 Кандидат від "ЄС" Бондар вирвав перемогу у конкурентів зі "Слуги народу" та "Голосу" на Львівщині: відрив від 2 місця - 140 голосів, від 3 - 470

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт ЦВК.

За інформацією ЦВК, підрахунок голосів в окрузі завершено.

Наразі це округ, на якому зафіксовано мінімальний розрив між першим і другим місцем.

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