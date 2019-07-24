 Винищувачі Південної Кореї відкрили вогонь по російському військовому літаку після порушення ним кордону

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН.

За даними південнокорейських військових, російський розвідувальний літак уперше пролетів поблизу островів Токто і не зважав на попереджувальні сигнали.

У відповідь військові здійснили 360 пострілів. Крім нього, ПВО Південної Кореї зафіксували поблизу своїх кордонів ще два російські бомбардувальники та два китайські літаки.

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