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Все про:призначення (401) СБУ (4541) Бутусов Юрій (988)

 Фахівця зі знищення російської агентури полковника Андрущенка призначено на посаду голови Департаменту захисту національної державності СБУ, - Бутусов

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов вважає, що новий глава Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Андрущенко – це реальний професіонал, який має реальні заслуги у нищенні російської агентури в Україні.

Про це він написав у Фейсбуці.

Бутусов зазначив: "Президент Володимир Зеленський призначив главою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України полковника Сергія Андрущенка. ДЗНД - це одна з ключових структур безпеки держави, тож призначення знакове.

У 2014-му році Андрущенко став начальником управління "Т" - управління боротьби з тероризмом у Департаменті захисту національної державності.

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Андрущенко брав активну участь розкритті багатьох терористичних актів, скоєних російськими спецслужбами. Зокрема, в розкритті підриву протипіхотної міни в Харкові 22 лютого 2015 року на шляху української демонстрації, в результаті якого загинуло 4 людини, включно з неповнолітнім Данею Дідіком (до слова, мер Харкова Кернес, відомий своїми сепаратистськими настроями, відмовляється називати школу, де навчався Даня, ім'ям загиблого Народного Героя).

Також Андрущенко контролював викриття російського пропагандиста Кирила Вишинського, який діяв під прикриттям керівника РИА Новости в Україні, і нагородженого російської медаллю "За повернення Криму".

Андрущенко не піарився, не ліз на камери, був постійно в справі. Нагороди та відзнаки отримав заслужені.

Він звільнився з СБУ в 2018-му, з поста заступника начальника ДЗНД - а зараз повернувся на службу начальником.

На високу посаду призначено справжнього професіоналаЮ який має реальні заслуги у нищенні російської агентури в Україні.

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Сподіваюся, що і діяти буде відповідно, зосередивши зусилля на протидії реальним загрозам державі - а це насамперед проросійський реванш, фінансування ЗМІ і політичних партій в Україні Російською Федерацією.

Призначення знакове, і це багато про що говорить".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139284
 
   
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Ну, про хомчака тут писалось то же самое.
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Согласен После того , как здесь хвалили Хомчака , который по факту бросил раненного бойца и это самое малое , что ему можно предъявить , приходится проверять об Андрущенко из нескольких источников
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Тепер потрібно зробити все щоб його не підірвали як його колег з військової розвідки! Спочатку потрібно відібрати доступи до системи відеокамер Києва у податкової поліції та взагалі всіх крім СБУ і всі хто захочуть отримати доступ до відеокамер Києва, мають отримувати його в СБУ і фіксувати для чого вони переглядали камери! Саме за допомоги відеокамер, які бездумно світяться в Інтернет, російська розвідка і змогла спланувати і реалізувати теракт і не один! Система відеоспостереження під час війни має бути в надійних руках. А всі хто нею користуються мають бути під наглядом СБУ! Те саме стосуєтсья всіх національних баз даних, ДПСУ, податкової, міліції, ДАЇ, судів, мінюсту, паспортні бази, медичні бази, навчальні бази! Все що має цінність для ворога має бути закрито і доступ до баз має бути обмежений, має фіксуватись хто заходив, що дивився, з якого комп'ютера, по якому паролю! Будь яка сумнівна активність користувачів має миттєво присікатись та ретельно розслідуватись!
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МТ-ДЮКЕР"
Адреса 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ АНІЩЕНКА, будинок 3 А

Директор Андрущенко Сергій Анатолійович

Стан зареєстровано
Основний вид діяльності
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівельВласники на 16.07.2019
Андрущенко Сергій Анатолійович, внесок - 1 000 грн, 100%
БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- АНДРУЩЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
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Это же кадры щоколяного барыги и соевого СБУ, как ЗЕкловун мог назначить Петиного прихвостня??
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Бедные ЗЕбилы, это что ж выходит, их божок ЗЕкловун назначил Петиного СБУшника...Шо теперь ЗЕбилам визжать..це зрада чи перемога??
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Ещё зрада для ЗЕбилов

Зеленский уволил советника Порошенко. И вновь назначил его

Зеленский уволил Руслана Демченко с поста советника президента, а потом восстановил его в должности.
Соответствующие указы №547/2019 и №548/2019 были опубликованы на официальном сайте президента во вторник, 23 июля.
Отметим, Демченко занимал должность советника главы государства при пятом президенте Петре Порошенко (2014-2019).
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Вай - вей, советник Порошенко теперь советник ЗЕкловуна. Бедные зебики, вроде и нельзя быть против, потому что это же их ЗЕкловун сам назначил, но с другой стороны как же быть за шоколадного советника Демченко?? Как быть, как же быть среднестатистическому ЗЕбилу??
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это называется переназначил на должности, по теме на мой вопрос будет ответ?
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Тупица, неужели все СБУшники, работавшие при Пете стали его собственностью?
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Осмелюсь спросить у специалистов департамента защиты национальной

безопасности Украины -
как продвигается дело с крадеными серверами из АП порошенко с
инфой государственной важности .
На посаду глави департаменту захисту національної державності СБУ призначено фахівця зі знищення російської агентури полковника Андрущенка, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5589 На посаду глави департаменту захисту національної державності СБУ призначено фахівця зі знищення російської агентури полковника Андрущенка, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5589
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Зрада,
Огент Кремля, моссада и цру, будет делать все, что бы ликвидировать "5 копийок", "Aby" и прочих порохоботов Фахівця зі знищення російської агентури полковника Андрущенка призначено на посаду голови Департаменту захисту національної державності СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3771
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Теперь, самое главное, чтоб его не взорвали..
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Респект мудрости. Необходимая статья. Теперь есть вероятность, что "Цензор" не закроют.
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Андрущенко... В списках любителей вафельной крошки не значится. Значит...
ЗРАДА! ЗРАДА! АнДРУщенко! Ан - значит продал секреты украинских самолётов! А как вам это!? ДРУ - почти что ГРУ!!! А вот это: Щенко - приставка, говорящая, что на самом деле опыта нет! Продаст врагу Украину!!! Или ещё хуже - продаст Рошен и секрет производства коробки к Киевскому торту!!!
Что, зебилы, поняли наконец, что натворили!!!?
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Ты шаурмы объелся забористой? По рецепту Зе?
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Назначение знаковое, и это о многом говорит". (с)
Ни о чем не говорит. Кинули кость народу, а сами займутся распределением потоков, бггг.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоФахівця зі знищення російської агентури полковника Андрущенка призначено на посаду голови Департаменту захисту національної державності СБУ, - Бутусов
 
 
 
 
 
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