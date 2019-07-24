 Північна Корея захопила російське судно із 17 членами екіпажу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське РБК із посиланням на директора компанії, який володіє судном.
Судно було затримано за 53 морські милі від берега через нібито незаконний перетин кордону.
"Чому корейці придумали, що 50 миль – це "зона їхньої військової охорони", жодним міжнародним інститутом не визнано. Це нам сказали в посольстві", - зазначив директор компанії.
На борту перебувало 17 моряків, зокрема 15 громадян РФ і двоє громадян Південної Кореї. Усіх їх затримано.
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встретились с экипажем задержанного судна и активно работают над решением проблемы, сказали Интерфаксу в представительстве российского МИД во Владивостоке. Собеседники агентства уточнили, что дипломаты пытаются разрешить инцидент еще с 18 июля. «Сянхайлинь-8» задержали в 53 морских милях от берега, обвинив
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