 Фахівця зі знищення російської агентури полковника Андрущенка призначено на посаду голови Департаменту захисту національної державності СБУ, - Бутусов

Про це він написав у Фейсбуці.

Бутусов зазначив: "Президент Володимир Зеленський призначив главою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України полковника Сергія Андрущенка. ДЗНД - це одна з ключових структур безпеки держави, тож призначення знакове.

У 2014-му році Андрущенко став начальником управління "Т" - управління боротьби з тероризмом у Департаменті захисту національної державності.

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Андрущенко брав активну участь розкритті багатьох терористичних актів, скоєних російськими спецслужбами. Зокрема, в розкритті підриву протипіхотної міни в Харкові 22 лютого 2015 року на шляху української демонстрації, в результаті якого загинуло 4 людини, включно з неповнолітнім Данею Дідіком (до слова, мер Харкова Кернес, відомий своїми сепаратистськими настроями, відмовляється називати школу, де навчався Даня, ім'ям загиблого Народного Героя).

Також Андрущенко контролював викриття російського пропагандиста Кирила Вишинського, який діяв під прикриттям керівника РИА Новости в Україні, і нагородженого російської медаллю "За повернення Криму".

Андрущенко не піарився, не ліз на камери, був постійно в справі. Нагороди та відзнаки отримав заслужені.

Він звільнився з СБУ в 2018-му, з поста заступника начальника ДЗНД - а зараз повернувся на службу начальником.

На високу посаду призначено справжнього професіоналаЮ який має реальні заслуги у нищенні російської агентури в Україні.

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Сподіваюся, що і діяти буде відповідно, зосередивши зусилля на протидії реальним загрозам державі - а це насамперед проросійський реванш, фінансування ЗМІ і політичних партій в Україні Російською Федерацією.

Призначення знакове, і це багато про що говорить".