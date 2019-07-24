 Жителям ОРДЛО видано вже 7 тисяч російських паспортів, - губернатор Ростовської області РФ

Про це заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"На сьогодні близько 7 тис. паспорти отримали, 30 тис. очікують рішення", - сказав Голубєв.
За його словами, влада не побоюється конкуренції за робочі місця після приїзду в Ростовську область жителів окупованої України.
Примерно совпадает с процентом клинических идиотов в обществе.
Их не тошнит от украинского сала и хлеба...Их тошнит от украинского языка... Почему? Причина проста - "рассеяне" привыкли себя везде считать "старшебратьями"... Как сказал, когда-то, Мустафа Джемилёв, они умудрялись жить десятилетиями, в Узбекистане, и требовать от узбеков, чтобы те говорили в их присутствии, на "абщепнятном" языке, потому что узбекский они те то что не знали, но и понимать не пытались...". Думаете, почему они ненавидят "гейропейцев" и "пиндосов"? Да потому что и те, и другие не считают их "исключительными", а то и просто, презирают, и в их присутствии "рассеяне" чувствуют себя "ущербными"...
Это, как в классе - есть "борзой" пацанчик ... Силёнок - не очень, с лидерами класса бороться, ссыкотно, он способен им только молча завидовать, и тихо ненавидеть... Но ведь надо куда-то, свои негативные эмоции, выплеснуть, показать своё превосходство? Вот он и выбирает себе жертву, послабее себя, и начинает её "чмырить"... Характерный пример - наш конфликт с Россией...
Какая разница - что они выберут в качестве предлога ? У них 10 тысяч единиц ЯО, потому они делают всё что хотят.
https://www.globalnpo.org/AU/St-Peters/398328290647886/SLAVA-Ukrainian-Cultural-Centre-Inc
Вот кто уж действительно может действовать алогично - Канада,ну это очень легко обьяснить
😜