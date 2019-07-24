 ЦВК опрацювала 98,95% протоколів: "Слуга народу" - 43,14%, "ОП - За життя" - 13,02%, "Батьківщина" - 8,18%, "Євросолідарність" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Дані доступні на сайті ЦВК, повідомляє Цензор.НЕТ.
За результатами опрацювання 98,95% протоколів у Верховну Раду IX скликання потрапляють 5 політичних партій.
"Слуга народу" отримала 43,14% (6 086 408 голосів);
"Опозиційна платформа - За життя" - 13,02% (1 840 922 голоси);
"Батьківщина" - 8,18% (1 155 401 голос);
"Європейська Солідарність" - 8,12% (1 146 936 голосів);
"Голос" - 5,84% (825 112 голосів).
Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 4,01%, "Сила і честь" - 3,82%, "Опозиційний блок" - 3,03%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,40%, "Партія Шарія" - 2,23%, "Свобода" - 2,16%, "Громадянська позиція" - 1,05%.