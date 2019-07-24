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 Ворог за добу один раз порушив "режим тиші" на Донбасі, втрат у ЗСУ немає. У противника - троє "двохсотих", - штаб

23 липня Збройні сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Луганського з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

Втрат з української сторони не зафіксовано.

За даними розвідки, 23 липня внаслідок підриву на вибуховому пристрої три окупанти загинули та один поранений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби 23 липня ворог здійснив один обстріл позицій ЗСУ під Луганським. Втрат немає, - штаб ООС

Від початку поточної доби війська противника не порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Ворог за добу один раз порушив режим тиші на Донбасі, втрат у ЗСУ немає. У противника - троє двохсотих, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139292
 
 
 Топ коментарі
 
смерть расіянсько-фашиським окупантам!!!! Гори у пеклі клята масковія!!!!
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Бережіть себе, хлопці.

Москалям - люта смерть.
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смерть расіянсько-фашиським окупантам!!!! Гори у пеклі клята масковія!!!!
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Такий режим тиші, що двохсоті з косами стоять
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ми дотримуємось перемиря, а кацапи - дохнуть. мені подобається така формула подій!
так тримати!
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Бережіть себе, хлопці.

Москалям - люта смерть.
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"Бабы еще нарожают"- сказал Путя, нежно поглаживая обиженного Медведева..
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Домовились про персональну відповідальність в разі порушення перемир'я.
Орки лізуть, наші перемовники мовчать..
Добре, хоч військові відповідають.
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Військові без наказу нічого не відповідають. Та куди ж тобі знати. У методичці ж цього не написано
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Я так понимаю, что наши ответный огонь не открывали. Ну-ну. Хотят своим благородством поразить кацапов насмерть?
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Ворог зазнав втрат через третю силу, ВСУ вогонь не відкривали.
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думаю, третю силу звідти поперли, щойно зеля керувати почав.
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На те вона й третя сила, що ніхто не знає хто вони))
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВорог за добу один раз порушив "режим тиші" на Донбасі, втрат у ЗСУ немає. У противника - троє "двохсотих", - штаб
 
 
 
 
 
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