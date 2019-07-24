 Кандидат від "ЄС" Бондар вирвав перемогу у конкурентів зі "Слуги народу" та "Голосу" на Львівщині: відрив від 2 місця - 140 голосів, від 3 - 470

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт ЦВК.
За інформацією ЦВК, підрахунок голосів в окрузі завершено.
Наразі це округ, на якому зафіксовано мінімальний розрив між першим і другим місцем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт ЦВК.
За інформацією ЦВК, підрахунок голосів в окрузі завершено.
Наразі це округ, на якому зафіксовано мінімальний розрив між першим і другим місцем.
тупих пі3даболівнові обличчя)))
На, начебто, ********.
Ледь набрав 15% і з великими потугами ледь проліз.
Ось мінімальний - 96 голосів.
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp040pt001f01=919pf7331=51.html