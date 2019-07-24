EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  9571  201
Матеріали за темою:
Все про:підрахунок (10) ЦВК (743)

 ЦВК опрацювала 98,95% протоколів: "Слуга народу" - 43,14%, "ОП - За життя" - 13,02%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Центральна виборча комісія опублікувала нові результати підрахунку протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради.

Дані доступні на сайті ЦВК, повідомляє Цензор.НЕТ.

За результатами опрацювання 98,95% протоколів у Верховну Раду IX скликання потрапляють 5 політичних партій.

"Слуга народу" отримала 43,14% (6 086 408 голосів);
"Опозиційна платформа - За життя" - 13,02% (1 840 922 голоси);
"Батьківщина" - 8,18% (1 155 401 голос);
"Європейська Солідарність" - 8,12% (1 146 936 голосів);
"Голос" - 5,84% (825 112 голосів).

Також читайте: Сім окружкомів гальмують внесення даних за результатами виборів в електронну систему ЦВК, - штаб "Слуги народу"

Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 4,01%, "Сила і честь" - 3,82%, "Опозиційний блок" - 3,03%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,40%, "Партія Шарія" - 2,23%, "Свобода" - 2,16%, "Громадянська позиція" - 1,05%.

ЦВК опрацювала 98,95% протоколів: Слуга народу - 43,14%, ОП - За життя - 13,02%, Батьківщина - 8,18%, Євросолідарність - 8,12%, Голос - 5,84% 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139290
 
 
 Топ коментарі
 
Это что дядя Петя с армией , вирою, мовою и армией порохоботов блогеров и ботоферм на цензоре итд набрал даже меньше чем баба Юля? Порохоботы браво ЦИК обработал 98,95% протоколов: "Слуга народа" - 43,14%, "ОП-За життя" - 13,02%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 9116
 показати весь коментар
 
Шіість сотих процента між Пєтєю і бабцею, ніби й дрібниці, а так приємно.
 показати весь коментар
 
Доброго ранку , Україно без порошенка !
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Украина должна быть благодарна Зеленскому и Слуге Народа. Если бы не они то победители выборов выглядели бы так. Но порохоботам естественно Медведчук милее Зеленского, потому и тявкают.

ЦВК опрацювала 98,95% протоколів: "Слуга народу" - 43,14%, "ОП - За життя" - 13,02%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 5955
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК опрацювала 98,95% протоколів: "Слуга народу" - 43,14%, "ОП - За життя" - 13,02%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12%, "Голос" - 5,84%
 
 
 
 
 
 вгору