 Північна Корея захопила російське судно із 17 членами екіпажу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське РБК із посиланням на директора компанії, який володіє судном.

Судно було затримано за 53 морські милі від берега через нібито незаконний перетин кордону.

"Чому корейці придумали, що 50 миль – це "зона їхньої військової охорони", жодним міжнародним інститутом не визнано. Це нам сказали в посольстві", - зазначив директор компанії.

На борту перебувало 17 моряків, зокрема 15 громадян РФ і двоє громадян Південної Кореї. Усіх їх затримано.

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