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Все про:армія РФ (1981) літак (705) Південна Корея (59)

 Винищувачі Південної Кореї відкрили вогонь по російському військовому літаку після порушення ним кордону

Винищувачі Південної Кореї відкрили вогонь по літаку РФ за порушення повітряного простору країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН.

За даними південнокорейських військових, російський розвідувальний літак уперше пролетів поблизу островів Токто і не зважав на попереджувальні сигнали.

У відповідь військові здійснили 360 пострілів. Крім нього, ПВО Південної Кореї зафіксували поблизу своїх кордонів ще два російські бомбардувальники та два китайські літаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через російські бомбардувальники Південна Корея підняла авіацію

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139288
 
   
 Топ коментарі
 
Ну а шо? Вы ж еще со времен совка мечтали "схлестнутся с пиндосами". Вон пехота ваша в Сирии схлестнулась...Почему бы теперь еще вашим летучим ведрам с гайками не попробовать?
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Ранее была новость про то что открыли предупредительный огонь... Теперь что огонь по самолету. Так где же правда?
P.s. 360 выстрелов по самолету и даже не сбили... Видать хреновые летчики.
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Не по самолету, а предупредительные. Если бы ПО самолету, думаю, сейчас другие новости были бы...
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Ранее была новость про то что открыли предупредительный огонь... Теперь что огонь по самолету. Так где же правда?
P.s. 360 выстрелов по самолету и даже не сбили... Видать хреновые летчики.
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Смотря из чего стрелять. 25-мм авиапушка-гатлинг имеет скорострельность 3 300 выс/мин. 360 выстрелов - это 2-3 очереди.
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По данным ТСН - дальше можно не читать
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Ну да, вот только американские (ну и южнокорейские соответственно) истребители последние 50 лет вооружают 20 мм пушками М61 со скорострельностью 6000 выс/мин. и боекомплектом около 500 выстрелов. Истребители Южной Кореи открыли огонь по российскому военному самолету после нарушения ним границы - Цензор.НЕТ 3130. Есть еще подвесные пушечные контейнеры с 30 мм пушками, но там 1500 выс/мин. и боекомплект 360 выстрелов. Все это добро шмаляет очередями по 30-50 выстрелов. Так что повеселились корейцы от души, по полбоекомплекта высадили. Истребители Южной Кореи открыли огонь по российскому военному самолету после нарушения ним границы - Цензор.НЕТ 8485 Просто сбивать не собирались, шмаляли предупредительные.
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Я ж не знаю, на чем именно корейцы( кста, не факт, шо корейцы) летали. На F-35 как раз GAU-12/U Equalizer.
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Ну во-первых, на F-35 стоит GAU-22/A созданная на основе GAU-12, специально для него. Истребители Южной Кореи открыли огонь по российскому военному самолету после нарушения ним границы - Цензор.НЕТ 7362 А во-вторых, ты серьёзно мог предположить, что корейцы "бросят в бой все свои F-35, т.е. оба сразу"? Истребители Южной Кореи открыли огонь по российскому военному самолету после нарушения ним границы - Цензор.НЕТ 4401 Они их пару месяцев как получили и еще даже не приняли на вооружение. Ну а предположить, что "не факт, шо корейцы", это уже вообще детский сад..... младшая ясельная группа. Это из разряда "негров на БТРах"
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Не 2 а аж 4. Истребители Южной Кореи открыли огонь по российскому военному самолету после нарушения ним границы - Цензор.НЕТ 9294 И американские пилоты регулярно летают с южнокорейских военных аэродромов вместе с южнокорейскими.
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Не 4 а 2. 17-е авиакрыло на авиабазе Чхонджу..... BND в курсе..... Истребители Южной Кореи открыли огонь по российскому военному самолету после нарушения ним границы - Цензор.НЕТ 6728. Ну и американцы летают, но на своих машинах, под своими транспондерами и опознавательными знаками. Так что шмалять в чужом воздушном пространстве, да еще и по совсем чужим самолетам...... . это уже вообще детский сад..... младшая ясельная группа. Это из разряда "негров на БТРах". Истребители Южной Кореи открыли огонь по российскому военному самолету после нарушения ним границы - Цензор.НЕТ 6728. Ну или как американские инструкторы на передке на Донбассе.....
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Победил. Истребители Южной Кореи открыли огонь по российскому военному самолету после нарушения ним границы - Цензор.НЕТ 6031 И все равно GAU-22/A -это просто облегченная четырехствольная GAU-12/U Equalizer. Истребители Южной Кореи открыли огонь по российскому военному самолету после нарушения ним границы - Цензор.НЕТ 864
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Макс, да успокойся...Захотели бы - сбили "корыто" из Серышево... Открыли огонь предупредительный, потому что "русские", кроме своего языка (и то, "через слово", без переплетания матом), никакого не понимают... Прямо как в Турции, с Су-24... Ему, дураку, по-английски : "Не ходи по копаному!", а он "Мая твая не панимай...". Пришлось объяснить при помощи ракеты... (Су-24 слишком быстро летает, пушки бесполезны, как предупредительная мера...). А тут "дозвуковое корыто", Ту-95, "Медведь", проекта 50-х годов ХХ века...
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Там еще были пара A-50. И заходили они в воздушное пространство несколько раз примерно по 30 мин.
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А что такое А-50? "Что за "чудо-юдо"? Я таких самолётов, в перечне военной авиации РФ, не слышал... Что-то новенькое, из "наноконструкций"?...
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Корейці молодці, не сцять стріляти по російським літакам які можуть нести ядерну зброю! Наступного разу зіб'ють!
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Виталий, хочется шоб его вообще расстреляли....
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ну вообще-то сложно сбить разведсамолет из калаша, даже выпустив 12 магазинов...)))
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Скорее хреновые писаки заголовков и новостей.
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если про самолёты, то вот какие красавцы сели на заправку в Латвии (Лиелварде)



Foto: Lielvārdē uzņem un uztanko pasaulē modernākos iznīcinātājus 'F-35'
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Лаптерейховые ватолеты должны обязательно сразиться с пендосовскими F-35. Доколе бусурмане будут подбираться к нарассеюшке? Разве дилды за это воевали?
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Учёт в психдиспансере!?
Не, не слышал.
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Ну а шо? Вы ж еще со времен совка мечтали "схлестнутся с пиндосами". Вон пехота ваша в Сирии схлестнулась...Почему бы теперь еще вашим летучим ведрам с гайками не попробовать?
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Красота, конечно, субъективна, НО, назвать ЭТО красивым - язык не поворачивается.
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А ты в зеркало посмотри и сглотни от отвращения Истребители Южной Кореи открыли огонь по российскому военному самолету после нарушения ним границы - Цензор.НЕТ 4466
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Не по самолету, а предупредительные. Если бы ПО самолету, думаю, сейчас другие новости были бы...
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" .... і дорогая нє узнаєт, как"ой в пілота бил конєц..."
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Никто в здравом уме даже в сторону стратега не станет стрелять ибо неизвестно шо у него там в брюхе. И при случайном попадании возможен гигантским случайный бадабум. Новость утка от начала и конца. Выстрелены были только тепловые ловушки
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Они все посылаются на корейское агентство
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не правильно, там они своих защищали, и пространство тоже ихнее
ымперия
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Ядерное не взорвется от падения!
Не раз уже падали, даже несколько бомб хрен достали из моря.
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Леопольд Другий.
А кому треба щоб воно в морі гнило, навіть якщо гарантовано не розірветься? Зігниє та й ще більше засвинить, аніж би був вибух.
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А что, сейчас все военные самолёты (особенно разведчики) просто так носят в брюхе ядерные боеголовки? А если навернётся на своей территории? Повеселил.
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кстати да, посмотрел видео - таки ловушки.. как будто усрались..
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Не кажіть , мабуть в орді відкопали "духовного" хана , от він їх і направляє...
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Лезет туда, куда их пускают. Вот, например, к туркам без предупреждения уже, похоже, не рискует. Идиотам надо в лоб объяснять, политесов они не понимают.
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Сеном хоть накормили из расеянских гуманитарных поставок?
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ого, на цензоре, оперативность аж зашкаливает=))
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"Кроме него, ПВО Южной Кореи зафиксировали вблизи своих границ еще два российских бомбардировщика и два китайских самолета."
Похоже кацапы с китайцами там летают вообще не обращая внимание на потуги и выстрелы южнокорейцев. Пора вступить в дело Штатам.
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США заявили об уничтожении второго иранского беспилотника
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Вот разошлись. Так у Ирана все беспилотники кончатся. Трамп просто зверюга лютая.
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И какой результат этих 360 выстрелов .
ТУ- 95 все равно на ходу !

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Результат - мокрые штанишки лапотных пилотов. Теперь спереди они желтые, а сзади коричневые.
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Если бы стреляли на поражение, ты бы уже была бухая в хлам, поминая свежезашкваренных хероев раисси.
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Да это "курица лахтинская", "затычка во всех дырках"... Недостаток мозгов заменяет агрессивностью и нахальством... Попробуй, попикируйся с ней - увидишь... Дерьмом начнёт плеваться - "шо коровья жопа, после яблочной "диеты"...
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Иди мужу щи варить! Бляха-муха, "лахтинская курица" уже и в протоколе воздушных происшествий, разбирается! Да "попугали" твоих "воздушных героев"... Дали несколько очередей, наискосок курса, перед мордой, да и всё... Если-бы по движкам влупили, то опять пришлось очередных дур, уже в Серышево, называть "десятидолларовыми шлюхами"...
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пора и Украине делать легкий боевой самолт, как в Южной Корее...
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Украине нужны зенитные ракеты, а не лёгкий самолёт.
И ракеты у нас есть.
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Стоит нарушить центровку хотя бы одного винта, и двигатель вырывается из мотогондолы, а сами лопасти пробивают фюзеляж, кроша проводку и трубопроводы. Так что корейцы дали пару очередей параллельно курсу.
Но это лучше, чем европейская озабоченность.
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Рядом с московией никакое ПВО достаточным не бывает.
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Украине "нужен Литвин", нужны боевые самолёты, нужны дороги - много чего Украине нужно.
Но воевать истребителями с московией никто не будет.
Весь разговор через зенитный прицел.
Украина скорее обзаведётся боевыми дронами, чем истребителями.
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зрк всегда подавлялись и будут подавлятся..а дроны кто будет делать.. КБ "Луч"?
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Новость по второму разу пошла, наверно редактор новый, первую не заметил
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По данным ТСН. Очередная брэхня значит
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Кстати, а какие в Южной Кореи истребители ? Эфки ?
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Устарела статья. В 2014 корейцы заключили контракт на 40 Ф-35, в марте 2019 начали получать.
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Жаль не сбили.
Интересно, а кацапские пилоты подгузники одевают когда получают задание незаконно вторгнуться на территорию другого государства? 🤔
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Странно почему цензор так долго "тормозил"эту новость? Интересна реакция мокшей-все те же на манеже.....ничего не нарушали,никто не стрелял,белые пушистые..........Жаль не я пилот южнокорея- я бы "предупредил" одни колеса бы остались!!!!!
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В ответ военные совершили 360 выстрелов
Винищувачі Південної Кореї відкрили вогонь по російському військовому літаку після порушення ним кордону - Цензор.НЕТ 1779
По ним стреляли??
360 выстрелов и ни одного попадания. Даже слепой должен был попасть.
.
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острів називається Токушіма (кілька каменів у воді) ...************-50 ... Ил-76 перероблений під "подобие" АВАКС ...а стріляли як попередження за 1км поперед ********* причому два рази ...перший раз 270 набоїв а коли корито розвернулося воно знову попало у "корейську зону" прийшлося стріляти знову 90шт ... корейці могли збити ту "*****" але поки гімно іхтамнетов летіло б до землі то могло випасти з "зони" уяви що б тоді "піднялося" ...злобные корейские империалисты сбили мирный раССиский лайнер ...політика
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВинищувачі Південної Кореї відкрили вогонь по російському військовому літаку після порушення ним кордону
 
 
 
 
 
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