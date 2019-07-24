 Винищувачі Південної Кореї відкрили вогонь по російському військовому літаку після порушення ним кордону

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН.
За даними південнокорейських військових, російський розвідувальний літак уперше пролетів поблизу островів Токто і не зважав на попереджувальні сигнали.
У відповідь військові здійснили 360 пострілів. Крім нього, ПВО Південної Кореї зафіксували поблизу своїх кордонів ще два російські бомбардувальники та два китайські літаки.
P.s. 360 выстрелов по самолету и даже не сбили... Видать хреновые летчики.
Foto: Lielvārdē uzņem un uztanko pasaulē modernākos iznīcinātājus 'F-35'
Не, не слышал.
23.07.19 08:16 Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь из-за вторжения военных самолетов РФ в воздушное пространство страны
Минобороны РФ в привычном стиле заявило
вы всё вретечто их истребители воздушного пространства Южной Кореи не нарушали, а также заявило об отсутствии предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей, как обычно перейдя к угрозам
ымперия
Не раз уже падали, даже несколько бомб хрен достали из моря.
А кому треба щоб воно в морі гнило, навіть якщо гарантовано не розірветься? Зігниє та й ще більше засвинить, аніж би був вибух.
Похоже кацапы с китайцами там летают вообще не обращая внимание на потуги и выстрелы южнокорейцев. Пора вступить в дело Штатам.
ТУ- 95 все равно на ходу !
И ракеты у нас есть.
Но это лучше, чем европейская озабоченность.
Но воевать истребителями с московией никто не будет.
Весь разговор через зенитный прицел.
Украина скорее обзаведётся боевыми дронами, чем истребителями.
Интересно, а кацапские пилоты подгузники одевают когда получают задание незаконно вторгнуться на территорию другого государства? 🤔
По ним стреляли??
360 выстрелов и ни одного попадания. Даже слепой должен был попасть.
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