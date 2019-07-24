 Ворог за добу один раз порушив "режим тиші" на Донбасі, втрат у ЗСУ немає. У противника - троє "двохсотих", - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Луганського з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

Втрат з української сторони не зафіксовано.

За даними розвідки, 23 липня внаслідок підриву на вибуховому пристрої три окупанти загинули та один поранений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби 23 липня ворог здійснив один обстріл позицій ЗСУ під Луганським. Втрат немає, - штаб ООС

Від початку поточної доби війська противника не порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться в повідомленні.