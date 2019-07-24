 Жителям ОРДЛО видано вже 7 тисяч російських паспортів, - губернатор Ростовської області РФ

Про це заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"На сьогодні близько 7 тис. паспорти отримали, 30 тис. очікують рішення", - сказав Голубєв.

За його словами, влада не побоюється конкуренції за робочі місця після приїзду в Ростовську область жителів окупованої України.

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