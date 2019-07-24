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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 Кандидат від "ЄС" Бондар вирвав перемогу у конкурентів зі "Слуги народу" та "Голосу" на Львівщині: відрив від 2 місця - 140 голосів, від 3 - 470

У 119 окрузі (Львівська область) переміг кандидат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар. За нього проголосувало 12 790 виборців. За кандидата від партії "Слуга народу" Ореста Кавецького проголосувало 12 650 виборців, а за кандидата від партії "Голос" Олега Шибу віддали свої голоси 12 321 особа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт ЦВК.

За інформацією ЦВК, підрахунок голосів в окрузі завершено.

Наразі це округ, на якому зафіксовано мінімальний розрив між першим і другим місцем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 106-му окрузі в Луганській області зафіксовано фальсифікації на користь кандидата від "ОПЗЖ" Черниша. Буде перерахунок голосів. ВIДЕО

Кандидат від ЄС Бондар вирвав перемогу у конкурентів зі Слуги народу та Голосу на Львівщині: відрив від 2 місця - 140 голосів, від 3 - 470 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139286
 
   
 Топ коментарі
 
Выборы на округе выиграл майдановец и АТОшник---чего зеленая плесень так возбудилась?
На одного честного и настоящего человека в Раде больше!
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Михаил Бондарь: - его сотня обеспечивала безопасность Дома профсоюзов, где находился штаб самообороны Майдана и Штаб национального сопротивления. Вместе с третьей сотней, десятая сотня удерживала третью баррикаду на Михайловской улице, патрулировала баррикаду на улице Грушевского. 18 февраля 2014 рубеж 10-й сотни был недалеко от Дома офицеров и Мариинского парка.
В феврале 2014 года записался в ряды Национальной гвардии, затем отправился в зону антитеррористической операции.В АТО был сначала заместителем командира взвода, а затем командиром отделения первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины им. Кульчицкого.
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ну хоть какая то радость для порохоботов)))а то везде--тотальная зрада))
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та тебя надо в один барак с парашенкой бы, только закон не позволяет, яка повага, хахлакацапина?? про реформы согласен, гидрант его не просто не посадил за пять лет, реанимировал, ничего, теперь можно в открытую вместе в буфет ходить, как бы случайно))
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Такой малый разрыв может означать вброс за кандидата от ПЕСа....проверить будет правильно, хотя там Петя недочеловек тоесть полубог, всё может быть!
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Та везде вбрасывали за зебильного клоуна и его партию безработных, уймись
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Зебобики - Первое требование украинцев к Зеленскому, посадить Медведчука, Бойко, Добкина, Кернеса. Вы этого требовали от Порошенко, вы будите вынуждены требовать этого и от Зеленского. В отказ идти уже поздно.
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не переживай, требования никуда не делись, только сейчас к списку ещё добавился параша со всей своей п*здобратией
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Зеб, не вижу твоих требований к Зелемойскому их посадить.
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Пусть понаблюдают москалики с высокой бутылки ******* на которой сидят задом.И длинная же зелёная сопля им попала-до сих пор глотают-проглотить не могут.Может лопатой подсобить?
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Любимый президент львовян это Порошенко, за него и на Майдан приезжали. Вместе всей Украине мусор подбрасывали. За кого же ещё они могут голосовать, только от Порошенко.
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Ну все, у соецефалов появился повод праздновать до утра - соевому мародеру удалось провести по мажоритарке аж второго депутата, и то с гигантским перевесом в 140 голосов о представителя СН!!! И это в Львовской области, с которой свинорошен вообще не вылазил целый месяц!!! Поистине гигантская перемоха 8-процентной ылиты с карпатских полонин и хуторов!
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С офшорньіх панам и мальдив мокрьіе печати-не видишь?
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В одеській обл. переміг Льоха Гончаренко. Дуже радий за хлопця. ********** насниться кошмар)
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А що поробиш? Вас таких багато. Чи гончаренко не від БПП верещав усі роки?
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Перед этим он изрядно прославлял рыгов и рузьке мир, таская на себе колорадские ленточки, пока не влюбился в барыгу...
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Радость какая- песик Гончаренко пролез под лавку парламента.Лёха уже в нервной трясучке-прячется от волкодавов Треьякова,Кононенко,Грановского-те тупо из зависти у входа загрызут,растерзают и сожрут не подавятся.
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Просто Льоха самий тупий в БПП, а зараз тренд на тупих пі3даболів нові обличчя)))
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Леха в тренде ББП - чем тупее, тем выше должность. Леха ж был зам главы фракции?
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очередное гавно типа козака гаврилюка)))хотя в партии ПЕС все дообоебы
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Тепер цей день у соєвоіі вати буде святковим?)) І як гарно написано - "потужно вирвав!"))
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На Львівщині!
На, начебто, ********.
Ледь набрав 15% і з великими потугами ледь проліз.
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І це зовсім не мінімальний розрив голосів.
Ось мінімальний - 96 голосів.
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp040pt001f01=919pf7331=51.html
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Тут взагалі то якась муйня, що це за округ де 220 голосів вистачило для перемоги, в тому ж 119, це навіть не в перший десятці результат.
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Вопрос в другом.Откуда на том округе взялось столько прибацанньіх, проголосовавших за медведчуковскую шестерку кавецкого из слуги урода?
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Львовяне! У Вас всё с головой нормально? Или вы в Польшу, а остальным - Порошена на содержание?
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А хто винен, що Зе виставив на цей округ прихвостня Медведчука???
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Так хоть один регион за Украину, а не за партию клоунов в кокошниках)
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Зелеботы огорчаются победой майдановца над человеком Медведчука? Это могут быть только боты, проплаченые с Лахты.
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Барыга дискредитировал майдан и его участников, похерив расследование и отпустив подозреваемых. Поднял мертвого со дна и вернул в политику. И да, можешь не сомневаться: три четверти страны - это конечно наемники с Лахты.
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Это люмпены, их примерно 30 процентов, бабушки, смотрящие сватов и приспешники квартальные
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Да, Львов, похоже, это все, что осталось от Украины.
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Зішкребемо зелену плєсєнь! Слава Україні!
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ну як сказати.... от на закарпатті зелені гниди взяли одну мажорку із 6. та й то дякуючи тому, шо вчорашні скоториги топили виключно лише балогу, навіть 100% процентного двійника йому всунули)))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКандидат від "ЄС" Бондар вирвав перемогу у конкурентів зі "Слуги народу" та "Голосу" на Львівщині: відрив від 2 місця - 140 голосів, від 3 - 470
 
 
 
 
 
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