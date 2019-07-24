 Фахівця зі знищення російської агентури полковника Андрущенка призначено на посаду голови Департаменту захисту національної державності СБУ, - Бутусов

Про це він написав у Фейсбуці.
Бутусов зазначив: "Президент Володимир Зеленський призначив главою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України полковника Сергія Андрущенка. ДЗНД - це одна з ключових структур безпеки держави, тож призначення знакове.
У 2014-му році Андрущенко став начальником управління "Т" - управління боротьби з тероризмом у Департаменті захисту національної державності.
Андрущенко брав активну участь розкритті багатьох терористичних актів, скоєних російськими спецслужбами. Зокрема, в розкритті підриву протипіхотної міни в Харкові 22 лютого 2015 року на шляху української демонстрації, в результаті якого загинуло 4 людини, включно з неповнолітнім Данею Дідіком (до слова, мер Харкова Кернес, відомий своїми сепаратистськими настроями, відмовляється називати школу, де навчався Даня, ім'ям загиблого Народного Героя).
Також Андрущенко контролював викриття російського пропагандиста Кирила Вишинського, який діяв під прикриттям керівника РИА Новости в Україні, і нагородженого російської медаллю "За повернення Криму".
Андрущенко не піарився, не ліз на камери, був постійно в справі. Нагороди та відзнаки отримав заслужені.
Він звільнився з СБУ в 2018-му, з поста заступника начальника ДЗНД - а зараз повернувся на службу начальником.
На високу посаду призначено справжнього професіоналаЮ який має реальні заслуги у нищенні російської агентури в Україні.
Сподіваюся, що і діяти буде відповідно, зосередивши зусилля на протидії реальним загрозам державі - а це насамперед проросійський реванш, фінансування ЗМІ і політичних партій в Україні Російською Федерацією.
Призначення знакове, і це багато про що говорить".
Адреса 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ АНІЩЕНКА, будинок 3 А
Директор Андрущенко Сергій Анатолійович
Стан зареєстровано
Основний вид діяльності
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівельВласники на 16.07.2019
Андрущенко Сергій Анатолійович, внесок - 1 000 грн, 100%
БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- АНДРУЩЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Зеленский уволил советника Порошенко. И вновь назначил его
Зеленский уволил Руслана Демченко с поста советника президента, а потом восстановил его в должности.
Соответствующие указы №547/2019 и №548/2019 были опубликованы на официальном сайте президента во вторник, 23 июля.
Отметим, Демченко занимал должность советника главы государства при пятом президенте Петре Порошенко (2014-2019).
безопасности Украины -
как продвигается дело с крадеными серверами из АП порошенко с
инфой государственной важности .
Огент Кремля, моссада и цру, будет делать все, что бы ликвидировать "5 копийок", "Aby" и прочих порохоботов
ЗРАДА! ЗРАДА! АнДРУщенко! Ан - значит продал секреты украинских самолётов! А как вам это!? ДРУ - почти что ГРУ!!! А вот это: Щенко - приставка, говорящая, что на самом деле опыта нет! Продаст врагу Украину!!! Или ещё хуже - продаст Рошен и секрет производства коробки к Киевскому торту!!!
Что, зебилы, поняли наконец, что натворили!!!?
Ни о чем не говорит. Кинули кость народу, а сами займутся распределением потоков, бггг.