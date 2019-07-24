EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 За кордоном
  1047  14
Все про:вибори (4373) Конгрес США (264) Росія (19036) США (5202) ФБР (90) Рей (1)

 РФ не зупинилася, вона досі прагне втручатися у виборчий процес США, - директор ФБР Рей

Заходів щодо стримування Росії після втручання в американські президентські вибори 2016 року було недостатньо, і Кремль продовжує втручатися у виборчий процес США донині.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, у цьому переконаний директор Федерального Бюро Розслідувань США Крістофер Рей, про що він заявив у вівторок, 23 липня, під час слухань у Сенаті Конгресу США.

"Росіяни, безперечно, налаштовані на втручання у наші вибори за допомогою операцій зовнішнього впливу", - відповів він на питання голови комітету з правоохоронної діяльності Сенату Конгресу США Ліндсі Грема, чи досі Росія намагається втручатися в американську виборчу систему.

На уточнювальне запитання сенатора Грема, чи означає це, що дій США зі стримування поведінки РФ, включно із санкціями та заявами, було недостатньо, директор ФБР відповів: "Мені здається, що допоки вони не спинилися, ми не зробили достатньо для стримування".

"Так", - відповів Рей на питання, чи росіяни продовжують займатися втручанням і нині.

Також читайте: Росія прагне легітимізувати окупацію Криму і створити буферну зону з НАТО, - начштабу армії США Міллі

Як повідомлялося, спецпрокурор США Роберт Мюллер у своєму розслідуванні докладно описав спроби Росії втрутитися в президентські вибори 2016 року через хакерські злами, однак не знайшов жодних доказів можливої ​​змови кампанії Трампа з росіянами.

24 липня він уперше виступить у двох комітетах Палати представників Конгресу США щодо "російського" розслідування.

Слухання в Юридичному комітеті почнуться о 8:30 ранку за Вашингтоном. Після короткої перерви опівдні того ж дня Мюллер виступить перед Розвідувальним комітетом Палати представників США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139293
 
   
 Топ коментарі
 
Панькайтесь с кацапами и дальше, пальчиком не забудьте погрозить...
 показати весь коментар
 
"Цените поступки. Слова не значат ничего...." / Турецкая пословица/
 показати весь коментар
 
... а как они хотели?..у россии "сильный лидер" и "прекрасный парень", сам Трамп говорил.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Панькайтесь с кацапами и дальше, пальчиком не забудьте погрозить...
 показати весь коментар
 
 
и еще "глубокую обеспокоенность" не забудьте!
 показати весь коментар
 
 
"Цените поступки. Слова не значат ничего...." / Турецкая пословица/
 показати весь коментар
 
 
Удивительно, в выборы в Украине они не вмешивались и даже амергигка сказала - выборы демократичны. Ахахахахаэах
 показати весь коментар
 
 
а що дивовижного, знову їхня креатура балотується - Трамп...
 показати весь коментар
 
Повадився глечик по воду ходити - там йому і голову, положити.
🤗
 показати весь коментар
 
А что вы сделали для того, чтобы москва остановилась в своих попытках вмешиваться в чужие выборы? Санкции против внучатых племянников деверя матери по бабушкиной линии дяди Васи, вообще-то не работают
 показати весь коментар
 
Попробуйте отключить кацапов от интернета! Вырубить свифт, кацапам во все времена достаются технологии цивилизации а они его превращают в материал якутского скульптура. РФ не зупинилася, вона досі прагне втручатися у виборчий процес США, - директор ФБР Рей - Цензор.НЕТ 8398
 показати весь коментар
 
І що цікаво, жодного втручання Росії в українські вибори не зафіксовано...і воно й не дивно, бо ми ж не якась там Америка!
 показати весь коментар
 
Та да,америкосы какие-то тупые,шо им покажут или расскажут юдоСМИ,они и верят,почти как и в Раше и у нас.
 показати весь коментар
 
... а как они хотели?..у россии "сильный лидер" и "прекрасный парень", сам Трамп говорил.
 показати весь коментар
 
 
Носятся со своими выборами як дурень зi ступою. Нафига им АНБ, где только центральное управление 10 000 сотрудников, если их ольгинские, которые в двухэтажном доме помещаются, тиранят?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРФ не зупинилася, вона досі прагне втручатися у виборчий процес США, - директор ФБР Рей
 
 
 
 
 
 вгору