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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 За кордоном
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 Жителям ОРДЛО видано вже 7 тисяч російських паспортів, - губернатор Ростовської області РФ

У РФ стверджують, що заявки на отримання паспортів Росії подали близько 30 тисяч жителів окупованих регіонів Донецької та Луганської областей, а 7 тисяч осіб російський документ уже отримали.

Про це заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"На сьогодні близько 7 тис. паспорти отримали, 30 тис. очікують рішення", - сказав Голубєв.

За його словами, влада не побоюється конкуренції за робочі місця після приїзду в Ростовську область жителів окупованої України.

Читайте також: Паспортизація РФ жителів Донбасу - спланована провокація. Ми не залишимо це так, - секретар РНБО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139289
 
 
 Топ коментарі
 
Вагони треба підганяти. А то сидять дві старі шкури на сірій території і триндять, що їм треба міст. Бо їхні батьки сюди приїхали "быдло поднимать" в товарних вагонах з голою сракою і заїхали в побілені хати з садками де людей голодом винищили. Одні матюки.
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Так надо сразу лишать их украинских
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Вчера на одном из каналов выступал р.п.безсмертный.Говорил толково,пока телезрительница не задала вопрос о донбассе.И тут полилась хренькоторую на голову не натянешь - наши люди,надо помочь,они ждут,наша обязанность и пр.Полная неадекватность, истинному положению вещей на тех территориях.Наши люди,еще в 2014г.выехали не в рф,а в Украину.И не надо говорить,что им некуда ехать.Да,некуда было ехать,но ехали т.к.ощущали единение не с врагом из-за поребрика,а Украиной.Но основная масса валили в рф у них единение там.Когда их там загнали в глухомань, они вернулись на донбасс и вспгмнили,что паспорта то украинские,Самая большая ошибка таких как безсмертный в том,что они думают,что там ценят их старания.Там не ценят,там говорят,что ХОХЛЫ,обязаны им платить,обязаны давать воду,на халяву,обязаны,обязаны,обязаны.Но самиони никому,ничего не должны.
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Вагони треба підганяти. А то сидять дві старі шкури на сірій території і триндять, що їм треба міст. Бо їхні батьки сюди приїхали "быдло поднимать" в товарних вагонах з голою сракою і заїхали в побілені хати з садками де людей голодом винищили. Одні матюки.
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Ты по жизни заблудился. Ты лучше не матерись, а посмотри кто основал и строил ВСЕ города левобережья. Почитай "Путевые заметки" Чехова, где он пишет о малороссах (слова украинец онне знал) как о диковинке. Не надо придумывать историю.
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права голосовать и 180 дней прибытие без фин отчетности, за превышение срока депортация 5 лет.
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Можно лишить украинского гражданства за получения иностранного, считается как добровольный отказ от гражданства ч.1 ст. 19 Закона України "Про громадянствоУкраїни" (2001 года) Нужно их срочно лишать гражданства и запрещать на постоянное проживание в Украине и право голоса и т.д.
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выдать всем желающим, потом легче сортировать будет.
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особо то желающих волчий билет получить, маловато будет.
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У меня в связи с этим только ОДИН вопрос - украинские паспорта отобрали? Если да - то тогда всё в ажуре, вычеркнуть из всех списков и нехай гуляют по расее. А если остались - тогда бЯда.... придётся холить и лелеять эту сволочь.
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На каком основании отбирать? Назови - отберём... Придётся нам жить, рядом с этими гнидами... Единственное, что тешит - они увидели "русский мир", во всей красе... (Хотя, многие себя успокаивают тем, что "если-бы "хахлы" не сопротивлялись Путину, то мы-бы ели булки с мёдом, и водкой запивали...").
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30 тысяч? Один процент взрослого населения?
Примерно совпадает с процентом клинических идиотов в обществе.
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Нехай получают паспорта и едут на расею, там их столько сюрпризов ждёт. Всё-таки зов предков даёт о себе знать. Тянет таки на гнилые мокшанские болота эту кацапню заезжую.
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Ох, нет... Их не "тянет на гнилые мокшанские болота"... Они хотят, чтобы им "сделали хорошо" в Украине... (Бабка одна, в 2014-м, интервью "журнашлюхе" российской, давала: "Я живу в Киеве... Я русская, и хочу, чтобы у меня из окна была видна Россия...").
Их не тошнит от украинского сала и хлеба...Их тошнит от украинского языка... Почему? Причина проста - "рассеяне" привыкли себя везде считать "старшебратьями"... Как сказал, когда-то, Мустафа Джемилёв, они умудрялись жить десятилетиями, в Узбекистане, и требовать от узбеков, чтобы те говорили в их присутствии, на "абщепнятном" языке, потому что узбекский они те то что не знали, но и понимать не пытались...". Думаете, почему они ненавидят "гейропейцев" и "пиндосов"? Да потому что и те, и другие не считают их "исключительными", а то и просто, презирают, и в их присутствии "рассеяне" чувствуют себя "ущербными"...
Это, как в классе - есть "борзой" пацанчик ... Силёнок - не очень, с лидерами класса бороться, ссыкотно, он способен им только молча завидовать, и тихо ненавидеть... Но ведь надо куда-то, свои негативные эмоции, выплеснуть, показать своё превосходство? Вот он и выбирает себе жертву, послабее себя, и начинает её "чмырить"... Характерный пример - наш конфликт с Россией...
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Вы, кретины, действительно не понимаете? Никуда они не поедут. Но скоро вместо защиты рускоговорящих путин будет "защищать" уже граждан рассеи. Да пусть их там будет хоть 1 хоть 2 процента - это уже не важно. Он защищает "своих" граждан.
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А раньше было не так ? Они пять лет "защищают русскоязычных от биндер".
Какая разница - что они выберут в качестве предлога ? У них 10 тысяч единиц ЯО, потому они делают всё что хотят.
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ножек Трампа точно не будет, Буш был Ангелом..........
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Может и будут, но на весьма жёстких условиях, типа сдачи ключей от ядерного чемоданчика.
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чемоданчит подберут во время голодного обморока, на пол не упадет, биоматериал должен быть закопан при любых раскладах.
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Да фиг там. крысеныш слишком всех западных устраивает. А то,что нам прийдет кирдык - их особо не волнует. Они считают єто приемлемой ценой за свою безопасность
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Настоящий друг Украины - Америка. А европейцы - да, их дружба заканчивается там где начинается их кошелёк.
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Их дружба заканчивается там,где начинается прагматизм.

Вот кто уж действительно может действовать алогично - Канада,ну это очень легко обьяснить
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дешевле скотовагоном отправить в радную говень.
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Ну пусть себе в Россею забирает вагонами и там защищает.
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Вчера на одном из каналов выступал р.п.безсмертный.Говорил толково,пока телезрительница не задала вопрос о донбассе.И тут полилась хренькоторую на голову не натянешь - наши люди,надо помочь,они ждут,наша обязанность и пр.Полная неадекватность, истинному положению вещей на тех территориях.Наши люди,еще в 2014г.выехали не в рф,а в Украину.И не надо говорить,что им некуда ехать.Да,некуда было ехать,но ехали т.к.ощущали единение не с врагом из-за поребрика,а Украиной.Но основная масса валили в рф у них единение там.Когда их там загнали в глухомань, они вернулись на донбасс и вспгмнили,что паспорта то украинские,Самая большая ошибка таких как безсмертный в том,что они думают,что там ценят их старания.Там не ценят,там говорят,что ХОХЛЫ,обязаны им платить,обязаны давать воду,на халяву,обязаны,обязаны,обязаны.Но самиони никому,ничего не должны.
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Да нет на Донбассе наших людей. Наши 1,5 млн выехали и ждут возвращения обратно в освобожденный Донецк
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Параша ждьот вас, призывно булькая дерьмом!!
😜
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Венгрія 100 000 видала, Румунія те саме і шо ?!
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Давайте еще больше выдавайте. И дружными рядами в Ростов. Мы не возражаем.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономЖителям ОРДЛО видано вже 7 тисяч російських паспортів, - губернатор Ростовської області РФ
 
 
 
 
 
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