституция не будет выполняться, а только бабло загребаться.
 показати весь коментар
 
 
Из обсуждения:

было бы прикольно увидеть подборку тем на плюсах перед выборами и сейчас. например хотя бы по частоте упоминания слов "тарифы, роттердам и т.п."

* * *
ещё про Свинарчуков резко забыли после дебатов на стадионе.

* * *
і Катя Гандзюк всім до одного місця.

* * *
як і Бузина для ватанів своїм часом. А як волали.
 показати весь коментар
 
 
Під новиною ні одного лайка... Цікаво, чому?
Зелененькі, це ж ваш поводир, він куйні не скаже...
 показати весь коментар
 
 
Посади свинью за стол -- она и ноги на стол.
 показати весь коментар
 
 
Україна там, де мова (С)
поширення йєзика - пряма агресія проти суверинітету України, реальна окупація
йєзик в Україні не підпадає під ту хартію!!! Це не вимираюча мова, у йєзика є ціла імперія, де він главний. Кримсько-татарська та караїмська мова - об'єкти захисту тією хартією. Про них тра' дбати, а не за язик - йому ніщо не загрожує, він сам загроза!!!

Йєзик тра' УЩЕМЛЯТИ ВСІЛЯКО!!!
 показати весь коментар
 
 
Молдова, республики Средней Азии и Кавказа прекрасно обходятся без русского. Тем более, что это язык врага.
 показати весь коментар
 
 
Главное тянуть время,что бы не допускать тамошних болванов к украинским выборам.
 показати весь коментар
 
Не повезло нам с Кучмой.Введи тогда украинский язык государственным-пошло бы все по-другому, а так уже сколько времени масковия болотная смакует муссирует эту тему.Получилось так шо от рускаго языка до ордынского фашистского рускаго мира-рукой подать,Вот такой у нас был мудрый керивнык-отец основатель олигорхата в Украине.
 показати весь коментар
 
 
Если кто и мог ввести украинский язык, то это только Чорновол, а не Кучма, который української мови почти не знал. Именно он, будучи красным директором и членом ЦК КПУ всегда оглядывался на Москву.
 показати весь коментар
 
Как только поднялся этот кипиш с "ущемлением" сразу после майдана, львовская типография впервые в своей истории начала печатать книги на русском языке! Кто это заценил?! Пропагандоны и лугандонцы? Метайте бисер дальше... Только не удивляйтесь, что об вас ноги уже вытирают!
 показати весь коментар
 
 
чого тут "обсуждать" - ні росіян ні євреїв на українській мові не навчити. Хай пишуть івритом.
 показати весь коментар
 
 
згоден, то хай росіяне говорять івритом, бо українська заскладна. А додатковою мовою може бути російська, бо скрєпи *********.
 показати весь коментар
 
Гарна ідея -- ввести це в Криму, коли його повернуть "на місце"! Туди кацапів понаїхало на пмж, а оскільки вони близьку українську вивчити не в змозі, хай вчать іврит з татарською або -- чемодан-вокзал-рассея. Статус російської мови на Донбасі потрібно буде обговорювати, - Разумков - Цензор.НЕТ 715
 показати весь коментар
 
В них виходять лиш написи в вокзальних сортирах Статус російської мови на Донбасі потрібно буде обговорювати, - Разумков - Цензор.НЕТ 6605
 показати весь коментар
 
на якому Донбасі, на тому що не змогли відбити у рашистів, чи в межах областей? А в Запорізькій області теж обговорювати будеш з ватним поголів'ям?
 показати весь коментар
 
 
На розпалюванні міжусобиц з 90-х трималися корита.А треба всього один закон,який би забороняв цим займатися,наприклад,як в США.
 показати весь коментар
 
Зачем им русский? Там 95% никакого не знают, тем более русского. А кто что-то знал во первых - знает и украинский, а во-вторых - уехал. Хрюкать можно на любом. И вообще никакие уступки им и даром не нужны, им нужен пендель и деоккупация с помощью силы, только её они и уважают. И так вообще-то всегда было, а не только сейчас. И срать им на русский и все остальные языки мира. Кроме неотвратимости справедливого наказания и ответственности там ничего и ни на кого не подействует. И должна пройти деоккупация, а потом уже есть смысл о чем-то *******. Позорники. Попкорна на вас не хватит.
 показати весь коментар
 
 
Статус російської мови на Донбасі може обговорюватися тільки в туалеті і із включеною витяжкою.
 показати весь коментар
 
 
Не может быть амнистии, тем кто совершал военные преступления.
 показати весь коментар
 
 
і цього іпаного сєпара хочуть зробити головою ВРУ?
 показати весь коментар
 
 
Что обсуждать!? Российский язык на маргинес. Тут проблема с английским языком, на Донбассе его практически не знают... А не знать сегодня английского это то же самое, что не уметь писать 100 лет назад
 показати весь коментар
 
 
просто "умный мальчик" Разумков сам не може досконАло оволодіти українською мовою та ще й привиди минулого (співучасть у злочинах кримінального угрупування регіаналів) тримають "за здесь"..
разумков, прекращай сам, для начала, демонстративно гавкать по-кацапски - это не мелочи, догавкаешься.. иначе нарушать законы Украины позволят себе и другие - а это иногда "больно для здоровья"..
 показати весь коментар
 
 
а ще їм шансон за гроші з бюджету..
на радіо армія-фм..
і раша-тудей на суспільному
 показати весь коментар
 
Глава партии "Слуга народа ордло " Дмитрий Разумков считает, что вопрос о статусе русского языка на временно оккупированной территории Донбасса нужно будет обсуждать.
 показати весь коментар
 
вибори закінчилися,
досить гратися з ватою
 показати весь коментар
 
'В общейственных парижских туалетах, есть надписи на рузком язике'
 показати весь коментар
 
Статус російських військ на Донбасі потрібно обговорювати
 показати весь коментар
 
димон,тольк один вопрос - а нах их вообще возвращать ???????
 показати весь коментар
 
Идиот (Разумков)! Война на Востоке Украины началась не из-за языка. У них и раньше проблем не было. И нигде не было. Языковой вопрос это как повод развязать войну. И это сработало... Вспомните, как в тот день, когда убежал янек, и ,,Кровавый Пастор,, стал у руля государства, к трибуне Рады дорвался Тягнибок! Забыли что он вещал оттуда? Смысл в кратце такой-русский язык запретить как таковой, и ввести криминальную ответственность за его использование. Именно с того момента Крым ,,восстал,,! А потом ,,поднялся,, и Донбасс! Конечно не без помощи росспецслужб. А пану Тягнибоку отдельный ,,респект,,! Именно он стал спичкой, которая разожгла ,,пожар,, в стране. И СБУ не мешало бы заняться этим ,,патриотом нации,,! И выяснить, кто он и что он, и чем дышит. Многие со мной не согласятся- ваше право. Но эту мысль разделяют очень много людей. Я не украинофоб. Это моя земля и Родина. Так сложилось, что я русскоязычный, жена-,,западенка,,! И у нас прекрасная семья. И меня, никто не притесняет. И защищать меня ни от кого не надо! Государственный язык в нашей стране-Украинский! И точка! Не обсуждается! И регион Донбасса ни чем не лучше, и не хуже чем любая другая область Украины! Поэтому, пан Разумков, ищите решение проблемы в другой стороне! Обсуждать сдесь нечего. Вы не были в окопах на Донбассе, и не знаете, что там половина, если не больше, русскоговорящих ребят. И они уж точно Вам, и Вам подобным глотку перегрызут за украинский язык. Будете нести ахинею, ваш рейтинг с 43проц. быстро пойдет в минус. И тогда наступит крах вашей политической карьере. Думайте, если есть чем!
 показати весь коментар
 
На тему более глубокого изучения российскооо языка будешь с януковичем в ростове общаться, лупатая тварь
 показати весь коментар
 
 
Не треба нікого примушувати ні до якої мови. Щоб мати право брати участь у загальноукраїнських виборах ВСІ громадяни України мають пройти натуралізацію, а це - скласти іспити української, тести на лояльність і пройти співбесіду з комісією депортамента паспортизації. Хто не складе, або відмовиться від натуралізації, той буде мати такі самі права, як і всі інші громадяни, окрім права участі у виборчому процесі, права балотуватись в центральні органи влади, працювати в силових структурах, посідати керівні державні посади, бути вихователями і вчителями молодших класів. А кому якою мовою спілкуватись - ніхто нікому не має права вказувати. Ватка має проходити повз виборчі дільниці і не затримуватись, де б вона не жила.
 показати весь коментар
 
 
З введенням електронного голосування такі речі взагалі можна робити без якихось особливих струсів для суспільства. Ніхто не буде і знати, чи є у тебе натуралізація(актуалізація) громадянина, чи нема? Ніяких дільниць, твій голос буде захищений і кожен зможе проголосувати дома з сматфона, або компа і потім будь коли переконатись, що він таки проголосував і його голос зарахований.
 показати весь коментар
 
"Статус русского языка на Донбассе нужно будет обсуждать" - с кем и для кого обсуждать, кому нужно угодить? Не нравится украинский язык, не могут выучить, нафиг за поребрик из Украины. - "Коллаборационисты, боевики и пожилые люди": Тука рассказал, кто остался жить в ОРДЛО
 показати весь коментар
 
У цього ВИРЛООКОГО(пучєглазого) 100% звязки із спецслужбами РФ.... Недарма Зекоманда одразу своїх людей порозставляла на керівні посади в СБУ, причому порозставляла своїх най-, найближчих людей.... тобто працівників Кварталу...., з якими вони в дуже довірливих стосунках по роботі.... ...., Напевно боятся можливого викриття!!!!
Російський політикум (особливо слівні бачки Скабєєви) дуже хвалять цього ПУЧЄГЛАЗОГО, особливо за його проросійську позицію, щодо російської мови в Україні...... Афанасєй Скабєєв (той шо Попов), на одній із передач так і казав,... "РазумкоВъ - очєнь УМНІЙ МАЛЬЧІК, он єго знаєт єщьо па работє журналістам в в Кієвє...."

І чого одразу до мови? ..... Зробіть ковбасу по 2,20 для Донбасу (як обіцяли), і мову не потрібно буде зачіпати....


 показати весь коментар
 
За парєбрік-це туди Статус російської мови на Донбасі потрібно буде обговорювати, - Разумков - Цензор.НЕТ 9799... Там і апсуждай,апсуждальщик...
 показати весь коментар
 
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСтатус російської мови на Донбасі потрібно буде обговорювати, - Разумков
 
 
 
 
 
 вгору