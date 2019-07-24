 РФ не зупинилася, вона досі прагне втручатися у виборчий процес США, - директор ФБР Рей

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, у цьому переконаний директор Федерального Бюро Розслідувань США Крістофер Рей, про що він заявив у вівторок, 23 липня, під час слухань у Сенаті Конгресу США.

"Росіяни, безперечно, налаштовані на втручання у наші вибори за допомогою операцій зовнішнього впливу", - відповів він на питання голови комітету з правоохоронної діяльності Сенату Конгресу США Ліндсі Грема, чи досі Росія намагається втручатися в американську виборчу систему.

На уточнювальне запитання сенатора Грема, чи означає це, що дій США зі стримування поведінки РФ, включно із санкціями та заявами, було недостатньо, директор ФБР відповів: "Мені здається, що допоки вони не спинилися, ми не зробили достатньо для стримування".

"Так", - відповів Рей на питання, чи росіяни продовжують займатися втручанням і нині.

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Як повідомлялося, спецпрокурор США Роберт Мюллер у своєму розслідуванні докладно описав спроби Росії втрутитися в президентські вибори 2016 року через хакерські злами, однак не знайшов жодних доказів можливої ​​змови кампанії Трампа з росіянами.

24 липня він уперше виступить у двох комітетах Палати представників Конгресу США щодо "російського" розслідування.

Слухання в Юридичному комітеті почнуться о 8:30 ранку за Вашингтоном. Після короткої перерви опівдні того ж дня Мюллер виступить перед Розвідувальним комітетом Палати представників США.