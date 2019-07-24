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 За кордоном
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 Північна Корея захопила російське судно із 17 членами екіпажу

Північнокорейські прикордонники захопили російське риболовецьке судно "Сянхайлинь-8".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське РБК із посиланням на директора компанії, який володіє судном.

Судно було затримано за 53 морські милі від берега через нібито незаконний перетин кордону.

"Чому корейці придумали, що 50 миль – це "зона їхньої військової охорони", жодним міжнародним інститутом не визнано. Це нам сказали в посольстві", - зазначив директор компанії.

На борту перебувало 17 моряків, зокрема 15 громадян РФ і двоє громадян Південної Кореї. Усіх їх затримано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вперше затримали північнокорейське судно за порушення режиму санкції

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139291
 
   
 Топ коментарі
 
"российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8"..... Северная Корея захватила российское судно с 17 членами экипажа - Цензор.НЕТ 7892 Северная Корея захватила российское судно с 17 членами экипажа - Цензор.НЕТ 7892 Северная Корея захватила российское судно с 17 членами экипажа - Цензор.НЕТ 7892

Северная Корея захватила российское судно с 17 членами экипажа - Цензор.НЕТ 5865 Теперь я видел все....

И они еще набиваются в братья....... Северная Корея захватила российское судно с 17 членами экипажа - Цензор.НЕТ 1090
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А им тоже закона морские не писаны! Параше можно Украинских моряков захватывать ?! Так и им теперь можно!
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В стране великого чучхе русакам понравится. Закон кармы всегда работает.
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Предъявы кацапов как-то по-дебильному выглядят.
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Последнее, что слышали россосийские моряки: -"Дави его, бл@дь!"...
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Можно посоветовать кацапам обратиться в Международный трибунал ООН по морскому праву, и посочувствовать...
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северокорейцам плевать на пуйла, они у китайцев с ладошки кормятся
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А по кацпским СМИ тишина, наверно считают что свои попали к своим
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Прикольно-и эти кацапофилы,как оказалось.Все кому не лень стараются подсрачник кацапам отвесить
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филы - которые любят. В данном случае в опу нежненько так, с вазелином
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...российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8". Источник: https://censor.net.ua/n3139291

😁😁😁
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Северокорейские пограничники задержали в Японском море российское рыболовное судно «Сянхайлинь-8». Об этом РБК сообщил директор «Северо-Восточной рыболовной компании» Виктор Седлер.По его словам, КНДР остановила сейнер в ночь на 17 июля, когда судно направлялось на промысел, но известно об этом стало только накануне. Представители российского посольства в КНДР
встретились с экипажем задержанного судна и активно работают над решением проблемы, сказали Интерфаксу в представительстве российского МИД во Владивостоке. Собеседники агентства уточнили, что дипломаты пытаются разрешить инцидент еще с 18 июля. «Сянхайлинь-8» задержали в 53 морских милях от берега, обвинив
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Подкинуть кацапью наркоту и дать пожизненное.
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Братушки, не братушки, закон един для всех.Уже президентов приплели... Да они об этом и не знают. Вопрос будут решать на уровне посольства. Капитан признает нарушение границы, объясняя это ошибкой.
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для кого это-для кого закон един для всех? это может для кацапни, насравшей на все международные законы, аннексировав Крым?
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вопрос тут максимально простой - вонючий кацап валит в спам
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Ты меня нюхал?))) А у тебя вода горячая есть? Ты моешся?
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Північна Корея захопила російське судно із 17 членами екіпажу - Цензор.НЕТ 1639 Roman Maksymyuk 11332737
вопрос тут максимально простой - вонючий кацап валит в спам,- человек тебе дело говорит, чебу рашка драная
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какое дело, дурилка картонная? называет территориальные воды Крыма российскими - это дело говорит? а ты ему поддакиваешь? коллаборант? ватник?
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Северный кореец и украинец братья на век
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Х**лопцы терпите! Нарушение законов это ваша фишечка!
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параша в у водах Півн. Кореї натрапила на свої ж граблі, що були у Керченській протоці: морський кордон ніким не визнаний
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Подавайте в морській трибунал довбо.би кацапські...
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Какой трибунал? Штраф заплатят и уйдут
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Вован щас направит на выручку судно "Фуйсними-9")
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПівнічна Корея захопила російське судно із 17 членами екіпажу
 
 
 
 
 
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